Φύγε εσύ, έλα εσύ!

Τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ντέρμπι έχει, οριακά παιχνίδια έχει, κορωνοϊό έχει, όπως έχει και συνέχεια… Η αυλαία της πρώτης πράξης πέφτει την Κυριακή και δίνει σκυτάλη στα πλέι οφ και τα πλέι άουτ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΟΚ

Το ντέρμπι των προπονητών. Όχι για την επιρροή που ασκούν στην ομάδα τους και για την παρτίδα σκάκι στον αγωνιστικό χώρο, αλλά για τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκονται. Φωναχτά ή όχι… Ο Λάζλο Μπόλονι το γνωρίζει, η διοίκηση του Παναθηναϊκού το γνωρίζει, οι παίκτες το γνωρίζουν και αν δεν κερδίσει τον ΠΑΟΚ, τότε λογικά οι πράσινοι θα αλλάξουν προπονητή στα πλέι άουτ. Ο Πάμπλο Γκαρσία δε νιώθει τέτοια πίεση και δεν έχει διαρρεύσει δυσαρέσκεια από τη διοίκηση του δικεφάλου, ωστόσο χρειάζεται το διπλό στην Λεωφόρο για να δείξει αντίδραση και να πείσει ότι γίνεται δουλειά. Κατά τα άλλα; Το παιχνίδι έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον ενόψει των πλέι οφ, με τη νίκη να καίει περισσότερο τους γηπεδούχους, ώστε να μην χάσουν την επαφή με τους τρεις πρώτους της βαθμολογίας.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 14 Μαρτίου, 19:00 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Σημεία των καιρών τα λένε και ο Παναθηναϊκός ξέχασε πώς είναι να κερδίζει τον ΠΑΟΚ. Ή το θυμάται αραιά και πού, όπως πέρυσι στον αγώνα πρωταθλήματος. Τρεις νίκες στα τελευταία 15 ματς πρωταθλήματος ή πλέι οφ έχουν οι πράσινοι απέναντι στον δικέφαλο του βορρά, ενώ στα εντός έδρας ματς έχουν κερδίσει ένα στα τελευταία έξι ματς, και αυτό το ένα ήταν και το μοναδικό που σκόραραν.

CASH OUT: Ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ κακή κατάσταση, ο ΠΑΟΚ είναι σε μέτρια κατάσταση και τι μένει ως σταθερά; Ότι αμφότεροι δέχονται γκολ σταθερά και έχουν δεχτεί γκολ σχεδόν σε όλα τα ντέρμπι.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή των Διούδη και Αλεξανδρόπουλου. Περιμένει τον Σίντζι Καγκάβα ο Πάμπλο Γκαρσία.

NO BET: Όλα τα στατιστικά και όλες οι λεπτομέρειες πάνε περίπατο όταν μιλάμε για ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ έχει το σερί των τελευταίων χρόνων, ο Παναθηναϊκός μια συντριπτική υπέρ του παράδοση μέχρι το 2010, αλλά σε τέτοια ματς τα δεδομένα «μηδενίζονται» μόλις σφυρίξει ο διαιτητής την έναρξη του αγώνα.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Κρίστο Τόβερ με τον Βερμπόομεν θα είναι στη Λεωφόρο. Ο Εσθονός διαιτητής σφυρίζει για πρώτη φορά αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος, ενώ στο παρελθόν έχει σφυρίξει δύο φορές παιχνίδια του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη και ήταν διαιτητής και στο ταπεινωτικό Ελλάδα-Αρμενία 2-3.

ΒΟΛΟΣ-ΑΕΚ

Η ΑΕΚ πήρε βαθιά ανάσα απέναντι στον Απόλλωνα και μετά από πολύ καιρό συνδύασε καλή εμφάνιση, τρεις βαθμούς και λευκό… παθητικό. Άρχισε να βρίσκει τον καλό της εαυτό ενόψει πλέι οφ ή ήταν μια αναλαμπή; Η αλήθεια θα φανεί (και) στον Βόλο, όπου βρίσκει στην τοπική ομάδα σχετικά αδιάφορη ως προς το βαθμολογικό κίνητρο, αλλά πάντα με διάθεση να παίξει καλό ποδόσφαιρο. Ας μην ξεχνάμε ότι σε τρεις αγώνες φέτος, δεν είναι η ΑΕΚ εκεί που έχει πρωταγωνιστήσει και επίσης να μην ξεχνάμε ότι η τελευταία φορά που η Ένωση πέτυχε δύο ή περισσότερες συνεχόμενες νίκες ήταν τον προηγούμενο Γενάρη. Έκτοτε, κάθε θετικό αποτέλεσμα αποδείχθηκε μεμονωμένο και ακολουθήθηκε από ηχηρό χαστούκι.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 14 Μαρτίου, 19:00 (NS4 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Έχει άλλη ενέργεια ο Βόλος; Κυρίως ψυχολογική… Το ματς στο Αγρίνιο έδειξε πώς μετά τον αποκλεισμό στο κύπελλο έχασε κάπως τη διάθεσή του και σίγουρα μια μεγάλη ομάδα δίνει κίνητρο, αλλά επίσης είναι σίγουρο πώς δεν λειτουργείς με κουμπιά στον αθλητισμό.

CASH OUT: Η χειρότερη περίπτωση είναι το ένα γκολ στον πρόσφατο επαναληπτικό του κυπέλλου. Η καλύτερη το 3-3 ή το 2-2, εσείς μπορείτε να διαλέξετε. Σε έξι ματς που έχουν παίξει συνολικά οι δύο ομάδες έχουν σημειωθεί 24 γκολ, οπότε το over φαντάζει αυτονόητο!

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Φράνκο Φεράρι είναι τιμωρημένος για τον Βόλο, ο Έλντερ Λόπες για την ΑΕΚ, ενώ αμφίβολη είναι και η συμμετοχή του Μιχάλη Μπακάκη.

NO BET: Ο Μάρκο Λιβάγια έφυγε. Ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς και ο Πέτρος Μάνταλος ακολουθούν, όπως και ο Τάσος Δουβίκας. Υποψήφιοι σκόρερ υπάρχουν πολλοί…

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Μανούχος και Γκορτσίλας θα είναι το δίδυμο στο Πανθεσσαλικό. Ο 32χρονος ρέφερι θα σφυρίξει για τρίτη φορά φέτος την ΑΕΚ, μετά τα ματς στο ΟΑΚΑ με Παναιτωλικό και ΠΑΣ, ενώ στις αναμετρήσεις του στο πρωτάθλημα υπάρχει ένα χαρακτηριστικό: Ουδέποτε – σε έξι ματς – έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες.

ΑΡΗΣ-ΟΦΗ

Αν εξαιρέσουμε το ντέρμπι στη Λεωφόρο, είναι το ματς που συγκεντρώνει το περισσότερο ενδιαφέρον. Οι λόγοι είναι πολλοί: Πρώτον, υπάρχει ο Άρης που διεκδικεί τη δεύτερη θέση και θέλει όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα ενόψει πλέι οφ. Δεύτερον, υπάρχει ο ΟΦΗ που έχει φτάσει μια ανάσα από την τελευταία θέση της βαθμολογίας και αν δεν πάρει βαθμούς θα μπει στα πλέι άουτ με την πλάτη στον τοίχο. Τρίτον, υπάρχει μια αλλαγή προπονητή που ελπίζουν στον ΟΦΗ ότι θα δώσει – επιτέλους – λίγη ώθηση στην ομάδα. Και τέταρτον, αυτή η αλλαγή είναι η επιστροφή του Νίκου Νιόπλια στη Super League, μετά από έξι χρόνια.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 14 Μαρτίου, 19:00 (NS5 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Σταθερή αξία η κάκιστη κατάσταση του ΟΦΗ, που κατάφερε να χάσει και από τη Λάρισα στο Ηράκλειο. Εννέα συνεχόμενες οι ήττες στο στη Super League, δέκα συνεχόμενα ματς χωρίς νίκη, και θα είναι πραγματικά εκπληκτικό αν απλώς μια αλλαγή προπονητή καταφέρει να αλλάξει την εικόνα του.

CASH OUT: Ο αντίπαλος του ΟΦΗ, δηλαδή ο Άρης. Έχει να χάσει από τις 30 Ιανουαρίου, προέρχεται από την καλή εμφάνιση στην Τούμπα, που πέταξε στο φινάλε τη νίκη, θέλει τους βαθμούς για να μπορέσει να πάει στα πλέι οφ με πλεονέκτημα και είναι ομάδα άξια εμπιστοσύνης τη φετινή σεζόν.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς τον Μαντσίνι ο Άρης, Λυμπεράκης και Σολίς είναι τιμωρημένοι από τον ΟΦΗ.

NO BET: Ο Νίκος Νιόπλιας επιστρέφει. Απέναντι στον Άρη έχει ρεκόρ 2-1-0. Απέναντι στον Άκη Μάντζιο 0-1-1. Όσο για τις πρεμιέρες του; Στις τρεις περιπτώσεις που ανέλαβε ομάδα μεσούσης της σεζόν (σ.σ. ΟΦΗ, Ατρόμητος, Παναθηναϊκός) είχε όλο το εύρος των αποτελεσμάτων. Κέρδισε με τον Ατρόμητο, έχασε με τον ΟΦΗ, έφερε ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Διαμαντόπουλος στο γήπεδο και ο Φωτιάς στο VAR συνθέτουν το δίδυμο στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Ο Αρκάς διαιτητής έχει σφυρίξει φέτος μόνο νίκες για τον Άρη, μία εκ των οποίων και στο ματς του πρώτου γύρου, όπου οι Θεσσαλονικείς επικράτησαν με 3-0 στο Ηράκλειο του ΟΦΗ.

ΑΕΛ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Άρσεναλ εδώ, Άρσεναλ εκεί και η Λάρισα στη μέση. Ο Ολυμπιακός έχει την… υποχρέωση να τελειώσει με την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, πριν ταξιδέψει στο Λονδίνο για τον επαναληπτικό με τους «κανονιέρηδες» κι ενώ ακόμα είναι νωπά τα συναισθήματα από το ματς του πρώτου γύρου. Στην παρούσα φάση είναι δεδομένο ότι το βάρος θα πέσει στο ευρωπαϊκό ματς, είναι δεδομένο ότι θα γίνει εκτεταμένο rotation, αλλά είναι και δεδομένο ότι και οι αναπληρωματικοί του Ολυμπιακού είναι ανώτερη της Λάρισας. Η ΑΕΛ θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία για να τσιμπήσει έστω και έναν βαθμό που θα της είναι εξαιρετικά σημαντικός, ειδικά μετά την ήττα από τη Λαμία στον εξ αναβολής αγώνα που διεξήχθη μέσα στην εβδομάδα.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 14 Μαρτίου, 19:00 (NS3 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Παρά τα σημάδια ανάκαμψης, η Λάρισα παραμένει η χειρότερη εντός έδρας ομάδα του πρωταθλήματος. Η νίκη επί του Παναιτωλικού δεν το άλλαξε, με τη συγκομιδή βαθμών να είναι μόλις οκτώ σε 12 ματς και τα γκολ μόλις έξι!

CASH OUT: Τον Σεπτέμβριο του 2016, ο Ολυμπιακός έχασε στη Λάρισα. Έκτοτε οι νίκες του είναι οκτώ συνεχόμενες και τα τέρματα 28-3. Εκ των ενεργεία ποδοσφαιριστών, δε, ο Κώστας Φορτούνης έχει μια μικρή παράδοση με πέντε γκολ σε εννέα ματς.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ζίζιτς, Μιλοσάβλιεβιτς και Ηλιάδης θα εκτίσουν την ποινή τους απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Σεμέδο θα εκτίσει την ποινή του στη Λάρισα.

NO BET: Ακριβώς ό,τι είχαμε γράψει και πριν δύο αγωνιστικές για το ματς στον Βόλο. Είναι θέμα τι ακριβώς θα διεκδικήσει ο Ολυμπιακός στο γήπεδο και πότε θα τραβήξει χειρόφρενο. Καλύτερα να αποφύγετε να στοιχηματίσετε σε γκολ.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Τζοβάρας και Παπαδόπουλος στη Λάρισα, με τον 36χρονος διαιτητή να σφυρίζει έκτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα. Δεν έχει σφυρίξει Ολυμπιακό, ενώ ήταν άρχοντας της αναμέτρησης στο ΑΕΛ-Ατρόμητος (0-0).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Προσοχή, κολλάει! Η τύχη του παιχνιδιού θα κριθεί αύριο το πρωί και τα δεδομένα του έχουν, ήδη, διαφοροποιηθεί. Το μέγεθος δεν το γνωρίζουμε, όμως ο κορωνοϊός έφτασε Τρίπολη και ο Αστέρας έχει ανακοινώσει, ήδη, δύο κρούσματα. Οι Αρκάδες είναι σίγουρα στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος, και θέλουν την τελευταία αγωνιστική τη νίκη για να εκμεταλλευτούν τυχόν στραβοπατήματα των υπολοίπων και να διεκδικήσουν το ένα εισιτήριο, όμως τα πράγματα θα είναι δύσκολα αν εντοπιστούν περισσότερα κρούσματα και παραταχθούν με σημαντικές απουσίες. Ο ΠΑΣ βαθμολογικό κίνητρο δεν έχει, αλλά… ζει τη ζωή του και είναι από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες του πρωταθλήματος.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 14 Μαρτίου, 19:00 (NSΕΧΤΡΑ2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο ΠΑΣ έχει χτίσει τη δική του παράδοση στην Τρίπολη ή αν προτιμάτε ο Αστέρας έχει σκάψει μια τρύπα… Πέρυσι έσπασε το απόστημα με τη νίκη με 1-0, αλλά πριν από το αυτό το αποτέλεσμα μετρούσε πέντε σερί εντός έδρας ματς κόντρα στον ΠΑΣ χωρίς νίκη.

CASH OUT: Το παιχνίδι που συνήθως ξεκινάει από την ισοπαλία ως πιθανότερο αποτέλεσμα. Όχι τόσο στο σύνολο της προϊστορίας τους, όσο τα τελευταία χρόνια. Στα δέκα τελευταία ματς, τα έξι έληξαν ισόπαλα, όπως – φυσικά – και εκείνο του πρώτου γύρου.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο χτυπημένος από τον κορωνοϊό Αστέρας, δεν υπολογίζει και τους τιμωρημένους Μπαράλες, Ιγκλέσιας. Ο Κάστρο είναι εκτός για τον ΠΑΣ.

NO BET: Αν δεν το καταλάβατε ως τώρα είναι ματς ανοικτό σε όλα τα αποτελέσματα. Και σε όλα τα… σκοραρίσματα. Μπορεί εύκολα να λήξει 0-0 ή 2-2 ή 3-3 ή 1-4 ή 3-0… Όλα έχουν συμβεί σε μια δεκαετία που αναμετρώνται οι δύο ομάδες.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Η επιστροφή του Παπαπέτρου έγινε θέμα και μαζί με τον Σκουλά θα προσπαθήσουν να αποδώσουν δικαιοσύνη στην Τρίπολη. Ο Αθηναίος διαιτητής επιστρέφει μετά από 1,5 μήνα για να σφυρίξει για πρώτο φορά στη σεζόν τόσο τον Αστέρα όσο και τον ΠΑΣ.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Φτάσαμε στα πλέι άουτ. Και φτάνοντας ο Απόλλων διαπιστώνει ότι δεν είναι τόσο μακριά, όσο αρχικά φαινόταν η ζώνη του υποβιβασμού. Ειδικά, η θέση που μπορεί να οδηγήσει στον αγώνα μπαράζ και να βάλει την ομάδα σε μια διαδικασία αναμονής για μήνες προτού μάθει σε ποια κατηγορία θα αγωνίζεται. Συνεπώς, ο αγώνας απέναντι στον Παναιτωλικό έχει τεράστιο βαθμολογικό κίνητρο και για τους δύο. Οι μεν γηπεδούχοι με νίκη ξεφεύγουν και νιώθουν ασφαλείς ενόψει πλέι άουτ, οι δε φιλοξενούμενοι παίρνουν μια βαθιά ανάσα, ένα μικρό μαξιλαράκι για κρατηθούν μακριά από Λάρισα και ΟΦΗ, αναλόγως φυσικά και τα αποτελέσματα αυτών των δύο ομάδων.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 14 Μαρτίου, 19:00 (NSEXTRA3 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Φτάσαμε στην τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος και περιμένουμε να δούμε αν θα σπάσει το μοναδικό μηδενικό. Οι εκτός έδρας νίκες του Παναιτωλικού. Στα προηγούμενα δώδεκα ματς απέτυχε και όχι μόνο δεν έχει κερδίσει, αλλά και έχει σκοράρει δύο γκολ. Δύο γκολ σε 12 ματς! Από τις, δε, πέντε ισοπαλίες που έχει αποσπάσει μακριά από το Αγρίνιο οι τέσσερις ήταν με 0-0.

CASH OUT: Εκεί που τον είχαμε για ομάδα εκτός έδρας, ξαφνικά… γύρισε τη μπιφτέκα (όπως ορίζουν οι trendy εκφράσεις της εποχής) και κερδίζει στη Ριζούπολη. Ατρόμητος και ΟΦΗ ηττήθηκαν με 2-1 στα ματς που ο Απόλλων έπρεπε να πάρει τη νίκη και τρέχει σερί δύο συνεχόμενων εντός έδρας νικών.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Αριγίμπι και Μεντίνα εκτός λόγω καρτών για τον Παναιτωλικό.

NO BET: Είπαμε για τον Παναιτωλικό, είπαμε για τον Απόλλων, ώρα να πούμε και για το μεταξύ τους. Κι εδώ είναι που έρχεται η προϊστορία να βάλει φρένο στα σενάρια. 2-2-3 στη Super League το ρεκόρ μεταξύ των δύο ομάδων 7-8 τα γκολ και ένα ματς ξεκάθαρα ανοικτό σε όλα τα αποτελέσματα.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Καραντώνης και Κουμπαράκης στη Ριζούπολη. 13ο ματς για τον 37χρονο ρέφερι, ο οποίος έχει σφυρίξει από μια φορά την κάθε ομάδα. Αμφότερες ηττήθηκαν.

ΛΑΜΙΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Αν δεν ήταν ο ΠΑΣ, ή ίσως ο Αστέρας Τρίπολης, θα ήταν η Λαμία… Έστω και με άλλους αντίπαλους, έστω και με άλλη ποιότητα και σε πιο χαμηλό επίπεδο, η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έχει κάνει το μεγάλο come back και ανέτρεψε τόσο την κατάσταση ώστε σήμερα να μην είναι φαβορί για υποβιβασμό. Η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου έχει κάνει το εξής εκπληκτικός από τις 14 Ιανουαρίου και μέχρι σήμερα. Δεν έχει χάσει από κανέναν εκτός από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, σε ένα διάστημα που έπαιξε 13 ματς, καθότι είχε να καλύψει και τα εξ αναβολής. Συγκέντρωσε 17 βαθμούς από τους 22 που έχει συνολικά. Ο Ατρόμητος ακόμα δεν έχει κερδίσει με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο του, έχει πέντε σερί αγωνιστικές χωρίς νίκη και μάλλον περιμένει να τελειώσει η σεζόν και να επαναπροσδιορίσει την παρουσία του.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 14 Μαρτίου, 19:00 (NSEXTRA1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η άμυνα του Ατρόμητου. Έχει φτάσει να είναι ανάμεσα στις χειρότερες της Super League, όχι επειδή δέχεται συχνά πολλά γκολ, αλλά επειδή έχει δεχτεί στα οκτώ από τα δέκα τελευταία ματς και σε πέντε σερί αγωνιστικές.

CASH OUT: Διπλό. Ή ισοπαλία. Η Λαμία δεν έχει πολλά να περηφανεύεται απέναντι στον Ατρόμητο, καθώς σε σύνολο έντεκα αγώνων, έχει κερδίσει μόλις μια φορά. Πέντε νίκες ο Ατρόμητος, πέντε ισοπαλίες, ουδέποτε 0-0.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Σάλομον, Τομάσεβιτς και Νάτσος δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τον Ατρόμητο.

NO BET: Είναι πάντα καλύτερα να αποφεύγεις ομάδες που δεν έχουν κίνητρο. Όπως ο Ατρόμητος στο αυριανό ματς. Είναι δεδομένα ικανές για το καλύτερο και το χειρότερο, ανάλογα πώς θα κυλήσει το παιχνίδι.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Βρέσκας και Σιδηρόπουλος στη Λαμία, με τον 35χρονο ρέφερι να ορίζεται μόλις για τρίτη φορά σε αγώνα φέτος. Στα προηγούμενα δύο το αποτέλεσμα ήταν καρμπόν 1-2, ενώ στο πρώτο του φετινό ματς στη Super League η Λαμία ηττήθηκε από τον ΟΦΗ.