«Δυσκολεύει η περίπτωση του Τζόλη για την Μπριζ»

Update over #Tzolis:#ClubBrugge is samen met Brighton en Munchengladbach geïnteresseerd is de Griekse Spits.

Ook Fenerbahçe zou belangstelling tonen.



PAOK zou minstens 15 miljoen euro willen.

Ze wezen eerder al een bod van 10 miljoen en korting op Krmencik af. pic.twitter.com/AtdzPEN7Tf