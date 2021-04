Ο Νταμιάν Σιμάνσκι παρέλαβε τα τρία βραβεία του για τον μήνα Φεβρουάριο, ευχαριστώντας τον κόσμο που τον ψήφισε.

Ο μέσος της ΑΕΚ παρέλαβε συνολικά τρία βραβεία από τον Σταύρο Βασιλαντωνόπουλο, για τα Best Goal της 22ης και 23ης αγωνιστικής καθώς και το βραβείο Player of the Month του Φεβρουαρίου στη Superleague Interwetten.

Μετά την παραλαβή των βραβείων του, ανέφερε:

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους φιλάθλους που με ψήφισαν. Αυτό μου δίνει κίνητρο για να συνεχίσω να δουλεύω, ευχαριστώ!»