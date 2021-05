Μαυρωτάς: «Ας είναι ένας καλός τελικός και ας τον δούμε από την τηλεόραση»

Σε ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης φιλοξενήθηκε ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού, Γιώργος Μαυρωτάς, όπου μίλησε για τη στάση της Πολιτείας όσον αφορά τον τελικό Κυπέλλου, αλλά και το γενικότερο άνοιγμα του αθλητισμού.

Ο Γιώργος Μαυρωτάς σημείωσε ότι οι λοιμωξιολόγοι δεν πρόκειται να συγκαταθέσουν για παρουσία φιλάθλων στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος, παρά μόνο για τις προσκλήσεις.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Με το άνοιγμα του καιρού, τους εμβολιασμούς και το ότι έχουμε περισσότερα όπλα στα χέρια μας θεωρώ ότι θα πηγαίνουμε σε μία συνεχώς βελτιούμενη κατάσταση. Υπάρχει πλέον και η τεχνογνωσία. Είναι σημαντικό το τείχος ανοσίας, όπως είδαμε σε άλλες χώρες. Όταν έχεις να αντιμετωπίσεις μία πανδημία κάθε 100 χρόνια καλύτερα να πηγαίνεις στην σίγουρη πλευρά, αρκεί να μην σου ξεφύγει η κατάσταση. Εμείς θέλαμε το άνοιγμα πιο γρήγορο και καταφέραμε να πείσουμε την επιτροπή ότι ο αθλητισμός μπορεί να πειθαρχήσει, δείξαμε κάποια δείγματα και πέτυχε αυτό το σταδιακό άνοιγμα» είπε αρχικά και συνέχισε:

«Σας διαβεβαιώ ότι ένα από τα βασικά επιχειρήματα που χρησιμοποιήσαμε ήταν της ψυχολογίας. Ήταν πολύ σαφές σε εμένα ότι τον τελευταίο καιρό δεν κοίταγαν τα πράγματα εντελώς επιδημιολογικά, αλλά άρχισαν να βάζουν στο πλάνο και το κομμάτι της ψυχολογίας. Τους απασχολεί, απλώς φοβούνται το ανοργάνωτο. Όταν τελειώσει αυτή η κρίση και κάνουμε την αποτίμηση, τότε θα αποδοθεί το τι ρόλο έπαιξε ο καθένας. Ένιωθα πάντα μεγάλο το βάρος να ανοίξουν αθλήματα, αλλά ένιωθα και το βάρος μην χαθεί κάποιος άνθρωπος εξαιτίας μου».

Για την αξιοποίηση των self test επεσήμανε: «Τα self test θα αξιοποιηθούν. Υπήρχε ένας προβληματισμός αν μπορούμε να βασιστούμε αποκλειστικά σε αυτά των σχολείων, γιατί στον αθλητισμό υπάρχουν επαφές. Θα το κάνουμε χωρίς, όμως, να καταργήσουμε τα rapid, ώστε να μην επιβαρύνονται τόσο οικονομικά. Θα κάνουμε τα rapid κάθε δύο ή τρεις εβδομάδες. Θα παίζουν και τα self test ρόλο σε αυτή την διαδικασία».

Για τον τελικό Κυπέλλου ανέφερε: «Νομίζω ότι τα νούμερα για 25.000 είναι απαγορευτικά. Είχα πει για μερικούς εκατοντάδες ή χίλιους. Νομίζω ότι η ΕΠΟ θα πάρει την απόφασή της. Οι λοιμωξιολόγοι δεν πρόκειται να συγκαταθέσουν για φιλάθλους. Απλώς για τις προσκλήσεις. Περίπου 600 άτομα σύνολο. Και πέρσι στον τελικό Κυπέλλου δεν υπήρχαν φίλαθλοι, που ήταν καλύτερα τα πράγματα. Ας είναι ένας καλός τελικός και ας τον δούμε από την τηλεόραση».

Για την επιστροφή των φιλάθλων στις κερκίδες: «Σταδιακά θα πηγαίνει ο κόσμος στο γήπεδο. Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, όχι μόνο εδώ και πάλι σταδιακά θα μπορούσαμε να δούμε για αρχή μία μικρή πληρότητα. Νομίζω θα έχουμε φιλάθλους από την επόμενη χρονιά, πρώτα πιλοτικά έναν αριθμό και στη συνέχεια όσο χτίζεται η ανοσία ακόμη μεγαλύτερο».