«Ο ΠΑΟΚ θα λάβει αρκετές προσφορές για το "φαινόμενο" Τζόλης»

Καθημερινές είναι -πια- οι αναφορές στο εξωτερικό για το Golden Boy του ΠΑΟΚ, Χρήστο Τζόλη. Με αφορμή τα σενάρια για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, οι Άγγλοι παρουσιάζουν μέσα από ένα εκτενές αφιέρωμα τον 19χρονο που «τρελαίνει» κόσμο!

Οι «σειρήνες» από το εξωτερικό ηχούν πλέον δυνατά και καθημερινά. Τα ξένα δίκτυα ασχολούνται συνεχώς με την περίπτωση Τζόλη που αφήνει το αποτύπωμά του κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Σύμφωνα με το αφιέρωμα της Sun που παρουσιάζει το who is who του Έλληνα ποδοσφαιριστή, ο ΠΑΟΚ αναμένεται να λάβει αρκετές προσφορές στα χέρια του για το «φαινόμενο» Τζόλης, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως ακόμη και η Μπαρτσελόνα τον είχε στο μπλοκάκι της πριν ακόμη συμπληρώσει τα 13 του χρόνια!

«Ο νεαρός ξεχώρισε στο παγκοσμίου φήμης τουρνουά Lennart Johansson Academy Trophy το 2015 καθώς πέτυχε 11 γκολ σε πέντρε αγώνες με την U13 του ΠΑΟΚ. Από εκείνη την ημέρα, προσελκύει το ενδιαφέρον μερικών από τους μεγαλύτερους συλλόγους του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Μπαρτσελόνα που αναζητούσε την επόμενη μεγάλη προσθήκη στη διάσημη ακαδημία της La Masia...».

Μάλιστα, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά του και απαντώντας στην ερώτηση, τι πρέπει να περιμένει η Mάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον Έλληνα άσο εάν υπογράψει το καλοκαίρι, σημειώνουν: «Ο Τζόλης είναι γρήγορος, δυνατός και διαθέτει εντυπωσιακές δεξιότητες στην ντρίμπλα. Έχει δυνατό πόδι και μπορεί να παίξει σε κάθε θέση στην επίθεση, αφού έχει την ίδια ικανότητα και με τα δύο πόδια. Ο νεαρός Έλληνας σταρ φαίνεται -επίσης- να έχει τον κατάλληλο χαρακτήρα για το Old Trafford με πολλούς να τον επαινούν για τον επαγγελματισμό του...».