Τι δεν άρεσε στην ΑΕΚ με Σβάρνα, "επιστροφή" Κασάμι, τι... κρατάσει ο Ράσταβατς στην Ενωση, η αλήθεια για το τέρμα του ΠΑΟΚ και πολλές ακόμα Φήμες.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

* Το γεγονός πως χθες παίχτηκε για πρώτη φορά δυνατά η υποψηφιότητα Λουτσέσκου για τον πάγκο της ΑΕΚ κι από οπαδικά μέσα της Ένωσης, όπως ήταν φυσικό έφερε το θέμα για τα καλά στην κορυφή του ενδιαφέροντος. Τα social media «πήραν φωτιά». Δεν είναι περιέργο. Όμως ειδικά στην ΑΕΚ πολλές φορές έχει αποτυπωθεί πως οι κυρίαρχες τάσεις στα social media δεν ανταποκρίνονται στις συμπεριφορές του κόσμου στο γήπεδο. Όσο υπήρχε κόσμος σε αυτά. Κι όχι πως η ΑΕΚ μέχρι να κλείσουν οι εξέδρες λόγω της πανδημίας δεν είχε ζητήματα που προκαλούν εσωστρέφεια. Πάντως δύο πράγματα είναι σίγουρα από το ρεπορτάζ. Πρώτον, ότι η απόφαση για το πως θα συνεχίσει η ΑΕΚ στον πάγκο δεν πρόκειται να παρθεί με βάση το «μέτρημα» αντιδράσεων για την όποια υποψηφιότητα. Δεύτερον, πως ο Λουτσέσκου είναι μία περίπτωση που σίγουρα από καθαρά ποδοσφαιρικής άποψης δεν αφήνει αδιάφορη τη διοίκηση της ΑΕΚ. Αλλά η απόσταση από αυτό μέχρι να υπάρξει όντως λόγος για να μαλώνουν οι ΑΕΚτζήδες μεταξύ τους είναι ακόμη σημαντική. (ΕΦΣΥΝ)

*Μόνο θετικά δεν ήχησε στα ενδότερα των διοικητηρίων η απόφαση του Σβάρνα να αφήσει τον ατζέντη του (by the way, 2 ήδη οι καταγεγραμμένες, πρόσφατες απώλειες από το πελατολόγιο του) και να συμφωνήσει με τον Βιντσέντζο Καβαλιέρε. Ο οποίος ομολογουμένως δεν κέρδισε και πόντους (κάθε άλλο προφανώς) με τον τρόπο που συμμετείχε στη διαχείριση του θέματος της (μη) ανανέωσης και της φυγής εν τέλει του Μάρκο Λιβάγια (SPORTIME)

*Ο Παϊτίμ Κασάμι μία μέρα θα γυρίσει στον Ολυμπιακό. Δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Βασιλεία και για την επόμενη σεζόν, ωστόσο ακόμα και στην Ελβετία το πιστεύουν ότι κάποια στιγμή θα ξαναφορέσει τα ερυθρόλευκα. Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι είχε γίνει προσπάθεια για να γυρίσει το περασμένο καλοκαίρι. Υπάρχει αλληλοεκτίμηση και συνήθως τέτοιες περιπτώσεις καταλήγουν σε νέο «γάμο». (ΦΩΣ)

* Ο Λουτσέσκου ζήτησε +4 «χαρτιά» σε προσέγγιση από ομάδα του Κόλπου, ξεκαθαρίζοντας όταν άκουσε πως δεν παίζουν τέτοια ποσά (ακόμη και εκεί κάτω) πως προτεραιότητα του είναι η Ευρώπη, προηγμένο πρωτάθλημα και διεθνείς διοργανώσεις. Μια χαρά το πουσάρει, ο Ράζβαν. Πουλάει και αγοράζει το σύμπαν, να το θυμάστε… (SPORTIME)

*Όχι πως ο Μίλαν Ράσταβατς δεν έχει έξτρα προσωπικό κίνητρο να κάνει την… ζημιά στην ΑΕΚ στον μεθαυριανό ραντεβού που έχουν στο ΟΑΚΑ. Μπορεί ο Σέρβος τεχνικός να επέκτεινε προ ημερών για άλλα δύο χρόνια το συμβόλαιο του με τον Αστέρα Τρίπολης, ωστόσο πριν από αυτό ήλπιζε σε μια μεγάλη… προαγωγή και περίμενε ένα τηλέφωνο από την Ένωση. Κάτι που τελικώς δεν συνέβη και αυτό είναι κάτι που δεν ξεχνιέται. (ΩΡΑ)

*Όσο συνεχίζεται η κουβέντα περί Λουτσέσκου και ΑΕΚ, στα media και μεταξύ των φίλων της ομάδας, τόσο ανεβαίνει ο πήχης και κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Προκαλεί, δε, εντύπωση ότι εδώ και μια εβδομάδα δεν βγαίνει κανένας από την ΑΕΚ να πει επισήμως «δεν υπάρχει θέμα Λουτσέσκου» και να τελειώσει το ζήτημα. Προφανώς διότι το όνομα του Ρουμάνου κόουτς έχει συζητηθεί και ακόμα δεν έχει αποκλειστεί από την Ένωση. Ούτε ασφαλώς από τον ίδιο τον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ. Παρεμπιπτόντως, το «μαλλί» για τον Λουτσέσκου και το τιμ του, μαζί με την εφορία, πάει γύρω ( ή και πάνω) από το 1,5 εκατ. ευρώ… (LIVESPORT)

*Μάλλον θα πρέπει να κάνουμε υπομονή με τον Χοσέ Χολέμπας. Να δούμε, δηλαδή, τι ακριβώς θα έχει στο μυαλό του μόλις ολοκληρωθεί η σεζόν. Γύρω στο Μάιο αναμένεται να γνωρίζουμε αν θα θέλει να συνεχίσει ή να μην παραμείνει στο λιμάνι. Το ότι υπήρχε θετικό «ριπόρτ» από τον Μαρτίνς, αυτό είναι κάτι που δεν χωράει αμφιβολία. Το θέμα είναι να πάρει την απόφαση ο Χολέμπας για το τι σκοπεύει να κάνει. (ΦΩΣ)

*Στην Ουκρανία κυκλοφόρησαν σενάρια περί ενδιαφέροντος του ΠΑΟΚ για τον Νμίτρο Ρίζνικ, τον 22χρονο τερματοφύλακα της Βόρσκλα Πολτάβα. Με ύψος 1.86 μ. και την πολύ καλή πορεία του που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της Λέγκια και της Σαχτάρ, το προφίλ του διεθνή με τις μικρές εθνικές ομάδες μοιάζει ιδανικά για τον ΠΑΟΚ. Ωστόσο, το 1,5 εκατ. ευρώ που κοστολογείται ο Ρίζνικ είναι ένα ποσό απαγορευτικό την δεδομένη χρονική στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Ούτως ή άλλως, πάντως, ο Δικέφαλος ψάχνει έναν έμπειρο και έτοιμο παίκτη. (METROSPORT)

*Και μιας και έπιασα τα διεθνή μανατζερικά – πάντα με ελληνικό όμως χρώμα- ακόμη ένα σχετικό που έσκασε από τα ξένα. Τον Εμρέ Μορ τον θυμάστε; Αυτόν τον απίθανο Τούρκο που έφερε πέρυσι καταχείμωνο ο Ολυμπιακός; Επέστρεψε στη Θέλτα και (λέει πως) παίζει στην Πριμέρα. Το ζουμί άλλο είναι. Άλλαξε και αυτός πρόσφατα ατζέντη. Κάθε άλλο παρά πρωτοκλασάτος και όμως πλέον εκπροσωπείται από τον «πολύ» Μίνο Ραϊόλα… (SPORTIME)