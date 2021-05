«Έξαψη» για το 46ο στο Καραϊσκάκη: Η φιέστα τίτλου του Ολυμπιακού (pics, vids)

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την κατάκτηση του 46ου τίτλου του το βράδυ της Τετάρτης στην εντυπωσιακή φιέστα του Καραϊσκάκη, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τους «ερυθρόλευκους» να σηκώνουν την κούπα μέσα σε... έξαψη. Δείτε βίντεο με όλα όσα συνέβησαν και όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών.

Το πρόγευμα της βραδιάς ήταν η νίκη 1-0 επί του ΠΑΟΚ το απόγευμα της Τετάρτης. Μετά το ντέρμπι, ήρθε και το κυρίως μενού της πανηγυρικής βραδιάς του Ολυμπιακού, στην φιέστα της κατάκτησης του 46ου τίτλου του. Την διαδικασία παρουσίασε ο «μπαρουτοκαπνισμένος» σε τέτοιες βραδιές, Χρήστος Φερεντίνος, με το show να ξεκινάει με εντυπωσιακά βεγγαλικά αλλά και τους ήχους της «Έξαψης», το τραγούδι της Ν.Θεοδωρίδου σε στίχους Βαγγέλη Μαρινάκη.

Στα μάτριξ του Καραϊσκάκη προβλήθηκαν ουκ ολίγα εξαιρετικά βίντεο, από την πορεία της ομάδας στη σεζόν αλλά και από όλα τα αθλήματα του συλλόγου. Ένα ακόμη εντυπωσιακό βίντεο που «προετοίμασε» όλα όσα θα ακολουθούσαν ήταν αυτό με την κούπα του πρωταθλητή να περνάει από όλες τις γειτονιές του Πειραιά. Ακολούθησε βίντεο-αφιέρωμα στα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, αφού άλλωστε το γήπεδο φέρει το όνομα του θρυλικού στρατηγού. Ακολούθησαν παραδοσιακοί χοροί, νησιώτικα, τσάμικα και... όλα τα σχετικά, πριν τελικά μπει και το τρόπαιο του πρωταθλητή στον αγωνιστικό χώρο του φαληρικού γηπέδου.

Την κούπα ακολούθησαν κατά σειρά οι Βαγγέλης Μαρινάκης (Πρόεδρος), Κριστιάν Καρεμπέ (Αθλητικός Διευθυντής), Πέδρο Μαρτίνς (Προπονητής), Βασίλης Τοροσίδης (Τεχνικός Διευθυντής) και έπειτα όλο το υπόλοιπο αγωνιστικό τμήμα της ομάδας και όλοι οι «ερυθρόλευκοι». Όλη αυτή την ώρα που... κόσμος έμπαινε στο γήπεδο, ο Ματιέ Βαλμπουενά είχε... μπαστακωθεί δίπλα στον Χρήστο Φερεντίνο σε ρόλο συμπαρουσιαστή -ή πιο σωστά βασικού παρουσιαστή- και έδινε το δικό του ξέφρενο show. Έκανε μια πρώτης τάξεως παρουσίαση όλων των συμπαικτών του, πριν τελικά... καταβρέξει τον Φερεντίνο και πάρει και αυτός τη θέση του στην πλατφόρμα. Τελευταίοι που ανέβηκαν σε αυτή ήταν φυσικά οι αρχηγοί, πριν η κούπα περάσει στα χέρια του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού και ο «παλιός» Αβραάμ έδωσαν τη δική τους... μάχη πάνω στην πλατφόρμα και τελικά την σήκωσαν μαζί στον ουρανό του Πειραιά, για 46η φορά, υπό τους ήχους του κλασικού We Are The Champions, των Queen.

Η νύχτα έγινε μέρα στο Καραϊσκάκη και ο Πέδρο Μαρτίνς σηκώθηκε στα χέρια των παικτών του. Ακολούθως «έπεσε» ο ύμνος της ομάδας, το παραδοσιακό «άντε γεια» και για φινάλε μια ακόμη... δόση «Έξαψης»!

Κάπου εκεί, ενώ πλέον άπαντες είχαν σιγά σιγά αρχίζει να πανηγυρίζουν με τις οικογένειές τους μέσα στον αγωνιστικό χώρο, η βραδιά μπήκε στην τελική της ευθεία. Αρκετοί παίκτες αλλά και ο Πέδρο Μαρτίνς μίλησαν στη συνέχεια στην κάμερα της Nova, για αυτή τη σεζόν που βρήκε πρωταθλητές τους Πειραιώτες.

«Παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο, πήραμε το πρωτάθλημα και θέλουμε να πάρουμε το κύπελλο, το αφιερώνουμε στον κόσμο που δεν είναι εδώ», ανέφερε ο Φορτούνης, ενώ ο Μπουχαλάκης είπε πως «Πρέπει να δίνουμε το καλύτερο παράδειγμα, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε, να βελτιωθούν τα παιδιά για να παίξουν στον Ολυμπιακό γιατί έχουν το ταλέντο». «Ένα πρωτάθλημα για όλο τον κόσμο, ήταν από τα πιο δύσκολα μέσα στην πανδημία, ήμασταν ενωμένοι και δουλέψαμε αρμονικά για τον τίτλο», τόνισε ο γιατρός της ομάδας, Χρήστος Θέος.

«Η φετινή σεζόν ήταν φανταστική όπως και η περσινή, θέλαμε να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό, παλέψαμε σε όλη τη χρονιά. Κερδίσαμε άλλο ένα πρωτάθλημα και δεν σταματάμε, θέλουμε και το Κύπελλο τώρα», ανέφερε ο Χασάν, ενώ ο Αβράμ σημείωσε: «Να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά για όσα μου πρόσφεραν και όσα ζούμε καθημερινά, είμαι χαρούμενος με τις επιτυχίες, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους. Ο Ολυμπιακός είναι τεράστιος σύλλογος με τεράστιες επιτυχίες, δεν σταματάμε να ονειρευόμαστε. Η ομάδα έχει αλλάξει επίπεδο, συγχαρητήρια στα παιδιά και στο προπονητικό επιτελείο». «Εγώ ήρθα, έκανα την επιλογή μου, το γήπεδο είναι καθρέφτης. Έχουμε ακόμα πολλά χρόνια μπροστά μας», είπε από την πλευρά του ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος.

Ακολουθούν βίντεο και οι χαρακτηριστικές φωτογραφίες της βραδιάς...