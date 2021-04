Δέκα πράγματα που κράτησαν λιγότερο από τη ESL!

Προσπάθησε να φέρει επανάσταση στο ποδόσφαιρο, αλλά θα μείνει στην ιστορία ως ένα σύντομο ανέκδοτο. Όπως πρέπει, δηλαδή. Η European Superleague μας άδειασε τη γωνιά και για παρηγοριά των εμπνευστών της, βρήκαμε δέκα πράγματα που κράτησαν λιγότερο από τη νέα λίγκα.

1. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2000. Ήταν οι βουλευτικές εκλογές, στις οποίες το κόμμα της δεξιάς έπαιρνε σύμφωνα με τα Exit Poll το χρίσμα του ελληνικού λαού, με αποτέλεσμα να ξεχυθούν οι οπαδοί της στους δρόμους και να γιορτάζουν τη νίκη του κόμματος. Από τις 9.30 το βράδυ το κλίμα άρχισε να ανατρέπεται και μετά τις 11μ.μ. η καταμέτρηση δείχνει ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Κώστας Σημίτης κέρδισαν τις εκλογές. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν 41,49% έναντι 38,12%.

2. Το ταξίδι του Παναθηναϊκού με πούλμαν από την Κωνσταντινούπολη. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε την απόφαση να τιμωρήσει την ομάδα του για την πολύ βαριά ήττα στην Κωνσταντινούπολη από την Φενέρμπαχτσε και κατ' επέκταση για τον αποκλεισμό και τους κοινοποίησε μέσω τρίτων ότι θα επιστρέψουν με πούλμαν. Όσοι επιβιβάστηκαν στο λεωφορείο - διότι κάποιοι πήραν την πρωτοβουλία και επέστρεψαν με αεροπλάνο - έφτασαν Μαρούσι μετά από ταξίδι 16 ωρών.

3. Το κράτος ημίχρονο, εκκλησία τελικό τον προηγούμενο Γενάρη για τον εορτασμό των Φώτων. Η κυβέρνηση ανακοίνωση ανάμεσα στα άλλα μέτρα κατά της πανδημίας ότι οι Ναοί θα μείνουν κλειστοί και οι λειτουργίες για τον εορτασμό των Φώτων πρέπει να γίνουν χωρίς πιστούς. Η Ιερά Σύνοδος αντέδρασε και αποφάσισε να παραμείνουν ανοιχτοί ναοί ανήμερα των Θεοφανίων, αντιδρώντας σφόδρα στις αποφάσεις της κυβέρνησης. Με ανακοίνωσή της, μάλιστα, την παραμονή της γιορτής έδινε εντολή στους Ιερούς Ναούς να παραμείνουν ανοικτοί για την συμμετοχή των πιστών στη Θεία Λειτουργία και τον αγιασμό των υδάτων εντός της εκκλησίας. Εντέλει οι λειτουργίες έγιναν κανονικά, οι πιστοί παραβρέθηκαν στην εκκλησία και σε ορισμένες – λίγες είναι η αλήθεια – περιπτώσεις έγινε και εξωτερικός αγιασμός υδάτων.

4. Η μεταγραφή του Ντιεμερσί Μποκανί στον Ολυμπιακό. Ο Κονγκολέζος επιθετικός έφτασε στην Ελλάδα στις 19 Ιουνίου για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους ερυθρόλευκους, όμως την επόμενη μέρα διαπιστώθηκε πρόβλημα στις ιατρικές εξετάσεις και δεν ολοκληρώθηκε ποτέ η μετακίνησή του στην ελληνική ομάδα. Για την ιστορία, ο 31χρονος επιθετικός έπαιξε 31 ματς εκείνη τη σεζόν και πέτυχε δώδεκα γκολ, δεν έχει πέσει κάτω από τα 30 ματς καμία σεζόν έκτοτε, ενώ φέτος σε 29 παιχνίδια έχει σημειώσει έντεκα γκολ.

5. Η συνεργασία της ΑΕΚ με τον Φιλίπ Μοντανιέ. Τον Ιούνιο του 2016, η ΑΕΚ έκανε την πρωτοποριακή κίνηση να φέρει στην Ελλάδα για συζητήσεις τον Γάλλο τεχνικό, ο οποίος ήταν ο βασικός υποψήφιος για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του δικεφάλου. Στις 2 Ιουνίου ήρθε, είχε τον πρώτο κύκλο διαπραγματεύσεων, την επόμενη μέρα είχε τον δεύτερο κύκλο διαπραγματεύσεων, και μετά αποχώρησε στέλνοντας αρνητική απάντηση στην Ένωση, η οποία δεν μπόρεσε να καλύψει τις οικονομικές του απαιτήσεις.

6. Το κλειστό take away, ανοικτό take away της κυβέρνησης στην εποχή πανδημίας. Όχι, για να μην ξεχνιόμαστε. Μετά από τόσα και τόσα που έχουν συμβεί τους πέντε μήνες που βρισκόμαστε σε καραντίνα (I, II, III) πρέπει να θυμόμαστε σπουδαίες στιγμές διακυβέρνησης σαν και εκείνη. Το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου έσπασαν τα μηχανάκια της AGB και τα... χτυπητήρια του Freddo Espresso. Το πρωί - το πρώτο πρωινό απαγόρευση κυκλοφορίας μετά τις 6μ.μ. και στην Αθήνα - απαγορευόταν το take away, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Το μεσημέρι, περίπου έξι ώρες μετά την απαγόρευση, επιτρεπόταν το take away από καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια κλπ.. Νέο στοίχημα της κυβέρνησης, πόσο θα κρατήσει η Ανάσταση!

7. Η διάρκεια της θητείας του συγχωρεμένου Νίκου Αλέφαντου στον Φωστήρα. Στην πολυσυζητημένη και πολυτάραχη καριέρα του Έλληνα προπονητή, η ομάδα του Ταύρου είχε τη συντομότερη θέση. Ενδεχομένως να είναι και το απόλυτο ρεκόρ προπονητή σε ομάδα. Στις 11 Σεπτεμβρίου του 2002, ο Νίκος Αλέφαντος προσλήφθηκε το πρωί, και μετά από τρεις ώρες αποτέλεσε παρελθόν από την ομάδα. Άλλοι λένε ότι παραιτήθηκε, άλλοι ότι απολύθηκε, πάντως μια προπόνηση πρόλαβε να την κάνει.

8. Η καριέρα του Σανγκ Πινγκ στον Παναθηναϊκό σε λεπτά συμμετοχής. Η πρωτοποριακή κίνηση του τριφυλλιού να κάνει άνοιγμα στην αγορά της Κίνας δεν είχε και ιδιαίτερη ανταπόκριση στο παρκέ, με τον Κινέζο σέντερ να αγωνίζεται συνολικά σε 23 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Στην ευρωλίγκα δεν έπαιξε ποτέ.

9. Το «τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή»! Ημερολογιακά άντεξε 40 μέρες, ωστόσο σε πραγματικό τηλεοπτικό χρόνο μόλις έξι ώρες. Η σειρά που προβλήθηκε από τον Οκτώβριο μέχρι τον Νοέμβριο του 2000 είχε σημειώσει τεράστια επιτυχία, το σενάριο άγγιζε ένα θέμα εξαιρετικά ευαίσθητο και ιδιαίτερα επίκαιρο σήμερα, το κάστινγκ είχε κλέψει την καρδιά των τηλεθεατών, ωστόσο η πίεση από το κανάλι για περισσότερα επεισόδια και το άγχος των απαιτήσεων, είχαν ως αποτέλεσμα να διακοπεί η σειρά λόγω κακών σχέσεων και προστριβών που δημιουργήθηκαν ανάμεσα στους συντελεστές της εκπομπής.

10. Το στοίχημα όσων πόνταραν (και με καλή απόδοση, γύρω στο 20) ότι ο Ολυμπιακός θα προσκληθεί να συμμετάσχει στη νέα κλειστή λίγκα. Καλές οι προθέσεις τους και άξιο συγχαρητηρίων το ρίσκο που πήραν κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και βλέποντας τη μία μετά την άλλη τις ομάδες να αρνούνται να «μπουν» στη νέα λίγκα, όμως σήμερα θα γίνουν μέρος της στατιστικής μας!