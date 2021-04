Και τώρα... ντέρμπι

Μετά το... πρόγευμα των play out, έρχονται δύο μεγάλα ντέρμπι σε Λεωφόρο και ΟΑΚΑ, που κλέβουν την παράσταση στη 2η αγωνιστική των play off της Superleague.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ

Άρωμα δεκαετίας του ’90. Ίσως και του ’80. Ντέρμπι στη Λεωφόρο στις 3μ.μ.; Σίγουρα πρέπει να πάει κάποιος πολύ πίσω για να το βρει. Ο Παναθηναϊκός αυτοκτόνησε στην πρεμιέρα των πλέι οφ στην Τρίπολη και ουσιαστικά τα παίζει όλα για όλα την Κυριακή κόντρα στον ΠΑΟΚ. Η νίκη θα τον βάλει γερά στο παιχνίδι της διεκδίκησης ενός εκ των τριών ευρωπαϊκών εισιτηρίων, ενώ σε κάθε άλλο αποτέλεσμα μάλλον θα μείνει να κυνηγάει μόνο την ΑΕΚ. Ο δικέφαλος του βορρά εμφανίστηκε βελτιωμένος απέναντι στην Ένωση, πήρε ένα αποτέλεσμα που του δίνει ψυχολογία και ενέργεια, όμως στη Λεωφόρο έχει πολύ πρόσφατες τις μνήμες από την ήττα του και ουσιαστικά καμία νίκη σε αγώνα πλέι οφ απέναντι στον Παναθηναϊκό.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 3 Απριλίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο ΠΑΟΚ στα πλέι οφ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Σε οκτώ ματς, ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει τέσσερα, τρία έχουν λήξει ισόπαλα και ένα με το… κουτάκι μπύρας.

CASH OUT: Δύο επιλογές. Το 2-1, αφού τόσο έληξαν και τα δύο ματς στο πρωτάθλημα και ο Φεντερίκο Μακέντα. Ο Ιταλός επιθετικός, ο οποίος σκόραρε στο πρόσφατο ματς της Λεωφόρου, πέτυχε δύο γκολ στην Τρίπολη και δείχνει να έχει βρει τον καλό του εαυτό.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: -

NO BET: -

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Αλιγιάρ Αγκάγιεφ ξανά στα μέρη μας. Ο διαιτητής από το Αζερμπαϊτζάν θα σφυρίξει για δεύτερη φορά στο πρωτάθλημά μας, μετά την αναμέτρηση Ατρόμητος-Λάρισα. Τελευταία αναμέτρηση που σφύριξε εκείνη των προκριματικών για το μουντιάλ, με τη Δανία να κερδίζει 8-0 την Μολδαβία!

ΑΡΗΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο Αστέρας έχει σκοπό να πουλήσει ακριβά το τομάρι του και να διεκδικήσει με όσες δυνατότητες έχει ένα από τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Ακόμα κι αν δεν καταφέρει να φτάσει καν στην πηγή, θα παίζει κάθε ματς για να αποδείξει ότι δικαίως βρίσκεται στην εξάδα και μάχεται στα πλέι οφ. Ο Άρης, όμως, είναι σοβαρός, είναι σταθερός και έχει βρει κόντρα στους Αρκάδες το μυστικό που οι υπόλοιποι αγνοούν. Έτσι φαίνεται, τουλάχιστον, από τα τέσσερα φετινά ματς που έδωσαν φέτος οι δύο ομάδες. Επιπλέον, οι κιτρινόμαυροι αν πάρουν τη νίκη διατηρούν το προβάδισμα που έχουν για τη δεύτερη θέση και θα περιμένουν να τους ευνοήσουν και τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 3 Απριλίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η άμυνα του Αστέρα είναι εξαιρετική, όμως απέναντι στον Άρη κάτι δεν πάει καλά. Οι Θεσσαλονικείς έχουν κατορθώσει να σκοράρουν και στα τέσσερα ματς που έπαιξαν φέτος με τους Αρκάδες.

CASH OUT: Τέσσερα ματς οκτώ γκολ και μόλις στο ένα να έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες. Τι καλύτερο από ένα under με γκολ μόνο ενός εκ των δύο αντιπάλων;

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Αμφίβολη η συμμετοχή του Ιωάννου για τον Άρη, ενώ εκτός είναι οι Ματίγια και Τζίμας για τον Αστέρα.

NO BET: Στο χρονικό σημείο που θα μπουν τα γκολ. Παρότι τα προηγούμενα τέσσερα ματς μαρτυρούν μια… τάση προς το δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης θα θελήσει να ανοίξει νωρίς το σκορ για να ελέγξει το παιχνίδι και να το φέρει στα μέτρα του.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Σιδηρόπουλος και Τζοβάρας το ελληνικό δίδυμο στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Τρίτο ματς του Άρη που σφυρίζει ο έμπειρος διαιτητής, μετά τα ματς με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

ΑΕΚ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ο πρωταθλητής πήρε τις ανάσες του, η ΑΕΚ πήρε τον χρόνο της να ανασυνταχθεί και να δουλέψει και την Κυριακή θα γίνει ο… επαναληπτικός των εκλογών της ΕΠΟ! Μοιάζει κωμικοτραγικό, ωστόσο η επικαιρότητα κύλησε περισσότερο με αντιπρόσωπους, εκπρόσωπους και διπρόσωπους, όπως μάθαμε από την Αννίτα, παρά με αγωνιστικά νέα για τις δύο ομάδες. Και ειδικά για την ΑΕΚ, η οποία είναι εκείνη που καίγεται να πάρει τη νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό, τόσο για να ξεκολλήσει από τα αρνητικά αποτελέσματα στα ντέρμπι, όσο και για να διατηρήσει το προβάδισμα που έχει για το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Ο Ολυμπιακός προφανώς και δεν έχει ανάγκη τους βαθμούς, αλλά έχει ανάγκη και επιθυμία για να επιβεβαιώσει την ανωτερότητά του σε ένα ακόμα φετινό ντέρμπι.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 3 Απριλίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η ΑΕΚ στα ντέρμπι. Η ΑΕΚ στα ντέρμπι. Η ΑΕΚ στα ντέρμπι. Όσο συνεχίζει να μην κερδίζει ματς με το λεγόμενο big four, τόσο θα παραμένει δεδομένο ότι ξεκινάει μειονεκτικά σε τέτοια παιχνίδια. Δέκα σερί ματς χωρίς νίκη, 3-12-13 το ρεκόρ, 22-40 τα τέρματα και διέξοδος το ΟΑΚΑ την Κυριακή.

CASH OUT: ΑΕΚ-Ολυμπιακός ή Ολυμπιακός-ΑΕΚ χωρίς τέρματα, είναι σαν καραντίνα χωρίς survivor. Απλά, αδύνατο. Ένα τα τελευταία 15 χρόνια, δύο τα τελευταία είκοσι και πάει λέγοντας…

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς Μπακάκη η ΑΕΚ στο ντέρμπι.

NO BET: Στους σκόρερ. Με εξαίρεση τον Ελ Αραμπί, τα πρόσφατα ντέρμπι ΑΕΚ-Ολυμπιακού είχαν απροσδόκητους σκόρερ. Ο Βρουσάι, ο Ραντζέλοβιτς, ο Σιμόες είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα, ενώ παράδοση απέναντι στην Ένωση έχουν φτιάξει οι Βαλμπουενά και Καμαρά.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Σρνταν Γιοβάνοβιτς σφυρίζει το ματς της αγωνιστικής, με τον Σέρβο ρέφερι να ορίζεται για τρίτη φορά σε ματς ελληνικού πρωταθλήματος. Στο παρελθόν έχει σφυρίξει την αναμέτρηση Ατρόμητος-ΑΕΚ τη σεζόν 2018-19 και τη σεζόν 2019-20 τον αγώνα Λάρισα-ΠΑΟΚ.