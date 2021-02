Βόλος: Ο… γλυκός Φλεβάρης του («ιπτάμενου» Ολλανδού) Ντάαν Ριένστρα

Ο Ολλανδός χαφ διανύει τον κορυφαίο μήνα της θητείας του στη θεσσαλική ομάδα – Το SDNA εξηγεί το πως και το γιατί και συγχρόνως, «ξεσκονίζει» τα πλούσια ένσημά του στη χώρα των τουλίπων μαζί με το παρασκήνιο της καλοκαιρινής άφιξης στον Παγασητικό.

My name is Rienstra. Daan Rienstra.

O Ολλανδός χαφ που έριξε άγκυρα για τα επόμενα δύο χρόνια στο λιμάνι του Βόλου το περασμένο καλοκαίρι, «συστήνεται» εκ νέου και με ηχηρό τρόπο το δεύτερο μήνα του νέου έτους (2021) στους φίλους του Βόλου και γενικότερα το ελληνικό ποδοσφαιρικό κοινό.

Ο 28χρονος παίκτης βρίσκεται στο πιο λαμπρό…φεγγάρι της θητεία του στην θεσσαλική ομάδα το μήνα που διανύουμε.

Θέλετε αποδείξεις περί τούτου; Ιδού.

Στις 4 Φεβρουαρίου από τα δικά του πόδια προήλθε το γκολ του Δουβίκα στον επαναληπτικό αγώνα Κυπέλλου με τον ΟΦΗ στο «Γεντί Κουλέ» που…σφράγισε το εισιτήριο της πρόκρισης των Θεσσαλών για τους «8» της διοργάνωσης.

Ακολούθησε μια ακόμα ασίστ που έφερε την προσωπική υπογραφή του και μετουσίωσε σε γκολ ο Περέα στο ίδιο γήπεδο («Γεντί Κουλέ») και στο ματς πρωταθλήματος με αντίπαλο τον ΟΦΗ στις 14 Φεβρουαρίου που έληξε με νίκη (2-1) του Βόλου.

Το καλό τρίτωσε στο τελευταίο παιχνίδι (21 Φεβρουαρίου) της Super League με τον… ιπτάμενο Ολλανδό να σημειώνει το δεύτερο γκολ που «κλείδωσε» τη νίκη του Βόλου κόντρα στον Απόλλωνα και συγχρόνως άνοιξε τον λογαριασμό του εν λόγω ποδοσφαιριστή με τα ελληνικά δίχτυα.

Εξού και ο…γλυκός Φλεβάρης του Ριένστρα, ο οποίος υπέγραψε διετές συμβόλαιο συνεργασίας με το Βόλο το περασμένο καλοκαίρι, κουβαλώντας στο ποδοσφαιρικό βιβλιάριο του πολλά ένσημα από την πλούσια θητεία του στην Eredevisie και την πρώτη κατηγορία του ολλανδικού πρωταθλήματος.

Μετά από πέντε χρόνια θητείας στην Βάαλβαϊκ (2015-20) έκρινε πως έφτασε το πλήρωμα του χρόνου να δοκιμάσει για πρώτη φορά την τύχη του εκτός Ολλανδίας.

Έτσι «έσπασε» (κοινή συναινέσει) το συμβόλαιό του ένα χρόνο πριν από τη λήξη του και έστριψε το τιμόνι προς την Ελλάδα για λογαριασμό του Βόλου.

Εκτός από την Βάαλβαϊκ νωρίτερα φόρεσε τη φανέλα της Χέρακλες (2013-15) ενώ πέρασε από τις ακαδημίες του Άγιαξ, της Άλκμααρ και της Φέγενορντ αποτελώντας ένα γνήσιο τέκνο της ολλανδικής ποδοσφαιρικής σχολής που δεν κατάφερε να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του στη χώρα του.