Αθηναίοι και Αρκάδες!

Δύο σπουδαία ματς και αρκετή γαρνιτούρα προσφέρει η 24η αγωνιστική της Super League. Αστέρας-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός-ΑΕΚ κλέβουν την παράσταση, όμως οι μάχες για Ευρώπη και σωτηρία είναι εξίσου ενδιαφέρουσες.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΠΑΟΚ

Τους χωρίζει μια απόσταση που φαντάζει πολύ δύσκολο να καλυφθεί μέχρι να τελειώσει η σεζόν, αλλά τους… ενώνει η σκέψη των πλέι οφ. Ο Αστέρας Τρίπολης είναι η ομάδα που κανείς δε μοιάζει να υπολογίζει ως σοβαρή απειλή ενόψει του μίνι πρωταθλήματος που θα κρίνει κυρίως τα ευρωπαϊκά εισιτήρια, ωστόσο μέχρι τώρα έχει κάνει ζημιά και στην ΑΕΚ, και στον Παναθηναϊκό και στον Άρη. Περιμένει να κάνει το ίδιο και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πηγαίνει στην Τρίπολη με σύμμαχο την παράδοση των τελευταίων χρόνων και έπειτα από μια σειρά καλώς εμφανίσεων και θετικών αποτελεσμάτων, που έχουν φέρει ηρεμία στον δικέφαλο του βορρά. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει κεφάλι για τη δεύτερη θέση και με νίκη στην Πελοπόννησο θα μπορέσει να διατηρήσει και να αυξήσει το προβάδισμα που θέλει να έχει ενόψει πλέι οφ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 27 Φεβρουαρίου, 19:30 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Μίλαν Ράσταβατς απέναντι στον ΠΑΟΚ. Έξι φορές έχει αντιμετωπίσει τον δικέφαλο του βορρά στη σταδιοδρομία του στην Ελλάδα και ισάριθμες φορές έχει ηττηθεί. Τι έχουν καταφέρει οι ομάδες του απέναντι στον ΠΑΟΚ; Να πετύχουν τρία γκολ σε έξι ματς, ενώ έχουν δεχτεί 14.

CASH OUT: Ο Αστέρας στο 2021! Αφαιρέστε τον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Αφού το κάνατε, μετρήστε ως το εννέα και έχετε τα ματς που είναι αήττητη η ομάδα της Τρίπολης μέσα στο νέο έτος. Σχεδόν δύο μήνες χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα, με έξι νίκες και τρεις ισοπαλίες συνολικά.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς τους τιμωρημένους Ίνγκασον και Σβαμπ ο ΠΑΟΚ.

NO BET: Συνήθως τη λαμβάνουμε υπόψη, όμως στην Τρίπολη είναι μια διαφορετική ιστορία. Κάποτε ο Αστέρας δεν έχανε με τίποτα από τον ΠΑΟΚ, μετά εναλλάσσονταν τις νίκες, εσχάτως ο ΠΑΟΚ χτίζει παράδοση, όμως σε 37 ματς το 12-7-18 δείχνει ότι το πράγμα μπορεί να πάει προς οποιαδήποτε πλευρά.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Άγγελος Ευαγγέλου θα σφυρίξει τον αγώνα στην Τρίπολη με τον Φαν Μπέκελ στο VAR. Δωδέκατο ματς που θα διευθύνει φέτος με κύριο χαρακτηριστικό των προηγούμενων έντεκα ότι μόλις μια φορά έχει κερδίσει γηπεδούχος ομάδα! Εφτά ματς έχουν λήξει ισόπαλα και τρεις νίκες έχουν οι φιλοξενούμενοι.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΟΦΗ

Τα πράγματα έχουν αρχίσει να μοιάζουν ξεκάθαρα. Και παρότι έχουμε μπροστά μας μια από τις θετικές εκπλήξεις της σεζόν και την αναμφίβολα αρνητική, η μοίρα τους είναι κοινή. Απόλλων και ΟΦΗ νιώθουν πλέον Παναιτωλικό και Λαμία μια ανάσα πίσω τους και τα πλέι άουτ έχουν πολύ ζουμί για να αδιαφορήσουν. Το ματς στη Ριζούπολη έχει κομβικό χαρακτήρα για αμφότερες τις ομάδες, με τον Απόλλων να πρέπει να βρει – επιτέλους – τον τρόπο να ξεπεράσει το πρόβλημα με την έδρα του και τον ΟΦΗ – αχ, τον ΟΦΗ – να βρει τρόπο να συνέλθει γενικότερα.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 27 Φεβρουαρίου, 17:15 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Δυστυχώς παραμένει σταθερό. Τι γνωρίζουμε για το 2021 ως τώρα; Έχουμε lockdown και ο ΟΦΗ δεν κερδίζει. Οι Κρητικοί σταθερά προσπαθούν να σπάσουν το ρόδι στο νέο έτος και σταθερά αποτυγχάνουν, με εξαίρεση το ματς με τη Λαμία. Δέκα ματς, μια νίκη. Εφτά συνεχόμενες οι ήττες τους στο πρωτάθλημα.

CASH OUT: Ο Γιώργος Παράσχος έχει διατελέσει προπονητής του ΟΦΗ, αλλά και έχει αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ 34 φορές στην καριέρα του. Έχει ένα θετικότατο πρόσημο με 15-9-10, ενώ στα τελευταία είκοσι ματς το αντίστοιχο ρεκόρ του είναι 8-7-5.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς Καστάνιος ο ΟΦΗ στη Ριζούπολη.

NO BET: Καλύτερα να αποφύγετε ποντάρισμα στα γκολ. Η χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος αντιμετωπίζει τη δεύτερη χειρότερη εντός έδρας άμυνα του πρωταθλήματος και αν θέλετε να πάρετε το ρίσκο, όλο δικό σας.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Γκορτσίλας και Σιδηρόπουλος στη Ριζούπολη, με τον 35χρονο ρέφερι να σφυρίζει για όγδοη φορά φέτος και να… τρέχει ένα σερί τριών αγώνων που έχει σφυρίξει πέναλτι. Επιπλέον, έξι στα εφτά ματς που έχει σφυρίξει είναι διπλά!

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΚ

Στον αστερισμό των ντέρμπι έχουμε ακόμα ένα να μας περιμένει. Ο Παναθηναϊκός προσγειώθηκε απότομα στο Αγρίνιο και, μάλιστα, εις διπλούν και θέλει απέναντι στην ΑΕΚ να επιστρέψει στις νίκες και να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα τον κρατήσει κοντά τόσο στην Ένωση, όσο και σε Άρη, ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ συνεχίζει να απογοητεύει και παρότι γύρισε το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης, δεν κατάφερε να το κερδίσει. Απέναντι στον Παναθηναϊκό ηττήθηκε και στον πρώτο γύρο, με τις δύο ομάδες να έχουν μια μακρά παράδοση που μοιάζει με roller coaster και είναι χαρακτηριστικό ότι για να βρούμε σερί νίκες ενός εκ των δύο πάμε πίσω στη διετία 2011-2013, όταν οι πράσινοι κέρδισαν τρία συνεχόμενα παιχνίδια. Έκτοτε το ρεκόρ είναι πέντε νίκες του Παναθηναϊκού, έξι νίκες της ΑΕΚ, έξι ισοπαλίες.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Της αμύνης τα παιδιά, παράτησαν την άμυνα. Η σταθερά του Παναθηναϊκού στο σερί που είχε κάνει, έχει δεχτεί (μαζί με το κύπελλο) έξι γκολ σε τέσσερα ματς, ενώ ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα για την ΑΕΚ. Δύο γκολ από τον Άρη, δύο γκολ από τον Βόλο, δύο γκολ από τον Απόλλων, δύο γκολ από την Λάρισα, δύο γκολ από τον Αστέρα στα πέντε τελευταία παιχνίδια της. Ας πάρουμε, λοιπόν, ως δεδομένο ότι στη Λεωφόρο γκολ θα μπουν.

CASH OUT: Όσοι θέλετε να ποντάρετε στην ισοπαλία, σας έχουμε καλά νέα. Το «Χ» είναι το πρώτο σημείο στα τελευταία 16 ματς πρωταθλήματος μεταξύ των δύο ομάδων. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει μόλις μια φορά αυτό το διάστημα, ο Παναθηναϊκός εφτά, και οκτώ ματς έχουν λήξει ισόπαλα. Όλες οι ισοπαλίες σε αυτό το διάστημα, δε, είναι είτε 0-0 είτε 1-1.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Οι Σανκαρέ και Σένκεφελντ δύσκολα θα προλάβουν να είναι έτοιμοι για το ντέρμπι. Ο Νέλσον Ολιβέιρα είναι το τελευταίο πρόβλημα για τον Μανόλο Χιμένεθ.

NO BET: Όπως αναφέρθηκε και στον πρόλογο, η προϊστορία των δύο ομάδων είναι ιδιαιτέρως απρόβλεπτη, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Να σημειώσουμε ότι τελευταίο τους ματς στη Λεωφόρο ήταν τη σεζόν 2017-18, με αποτέλεσμα 1-1 και σκόρερ τους Μολέδο και Λιβάγια.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Γκεόργκι Καμπάκοφ στη Λεωφόρο και εφιάλτης για την ΑΕΚ που θυμάται το φετινό ματς με την Μπράγκα στο ΟΑΚΑ(σ.σ. 2-4). Πρώτη φορά στα μέρη μας ο Βούλγαρος που έχει ως χαρακτηριστικό ότι δε δίνει εύκολα πέναλτι (σ.σ. κι ας έχει δώσει τρία σε ένα ματς φέτος).

ΑΡΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Μονόπλευρο το κίνητρο, μονόπλευρο το βαθμολογικό ενδιαφέρον, μονόπλευρο μοιάζει το ματς, αλλά μην ξεγράφετε έτσι εύκολα τον Ατρόμητο. Ο Σάββας Παντελίδης επιστρέφει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και αυτό διαφοροποιεί τα δεδομένα του αγώνα, που παρότι μοιάζουν ξεκάθαρα όσον αφορά τη φετινή σεζόν, αλλάζουν στις επί μέρους παραμέτρους που αναλύονται και πιο κάτω. Ο Άρης προέρχεται από το θετικότατο αποτέλεσμα στο Στάδιο Καραϊσκάκη απέναντι στον Ολυμπιακό, ωστόσο παρουσιάζει τις… παιδικές ασθένειες που έδειχνε προ καιρού, με δυσκολία στο γκολ και κυρίως δυσκολία απέναντι σε κλειστές άμυνες (βλ. Παναιτωλικός, Λάρισα).

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Είναι σπάνιο μια ομάδα να αλλάζει προπονητή και να μην παίρνει ούτε τα στοιχειώδη που θα περίμενε από την αλλαγή, δηλαδή έστω τον ενθουσιασμό των ποδοσφαιριστών. Ο Ατρόμητος δεν έχει ακόμα νίκη με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο του και μετράει δύο ήττες και μια ισοπαλία, εκείνη με την ουραγό Λάρισα.

CASH OUT: Κόντρα στα προγνωστικά, ο Ατρόμητος έχει μια πολύ θετική παράδοση στη Θεσσαλονίκη απέναντι στον Άρη. Έξι συνεχόμενα είναι τα ματς που δεν έχει ηττηθεί στο «Κλεάνθης Βικελίδης», μετρώντας τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες, έχοντας δεχτεί μόλις δύο γκολ σε αυτά τα έξι παιχνίδια.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Σάλομον είναι τιμωρημένος για τον Ατρόμητο.

NO BET: Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό βρίσκουμε στις αναμετρήσεις του Άκη Μάντζιου με τον Σάββα Παντελίδη και τούμπαλιν. Όλα τα μεταξύ τους παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα και ακόμα πιο συγκεκριμένα έχουν λήξει 1-1. Ατρόμητος-Λαμία (δύο φορές), Άρης-Πανιώνιος, Λεβαδειακός-Πανθρακικός ήταν οι μονομαχίες τους.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Τζοβάρας και Κουμπαράκης θα είναι το δίδυμο στο Χαριλάου. Πρώτη φορά που σφυρίζει οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες ο 36χρονος διαιτητής, ο οποίος μέχρι τώρα στα πέντε ματς που έχει σφυρίξει δεν έχει δώσει ούτε ένα πέναλτι!

ΛΑΜΙΑ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Στα πλέι άουτ θα τα πουν σίγουρα. Εκείνο που θέλουν και θα προσπαθούν είναι ως τότε να φτάσουν με όσο το δυνατόν καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή και όσο μεγαλύτερη βαθμολογική απόσταση από την ουραγό Λάρισα. Τόσο η Λαμία, όσο και ο ΠΑΣ είναι σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση, είναι ομάδες που έχουν βρει ρυθμό και κατορθώνουν να παίρνουν αποτελέσματα, με τη διαφορά ότι η ομάδα των Ιωαννίνων κάνει ζημιά και στους «μεγάλους», ενώ η Λαμία γέμισε το σακούλι μαζεύοντας βαθμούς απέναντι σε ματς που έμοιαζαν ένας προς ένας όλα τους, τελικοί. Με τελευταίο τον αγώνα στη Λάρισα και τη νίκη στο Αλκαζάρ, ματς το οποίο μπορεί να επηρεάσει αγωνιστικά και ψυχολογικά τους γηπεδούχους.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, 17:15 (NS3 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Μόλις μια νίκη σε πέντε ματς έχει πανηγυρίσει ο ΠΑΣ Γιάννινα με αντίπαλο τη Λαμία. Στη σύντομα προϊστορία τους, η ισοπαλία έχει τον πρώτο λόγο και ουδέποτε φιλοξενούμενος έχει κάνει το… break.

CASH OUT: Αφαιρούμε τον ΠΑΟΚ από την εξίσωση των αγώνων της Λαμίας. Τι βρίσκουμε; Μια ομάδα που δεν έχει χάσει σε εφτά συνεχόμενα παιχνίδια και που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ένα κράμα αλλαγής προπονητή και ενίσχυσης τον Δεκέμβριο έφερε στη Λαμία 13 βαθμούς μέσα σε ένα μήνα και κυνηγάει να ανέβει ακόμα περισσότερο στη βαθμολογία μέχρι τη λήξη της κανονικής διάρκειας της σεζόν.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς τον Λεό που αποχώρησε από τα Γιάννινα, θα αγωνιστεί ο ΠΑΣ.

NO BET: Όπως τα είπαμε για τη Λαμία, τα λέμε και για τον ΠΑΣ, ειδικά εκτός έδρας. Στα τελευταία τέσσερα ματς έχει χάσει μόνο στο Καραϊσκάκη στις καθυστερήσεις και εσχάτως παρουσιάζει πολύ καλή εικόνα για να ποντάρει κάποιος αβίαστα εναντίον του.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Παπαδόπουλος στο γήπεδο και Φωτιάς στο VAR θα είναι το δίδυμο στην Λαμία. Ο Μακεδόνας ρέφερι έχει σφυρίξει δώδεκα παιχνίδια φέτος στη Super League κι ενώ σε όλα έχουν σημειωθεί γκολ, μόλις σε τέσσερα έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες.

ΑΕΛ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Ο πνιγμένος πιάνεται από τα μαλλιά ή πρέπει να προσέξεις μην τραβήξει και εσένα στο βυθό. Η Λάρισα μετά την ήττα της από τη Λαμία, δεν είναι απλώς σε δύσκολη θέση. Μοιάζει να μην υπάρχει επιστροφή από τη θέση που βρίσκεται με δεδομένη την αγωνιστική της κατάσταση, τη διαφορά βαθμών και το πρόγραμμα που την περιμένει μέχρι το τέλος της σεζόν. Η ισοπαλία που απέσπασε στο Περιστέρι, σβήστηκε από την ήττα την Τετάρτη και πλέον η σωτηρία της μοιάζει με θαύμα! Αυτό, όμως, είναι παγίδα για τον Παναιτωλικό, ο οποίος προκειμένου να έχει καλές ελπίδες στα πλέι άουτ για να αποφύγει τον αγώνα μπαράζ πρέπει να πάρει βαθμό ή βαθμούς στο Αλκαζάρ. Και μπορεί να ακούγεται εύκολο, αλλά μιλάμε για τη μοναδική ομάδα στο πρωτάθλημα που δεν έχει κερδίσει εκτός έδρας.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Μηδέν από μηδέν; Μηδέν! Η Λάρισα είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχει κερδίσει ματς εντός έδρας. Ο Παναιτωλικός η μοναδική ομάδα που δεν έχει κερδίσει ματς εκτός έδρας. Ποιος θα αποδειχθεί χειρότερος; Μια ισοπαλία θα κρατήσει και τους δύο στο μηδέν και στο ενδεχόμενο να γράψουν αρνητική ιστορία.

CASH OUT: Απίστευτο κι όμως ελληνικό… Που λέει ο λόγος! Οι δύο χειρότερες επιθέσεις της Super League (μαζί και η Λαμία) δεν έχουν μόλις ένα 0-0 στην προϊστορία τους σε αγώνες πρωταθλήματος. Κι όχι μόνο σκοράρουν, αλλά κατά πλειοψηφία τα παιχνίδια τους είναι γκολ/γκολ και over!

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Εκτός οι Τζανακάκης και Κνετ για τον Παναιτωλικό.

NO BET: Μια εντελώς απογοητευμένη ομάδα δεν ξέρεις πώς μπορεί να αντιδράσει. Η Λάρισα πλέον δεν έχει τίποτα να κερδίσει, που σημαίνει ότι δεν έχει και τίποτα να χάσει. Έχει εφτά βαθμούς διαφορά με τον Παναιτωλικό και τέσσερα ματς να απομένουν (συν τα πλέι άουτ) και ο αγώνας την Κυριακή είναι η τελευταία ευκαιρία.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: O Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος σφυρίζει το ματς στο Αλκαζάρ, με τον Μανούχο στο VAR. Κάτι που σημαίνει αρκετή δουλειά για τον Μανούχο, αφού ο Αρκάς ρέφερι έχει δέκα πέναλτι σε δέκα ματς και μόλις δύο αναμετρήσεις που δε σφύριξε την εσχάτη των ποινών.

ΒΟΛΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ένα ματς yolo! Ο Βόλος παίζει για τη χαρά του παιχνιδιού, αφού στους 30 βαθμούς δεν μπορεί κανείς να τον… ακουμπήσει ενόψει πλέι άουτ και θέλει να διατηρήσει την καλή εικόνα που έχει τη φετινή σεζόν και – γιατί όχι; - να κάνει και φέτος τη ζημιά στον Ολυμπιακό. Πέρυσι κράτησε τους ερυθρόλευκους στο 0-0, ενώ αν τα μεταξύ τους παιχνίδια διαρκούσαν ένα ημίχρονο τότε τα τέρματα σε τρία ματς θα ήταν 2-1 υπέρ του Ολυμπιακού. Σε διάρκεια 90 λεπτών, οι ερυθρόλευκοι έχουν κερδίσει 4-1 και 5-0 στο Στάδιο Καραϊσκάκη, και στο Βόλο βασικός τους στόχος είναι να διασκεδάσουν ένα ματς μετά το ψυχολογικό άδειασμα που λογικά έφερε η αγωνιώδης πρόκριση στην Ολλανδία.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Δευτέρα 1 Μαρτίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Επειδή δε συνηθίζεται, είναι σημείο αναφοράς. Η άμυνα του Ολυμπιακού έχει δεχτεί γκολ σε τρία συνεχόμενα ματς εντός συνόρων, πέντε αν προσθέσουμε την – άλλου επιπέδου – Αϊντχόβεν και ίσως αυτό να είναι ένα δεδομένο που μπορεί να παίξει ρόλο στην εξέλιξη του ματς.

CASH OUT: Δεν είναι έκπληξη να σκοράρει σε οποιοδήποτε ματς, αλλά τώρα ακόμα περισσότερο. Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί έχει παράδοση απέναντι στον Βόλο, έχοντας πετύχει τέσσερα γκολ σε τρεις αναμετρήσεις.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς τον τιμωρημένο Περέα οι γηπεδούχοι.

NO BET: Μετά από ευρωπαϊκό ματς, μετά από ευρωπαϊκή πρόκριση και έχοντας βγάλει ένα τρομακτικά φορτωμένο πρόγραμμα για δύο μήνες, το ψυχολογικό άδειασμα έρχεται φυσιολογικά. Ο Ολυμπιακός στο τέλος Φλεβάρη είναι απολύτως πετυχημένος, μέσα σε όλους τους στόχους, αλλά και αδιάφορος στο Βόλο.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Βερίσιμο και Εστέβες θα είναι το δίδυμο στο Πανθεσσαλικό. Ο Πορτογάλος ρέφερι σφυρίζει για πρώτη φορά στη Super League, ενώ στην διεθνή καριέρα του δεν έχει σφυρίξει ποτέ ελληνική ομάδα.