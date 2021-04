Βγαίνουν «μαχαίρια» στον Πρωινό Τύπο για την υπόθεση της ΑΕΚ και της ΕΠΣ Καρδίτσας. Είναι ένοχη η Ενωση; Τη στήνουν μετά τον ΠΑΟΚ; Όλα εδώ!

Εμείς σε τούτη τη στήλη τα γράφαμε από τότε που ο Βράνιες έπαιζε στην ΑΕΚ και την εξέθετε με τις πράξεις του σε πάρτι, όταν την παράτησε στα κρύα του λουτρού στα πλέι οφ και τότε τις μονές μέρες ανέβαζε φωτογραφίες με “λατρεία” για την Ένωση, αλλά τις ζυγές “αγαπούσε” την Άντερλεχτ. Το παλικάρι καλός παίκτης, αλλά... ως εκεί. Μακριά και αγαπημένη πρέπει να είναι κάθε σοβαρή ομάδα.

Το τελευταίο του... επίτευγμα ότι “θυμήθηκε” πως το 2018, πριν από το παιχνίδι ΠΑΟΚ-ΑΕΚ, τον απείλησε κάποιος Σέρβος για να “στήσει” το ματς! Δεν πέρασαν παρά λίγες ώρες και η ΑΕΚ, ορθότατα, τον “άδειασε” δημοσιοποιώντας ότι ουδέποτε είχε πει το παραμικρό στο κλαμπ! Τόσο... αξιόπιστος. Τώρα, αν κάποιος με περίεργο μυαλό σκεφτεί ότι ο Βράνιες προσπάθησε με αυτό τον τρόπο να πουλήσει εκ νέου “ΑΕΚοφροσύνη” μπας και το καλοκαίρι η Ένωση “τσιμπήσει' ξανά για να του κάνει πρόταση, θα έχει πέσει πολύ έξω;

Στην πραγματικότητα είναι ακόμα μία υπόθεση-φιάσκο σαν αυτές που ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια το ποδόσφαιρο. Μετά τον ΠΑΟΚ με την υποτιθέμενη υπόθεση πολυϊδιοκτησίας, ήρθε η σειρά της ΑΕΚ για να πληρώσει τα σπασμένα για την επιστροφή στην κανονικότητα. Βλέπετε, είναι κακό το πρωτάθλημα να το παίρνει χρόνο ή σχεδόν κάθε χρόνο διαφορετική ομάδα! Είναι κακό να παίζεται το πρωτάθλημα στα ίσα, χωρίς να ασχολούμαστε κάθε μέρα με τη διαιτησία. Βλέπετε, οι ξένοι διαιτητές έχουν χαλάσει τη... μανέστρα.

Για όλα αυτά η ΑΕΚ έπρεπε να στηθεί στον τοίχο, όπως στήθηκε πέρσι ο ΠΑΟΚ και το ίδιο θα γίνει και στον Παναθηναϊκό, μόλις βελτιωθεί αγωνιστικά και αρχίσει να κυνηγά το πρωτάθλημα. Να μην έχετε καμία αμφιβολία γι'αυτό. Της ΑΕΚ, που δεν έχει καμία απολύτως δουλειά ούτε με την ανύπαρκτη Ένωση Πολιτών - Φιλάθλων Καρδίτσας ούτε με τις εκλογές της ΕΠΟ, της κόλλησαν τη... ρετσινιά. Θα δικαιωθεί γιατί δεν είναι ένοχη, αλλά θα... τρέξει και αυτό ως στόχος θα επιτευχθεί.

Ανεξάρτητα από το ποιος θα βγει φέτος στην Ευρώπη ή όχι, ανεξάρτητα από τα χρήματα που έχουν να διαχειριστούν ενόψει της επόμενης σεζόν, ανεξάρτητα από την πορεία που είχαν τα τελευταία χρόνια και τη δυναμική που έδειξαν, αυτή τη στιγμή κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα πως ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ξεκινούν πιο …μπροστά σε σχέση με τον Παναθηναϊκό.

Ποδοσφαιρικά τουλάχιστον οι Πράσινοι δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από τους δύο αντιπάλους τους. Με τους οποίους φέτος μάχονται… σώμα με σώμα για μία θέση στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός έχει μια βάση στο ρόστερ του, που αν μη τι άλλο μπορεί να σταθεί αξιοπρεπώς και να διεκδικεί ακόμα και τη δεύτερη θέση. Χρειάζεται σίγουρα μεταγραφές ποιότητας για να συζητήσει για κάτι περισσότερο και για τη διεκδίκηση του τίτλου, αλλά σε τίποτα δεν έχει να ζηλέψει τους πιο… πλούσιους ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Από το προσπερασμένο Σάββατο κιόλας, που τα σχέδια τους για τις εκλογές στην ΕΠΟ, έπεσαν στο κενό, ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι η επίθεση στην ΑΕΚ και στον Μελισσανίδη, θα έφτανε στην κορύφωσή της, με κάποια κατασκευασμένη υπόθεση, όπως αυτή που στήθηκε από «μαρτυρίες» ηττημένων στην ΕΠΣ Καρδίτσας. Εκμεταλλευόμενοι στο έπακρο, το αγωνιστικό χάλι της ΑΕΚ, περίμεναν αυτό που όλοι γνωρίζουν ότι θα συμβεί, δηλαδή τη νίκη τους στο ντέρμπι για να συνδυαστεί η κορύφωση της επίθεσης τους, με το κακό κλίμα και την κακή ψυχολογία που θα επικρατούσε μετά, στο περιβάλλον και στον κόσμο της ομάδας.

Η γελοιότητα της παραπομπής, πέρα από τα όσα έχει ούτως ή άλλως στα χέρια της και θα τα αποδείξει η ΑΕΚ, θα έπρεπε κανονικά να εξαντλείται στο ότι όχι απλά δεν υπάρχει μέσα στις καταγγελίες η οποιαδήποτε εμπλοκή της ΑΕΚ, αλλά στο ότι δεν έχει προκύψει από πουθενά, το παραμικρό κέρδος για την ΑΕΚ! Εδώ και τρία χρόνια, υπάρχει ένα όριο προπαγάνδας γύρω από την «ευνοημένη από την ΕΠΟ» ΑΕΚ, η οποία έχει χάσει και τα τρία πρωταθλήματα με μεγάλη διαφορά, έχει χάσει Κύπελλο με κλοπή και δεν έχει πάρει ούτε ένα καθοριστικό σφύριγμα υπέρ της!

Η ΑΕΚ δεν κάνει απλώς... κοιλιά. Είναι σε φάση κατάρρευσης. Εκτός ελέγχου, με αδυναμίες που δεν συμμαζεύονται, με φοβερή έλλειψη εμπιστοσύνης και ψυχολογία στα τάρταρα. Αν, λοιπόν, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν είναι σε καμία πολύ καλύτερη κατάσταση από την ΑΕΚ, αλλά δεν είναι και σε τόσο τραγική, δεν μπορέσει να βγάλει το κεφάλι του από το νερό ούτε μέσω αυτής της ευκαιρίας που του παρουσιάζεται με τους αγώνες της ημιτελικής φάσης, τότε θα πρέπει ακόμα και αυτοί που δεν το έχουν αποδεχτεί ακόμα, να συμφωνήσουν πως -μπορεί να- υπάρχουν και χειρότερα.

Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να σώσει ό,τι σώζεται. Στο πλαίσιο των εντυπώσεων, βεβαίως, όχι της ουσίας. Διότι στο επίπεδο της ουσίας, όπως πολλές φορές έχω σχολιάσει η επιλογή του είναι μία: το γκρέμισμα και το χτίσιμο από την αρχή το καλοκαίρι που μας έρχεται...

Και για ποιον λόγο να παραμυθιαστούν με μια πρόκριση στον τελικό; Για ποιον λόγο να βρουν εκεί, απέναντί τους, τον Ολυμπιακό –εμπειρία έχουν αμφότεροι φέτος από την απόσταση που τους χωρίζει από τους «ερυθρόλευκους» - και ακόμη – ακόμη και αν καταφέρουν να κερδίσουν, αν καταφέρουν να πάρουν το Κύπελλο, τι θα αλλάξει; Και για ποιον λόγο, κατ΄επέκταση, να ενδιαφέρονται, να «καίγονται», όχι μόνο για το τρόπαιο, αλλά και για το να παίξουν στην Ευρώπη; Για να υποστηρίξεις όλα τα παραπάνω ως ζητούμενα, ως στόχους, θα πρέπει όλα τα υπόλοιπα, όλα τα γύρω, να είναι λυμένα.

Πρόσβαση στα ενδότερα της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ λοιπόν δεν έχει κανείς μας. Τι λέτε λοιπόν, βλέποντας τα όσα συμβαίνουν σε αυτές τις ομάδες σε επίπεδο καθημερινότητες, σε εικόνα που βγάζουν στο γήπεδο, τα έχουν λυμένα; Φυσικά και όχι. Συνεπώς, ποιο το όφελος; Να μπουν σε μια διαδικασία πρόκρισης, σε μια διαδικασία πανηγυρισμών, αν όλα για έναν από τους δύο «δικεφάλους» πάνε καλά στο θεσμό του Κυπέλλου all the way.

Κινδυνεύει η ΑΕΚ από την επιτροπή δεοντολογίας; Θα πρέπει για ό,τι λέμε να είμαστε προσεκτικοί: έχω βαρεθεί να ακούω για τιμωρίες μεγάλων ομάδων, ποινές μεγαλοπαραγόντων και σκληρούς δικαστές. Ο Αθανασίου, που έκανε το πόρισμα, είναι σοβαρός. Παραπέμπει με βάση ενδείξεις και μαρτυρίες. Αν η υπόθεση φτάσει να εκδικαστεί θα δούμε πόσο σοβαρές είναι.

Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στις υποθέσεις του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ που κατέληξαν στην επιτροπή δεοντολογίας. Στην υπόθεση του Ολυμπιακού η κ. Σπανού είχε απλώς διαβάσει τα ανακριτικά πορίσματα και την απόφαση των εφετών να παραπέμψουν σε δίκη τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τους άλλους «27». Όποιος είχε γνώση των κατηγορητηρίων μπορούσε να έχει και άποψη για το αν υπήρχε σοβαρός κίνδυνος τιμωρίας της ομάδας: για μένα, που τα είχα παρακολουθήσει από κοντά διότι είχα κληθεί και από τον ανακριτή, δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος. Χθες όμως ο Αθανασίου σύνταξε ένα πόρισμα κάνοντας άλλη δουλειά εντελώς: συνέλεξε μαρτυρίες και καταθέσεις, είδε δημοσιεύματα, συνέταξε ένα κατηγορητήριο 65 σελίδων. Αν δεν το διαβάσεις, δεν μπορείς να ξέρεις τι κινδύνους αντιμετωπίζει η ΑΕΚ.

Είναι λογικό όταν μια μεγάλη ομάδα έχει ηττηθεί με πολύ βαρύ σκορ στην έδρας της από μια άλλη μεγάλη ομάδα, τα φώτα να στρέφονται προς την πλευρά του ηττημένου. Με την ΑΕΚ να έχει σειρά εξελίξεων έπειτα από το 1-5 του ΟΑΚΑ, αλλά και δικαστικές περιπέτειες που, εφόσον προχωρήσουν σε βάρος της ΠΑΕ και του ιδιοκτήτη της, μπορεί να κάνουν αυτό το συντριπτικό αποτέλεσμα στον αγωνιστικό χώρο από τον Ολυμπιακό να μοιάζει με χάδι. Η υπόθεση με την κατηγορία εμπλοκής της ΑΕΚ στα εκλογικά των ΕΠΣ και την έρευνα από την πλευρά της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΠΟ έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο επικοινωνιακό πλήγμα για τον Μελισσανίδη και ολόκληρο τον «οργανισμό ΑΕΚ».

Η ΑΕΚ με τον Χιμένεθ να είναι αναλώσιμος και να έχει τα αποδυτήρια εναντίον του, πρέπει να διεκδικήσει σήμερα αποτέλεσμα από τον ΠΑΟΚ και να πάει την Κυριακή για νίκη στο «Βικελίδης». Οι πατριωτισμοί και το φιλότιμο είναι ένας τρόπος. Μπορεί στα αλήθεια να θεωρηθεί ρεαλιστικός; Ο ΠΑΟΚ είναι επίσης σε αγωνιστική κρίση, αλλά δεδομένα έχει καλύτερη ομάδα και ο κόσμος του δεν πιέζει αφόρητα τη διοίκηση. Ούτε καν τον Γκαρσία.

