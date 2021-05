Λεωφόρος... Ευρώπης

H μάχη της παραμονής σχεδόν κρίθηκε (κατά το ήμισυ) και τα φώτα πλέον στρέφονται στη Λεωφόρο όπου Παναθηναϊκός και ΑΕΚ παίζουν τα ρέστα τους για ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ντέρμπι για τη 2η θέση στην Τούμπα.

Play off

ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ

Από όλα τα παιχνίδια που έχουν δώσει φέτος, αυτό μοιάζει να έχει τη μικρότερη βαθμολογική σημασία, αλλά σοβαροί να είμαστε: Ντέρμπι είναι, και παρότι θα διεξαχθεί σε ώρα που δε θυμίζει ντέρμπι (αγαπημένα 90s) το γόητρο στις περισσότερες περιπτώσεις είναι ακόμα πιο σημαντικό και από τη βαθμολογία. Θεωρητικά, ΠΑΟΚ και Άρης δεν έχουν θέμα για το ευρωπαϊκό εισιτήριο και παίζουν για τη δεύτερη θέση και τον τίτλο του αφεντικού στη Θεσσαλονίκη, που είναι σημαντικός και για το ποιος θα κλείσει με τις θετικότερες εντυπώσεις τη φετινή σεζόν.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 9 Μαΐου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ο λόγος που ο δικέφαλος του βορρά μπαίνει στην κατηγορία είναι η κούραση, που σίγουρα θα παίξει το ρόλο της στο ματς.

CASH OUT: Ο ΠΑΟΚ και είναι αυτό που φαίνεται! Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και χωρίς να γίνεται πολύ-πολύ αντιληπτό έχει φτάσει τα εφτά συνεχόμενα ματς χωρίς ήττα.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ίνγκασον, Καντουρί, Κρέσπο και Καγκάβα οι απουσίες του ΠΑΟΚ. Εκτός ο Τζέγκο για τον Άρη, ενώ αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Δεληζήση.

NO BET: Τρία ματς, τρία διαφορετικά αποτελέσματα και με τρεις διαφορετικούς τρόπου. Η νίκη του Άρη στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος, η ανατροπή του ΠΑΟΚ στην Τούμπα και η ισοπαλία στο συγκλονιστικό φινάλε, η ήσυχη νίκη του δικεφάλου στο «Κλεάνθης Βικελίδης» στα πλέι οφ. Ματς ανοικτό σε κάθε αποτέλεσμα.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Αλεκσέι Κουλμπάκοφ από τη Λευκορωσία ορίστηκε στην αναμέτρηση της Τούμπας. Δεύτερη φορά που σφυρίζει φέτος στα πλέι οφ μετά τον αγώνα Άρης-ΑΕΚ, και τη νίκη της Ένωσης με 3-1.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ο ορισμός για τη χαρά του παιχνιδιού. Ο Αστέρας παρότι δεν κατάφερε στα πλέι οφ να προσφέρει κάτι διεκδικήσει κάτι περισσότερο, έχει αποδειχθεί καθοριστικός παράγοντας για τις υπόλοιπες ομάδες και δεν έχει παρατήσει παιχνίδι. Ακόμα και στο Στάδιο Καραϊσκάκη στον πρώτο γύρο των πλέι οφ ηττήθηκε δύσκολα και δεν του δόθηκε πέναλτι και θέλει στο πρώτο από τα δύο εντός έδρας ματς πριν τελειώσει η σεζόν να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο. Ο Ολυμπιακός προφανώς και δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, όμως πρέπει και να κρατηθεί σε καλή κατάσταση αφού απομένει ο τελικός του κυπέλλου.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 9 Μαΐου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Εφτά σερί ματς χάνει από τον Ολυμπιακό, ο Αστέρας Τρίπολης που διασύρθηκε με 4-0 στην έδρα του στο πρωτάθλημα. Συνολικά σε εφτά τα εφτά παιχνίδια έχει πετύχει ένα γκολ, ενώ τα δύο τελευταία στην Τρίπολη έχουν λήξει 0-4 και 0-5 αντίστοιχα.

CASH OUT: Ο Γιώργος Μασούρας «χτίζει» παράδοση να σκοράρει απέναντι στον Αστέρα και να σκοράρει στην Τρίπολη, κάτι που έχει κάνει τρεις φορές στις τελευταία δύο επισκέψεις του Ολυμπιακού στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: -

NO BET: Under ή over; Καλύτερα να μην στοιχηματίσετε, αφού στα ματς του Ολυμπιακού με τον Αστέρα υπάρχει το απρόβλεπτο του πώς θα εξελιχθούν. Μπορεί να βάλει τέσσερα γκολ στην Τρίπολη ή να κερδίσει με το ζόρι στο Καραϊσκάκη.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Κουτσιαύτης και Παπαδόπουλος στην Τρίπολη στο γήπεδο και στο VAR, με τον 43χρονο ρέφερι να έχει διαιτητεύσει και το ματς του πρώτου γύρου που έληξε 3-0.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ

Είναι το ντέρμπι που θα κρίνει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, το ντέρμπι της μιζέριας, το ντέρμπι των περασμένων μεγαλείων που διηγώντας τα μάλλον λίγο θα κλαις. Κακές ομάδες, κακά αποτελέσματα, τοξικότητα, και ο χαμένος θα βυθιστεί ακόμα περισσότερο στην εσωστρέφεια. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ, με νίκη την ξεπερνάει στη βαθμολογία, ωστόσο δεν είναι σίγουρο ότι του φτάνει, αφού μετά έχει δυσκολότερο πρόγραμμα από την Ένωση. Η ΑΕΚ αν φύγει από τη Λεωφόρο στο +3 δύσκολα θα χάσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο, ενώ αν νικήσει θα έχει καταφέρει να σπάσει το σερί της χωρίς νίκη σε ντέρμπι.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 9 Μαΐου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Τρία συνεχόμενα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό χωρίς νίκη, όμως αυτό δεν είναι έκπληξη για την ΑΕΚ που επανειλημμένως δεν καταφέρνει να κερδίσει σε ντέρμπι με κάποιον εκ των Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ.

CASH OUT: Παρότι δεν διάγουν τις καλύτερες μέρες τους, πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι γκολ θα μπουν. Εφτά σερί ματς με σκορ έχουμε στα ντέρμπι ΑΕΚ-Παναθηναϊκού ή Παναθηναϊκού-ΑΕΚ και τα δύο φετινά ματς δεν αποτελούν εξαίρεση.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Δεν προλαβαίνει ο Νιάς την ΑΕΚ, περιμένει Μάνταλο ο Χιμένεθ.

NO BET: Στην εύθραυστη ψυχολογία που έχουν και οι δύο ομάδες. Ένα γκολ μπορεί να αρκεί για να καταρρεύσουν, τη στιγμή που αμφότεροι χρειάζονται το αποτέλεσμα και χρειάζονται τρόπο να σταθούν στα πόδια τους.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Γεβγένι Αρανόφσκι ορίστηκε στο παιχνίδι της Λεωφόρου και θα είναι η πρώτη φορά που θα σφυρίξει αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος.