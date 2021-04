ΠΑΟΚ: MVP κόντρα στον Άρη ο Πασχαλάκης

Έκανε κομβικές επεμβάσεις, κράτησε καθαρή την εστία του και οι φίλοι του ΠΑΟΚ, του έδωσαν τα «εύσημα» αναδεικνύοντας τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ως τον πολυτιμότερο παίκτη του αγώνα με τον Άρη.

Ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου συγκέντρωσε το 48,31% της προτίμησης των φιλάθλων της ομάδας, που τον ψήφισαν ως τον καλύτερο παίκτη της αναμέτρησης της περασμένης αγωνιστικής με τον Άρη, στο «Κλ.Βικελίδης».

Όπως αναφέρει η ΠΑΕ:

Ο ΠΑΟΚ πέρασε από την έδρα του Άρη, κερδίζοντας με 0-1. Το γρήγορο γκολ του Σβαμπ έδωσε την δυνατότητα στον Δικέφαλο να διαχειριστεί άψογα το παιχνίδι, δεν κινδύνευσε ιδιαίτερα κι όταν ο Άρης κατάφερε να βρει διαδρόμους προς την εστία του ΠΑΟΚ, έπεσε πάνω στον εξαιρετικό Αλέξανδρο Πασχαλάκη.

Ο The Goldkeeper έκανε μεγάλη εμφάνιση στο «Κλεάνθης Βικελίδης«. Ήταν κυρίαρχος μέσα στην περιοχή του, καθάρισε κάθε φάση που δημιουργήθηκε στο χώρο ευθύνης του, πραγματοποίησε μερικές κομβικές επεμβάσεις και είχε ως highlight την επέμβαση στο 92′ σε σουτ μέσα από τη μικρή περιοχή. Στην ψηφοφορία για τον Protergia Fans’ Man of the Match της αναμέτρησης ο Πασχαλάκης συγκέντρωσε το 48,31% των ψήφων και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Στέφαν Σβαμπ , που πέρα από το γκολ έκανε ένα μεστό παιχνίδι και το βάθρο συμπλήρωσε ο Κάρολ Σφιντέρσκι , ο οποίος δημιούργησε το γκολ και ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις με πολλά τρεξίματα κι αμέτρητες μονομαχίες.