Box to Box @SDNA: Η Ρεάλ υποστηρίζει φανατικά... Μπάρτσα, «σφαγή» Μίλαν-Γιούβε, με 15 ευρώ στη Ρόμα ο Μουρίνιο!

To Box to box επιστρέφει στο SDNA και αναλύει τον... σκοτωμό στην Ισπανία, τη μεταγραφή του Special One στην Ρόμα, τους δύο διεκδικητές του τίτλου στην Γαλλία και τα μέτρα που παίρνουν στο Μάντσεστερ.

Χαμός γίνεται στην LaLiga με δύο ματσάρες ανάμεσα στις 4 ομάδες που διεκδικούν το πρωτάθλημα Η Μπαρτσελόνα θυσιάζει την άμυνα για την επίθεση και κάνει all-in στο αήττητο εντός έδρας σερί 15 ετών κόντρα στην Ατλέτικο, ενώ η ταλαιπωρημένη Ρεάλ θα στηρίξει φανατικά τους Blaugrana. Στην Ιταλία, το μενού έχει scontro-diretto ανάμεσα στην Γιουβέντους και την Μίλαν, τη στιγμή που για πρώτη φορά στην ιστορία της Serie A, 5 ομάδες σφάζονται για 3 θέσεις στο Champions League. Η μετακίνηση του Μουρίνιο στην Ρόμα θα κοστίσει μόλις 15 ευρώ καθώς ταξιδεύει… άδειος από το Λονδίνο, ενώ άδεια είναι και η Αουγκσμπουργκ από οδοντόκρεμες. Τέλος, στο Μάντσεστερ παίρνουν τα μέτρα τους για το σεντόνι και στην Γαλλία οι διεκδικήτριες του τίτλου από 4 έγιναν 2. Γιώργος Κοντογεώργης, Παναγιώτης Παλλαντζάς και Λευτέρης Ντανοβασίλης βάζουν τα… λόγια, ο Βασίλης Ασημακόπουλος κάνει την παραγωγή και το SDNA σας παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε πριν τα σημαντικότερα παιχνίδια στην Ευρώπη το ΣΚ που έρχεται! Ακούστε παρακάτω το podcast: