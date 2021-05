Συλλεκτική προσφορά από την ΑΕΚ

Η ΑΕΚ προσφέρει τους οπαδούς της που είναι συνδεδεμένοι στην κοινότητα του Viber την ευκαιρία να μπουν στην κλήρωση για ένα συλλεκτικό δώρο.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Ένωσης στα social media του συλλόγου

Η λειτουργία της επίσημης κοινότητας της αγαπημένης μας ομάδας στο Viber συμπληρώνει πέντε μήνες και το γιορτάζει με μία συλλεκτική προσφορά από το εφετινό εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στα πλέι οφ

Συνδεθείτε στην επίσημη κοινότητα της ΠΑΕ ΑΕΚ στο Viber, μέχρι την ερχόμενη Kυριακή 23 Μαΐου, και μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε την υπογεγραμμένη απ’ όλους τους παίκτες της ομάδας συλλεκτική φανέλα «Football is for the fans» με το μήνυμα σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο,

Μπείτε ΤΩΡΑ στο AEK FC Official Community, που ολοένα και μεγαλώνει, για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό, αλλά -κυρίως- και για να βρίσκεστε συνεχώς κοντά στην ομάδα μας!

Ολες οι εξελίξεις σε real time, διαγωνισμοί, προσφορές, ψηφοφορίες και συνεχής ενημέρωση για ό,τι συμβαίνει στην ομάδα μας!

Μπείτε ΤΩΡΑ κάνοντας κλικ σε αυτό το link

https://invite.viber.com/...

Απαραίτητη προϋπόθεση να έχετε λογαριασμό στην εφαρμογή του VIBER

Συνδεθείτε άμεσα και προσκαλέστε και τους φίλους σας!

BE PART OF THE TEAM