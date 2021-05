36 χρόνια από την τραγωδία στο Μπράντφορντ, όπου 56 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους! (vid & pics)

Σαν σήμερα το 1985, το γήπεδο της Μπράντφορντ πήρε φωτιά κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Λίνκολν Σίτι, με αποτέλεσμα 56 άτομα να χάσουν τη ζωή τους

Ήταν 11 Μαΐου του 1985 και η Μπράντφορντ φιλοξενούσε τη Λίνκολν Σίτι στο Valley Parade, γήπεδο που είχε κατασκευαστεί το 1911. Οι γηπεδούχοι γιόρταζαν την κατάκτηση του πρωταθλήματος της 3ης κατηγορίας της Αγγλίας εκείνη την ημέρα και την άνοδο στην 2η. Έτσι, στο γήπεδο εκείνη την ημέρα είχαν μαζευτεί 11.000 φίλοι της ομάδας.

Όλα ξεκίνησαν στο 40ο λεπτό, όταν μια παλιά ξύλινη εξέδρα πήρε φωτιά, με τα πορίσματα των επίσημων ερευνών να λένε πως για την πυρκαγιά ευθύνεται ένα αναμμένο τσιγάρο, το οποίο προκάλεσε την ανάφλεξη απορριμμάτων, που είχαν συγκεντρωθεί χωρίς να καθαριστούν για πάνω από 20 χρόνια στο κάτω μέρος της εξέδρας.

Μάλιστα, για τη φωτιά, οι αρχές είχαν προειδοποιήσει τουλάχιστον τρεις φορές τη διοίκηση της Μπράντφορντ η οποία όπως φάνηκε δεν πήρε κάποια απαραίτητα μέτρα.

Μέσα σε μόλις τέσσερα λεπτά όλη η εξέδρα είχε πάρει φωτιά, καθώς σε αυτό βοήθησε και ο αέρας που υπήρχε. Οι οπαδοί που βρισκόταν στο σημείο άρχισαν έντρομοι να προσπαθούν να σωθούν από τις φλόγες, όπως ήταν λογικό, μπαίνοντας στον αγωνιστικό χώρο. Όμως, πολλοί άλλοι επιχείρησαν να βγουν από τις πύλες στην πίσω πλευρά, οι οποίες ωστόσο ήταν κλειδωμένες. Τα συνεργεία διάσωσης που ήταν στο σημείο έβρισκαν νεκρούς και τραυματίες έως τα ξημερώματα της επόμενης μέρας, ενώ πολλοί από αυτούς έκλαιγαν από τη φρικτή κατάσταση των πτωμάτων.

Οι περισσότεροι από τους μισούς που έχασαν τη ζωή τους ήταν κάτω από 20 ετών και πάνω από 70, μεταξύ των οποίων και ο πρώην πρόεδρος της ομάδας, Σαμ Φερθ. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο αδερφός, ο πατέρας, ο παππούς και ο θείος του 12χρονου τότε φίλου της ομάδας που κατάφερε να γλυτώσει, Μάρτιν Φλέτσερ.

Από εκείνη την ημέρα και έπειτα, ο Φλέτσερ ξεκίνησε να μαζεύει στοιχεία για το τραγικό αυτό συμβάν, ενώ έγραψε και το βιβλίο «Fifty-Six – The Story of the Bradford Fire», μέσω του οποίου είπε πως η πυρκαγιά δεν ήταν δυστύχημα, αλλά κάτι προμελετημένο, καθώς αναφέρει πως άλλες 8 ιδιοκτησίες του τότε ιδιοκτήτη της Μπράντφορντ, Στάφορντ Χεγκινμπόδαμ έπιασαν φωτιά μεταξύ του 1967 και του 1981!

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το αποτέλεσμα είναι πως εκείνη την ημέρα, 56 άτομα που πήγαν να γιορτάσουν με την ομάδα τους την κατάκτηση του πρωταθλήματος έχασαν τη ζωή τους.