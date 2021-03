Και οι δύο είναι εξαιρετικοί, η Γιουνάιτεντ είναι σούπερ συμπαγής, όμως για να μην είσαι απλά ο best of the rest, χρειάζεται το κάτι παραπάνω στην επίθεση και σε αυτό τον τομέα είναι εκπληκτική η προσεχής αντίπαλος, Σίτι. Αν και δεν ξεκίνησε τη σεζόν δυνατά, ο Πεπ Γκουαρδιόλα προσαρμόστηκε στις συνθήκες, έγινε σε κάποιο σημείο πιο πραγματιστής και βρήκε τη φόρμουλα όχι μόνο για να κατακτήσει τον τίτλο, αλλά και για να ξεσκονίσει τα βιβλία της ιστορίας. Οι Πολίτες έχουν αυτή τη στιγμή 21 διαδοχικές νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και όπως φαίνεται στον πίνακα [ένα ματς πίσω] είναι πολύ κοντά στο ρεκόρ των μεγάλων πρωταθλημάτων [Μπάγερν] αλλά και της Ευρώπης [Αγιαξ].

Σίτι - Γιουνάιτεντ: The best vs. The best of the rest