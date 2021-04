ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

Αυτό που έχει καταφέρει ο Τζιανλουίτζι Φέστα είναι one for the books, που λένε. Όχι μόνο συμμάζεψε την ΑΕΛ, όχι μόνο κατάφερε να φτιάξει ομάδα με τόσους νέους παίκτες, αλλά βλέπουμε πλέον ένα σύνολο που παίζει καλό ποδόσφαιρο, μπορεί να παίρνει νίκες, μπορεί να δημιουργεί, όσο και να αμύνεται και το οποίο πάει φουλ για παραμονή.