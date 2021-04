Γιατί δεν... αγχώνεται ο Φορτούνης στο άκουσμα του Μπελχαντά, ο προπονητής που ανακοινώνει άμεσα η ΑΕΚ, οι «χαμηλές θερμοκρασίες» στο Mega. Οι Φήμες δεν χάνονται!

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

* Εδώ και μία 5ετία είναι ο μαέστρος στο πιο απαιτητικό club της Ελλάδας, τον Ολυμπιακό. Έχει «κερδίσει» με την ποδοσφαιρική του πάστα προπονητές, σεβασμό, διεθνείς μνηστήρες και πλέον το μεγαλύτερο συμβόλαιο Έλληνα παίκτη στη Super League (1,3 εκατ. ευρώ καθαρά τον χρόνο). Από πέρυσι με την παρουσία του Βαλμπουενά και ένεκα του τραυματισμού του έχει μπει σε ένα status αμφισβήτησης της αγωνιστικής του ασυλίας! Σε βαθμό που πλέον και στην Εθνική ο Μπακασέτας του πήρε περιβραχιόνιο και θέση (Νο10) στο γρασίδι. Η φημολογία για το φλερτ του Ολυμπιακού με τον Μπελχαντά ηχεί αδιάφορα στα αυτιά του Φορτούνη. Λόγω εμπιστοσύνης στο «εγώ» του και φυσικά στο... συμβόλαιό του. Προφανώς, εκείνος που «καίγεται» στο ενδεχόμενο συνύπαρξης των 3 είναι ο Ολυμπιακός... (SPORTIME)

*Στην «Ένωση» έχει αποφασιστεί να μην συνεχίσει η συνεργασία με τον Μανόλο Χιμένεθ και για την ερχόμενη σεζόν, μιας και τα αποτελέσματα στην 4η θητεία του Ανδαλουσιανού τεχνικού δεν είναι αυτά που όλοι περίμεναν. Αυτό έφερε τους ανθρώπους της ΑΕΚ στην θέση να αναζητήσουν από τώρα τον εκλεκτό της νέας σεζόν και σύμφωνα με πληροφορίες, αυτός αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα, ωστόσο η σεζόν θα ολοκληρωθεί με τον Μανόλο Χιμένεθ. Στην «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ φαίνεται να έχουν… παγώσει όποιες συζητήσεις υπήρχαν για μεταγραφές, καθώς θέλουν ο νέος προπονητής που θα έρθει να έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο στην ομάδα. (ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

* Ο Ολυμπιακός κάνει περίπατο στο πρωτάθλημα εδώ και δύο χρόνια. Φέτος πηγαίνει με τα φρένα σπασμένα, την περασμένη Κυριακή έφτασε στο εμφατικό 1-5 επί της ΑΕΚ. Η ομάδα πάει φουλ για ένα δεύτερο σερί νταμπλ. Έπειτα από όλα αυτά πώς γίνεται η τηλεθέαση της «Σούπερ Μπάλας» του Mega, καναλιού του Βαγγέλη Μαρινάκη, να εξακολουθεί να βρίσκεται σε πολύ χαμηλές (τηλεοπτικά) θερμοκρασίες; Η εκπομπή βρίσκεται πολύ πίσω από εκείνες της ΕΡΤ και του Open. (DOCUMENTO)

* Οι δύο πλευρές τα είπανε τηλεφωνικά αρχές Ιανουαρίου. Ήρθαν σε καταρχήν συμφωνία για 4ετές συμβόλαιο. Μετά από κάμποσο καιρό βρέθηκαν και για τις υπογραφές. Εφεξής, ούτε φωνή, μήτε ακρόαση από την ΑΕΚ στον Δημήτρη Γούτα. Ήρθαν οι αλλαγές προσώπων και φυσικά οι αγωνιστικές σφαλιάρες. Που μυαλό για πλάνο, αξιολόγηση και φυσικά ιεραρχία στα στόπερ εν όψει του καλοκαιριού. By the way, ο «Μητσάρας» πλέον δεν ανήκει στο γραφείο από την Σερβία. Υπόψιν... (SPORTIME)

*Ο Παπέ Σισέ αναγκαστικά θα επιστρέψει στον Ολυμπιακό το καλοκαίρι λόγω της αδυναμίας της Σεντ Ετιέν να πληρώσει την οψιόν αγοράς των 13 εκατομμυρίων. Το ερώτημα βέβαια θα είναι το εξής: ο Σενεγαλέζος θα θέλει να μείνει στο λιμάνι τη νέα σεζόν; Εκείνος ήταν που… φαγώθηκε τις τελευταίες μέρες του Γενάρη να αποχωρήσει, βλέποντας ότι είχε μπροστά του τους Σεμέδο, Μπα και Σωκράτη. (ΦΩΣ)

* Κόπηκε η προοπτική του Γιαννίκη για την ΑΕΚ. Μου λένε πέριξ του Αμαρουσίου ότι από τους Έλληνες προπονητές άλλος έχει κερδίσει πόντους στην εκτίμηση του Μελισσανίδη. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Απλά μου το είπα και σας το μεταφέρω. Ποιον εννοώ; Μα, τον Μάντζιο! Θεωρεί καταλυτική τη συμβολή του στην εικόνα και τη σταθερότητα του Άρεως. Όπως και στη διαχείριση των αποδυτηρίων. Άρα, στο μέλλον όλα μπορούν να συμβούν! Στο μέλλον! (SPORTDAY)

* Δεν έχει υπάρξει κάποια νεότερη εξέλιξη όσον αφορά την υπόθεση του Νταμιάν Ντα Σίλβα, του αρχηγού της Ρεν, που αποτελεί βασικό στόχο της ΑΕΚ για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής. Η Ένωση έχει καταθέσει μια επίσημη πρόταση στον 33χρονο στόπερ που μένει ελεύθερος το καλοκαίρι και οι δύο πλευρές είναι σε ανοικτή γραμμή όλες αυτές τις μέρες. Αυτό που φαίνεται από τη στάση του Ντα Σίλβα είναι πως δεν θέλει να βιαστεί για να πάρει την τελική του απόφαση. Ο έμπειρος αμυντικός θέλει να δει τι προτάσεις έχει στα χέρια του και στη συνέχεια να αποφασίσει που θα συνεχίσει την καριέρα του. (LIVE SPORT)

* De facto λογίζεται ανάμεσα στην 3άδα των καλύτερων δεξιών μπακ στην Super League και σύμφωνα με την «γλώσσα» των στατιστικών. Ο Μανώλης Σάλιακας έχει κάνει το come back στην αγορά, όχι όμως και για την επιστροφή στον Ολυμπιακό που ήδη «τρέχει» με 4 εν ενεργεία δεξιά μπακ (Λαλά, Ανδρούτσο, Ντρέγκερ και Μασούρα). (SPORTIME)

* Παρότι μιλάμε για δανεικό παίκτη και μοίρασμα του συμβολαίου του, ο Ολυμπιακός δεν την έβγαλε φτηνά με τον Μπρούμα. Από τον Οκτώβριο μέχρι και την ολοκλήρωση του δανεισμού του, ο Μπρούμα θα πάρει από το ταμείο του των Πειραιωτών 1,2 εκατ. ευρώ! Θα μπορούσε να γυρίσει το... χαρτί ο Πορτογάλος; Μοιάζει δύσκολο. Ίσως το σημερινό κλασικό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ν'αποτελεί μια καλή αρχή για να πείσει ότι αξίζει τη δεύτερη ευκαιρία. Έστω κι έναν νέο δανεισμό, αν και δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι ακόμα κι αν ήθελε κάτι τέτοιο ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να επιτευχθεί. (SPORTDAY)

*Η ρήξη του Ολυμπιακού με τον Πιέρ Ισά είναι οριστική και αυτό επιβεβαιώθηκε με τον πλέον εμφατικό τρόπο από τον Μαντί Καμαρά, ο οποίος με επίσημη δήλωσή του έκανε γνωστό πως δεν έχει καμία σχέση με τον πρώην αθλητικό διευθυντή των Πειραιωτών. Ο Αφρικανός χαφ δεν είναι ο μόνος που φεύγει από τον Ισά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο Ανδρούτσος αλλάζει μανατζερική στέγη. Σύμφωνα με όσα λέγονται στην πιάτσα, ο διεθνής άσος του Ολυμπιακού βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Πασχάλη Τουντούρη, τον ατζέντη του Κώστα Τσιμίκα και του Μάριου Βρουσάι. (ΦΩΣ)

* Περασμένο καλοκαίρι! Μεταγραφή στην Αγγλία (Νότιγχαμ). Έξι μήνες μετά ήρθε στον Άρη για να «γεμίσει» σε παιχνίδια. Πλέον, βασικός στην Εθνική Κύπρου κι εκτός κάδρου για την 11άδα από τον Άκη Μάντζιο με μόλις 30' συμμετοχής τον τελευταίο 1,5 μήνα! Ασχέτως, των ενοχλήσεων... Ήδη ο Νικόλας Ιωάννου, έχει ενημερώσει την εταιρεία του να πάει παρακάτω η βαλίτσα... (SPORTIME)