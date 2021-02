Play… on και off!

Ανοικτά όλα τα μέτωπα εκτός από την 1η θέση και με κυριότερα ματς σε ΟΑΚΑ, Καραϊσκάκη και Αγρίνιο η 23η αγωνιστική αναμένεται να φέρει ανατροπές και εξελίξεις.

ΑΕΚ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Στόχος για την ΑΕΚ: Να επιστρέψει στις εντός έδρας νίκες, έπειτα από δύο συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος, στα οποία δεν σκόραρε και ηττήθηκε. Παράπλευρο κέρδος: Θα αφήσει αρκετά πίσω τον Αστέρα Τρίπολης, ώστε να μην προβληματίζεται ότι υπάρχει κίνδυνος να την ξεπεράσουν οι Αρκάδες στη βαθμολογία. Στόχος για τον Αστέρα: Να διατηρήσει το αήττητο σερί των εφτά αγωνιστικών που έχει ως τώρα, αλλά ει δυνατόν να επιστρέψει στις νίκες για να καλύψει τη γκέλα του αγώνα με τη Λαμία. Παράπλευρο κέρδος: Θα πλησιάσει σίγουρα την ΑΕΚ σε απόσταση τριών βαθμών και αναλόγως και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, μπορεί να απειλήσει και κάποιους εκ των ΠΑΟΚ, Άρη, Παναθηναϊκού.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 20 Φεβρουαρίου, 19:30 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Αστέρας είναι ζημιάρης, αλλά πάει καιρός από την τελευταία του φορά απέναντι στην ΑΕΚ. Στις τελευταίες πέντε επισκέψεις στο ΟΑΚΑ έχει ισάριθμες ήττες, με μόλις ένα γκολ ενεργητικό, ενώ συνολικά στα τελευταία δέκα ματς μεταξύ των δύο ομάδων το ρεκόρ είναι 8-1-1 υπέρ του δικεφάλου.

CASH OUT: Ο Μάρκο Λιβάγια έφυγε, ο Πέτρος Μάνταλος είναι ο επόμενος με καλή παράδοση σκοραρίσματος απέναντι στον Αστέρα, ωστόσο αξίζει το ρίσκο ο Νέλσον Ολιβέιρα. Ο Πορτογάλος επιθετικός δείχνει να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχει σκοράρει τα δύο τελευταία ματς της ΑΕΚ και απέναντι στον Αστέρα είχε σκοράρει στα δύο περυσινά ματς.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Μπακάκης και Σιμόες οι δύο νέοι πονοκέφαλοι του Χιμένεθ.

NO BET: Δύο κόσμοι συγκρούονται. Ο Αστέρας σε συνδυασμό και με το κύπελλο έχει μόλις ένα over (στο κλασικό +2,5 γκολ) στα τελευταία εννέα ματς, ενώ η ΑΕΚ εσχάτως του… δίνει και καταλαβαίνει. Έξι γκολ στο ματς με τη Λάρισα, έξι γκολ στο ματς κυπέλλου με τον Βόλο και από το «προτιμώ να κερδίζω με 1-0», φτάσαμε στο όσα πάνε και όσα έρθουν… Καλύτερα να αποφύγετε το σκοράρισμα στο συγκεκριμένο ματς.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Ιρφάν Πελίτο θα είναι διαιτητής στην αναμέτρηση του ΟΑΚΑ, με τον Ερνάντεθ στο VAR. O Βόσνιος έχει σφυρίξει 13 ματς φέτος σε όλες τις διοργανώσεις και ήταν ρέφερι και στον αγώνα ΑΕΚ-Παναθηναϊκού τον προηγούμενο Νοέμβριο.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΑΕΛ

Υπάρχει το κακό, υπάρχει το χειρότερο, υπάρχει το καλό, υπάρχει και το καλύτερο. Εξαρτάται τι θέλεις να βλέπεις. Η Λάρισα είναι η χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος, βουλιάζει κάθε αγωνιστική και πιο κάτω, αφού την ίδια στιγμή οι ανταγωνιστές της παίρνουν βαθμούς. Βελτιώνεται, φτάνει ενίοτε στην πηγή (σ.σ. όπως με την ΑΕΚ), αλλά αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από νερό. Έχει ανάγκη από ουσία και όχι εντυπώσεις, συνεπώς δεν της φτάνει η θετική ανάγνωση ενός αγώνα που έχασε. Ο Ατρόμητος από την άλλη, δεν έχει ούτε βαθμούς, ούτε εντυπώσεις, ωστόσο δεν έχει και ιδιαίτερο κίνδυνο. Στους 25 βαθμούς δεν μπορεί να πλησιάσει την εξάδα, δεν μπορεί να κινδυνεύσει, εκτός αν παραδώσει ψυχή και πνεύμα στα πλέι άουτ, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει τσιπάκι και να εμφανιστεί εκ νέου στο ελληνικό πρωτάθλημα.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 20 Φεβρουαρίου, 17:15 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Ατρόμητος. Μόνος του, χωρίς παρέα. Προπονητή άλλαξε, όμως χαρά δεν έχει βρει. Η ομάδα του Περιστερίου μαζί με τα ματς κυπέλλου με τον ΠΑΣ μετράει μία νίκη στα τελευταία εννέα ματς, ενώ δύο συνεχόμενες ήττες έχει με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο, όσο μικρή ή μεγάλη ευθύνη μπορεί να έχει ο Έλληνας προπονητής.

CASH OUT: Η προϊστορία του Ατρόμητου απέναντι στην Λάρισα είναι εντυπωσιακή. Έντεκα είναι τα συνεχόμενα παιχνίδια εντός ή εκτός έδρας, στα οποία η ομάδα του Περιστερίου δεν έχει ηττηθεί από την ΑΕΛ και από τα οποία έχει κερδίσει τα εφτά.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Γούτας είναι τιμωρημένος για τους γηπεδούχους και ο Ντούρμισαϊ για τους φιλοξενούμενους.

NO BET: 0-0 το ματς του πρώτου γύρου, σπανίως βρίσκουμε γκολ και από τις δύο ομάδες στα παιχνίδια τους, χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα η Λάρισα (μαζί με ακόμα δύο), μέτρια επίθεση ο Ατρόμητος, αλλά καλύτερα να μην μπείτε σε αναζητήσεις για το πόσα γκολ θα σημειωθούν στο Περιστέρι.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Αλιγιάρ Αγκάγιεβ θα είναι διαιτητής στο Περιστέρι, με τον Φωτιά στο VAR. Ο ρέφερι από το Αζερμπαϊτζάν είχε σφυρίξει πέρυσι στο ελληνικό πρωτάθλημα την αναμέτρηση Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, ενώ μέσα στη σεζόν σφύριξε και την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Ζόρια!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΡΗΣ

Το σπουδαιότερο ματς της αγωνιστικής έχει ένα μεγάλο σύννεφο αμφιβολίας πάνω από το κεφάλι του. Και η προηγούμενη αγωνιστική είναι μάρτυρας του πόσο μπορεί να επηρεάσει τον Ολυμπιακό, η ευρωπαϊκή του υποχρέωση. Είναι λογικό ότι ο Πέδρο Μαρτίνς θα επιλέξει να αλλάξει κάποια πρόσωπα στο βασικό του σχήμα, να ξεκουράσει βασικούς και να ρίξει το βάρος στον επαναληπτικό με την Αϊντχόβεν, αλλά είναι και στο χέρι του αντιπάλου αν μπορεί να το εκμεταλλευτεί. Ο Παναθηναϊκός στη Λεωφόρο το κατάφερε, ο Άρης φέτος σε δύο παιχνίδια δεν έχει δείξει ότι μπορεί να «κλέψει» κάτι από τον Ολυμπιακό, ωστόσο το συγκεκριμένο είναι διαφορετικό από τα προηγούμενα.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Άρης έχει να κερδίσει σε εκτός έδρας παιχνίδι τον Ολυμπιακό μια αιωνιότητα και πολλές μέρες. Η τελευταία του νίκη χρονολογείται το 1983, ενώ η τελευταία ισοπαλία είναι στα πλέι οφ του 2010.

CASH OUT: Κάτι παραπάνω από συντριπτική η παράδοση του Ολυμπιακού απέναντι στον Άρη, με δύο χρήσιμες υποσημειώσεις! Στα δέκα τελευταία ματς μεταξύ των δύο ομάδων, οι ερυθρόλευκοι έχουν σκοράρει σε όλα, ενώ μόλις δύο φορές δεν είχαμε γκολ και των δύο ομάδων. Οκτώ στα δέκα ήταν γκολ/γκολ.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς Μπα ο Ολυμπιακός, χωρίς Μπρούνο Γκάμα ο Άρης, ενώ παίζεται η συμμετοχή του Ματίγια για τους φιλοξενούμενους.

NO BET: Η διαφορά τους στην προϊστορία είναι χαώδης, ωστόσο δεν παύει να παίζει ο πρώτος με τον δεύτερο και, μάλιστα, σε ένα ματς όπου ο πρώτος είναι θεωρητικά αδιάφορος και λογικότατα θα δώσει προτεραιότητα στο ματς με την Αϊντχόβεν. Συνεπώς, μοιάζει με ματς ανοικτό σε όλα τα αποτελέσματα.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Σιδηρόπουλος στο γήπεδο και Ερνάντεθ στο VAR στο Στάδιο Καραϊσκάκη. Ο Έλληνας ρέφερι σφυρίζει για τρίτη φορά φέτος τον Ολυμπιακό και θα είναι το δεύτερο ματς που σφυρίζει τον Άρη. Εντυπωσιακό ότι σε 17 ματς φέτος έχει καταλογίσει μόλις δύο πέναλτι.

ΠΑΟΚ-ΛΑΜΙΑ

Μέχρι τώρα έμοιαζε να μην είχε καθόλου οξυγόνο, όμως λίγο η Τρίπολη και λίγο η Ριζούπολη έδωσαν στη Λαμία τη δύναμη να πατήσει γερά στα πόδια της και να δει πιο αισιόδοξα το μέλλον. Κομμάτι της αισιοδοξίας είναι να μην έχει την «ανάγκη» να δει το ματς με τον ΠΑΟΚ χωρίς αύριο, χωρίς να σημαίνει ότι δε θα προσπαθήσει να πάρει βαθμούς, όπου μπορεί. Μπορεί, όμως, στην Τούμπα; Ο ΠΑΟΚ έχει επιστρέψει στις σταθερές του, δείχνει να βρήκε εκ νέου καλό ρυθμό και ξεπέρασε το σοκ που είχε υποστεί από την ισοπαλία (και παραλίγο ήττα) από τον Απόλλωνα. Οι δύο ομάδες γνωρίζονται αρκετά καλά, αφού πρόσφατα αναμετρήθηκαν στο ίδιο γήπεδο για το κύπελλο, όμως λογικά στο πρωτάθλημα δεν πρέπει να περιμένουμε τόσα γκολ και τέτοια ανατροπές στο σκορ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Με λύπη ανακοινώνουμε ότι είναι ο Μιχάλης Γρηγορίου. Με λύπη γιατί δεν είναι ωραίο να προσωποποιείς, ωστόσο δεν είναι ωραία και η προϊστορία του Έλληνα τεχνικού απέναντι στον ΠΑΟΚ. 13 παιχνίδια, στα οποία δεν έχει κερδίσει ούτε ένα, ως προπονητής πέντε διαφορετικών ομάδων.

CASH OUT: Το απόλυτο του ΠΑΟΚ. Ούτε ένας βαθμός χαμένος σε οκτώ ματς με τη Λαμία, τα γκολ στα 21-2 και αν αφαιρέσουμε το πρόσφατο ματς κυπέλλου τα τέρματα στο 16-0. Σε εφτά ματς πρωταθλήματος η Λαμία δεν έχει βρει δίχτυα απέναντι στον δικέφαλο του βορρά.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ίνγκασον και Βιεϊρίνια εκτίουν την ποινή τους για τον ΠΑΟΚ, όπως και ο Ρόμανιτς από τη Λαμία. Εκτός είναι και ο Κρέσπο για τον δικέφαλο του βορρά.

NO BET: Εκεί που νομίζεις ότι τα έχεις μάθει όλα για τον ΠΑΟΚ, βρίσκει τον τρόπο να σου παρουσιάσει και κάτι καινούργιο. Οπότε καλό είναι με την εικόνα του δικεφάλου του βορρά να κρατάτε πάντα μια πισινή.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Κουτσιαύτης και Σκουλάς το δίδυμο στην Τούμπα. O 43χρονος διαιτητής θα σφυρίξει σε δέκατο φετινό ματς και είναι εντυπωσιακό ότι έχει τέσσερα συνεχόμενα 0-1, ενώ στα τελευταία έξι ματς που σφύριξε τα πέντε ήρθαν 0-1.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΟΦΗ

Η χαρά του ποδοσφαίρου, απέναντι σε όλα για γιατί του ποδοσφαίρου. Ο ΠΑΣ ταλαιπωρήθηκε καιρό να φτάνει στη βρύση και να μην πίνει νερό, όμως τον τελευταίο καιρό μοιάζουν να έχουν ευθυγραμμιστεί οι πλανήτες υπέρ του και να θερίζει όσα τόσο καιρό έσπερνε. Τόσο σε υπομονή, όσο και σε πίστη στον προπονητή και στο έμψυχο δυναμικό. Ακριβώς, δηλαδή, ότι προσπαθεί να κάνει και ο ΟΦΗ χωρίς να βλέπει αποτελέσματα. Οι Κρητικοί βουλιάζουν στη βαθμολογία, η διοίκηση επιμένει στην ποδοσφαιρική λογική της στήριξης στον προπονητή, όμως προχώρησε και σε μικρές εσωτερικές ανακατατάξεις μπας και δώσει ένα τόνο αλλαγής στην ομάδα.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Μπορεί ο ΟΦΗ να σταματήσει το σερί του; Στο πρωτάθλημα είναι αισίως έξι συνεχόμενες οι ήττες, στις οποίες έχει πετύχει μόλις ένα γκολ και εφτά συνεχόμενα τα ματς χωρίς νίκη.

CASH OUT: Ο ΠΑΣ τον τελευταίο μήνα σε εντυπώσεις και αποτελέσματα, αλλά και ο ΠΑΣ απέναντι στον ΟΦΗ στην έδρα του. Δεν έχει χάσει από το 2001 και η συνολική προϊστορία είναι 10-9-2.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Τιμωρημένοι οι Κάργα και Οικονομόπουλος από τον ΠΑΣ, όπως και ο Μεγιάδο του ΟΦΗ.

NO BET: Ο ΟΦΗ είναι μια από τις χειρότερες ομάδες εκτός έδρας, αλλά και ο ΠΑΣ δεν πάει πίσω στα εντός έδρας ματς. Στην προτελευταία θέση της ειδικής βαθμολογίας και με τρεις συνεχόμενες ήττες δεν είναι άξιος εμπιστοσύνης και η αδυναμία του στους Ζωσιμάδες αφήνει το ματς ανοικτό σε κάθε αποτέλεσμα.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Κουμπαράκης και Γκορτσίλας θα είναι στους Ζωσιμάδες. O 32χρονος διαιτητής έχει σφυρίξει δύο ματς στα Γιάννινα και ο ΠΑΣ δεν έχει κερδίσει κανένα, ενώ σφυρίζει για πρώτη φορά φέτος αναμέτρηση του ΟΦΗ.

ΒΟΛΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Υπάρχουν τα χειροπιαστά κέρδη, υπάρχουν και τα θεωρητικά. Στα χειροπιαστά Βόλος και Απόλλων δεν έχουν κάτι περισσότερο να κερδίσουν, δε φαίνεται ότι έχουν κάτι να χάσουν. Στα θεωρητικά, μαζί με τον ΠΑΣ Γιάννινα διεκδικούν τον τίτλο για την ομάδα έκπληξη της χρονιάς και δεν είναι μικρό εγκώμιο, αν χρησιμοποιηθεί σωστά για να δημιουργηθεί κάτι ακόμα καλύτερο την επόμενη σεζόν. Βέβαια, εδώ την ιστορία την ξέρουμε και είναι χιλιοειπωμένη. Ο Απόλλων είναι στην όγδοη θέση της βαθμολογίας και ο Βόλος στην έκτη: Εκτός έδρας! Συνεπώς, όσο κι αν φαντάζει παράδοξο, το προβάδισμα στο συγκεκριμένο ματς είναι στους φιλοξενούμενους, που έχουν να χάσουν μακριά από τη Ριζούπολη από τότε που ελεύθεροι στους δρόμου τριγυρνούσαμε (σ.σ. με μια παρένθεση στη Λαμία)…

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 21 Φεβρουαρίου, 15:00 (NS3 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Είναι γνωστό, το έχουμε επαναλάβει τόσες και τόσες φορές. Ο Βόλος στην έδρα του και τα τρία τελευταία ματς το επιβεβαιώνουν. Ισοπαλία με Λαμία, ήττα από Παναθηναϊκό και Αστέρα και γκολ με το σταγονόμετρο στο Πανθεσσαλικό.

CASH OUT: Είναι γνωστό, το έχουμε επαναλάβει τόσες και τόσες φορές. Ο Απόλλων εκτός έδρας και τα τρία στα τέσσερα προηγούμενα ματς το επιβεβαιώνουν. Ισοπαλία στην Τούμπα, νίκη στους Ζωσιμάδες, νίκη στη Λάρισα και μόνο η ήττα στη Λαμία να σπάει ένα σερί που υπήρχε από τις 31 Οκτωβρίου.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Σάββας Τσαμπούρης είναι τιμωρημένος από τον Απόλλωνα.

NO BET: Η προϊστορία τους σύντομη, αλλά πλούσια, όσο και το 3-3 στον πρώτο γύρο. Εκεί είναι το μυστικό που πρέπει να μείνετε μακριά. Αμφότερες είναι λίγο όπου φυσάει ο άνεμος και ο αντίπαλος. Ικανές να σκοράρουν δύο γκολ σε Τούμπα και ΟΑΚΑ και εξίσου ικανές να μείνουν σε ένα ανιαρό 0-0, που θα ξεχαστεί το επόμενο δευτερόλεπτο.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Μανούχος και Τσακαλίδης είναι το δίδυμο στον Βόλο. O 32χρονος ρέφερι έχει σφυρίξει σε έξι ματς φέτος, και από μια φορά Βόλο και Απόλλων. Ο Απόλλων είχε επικρατήσει της Λάρισας και ο Βόλος είχε έρθει 1-1 ισόπαλος στο Ηράκλειο στον επαναληπτικό με τον ΟΦΗ.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Εδώ είναι ο παράδεισος κι η κόλαση εδώ… Για τον Παναθηναϊκό εννοούμε και το πώς φτάνει από το ζενίθ στο ναδίρ μέσα σε μερικά 24ωρα. Η ομάδα που κέρδισε τον Ολυμπιακό και έσπασε το αήττητο σερί του, δεν κατόρθωσε να πάρει αποτέλεσμα από τον ΠΑΣ Γιάννινα και έθεσε εν αμφιβόλω την παρουσία του στη συνέχεια του κυπέλλου, που τόση αξία έχει για το γόητρο του συλλόγου. Ο Παναιτωλικός δεν προβληματίζεται και τόσο για τον παράδεισο, αφού το κοντινότερο που έχει φτάσει είναι μερικές ισοπαλίες και παρότι δείχνει να προσπαθεί πολύ και να προσπαθεί ξανά και να προσπαθεί ακόμα περισσότερο, δε βρίσκει τρόπο να αλλάξει τη μοίρα του. Ψάχνει καιρό ένα μεγάλο αποτέλεσμα, είναι σίγουρα πιο ξεκούραστος από τον Παναθηναϊκό, αλλά είναι αρκετά ικανός;

ΑΠΟΔΟΣΗ: Δευτέρα 22 Φεβρουαρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Σαν βγεις στο δρόμο για το Αγρίνιο, να εύχεσαι να πας από τον σωστό δρόμο. Η ήττα του Παναθηναϊκού στο γήπεδο του Παναιτωλικού από τον ΠΑΣ, άνοιξε το κουτάκι της προϊστορίας και εκείνη δεν είναι ό,τι καλύτερο για το τριφύλλι. Δεν έχει κερδίσει ποτέ στην ιστορία του με διαφορά μεγαλύτερη του ενός γκολ, ενώ σε σύνολο εννέα αγώνων, οι γηπεδούχοι έχουν κόψει βαθμούς από τους πράσινους σε πέντε ματς.

CASH OUT: Εννέα παιχνίδια από το 2011 μέχρι σήμερα στο Αγρίνιο. Μόλις ένα ξεπέρασε τα 2,5 γκολ και μόλις δύο είχαν τέρματα και των δύο ομάδων. Μάλλον ξέρετε τι να κάνετε…

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Αλεξανδρόπουλος είναι τιμωρημένος για τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Σένκεφελντ είναι απίθανο να αγωνιστεί.

NO BET: Ο Παναιτωλικός έχει να κερδίσει οκτώ ματς και έχει μόλις δύο νίκες στην έδρα του. Ωστόσο είναι μια ομάδα που αποσυνθέτει και μπλοκάρει τον αντίπαλο με την ανασταλτική της λειτουργία και είναι ένα ματς που μπορεί να πάρει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, με πολύ «Χ»…

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Παπαδόπουλος και Ευαγγέλου στο Αγρίνιο. Ο Μακεδόνας διαιτητής σφυρίζει για δωδέκατη φορά φέτος στη Super League και έχει οριστεί δύο φορές στο παρελθόν σε ματς του Παναθηναϊκού, τα οποία αμφότερα κέρδισε με 2-0. Έχει σφυρίξει και στην τελευταία νίκη του Παναιτωλικού, εκείνη κόντρα στον ΟΦΗ.