Αήττητο «δεκάρι» του Μαρτίνς με ΑΕΚ και 12-2 γκολ στον Χιμένεθ!

Τρομερή παράδοση έχει δημιουργήσει επί της ΑΕΚ ο Πέδρο Μαρτίνς στην τριετία του στον Ολυμπιακό, ενώ ακόμη... χειρότερα είναι τα πράγματα για τον Μανόλο Χιμένεθ κόντρα στον Πορτογάλο από τον οποίο έχει δεχθεί μια... ντουζίνα γκολ!

Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης και υπεροχής στο 1-5 επί της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Και μπορεί οι «ερυθρόλευκοι» να μην είχαν κλασικό «10άρι» στον αγωνιστικό χώρο από την αρχή του αμτς, όμως είχαν το... δεκάρι στον πάγκο τους. Ο Πέδρο Μαρτίνς, από την πλευρά του, μετά το τέλος του αγώνα έκανε επίδειξη κλάσης, δηλώνοντας ότι «η πραγματική διαφορά των δύο ομάδων δεν αντικατοπτρίζεται στο σκορ», ωστόσο γεγονός παραμένει ότι από τη μέρα που ανέλαβε τις τύχες των Πειραιωτών πριν από 3 χρόνια, αγνοεί την ήττα από την Ένωση αισίως σε δέκα σερί ντέρμπι!

Από το πρώτο του ματς απέναντι στον Δικέφαλο, τον Οκτώβρη του 2018, ο Πορτογάλος τεχνικός μετράει 7 νίκες και 3 ισοπαλίες σε κανονική διάρκεια πρωταθλήματος, πλέι οφ και Κύπελλο. Και μάλιστα με συνολική διαφορά τερμάτων 22-5! Ακόμη χειρότερα είναι βεβαίως για τον νυν τεχνικό της ΑΕΚ, Μανόλο Χιμένεθ, απέναντι στον Μαρτίνς. Στα τρία μεταξύ τους ματς έχει υποστεί τρεις βαριές ήττες με συνολικά τέρματα 12-2 υπέρ των «ερυθρόλευκων». Στο πρώτο, για την 21η αγωνιστική της σεζόν 2018/19, ο Ολυμπιακός επικράτησε 4-1 στο Καραϊσκάκη, στο δεύτερο, το φετινό της 14ης αγωνιστικής οι Πειραιώτες νίκησαν και πάλι στο Φάληρο 3-0, ενώ το τελευταίο ήταν και το μεγαλύτερο αποτέλεσμα του Μαρτίνς απέναντι στον Ισπανό και την ΑΕΚ γενικότερα, με αυτό το 1-5 του ΟΑΚΑ.

Στο διάστημα αυτών των 10 σερί αήττητων αγώνων από την ΑΕΚ επί Μαρτίνς, ο Ολυμπιακός έχει μάλιστα 6 εκτός έδρας. Σημειώνεται δε ότι η τελευταία νίκη της ΑΕΚ σε επίσημο ματς επί του Ολυμπιακού χρονολογείται 4,5 χρόνια πίσω, στις 24 Σεπτεμβρίου του 2017, με 3-2.

Αναλυτικά, τα 10 ματς του Μαρτίνς κόντρα στην ΑΕΚ:

4/4/2021 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-5 (Super League Play Off / 2η αγ.)

3/1/2021 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-0 (Super League / 14η αγ.)

16/12/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 (Super League / 1η αγ.)

12/9/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-1 (Κύπελλο / Τελικός)

19/7/2020 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 3-0 (Super League Play Off / 10η αγ.)

28/6/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-2 (Super League Play Off / 4η αγ.)

26/1/2020 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 0-0 (Super League / 21η αγ.)

27/10/2019 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 2-0 (Super League / 8η αγ.)

17/2/2019 Ολυμπιακός – ΑΕΚ 4-1 (Super League / 21η αγ.)

7/10/2018 ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1 (Super League / 6η αγ.)