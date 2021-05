Πρώην πρόεδρος ΕΠΣ πρώτα δωροδοκούσε και μετά κατήγγειλε!

Αποκαλύψεις στην εκπομπή «Δίκη στο OPEN» με ηχητικά ντοκουμέντα για πρώην πρόεδρο ΕΠΣ ο οποίος έκανε καταγγελίες για προσπάθεια παραγόντων να επηρεάσουν εκπροσώπους σωματείων στις εκλογές τοπικής Ένωσης.

Σύμφωνα με τα όσα αποκάλυψε η εκπομπή «Δίκη στο OPEN», στα χέρια του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Βασίλη Πλιώτα και της προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ Γλυκερίας – Λουΐζας Ιωαννίδου βρίσκονται δύο ηχητικά ντοκουμέντα για πρώην πρόεδρο ΕΠΣ, ο οποίος κατήγγειλε δύο ποδοσφαιρικούς παράγοντες ότι προσπαθούσαν να επηρεάσουν με διάφορους τρόπους εκπροσώπους σωματείων για να υφαρπάξουν την ψήφο τους στις εκλογές της τοπικής 'Ενωσης.

Όπως αποκάλυψε η "Δίκη στο Open", ο πρώην πρόεδρος της ΕΠΣ είχε υποβάλει προ διετίας μήνυση για απειλή, εξύβριση και χειροδικία. Μάλιστα κατέθεσε σχετικά στην Επιτροπή Δεοντολογίας το Φεβρουάριο του 2021.

Το εντυπωσιακό είναι ότι στα ηχητικά ντοκουμέντα ο πρώην πρόεδρος είναι αυτός που αποπειράται να δωροδοκήσει!

Τα δύο ηχητικά ντοκουμέντα εστάλησαν στη Δικαιοσύνη από «πολίτες- φιλάθλους» της περιοχής. Συνοδεύονται από σχετική επιστολή, στην οποία τονίζεται ότι η παράταξη που έχασε τις εκλογές στη συγκεκριμένη ΕΠΣ μεταχειρίστηκε «παράνομους και ιδιοτελείς σκοπούς με χρηματισμούς, δωροδοκίες και εκβιασμούς».

Ιδού τα δύο ηχητικά ντοκουμέντα:

Πρώτο ηχητικό: «ΣΟΥ ΔΙΝΩ 1.000 ΕΥΡΩ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΨΗΦΙΣΕΙΣ»

ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΣ: Εσύ… μέχρι αύριο θα μου απαντήσει.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ: Ναι.

ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΣ: Τώρα, μου είπαν και άλλοι… επειδή δεν την είχα δεν θέλω. Δεν θέλω. Λοιπόν δεν μπορώ δεν δύναμαι.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΑΣΙΤ. ΟΜΑΔΑΣ: Ναι.

ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΣ: Εγώ μπορώ να σε βοηθήσω όπως είπα, να σου δώσω σήμερα ή αύριο… σήμερα, απόψε, αύριο όποτε θες 1.000 ευρώ προκαταβολή να σε καλύψω στις διαιτησίες του δεύτερου γύρου όλες, σε λογαριασμό τραπεζικό νόμιμο, νόμιμο, να μου δώσει λογαριασμό να στα βάλω ή θα στα δώσω στο χέρι… όλες τις διαιτησίες, 1.000 ευρώ. Και θα προσπαθήσω δηλαδή, δεν είναι σίγουρο ακόμα, στο λέω ειλικρινά, πιστεύω 99% ότι θα μπορέσω να σου δώσω δηλαδή αν πας στα play out και δεν είσαι στα play off, θα σου πληρώσω και των play off το 500αρικο ή να σου δώσω έτσι το 500αρικο και κλείσαμε. Αυτά μπορώ να σου δώσω.

Δεύτερο ηχητικό:«ΘΑ ΣΟΥ ΔΩΣΩ ΜΕΧΡΙ 7 ΧΙΛΙΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗ ΦΙΛΙΑ ΜΟΥ»!

ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΣ:… Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ούτε σε νοιάζει εσένα… αναπληρωματικοί

Λένε πως το σκέφτηκες …… βγήκες και βγήκες δεν βάζουν αυτοί πάνε το πρωί έτσι θέλω να ψηφίσετε κατάλαβες; Ή έρχομαι εγώ να πάμε το βράδυ και να φύγουμε.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΡΑΣΙΤ. ΟΜΑΔΑΣ: Καταλαβαίνω ναι.

ΠΡΩΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΣ: Αν σε βάλω υποψήφιο θέλω να κάνεις όλα τα χαρτιά και να σε ενημερώσω ο συγκεκριμένος… ποινικό μητρώο. Τα άλλα θα στα φτιάξω εγώ, αύριο είναι από το μεσημέρι… δεν θέλω να τραβήξει στις γιορτές. Εγώ ένα υπόλοιπο θέλω να πάρω τότε θα σε εγγυηθώ ότι μπορεί να σε δώσω αυτά τα έξτρα που σε είπα. Εγώ θα σου δώσω 2.500 – 3.000 συν 4.000 στα τέσσερα χρόνια. Συν τη φιλία συν…

Υλικό ότι χρειαστείς, 5 μπάλες, μια στολή, εσύ έχεις τέτοια πράγματα, δίχτυα για το χωριό, ότι χρειαστείς θα είμαι δίπλα σου.

Θες να πας παρατηρητής μια φορά στην Εθνική; Παίζει εκεί να ρωτήσεις ……