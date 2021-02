Η… κελεμπία του («μπόμπερ») Ολούνγκα, ο Άρης και ο πρώην προπονητής του Μαρινάκη

Ο διεθνής θηριώδης Κενυάτης επιθετικός έπεσε στο τραπέζι των «κιτρίνων» τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου και συν τω χρόνω, μεταπήδησε στο Κατάρ σε σύλλογο στον πάγκο του οποίου κάθεται κόουτς με… άρωμα Πειραιά. Το SDNA έχει τις λεπτομέρειες.

Θυμάστε τον Μίκαελ Ολούνγκα; Ο διεθνής Κενυάτης επιθετικός κυκλοφόρησε σιωπηρά – όπως αποκάλυψε το SDNA - στην transfer list του Άρη στην προ – Μήτρογλου εποχή και πριν από τη μεταγραφή του Έλληνα επιθετικού στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

«Σκαλίζοντας» τα δεδομένα για τον 26χρονο πανύψηλο (1,93μ.) φορ, οι «κίτρινοι» διαπίστωσαν πως πρόκειται για μια πανάκριβη περίπτωση και έκαναν πίσω.

Τα 29 γκολ σε 35 παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Ιαπωνίας με τη φανέλα της Kashiwa Reysol, ανέβασαν την τιμή του Αφρικανού στράικερ σε οικονομικά επίπεδα που αδυνατούσε να φτάσει ο Άρης.

Για να καταλάβετε τα μεγέθη, συν τω χρόνω ο Ολούνγκα πουλήθηκε στην Αλ Ντουχάιλ έναντι 6 εκατομμυρίων ευρώ!

Παρεμπιπτόντως, στην Αλ Ντουχάιλ έχει συμπαίκτη τον Αλμοέζ Αλί που το περασμένο καλοκαίρι, έπαιξε δυνατά για την ΑΕΚ και προπονητή τον Σαμπρί Λαμουσί ο οποίος μετά το «game over» στη Νότιγχαμ του Βαγγέλη Μαρινάκη τον περασμένο Οκτώβρη, βρήκε «βασιλικό» συμβόλαιο στην ομάδα του Κατάρ.

Όπως ακριβώς να θυμίσουμε επίσης αποκάλυψε το SDNA και επιβεβαιώθηκε πλήρως αναφορικά με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του ΓαλλοΤυνήσιου κόουτς..

Ο Ολούνγκα μετράει 4 συμμετοχές με την Αλ Ντουχάιλ και μάλιστα στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Αλ Ραγιάν πέτυχε και το παρθενικό γκολ.

Δείτε το σχετικό βίντεο (μετά το 0:31)

https://www.youtube.com/watch?v=zaBLogHhAMA

By the way και μιας περί Κατάρ ο λόγος, να θυμίσουμε πως ο Ολυμπιακός έχει πάντα στραμμένες τις κεραίες του προς τη χώρα της Μέσης Ανατολής, από την στιγμή που ο Ελ Αραμπί προερχόμενος από την Αλ Ντουχάιλ (του Ολούνγκα και του...παλιόφιλου Λαμουσί) έκανε όχι απλά απόσβεση της μεταγραφής του στην ομάδα του Πειραιά, αλλά τίναξε την μπάνκα στον αέρα.