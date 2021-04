Ορεκτικό στην Τούμπα, «κυρίως» στο Καραϊσκάκη

Ένα από τα τελευταία του χαρτιά παίζει ο Παναθηναϊκός στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ για την έξοδο στην Ευρώπη, ενώ ο Ολυμπιακός, με το μυαλό στο Κύπελλο, φιλοξενεί την ΑΕΚ με τις μνήμες του 1-5 ακόμα νωπές.

Play off

ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Υπάρχει το θέλω. Υπάρχει και το (δεν) μπορώ. Το μπορώ μπορεί να τραβήξει το θέλω, το θέλω δεν αρκεί από μόνο του για να βοηθήσει το (δεν) μπορώ. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να μην μπορεί και το γκολ που δέχτηκε στις καθυστερήσεις από τον Λιβάι Γκαρσία μοιάζει καταδικαστικό για τα όνειρα επιστροφής του στην Ευρώπη. Οι πράσινοι παίζουν ουσιαστικό το τελευταίο τους χαρτί στην Τούμπα και μόνο με νίκη μπορούν να ελπίζουν ότι υπάρχει μια μικρή περίπτωση να ανατρέψουν την κατάσταση και να «κλέψουν» ένα εισιτήριο. Μόνο που δεν παίζουν μόνοι τους, αλλά απέναντι στον εξαιρετικά φορμαρισμένο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει δύο σερί νίκες στα πλέι οφ και έχει αφήσει πίσω του τα προ εβδομάδων αρνητικά αποτελέσματα.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 25 Απριλίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο. Με εξαίρεση την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, οι πράσινοι έχουν καταρρεύσει σε όλα τους τα ματς στην επανάληψη και κυρίως μετά το 60’. Αν τα ματς έληγαν στη μία ώρα παιχνιδιού, θα είχαν παραχωρήσει ισοπαλία μόνο στον Ολυμπιακό και θα είχαν κερδίσει ΠΑΟΚ, Αστέρα, Άρη και ΑΕΚ!

CASH OUT: Το over! Δεν το λέμε εμείς αυθαίρετα, τα τρία προηγούμενα ματς των δύο ομάδων το λένε. Και στα τρία σημειώθηκαν τρία γκολ, κάτι που φαντάζει εξαιρετικά πιθανό και στην Τούμπα την Κυριακή.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο τιμωρημένος Ουάρντα και ο τραυματίας Κρέσπο είναι εκτός για τον ΠΑΟΚ, ενώ αμφίβολοι είναι οι Ζίβκοβιτς και Ίνγκασον.

NO BET: Στον παράγοντα κούραση. Ειδικά τέτοια εποχή, προς το τέλος της σεζόν, τα συνεχόμενα ματς μπορεί να επηρεάσουν μια αναμέτρηση. Οι ομάδες έπαιξαν Κυριακή, Τετάρτη και πηγαίνουν για τρίτο ματς σε μια εβδομάδα, με τον ΠΑΟΚ να έχει και τον επαναληπτικό με την ΑΕΚ την Μ. Πέμπτη.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Από την Λάρισα στην Τούμπα και από το VAR στο γήπεδο. Ο Ματίας Γκεστράνιους θα σφυρίξει στη Θεσσαλονίκη, και έρχεται στη χώρα μας για έκτη φορά. Στα προηγούμενα πέντε παιχνίδια του, τέσσερις φορές έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι. Νίκες με τον Φινλανδό έχουν τόσο ο Παναθηναϊκός (3-2 την ΑΕΚ), όσο και ο ΠΑΟΚ (2-0 την ΑΕΚ).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΡΗΣ

Αρκάδες εναντίον Θεσσαλονικέων, επεισόδιο έκτο. Το ζευγάρι με τα περισσότερα συναπαντήματα είναι και πάλι μαζί και αυτή τη φορά το κίνητρο είναι πιο μονόπλευρο από κάθε προηγούμενη. Ο Άρης θέλει να ξεπεράσει την ήττα από τον αιώνιο αντίπαλό του και ο καλύτερος τρόπος να το κάνει, είναι να παραμείνει συνεπής στο πλάνο του και στη βαθμολογική του θέση. Οι κιτρινόμαυροι έπεσαν στην τρίτη θέση, αλλά έχουν απόσταση ασφαλείας από τον Παναθηναϊκό και λογικά δε θα απειληθούν να χάσουν το ευρωπαϊκό εισιτήριο, ωστόσο μια ακόμα νίκη τους διασφαλίζει. Ο Αστέρας είναι αδιάφορος, όμως δεν παίζει χωρίς κίνητρο, κάτι που έμαθε καλά ο ΠΑΟΚ πριν δέκα μέρες, αλλά και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ, παρά το γεγονός ότι κέρδισαν.



ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 25 Απριλίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Αστέρας απέναντι στον Άρη. Σε πέντε ματς φέτος, έχει ηττηθεί τις τέσσερις φορές και έχει πετύχει δύο γκολ. Και τα δύο στη νίκη του με 2-1 στην Τρίπολη.

CASH OUT: Οκτώ γκολ έχει πετύχει φέτος ο Άρης απέναντι στον Αστέρα, τα έξι είναι στο δεύτερο ημίχρονο. Επιπλέον, τρία εκ των οκτώ τα έχει πετύχει ο Δημήτρης Μάνος που είναι συνολικά από τους πρωταγωνιστές του Άρη στα πλέι οφ.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς τον Άκη Μάντζιο (!!) στον πάγκο ο Άρης στην Τρίπολη.

NO BET: Στον Μίλαν Ράσταβατς. Καλός, χρυσός, άγιος, αλλά ένα θεματάκι με τον Άρη το έχει. 1-1-6 το ρεκόρ του απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, ενώ ανάμεσα στις ήττες του είναι και το βαρύ 7-2 ως προπονητής της Ξάνθης στις 5 Μαΐου του 2019.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Βασίλης Φωτιάς ορίστηκε στην Τρίπολη, με τον Τζοβάρα στο VAR. Ο 32χρονος διαιτητής θα σφυρίξει για τρίτη φορά φέτος αναμέτρηση του Αστέρα με τον Άρη. Ο ίδιος ήταν άρχοντας του αγώνα τόσο στον πρώτο γύρο στη Θεσσαλονίκη (νίκη του Άρη με 1-0), όσο και στην Τρίπολη στο δεύτερο γύρο (νίκη του Αστέρα με 2-1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ

Η ΑΕΚ είναι περίπου στην ίδια ψυχολογία που ήταν και πριν το πρώτο ματς. Σε λίγο καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, με λιγότερες απουσίες, αλλά σαν τραπουλόχαρτο που μπορεί να καταρρεύσει σε ένα ακόμα βαρύ αποτέλεσμα. Ο Ολυμπιακός είναι λιγάκι περισσότερο αδιάφορος, έχει αρχίσει να δείχνει σημάδια χαλαρότητας και το ντέρμπι με την Ένωση είναι μια ευκαιρία να συγκεντρωθεί και να ανεβάσει στροφές ενόψει και του ημιτελικού με τον ΠΑΣ Γιάννινα. Οι ερυθρόλευκοι προέρχονται από την ήττα στην Τούμπα, τη δύσκολη νίκη επί του Αστέρα και ψάχνουν ένα ματς για να δείξουν εκ νέου το καλό τους πρόσωπο.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 25 Απριλίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η ΑΕΚ έχει φτάσει τα… 4432409 σερί ντέρμπι χωρίς νίκη! Πραγματικά, ποιος μετράει πλέον; Η Ένωση δεν κέρδισε ούτε τον Παναθηναϊκό και το αρνητικότατο σερί που έχει από τον Μάιο του 2018 συνεχίζεται. Οι πιθανότητες να το σπάσει στο Καραϊσκάκη δεν μοιάζουν πολλές.

CASH OUT: Μπορεί να ακούγεται ωμό για την ΑΕΚ, αλλά στατιστικά δύο μοιάζουν βέβαια. Τα over 2,5 γκολ στο ματς και να σκοράρει ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί. Σε οκτώ ματς απέναντι στην Ένωση ο Μαροκινός έχει πετύχει τέσσερα γκολ, ενώ παράδοση χτίζουν τόσο ο Καμαρά όσο και ο Μασούρας.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς Αβραάμ Παπαδόπουλο και Μπα ο Ολυμπιακός, ενώ δεν έχει νέα προβλήματα η ΑΕΚ.

NO BET: Το βαρύ και απίστευτο 1-5 πριν είκοσι μέρες είναι εκείνο που πρέπει να δίνει κίνητρο στους παίκτες της ΑΕΚ, που θα θελήσουν να ξεπλύνουν τη ντροπή απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο εγωισμός, όμως, δεν αρκεί και αγωνιστικά οι ερυθρόλευκοι παραμένουν πολύ καλύτεροι από την Ένωση.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Νίκολα Νταμπάνοβιτς επιστρέφει μετά την πρεμιέρα των πλέι οφ και το ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (3-1) για την αναμέτρηση στο Στάδιο Καραϊσκάκη, συνεπικουρούμενος του Γκαμπρίλο στο VAR. Ο Μαυροβούνιος διαιτητής φέτος έχει σφυρίξει είκοσι ματς συνολικά, με δύο χαρακτηριστικά. Αφενός ότι μόνο τρία στα είκοσι έληξαν ισόπαλα και αφετέρου ότι από τα 17 που είχαν νικητή, στα 14 σκόραρε μόνο η ομάδα που πήρε τη νίκη.

Play out

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΒΟΛΟΣ

Καλώς ήρθατε στο θέατρο της Δευτέρας! Ή κάπως έτσι… Γνωρίζοντας τα αποτελέσματα των έξι ομάδων και – ας μην κρυβόμαστε – κυρίως των τεσσάρων που βρίσκονται πιο χαμηλά, ο Απόλλων θα γνωρίζει ακριβώς τι χρειάζεται τη Δευτέρα. Και ο Βόλος γνωρίζει εκ των προτέρων ότι δεν χρειάζεται τίποτα, οπότε la vita e bella. Η ομάδα της Ριζούπολης χρειάζεται σίγουρα μια ακόμα νίκη για να νιώσει ασφαλής και σε ικανοποιητική απόσταση από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ με συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να εξασφαλίσει την παραμονή της χωρίς να αγχωθεί στα τελευταία δύο ματς. Ντεμπούτο για τον Βόλο θα κάνει στον πάγκο του ο Κώστας Μπράτσος.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Δευτέρα 26 Απριλίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η άμυνα του Απόλλωνα απέναντι στον Βόλο. Έχει δεχτεί πέντε γκολ σε δύο ματς, τρία στη Ριζούπολη και δύο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

CASH OUT: Σε αμφότερα τα παιχνίδια της φετινής σεζόν καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ του εκάστοτε γηπεδούχου ενώ από τα οκτώ γκολ των δύο αγώνων, τα εφτά μπήκαν στο δεύτερο ημίχρονο.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Κολόμπο και Ρενάτο Σάντος αποτελούν παρελθόν για τον Βόλο και ως εκ τούτου δε θα αγωνιστούν στην Ριζούπολη, ενώ αμφίβολο θα πρέπει να θεωρείται αν θα παίξει και ο Τάσος Δουβίκας.

NO BET: Όταν μια ομάδα σχεδιάζει την επόμενη σεζόν, δεν ξέρεις πώς θα εμφανιστεί κάθε φορά στην τρέχουσα. Ο Βόλος άλλαξε προπονητή, αποδέσμευσε παίκτες και μοιάζει να σκέφτεται το μέλλον, όμως στο παρόν – δηλαδή στα πλέι άουτ – είναι αήττητος.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: O Τάσος Παπαπέτρου στο γήπεδο με τον Διαμαντόπουλο στο VAR θα είναι στη Ριζούπολη. Ο 36χρονος διαιτητής έχει σφυρίξει φέτος δέκα ματς στην Ελλάδα, με τους γηπεδούχους να έχουν κερδίσει μόνο τέσσερις φορές!