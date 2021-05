Sporting passa mais um teste!

Os “leões” saem de Vila do Conde com os 3 pontos na bagagem. Golos de Pote e Paulinho deixam a turma de Alvalade cada vez mais próxima do título de campeão nacional.



Liga NOS (#31) | Rio Ave FC 0-2 Sporting CP#LigaNOS #RAFCSCP pic.twitter.com/MDu3wiAIZe