Η Αϊντχόφεν που δεν πέφτει ευρώ για τον Μπρούμα, ο χρόνος που... δεν θα πάρει ο Μπουζούκης αν μείνει ο Μπόλονι, τι παίζει με Λιβάγια, Δουβίκα για Ολυμπιακό, ΑΕΚ και το μέλλον του Φορτούνη. Χαμός στις Φήμες!

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

* Γιάννης Μπουζούκης! Όσο υπάρχει ο Μπόλονι στην άκρη του πάγκου το άλλοτε wonder kid του Παναθηναϊκού φαντάζει δύσκολο έως απίθανο να «αγοράσει» χρόνο στο γήπεδο! Εδώ κάνει 5 αλλαγές και δεν τον χρησιμοποιεί. Της ίδια ποδοσφαιρικής λογικής φέρεται να'ναι και ο Ντρεοσί που ΔΕΝ εντάσσει τον 23χρονο επιτελικό στο κάδρο της επόμενης χρονιάς. Μήτε διακρίνουμε καμία πρεμούρα από τον Γιάννη Αλαφούζο (σ.σ: όπως έχει κάνει σε ανάλογες περιπτώσεις). Το συμβόλαιό του εκπνέει τον Ιούνιο του 2022 και με ένα ποσό γύρω στα 300 χιλιάρικα (plus ποσοστό μεταπώλησης) θα είχαμε deal πώλησης του Μπουζούκη. Καλοκαίρι is coming... (SPORTIME)

* Ο Ολυμπιακός μέχρι σήμερα δεν έχει κάνει κάποια κίνηση προς την πλευρά του Λιβάγια. Οι “ερυθρόλευκοι” έχουν άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή για τα εξτρέμ και την κορυφή της επίθεσης. (LIVE SPORT)

* Το καλοκαίρι που έρχεται θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τον Ολυμπιακό. Όντως μπορεί να είναι νωρίς και ακόμα να υπάρχει ο στόχος του Κυπέλλου, αλλά θα προκύψουν διάφορα θέματα. Και για τον Φορτούνη θα είναι ιδιαίτερο καλοκαίρι. Έχει κάνει μία σχετική καλή σεζόν, αλλά χωρίς να θεωρείται βασικό στέλεχος. Επομένως θα φανούν πολλά και σε αυτό το θέμα, διότι οι Πειραιώτες φαίνεται να έχουν μία τάση να πάρουν παίκτη στη θέση του “Φόρτου”. Ακόμη κι αν δεν είναι ο Μπελχαντά αυτός ο παίκτης, φαίνεται ότι μεταγραφή θα γίνει. (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

* Η παρουσία του κάτω από τα δοκάρια μετά από 15 αγώνες στο πρωτάθλημα προκάλεσε έκπληξη! Ο Μανόλο Χιμένεθ, πάντως, είχε διαχειριστεί και ενημερώσει εσωτερικά τους δύο Νο1 του για την χρησιμοποίηση του Τσιντώτα απέναντι στον Άρη. Χείρα βοηθείας (με ότι ρίσκο) και στον ίδιο για να «πουσάρει» τον εαυτό του το καλοκαίρι... (SPORTIME)

* Η Αϊντχόφεν δεν πέφτει ευρώ για τον Μπρούμα. Δεν το συζητάει για νέο δανεισμό ή για πώληση με λιγότερα από 6 εκατ. Ευρώ. Ο Πορτογάλος εξτρέμ πίστευε ότι θα το λύσει το θέμα, αλλά μέχρι στιγμής έχει πάει στράφι η προσπάθειά του. (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

* Το μέλλον του Ολυμπιακού κάτω από τα δοκάρια είναι ο Τζολάκης. Χωρίς δεύτερη σκέψη. Γεννημένος το '02 και όντας ήδη δεύτερη χρονιά μέλος της πρώτης ομάδας των πρωταθλητών Ελλάδας. Εκείνο που απαιτείται πλέον είναι η σωστή διαχείριση και ομαλή μετάβασή του για να διαδεχθεί στο μέλλον τον Σα. Ο Τζολάκης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2024. Φέτος «άρπαξε» 5 ματς και πλέον φέρεται στο νήμα να τον κερδίζει ο Κρίστινσον για Νο2. Μπορεί οι προπονήσεις και η καθημερινότητα στο Ρέντη να βγάζουν επάρκεια, αλλά τα παιχνίδια θα «μεγαλώσουν» τον Τζολάκη. Επομένως, στον Ολυμπιακό έχουν ήδη προχωρήσει σε σκέψη δανεισμού του 18χρονου σε ευρωπαϊκό club με ανάλογες εγγυήσεις για να επιστρέψει δριμύτερος. Τα παραδείγματα των Τσιμίκα, Βρουσάι αποτελούν οδηγό... (SPORTIME)

* Ο Τιάγκο Σίλβα θα πάρει τις ευκαιρίες του ως το τέλος της σεζόν. Ο Πορτογάλος μέσος είναι ένα εργαλείο που ο Μαρτίνς έδειξε έμπρακτα κατά τη διάρκεια της σεζόν τη στήριξή του προς το πρόσωπό του. Ενόψει της νέας χρονιάς δεν υπάρχει κάποια πληροφόρηση για το αν θα μείνει οριστικά ή όχι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάνει... γκελ σε ομάδες της Τσάμπιονσιπ και περιμένουν τις εξελίξεις με τον Ολυμπιακό. (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

* Θέμα Δουβίκα δεν φαίνεται να υπάρχει για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Πέραν των Γούτα και Παρρα, η Ένωση δεν έχει τσεκάρει ζεστά κάποια άλλη λύση Έλληνα παίκτη ενόψει καλοκαιριού. (LIVE SPORT)

* Τον Ιούλιο «κλείνει» τα 28 χρόνια ζωής! Η επιλογή του ν'αποδεχυεί την πρόταση του Άρη δεν έχει ανάλογη αποδοτικότητα στο γήπεδο και αποτελεί έσχατη επιλογή στον άξονα στο μυαλό του Άκη Μάντζιου. Τόσο το club, όσο και ο Έργκους Κάτσε θα καθίσουν να βρουν λύση το καλοκαίρι μια και το σχεδόν 200άρι συμβόλαιο «πονάει» το ταμείο. (SPORTIME)

* Όπως από την πρώτη στιγμή έχουμε γράψει, ο Ολυμπιακός δεν έχει ιδιαίτερη βιασύνη στην περίπτωση του Μπελχαντά. Προφανώς αρέσει ο παίκτης γενικώς (και περισσότερο στον Μοντεστό, που έριξε την ιδέα και πιέζει), ωστόσο δεν αποτελεί προτεραιότητα. Οι πρωταθλητές δεν «καίγονται» για «οκτάρι», αλλά για εξτρέμ. Γι'αυτό και αυτή τη στιγμή δεν παρατηρείται ιδιαίτερη κινητικότητα με τον Μαροκινό, που προτείνεται από τον ατζέντη του σε διάφορες ομάδες. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει πως δεν μπορεί να «ζεσταθεί» το θέμα και να κινηθεί γρήγορα, ειδικά αν δείξει ζήλο ο παίκτης. (SPORTDAY)

* Τον ουρανό με τ' άστρα ζητάει η πλευρά του 20χρονου Πορτογάλου κεντρικού μέσου Σίντνεϊ Ταβάρες, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη δεύτερη ομάδα της Λέστερ κι ακούστηκε για τον Ολυμπιακό. Πληροφορίες κάνουν λόγο για πριμ υπογραφής 1 εκατ. Ευρώ και τριετές συμβόλαιο με αποδοχές 500.000 ευρώ ετησίως. Για τον Ταβάρες υπάρχει ενδιαφέρον από Αγγλία, Πορτογαλία και Ιταλία. (LIVE SPORT)