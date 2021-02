Δείπνο… αιωνίων!

Η μητέρα των μαχών όση αίγλη κι αν χάσει, θα παραμένει η μητέρα των μαχών. Κοπιάστε αυτή το διήμερο για take away, λουλούδια, σοκολατάκια και ντέρμπι αιωνίων!

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ξεκινάμε από το τέλος. Διότι η αρχή, η μέση και το τέλος του ελληνικού ποδοσφαίρου μοιάζει με αυτό το ντέρμπι. Κι όταν πέφτει στην ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, μοιραία δεν μπορείς να αρνηθείς τον συμβολισμό. Η σχέση αγάπης και μίσους ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό, μεταφέρεται το βράδυ της Κυριακής στη Λεωφόρο και σε μια χρονική συγκυρία, που μας επιτρέπει να πιστεύουμε ότι θα παρακολουθήσουμε ένα ντέρμπι ανοικτό σε όλα τα αποτελέσματα. Οι πράσινοι του Λάζλο Μπόλονι, που κάνουν πορεία πρωταθλητισμού το 2021 και είναι ενισχυμένοι στο μεταγραφικό παζάρι, απέναντι στους ερυθρόλευκους του Πέδρο Μαρτίνς που παραμένουν αήττητοι στη φετινή σεζόν και καταφέρνουν με ζηλευτή σταθερότητα να βρίσκουν λύσεις σε κάθε πρόβλημα.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Ολυμπιακό. Όσο παράλογο κι αν ακούγεται, έχουν συμπληρωθεί τρία χρόνια και πάμε για τον τέταρτο, στα οποία οι πράσινοι δεν έχουν κερδίσει τον αιώνιο αντίπαλό τους. Τελευταία νίκη στις 28 Οκτωβρίου του 2017 στη Λεωφόρο και με σκόρερ τον Βιγιαφάνιες.

CASH OUT: Ο νικητής είναι πάντα ο ίδιος, οι ισοπαλίες είναι τέσσερις, όμως στα τελευταία δέκα παιχνίδια μόλις μια φορά έχουν σημειωθεί περισσότερα από δύο γκολ. Κοινώς, η χαρά του under. Στα περυσινά πλέι οφ, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 3-0 και στα υπόλοιπα εννέα ματς έχουμε: Τέσσερις φορές 1-0, τρεις φορές 1-1, μία φορά 1-0, ενώ το 2019 το ματς διακόπηκε με το σκορ στο 0-1.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: -

NO BET: Όπως γράφτηκε και στον πρόλογο, είναι ντέρμπι αιωνίων τουτέστιν είναι ανοικτό σε κάθε αποτέλεσμα. Η προϊστορία επιβεβαιώνει το γεγονός, αφού με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό βρίσκουμε το… τρομακτικό 29-37-29. Απόλυτη ισορροπία στις νίκες και η ισοπαλία πάντα ως πρώτο αποτέλεσμα.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Μπόμπι Μάντεν και Εστέβες στο VAR για το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής στη Λεωφόρο. Ο Σκωτσέζος διαιτητής θα σφυρίξει για πρώτη φορά στο ελληνικό πρωτάθλημα και είναι το 25ο του φετινό ματς. Δε θα τον έλεγες και γουρλή για τους γηπεδούχους, αφού το ρεκόρ του είναι 9-8-7 με μόλις ένα 0-0. Στον αγώνα Σλοβενία-Ελλάδα.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΛΑΜΙΑ

Η πιο hype ομάδα της Super League αυτή τη στιγμή υποδέχεται εκείνη που αρχίζει να φαντάζει ως η πιο καταραμένη. Όλες οι ομάδες αυξάνουν τα παιχνίδια τους, όμως η Λαμία έχει κολλήσει στο 18 και με βάσει τη «Μήδεια», αλλά και την… γκαντεμιά της, μην αποκλείεται να αναβληθεί το ματς το Σάββατο! Αν δεν αναβληθεί, τότε ο Αστέρας Τρίπολης θα μπορέσει να συνεχίσει το εκπληκτικό του σερί, το οποίο έχει φτάσει στις έξι συνεχόμενες νίκες στο πρωτάθλημα και δεν είναι μόνο αυτό. Σε αυτά τα έξι ματς, έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ και έχει κερδίσει τα τέσσερα εξ αυτών με το σαδιστικό 1-0. Οι Αρκάδες έχουν «κλειδώσει» την έκτη θέση και είναι ξεκάθαρο πλέον ότι κοιτάζουν πιο ψηλά και ονειρεύονται να… κλέψουν ευρωπαϊκό εισιτήριο.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η προϊστορία του Αστέρα με τη Λαμία. Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς κάνει μικρά θαύματα φέτος και έχει ακόμα μία πρόκληση μπροστά της: Να σπάσει την παράδοση που τη θέλει να έχει κερδίσει μόλις μια φορά σε οκτώ παιχνίδια την ομάδα της Φθιώτιδας.

CASH OUT: Είναι ξεκάθαρο πως η αμυντική λειτουργία του Αστέρα λειτουργεί άψογα και μόνο ο Άρης στο κύπελλο έχει βρει πώς να λύσει τα μάγια. Οι Αρκάδες έχουν δεχτεί ένα γκολ στα τελευταία έξι ματς έχουν την τέταρτη καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα και στην έδρα τους είναι ακόμα πιο ισχυροί, αφού έχουν δεχτεί οκτώ γκολ σε δέκα ματς ή τέσσερα γκολ σε εννέα ματς (εξαιρώντας, δηλαδή, το 0-4 από τον Ολυμπιακό).

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Ντάνι Σουάρεθ είναι τιμωρημένος για τον Αστέρα. Ποινή θα εκτίσουν οι Μπεχαράνο και Σκόνδρας για τη Λαμία.

NO BET: Στους προπονητές. Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει θετικό ρεκόρ ως αντίπαλος του Αστέρα και σε δέκα αναμετρήσεις έχει ηττηθεί μόλις τρεις φορές, αλλά κόντρα στον Μίλαν Ράσταβατς αλλάζει η συνταγή. Εκεί, σε έξι ματς, η μερίδα του λέοντος είναι στον Σέρβο με ρεκόρ 3-2-1.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Καραντώνης και Φωτιάς στην Τρίπολη, με τον 37χρονο διαιτητή να σφυρίζει για 11η φορά φέτος. Πρώτη φορά σφυρίζει Αστέρα, πρώτη φορά και Λαμία.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Η πηγή και το νερό. Αμφότεροι το βίωσαν καλά την προηγούμενη αγωνιστική, με τη διαφορά ότι ο Απόλλων δεν έμεινε εντελώς διψασμένος. Η ομάδα του Γιώργου Παράσχου έκανε μια επική εμφάνιση στην Τούμπα, όμως δεν κράτησε τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ, δεχόμενη το γκολ στο 88ο λεπτό, ενώ ο Ατρόμητος βίωσε κάτι παρόμοιο απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ισοφάρισε δύο φορές στο σκορ, ωστόσο ένα τέρμα στο 84ο λεπτό στέρησε από τον Σάββα Παντελίδη ένα θετικό ντεμπούτο. Στη Ριζούπολη, αμφότεροι θα παίξουν περισσότερο για τις εντυπώσεις παρά για ουσιαστικό βαθμολογικό κίνητρο, αφού δεν μπορούν να φτάσουν τα πλέι οφ, ούτε να κινδυνέψουν ιδιαίτερα στα πλέι άουτ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η προϊστορία του Απόλλωνα απέναντι στον Ατρόμητο. Και σε συνδυασμό με την κάκιστη εικόνα που έχει στη Ριζούπολη, μπορούμε να έχουμε μια ιδέα προς τα πού κλίνει το ματς. Η «ελαφρά ταξιαρχία» είναι ουραγός της ειδικής εντός έδρας βαθμολογίας και απέναντι στην ομάδα του Περιστερίου δεν έχει καν νίκη σε επίπεδο Super League. Σε εννέα ματς, ο Ατρόμητος έχει κερδίσει τα έξι.

CASH OUT: Τιτανομαχία παλαιάς σχολής με νεότερη και ο Σάββας Παντελίδης έχει σχεδόν το απόλυτο απέναντι στον Γιώργο Παράσχο. Σε οκτώ ματς που έχουν βρεθεί αντιμέτωποι, ο τεχνικός του Ατρόμητου έχει κερδίσει τις έξι φορές και έχει ηττηθεί μόλις μία από τον 68χρονο συνάδερφό του.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Βιτλής που τραυματίστηκε στην Τούμπα δεν υπολογίζεται για την αναμέτρηση και ως τη λήξη της σεζόν. O Λούκας Γκαλβάο είναι τιμωρημένος για τον Ατρόμητο, ενώ αμφίβολοι είναι οι Γιαννιώτης και Τομάσεβιτς.

NO BET: Γκολ θα μπουν. Όμως είναι καλύτερο να μην στοιχηματίσετε στο πόσα. Στην προϊστορία των δύο ομάδων τα 0-0 είναι είδος προς εξαφάνιση, στον πρώτο γύρο το ματς έληξε 2-2, όμως είναι ομάδα ικανές να σκοράρουν τη μία αγωνιστική τρία γκολ και την επόμενη να παίξουν για το τίμιο 1-0.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Σκουλάς στο γήπεδο και ο Παπαδόπουλος στο VAR θα είναι στη Ριζούπολη. Ο Θεσσαλός ρέφερι έχει σφυρίξει μόλις τέσσερα ματς στην Super League φέτος και είναι αξιοσημείωτο ότι στα τρία έχει δώσει πέναλτι!

ΑΕΛ-ΑΕΚ

Η χαρά της ίντριγκας… Ένα παιχνίδι με παρελθόν βγαλμένο από τους εφιάλτες της Super League, με ανακοινώσεις, ένταση, ερωτήσεις προέδρων σε προπονητές, απαντήσεις προπονητών σε προέδρους και η χαρά του ξεκατινιάσματος. Αγωνιστική, η Λάρισα «πήδηξε» το κρίσιμο ματς με τη Λαμία, οπότε η θέση της στη βαθμολογία παραμένει η ίδια, χωρίς τίποτα χειρότερο ή καλύτερο να αλλάξει τη μοίρα της, σε αντίθεση με την ΑΕΚ που παραμένει τρομακτικά ασταθής. Η ήττα από τον Άρη βάζει σε αληθινές περιπέτειες την Ένωση για το ευρωπαϊκό εισιτήριο και παρότι ο αγώνας κυπέλλου με τον Βόλο ήταν μερικό βάλσαμο για τις πληγές της, πρέπει να έρθει αντιμέτωπη με την πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει για τον εαυτό της και να επιστρέψει στις νίκες.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, 17:15 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η άμυνα της ΑΕΚ επέστρεψε σε εποχές 2020, μαζί με τα κρούσματα του κορωνοϊού. Με εξαίρεση το ματς με τον ΟΦΗ, όπου κράτησε το μηδέν και πήρε τη νίκη, έχει δεχτεί σε συνεχόμενα ματς δύο γκολ από τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΣ, τον Άρη και τον Βόλο. Ακόμα και η δύστοκη ΑΕΛ, των τριών γκολ σε εννέα εντός έδρας ματς, μπορεί να ελπίζει.

CASH OUT: Χωρίς ιδιαίτερη σκέψη και παρότι η άμυνα και των δύο ομάδων είναι αχίλλειος πτέρνα, θα σταθούμε στο under. Η προϊστορία μας το δίνει στο πιάτο, η Λάρισα στο Αλκαζάρ και η ΑΕΚ εκτός έδρας το ίδιο και φαντάζει δύσκολο να σημειωθούν περισσότερα από δύο γκολ στο ματς. Στις τελευταίες δύο επισκέψεις της ΑΕΚ στη Λάρισα το αποτέλεσμα ήταν 0-0, ενώ για να βρούμε πολλά γκολ σε ματς πρωταθλήματος πάμε στο 2-3 του 2011. Και μετά στο 1-2 του 1990!!

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Τιμωρημένοι Κρίστισιτς για την ΑΕΚ, Ντουρμισάι και Μιχαήλ για την ΑΕΛ,

NO BET: Ποτέ δεν ξέρεις ποια ΑΕΚ θα εμφανιστεί στο γήπεδο, αλλά την ίδια στιγμή υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Η ΑΕΛ είναι η χειρότερη ομάδα στο πρωτάθλημα, όμως όταν αντιμετωπίζει «μεγάλους» αλλάζει. Ας μην ξεχνάμε ότι έκοψε βαθμούς τόσο από τον ΠΑΟΚ, όσο και από τον Παναθηναϊκό στο Αλκαζάρ, ενώ έχασε δύσκολα στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και στη Λεωφόρο.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Ευστάθιος Γκορτσίλας με τη βοήθεια του Ευαγγέλου ορίστηκε στον αγώνα του Αλκαζάρ. Ο διαιτητής των πέντε νικών φιλοξενούμενων και της μίας νίκης γηπεδούχου, που ήταν και στο «επεισοδιακό» ματς του Απόλλωνα με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.

ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Μοιάζουν σαν δύο διαφορετικοί πόλοι. Ο Παναιτωλικός σίγουρα είναι ο βόρειος, παγωμένος και αποκαρδιωτικός. Ο Άρης πιο ζεστός, σχεδόν καυτός κάποιες φορές και σε εξαιρετική κατάσταση. Νίκη στο ΟΑΚΑ, πρόκριση επί του Αστέρα, καλή εμφάνιση στο Στάδιο Καραϊσκάκη και απέναντι στον Παναιτωλικό μια ευκαιρία για τρεις ακόμα βαθμούς που θα τον διατηρήσουν στη δεύτερη θέση. Οι φιλοξενούμενοι μοιάζουν να πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο και η θέση τους ενδεχομένως να είναι πλασματική, αφού έχουν τρία ματς περισσότερα από την Λαμία και δύο από τη Λάρισα που είναι δύο και τέσσερις βαθμούς αντίστοιχα χαμηλότερα στη βαθμολογία. Μοιάζει ως το… διαδικαστικό ματς της αγωνιστικής, όμως είναι γνωστό ότι ο πνιγμένος από τα μαλλιά πιάνεται.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Παναιτωλικός ως ολότητα. Εκεί που ξεκίνησε το 2021 με υποσχέσεις, εκεί και έμεινε. Η πρώτη νίκη στις 3 του Γενάρη κι έκτοτε εφτά ματς πρωταθλήματος και δύο κυπέλλου χωρίς νίκη. Και κυρίως τρία ματς στην έδρα του – Λαμία, Ατρόμητος και ΠΑΣ – τα οποία δεν κατάφερε να κερδίσει και ήταν αποκαρδιωτικός.

CASH OUT: Ενδεχομένως να μην του φαίνεται, αλλά μοιάζει ως ασφαλής επιλογή να σκοράρει ο Άρης στο ματς. Η ομάδα του Άκη Μάντζιου εκεί που έμοιαζε άλυτο το επιθετικό πρόβλημα, εκεί βρήκε τη λύση και σκοράρει – μαζί με το κύπελλο – σε εφτά συνεχόμενα παιχνίδια.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Τζέγκο και Ιωάννου δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τον Άρη, με τον Άκη Μάντζιο να μην υπολογίζει και στους Ματέο Γκαρσία και Ματίγια. Γιάνκολις και Μανθάτης δεν είναι στη διάθεση του Τραϊανού Δέλλα.

NO BET: Δύσκολα και σπάνια βλέπουμε να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Αφενός έχουμε έναν Παναιτωλικό που έχει πετύχει δύο γκολ σε δέκα ματς μακριά από το Αγρίνιο και αφετέρου μια παράδοση που ενισχύει να μην υπάρχει γκολ/γκολ στο ματς. Στη νεότερη ιστορία τους σε σύνολο εννέα αγώνων, μόλις τρεις φορές έχουν σκοράρει και οι δύο, στη Θεσσαλονίκη μόνο μία φορά στα τέσσερα ματς.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Βάτσιος και Μανούχος το δίδυμο στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Δύο στα δύο έχει ο Άρης με τον Αθηναίο διαιτητή, ο οποίος σε πέντε ματς πρωταθλήματος έχει μόνο… διπλά. Η μοναδική γηπεδούχος ομάδα που κέρδισε με τον 34χρονο είναι ο Άρης, στον αγώνα κυπέλλου με τον Αστέρα.

ΟΦΗ-ΒΟΛΟΣ

Βρε καλώς τα παιδιά… Το 3-0 μένει για το αρχείο και δεν ταιριάζει στην περίπτωσή μας, αλλά όπως και να το δεις ΟΦΗ και Βόλος μια κουβέντα παραπάνω έχουν λόγο να την πουν. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για τέταρτη φορά τη φετινή σεζόν και για τρίτη μέσα σε σαράντα μέρες, με την ομάδα της Μαγνησίας να ελέγχει την κατάσταση. Πρώτα διασύρθηκε, μετά εκδικήθηκε και μετά πήρε και την πρόκριση για την επόμενη φάση του κυπέλλου απέναντι στους Κρητικούς, που φέτος δεν μπορούν να βρουν τι θέλουν και πώς θα το καταφέρουν. Οι συνεχόμενες ήττες είναι πέντε και τα ματς χωρίς νίκη, μαζί με εκείνα του κυπέλλου έχουν φτάσει τα οκτώ. Και μπορεί να φαντάζει απίθανο, αλλά τούτη τη στιγμή ο ΟΦΗ είναι μετά τους Παναιτωλικό, Λαμία και ΑΕΛ, ο επόμενος στη σειρά κινδύνου για υποβιβασμό.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, 17:15 (NS3 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Είπαμε για τις ήττες, αλλά δεν είπαμε για την προέκταση… Οκτώ ματς χωρίς νίκη και μόλις ένα γκολ. Πέντε συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, με μηδέν ενεργητικό! Οι παίκτες του ΟΦΗ δε… μιλιούνται με τα αντίπαλα δίχτυα.

CASH OUT: Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις… Ε, κάπου φαίνεται το πράγμα. Ο Βόλος έχει πάρει τον αέρα του ΟΦΗ και παρότι θα φάνταζε έκπληξη να πάρει αποτέλεσμα στο Ηράκλειο, τώρα μοιάζει ως το πιθανότερο.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Νέιρα και Σελίμοβιτς εκτός με κάρτες για τους γηπεδούχους.

NO BET: Θέλετε πολλά γκολ; Σκεφτείτε το ματς του πρώτου γύρου. Θέλετε λίγα γκολ; Σκεφτείτε εκείνο του κυπέλλου στο Ηράκλειο. Θέλετε 0-0; Σκεφτείτε την κάκιστη επιθετική επίδοση του ΟΦΗ εσχάτως και συνδυάστε τη με τα μηδέν γκολ του Βόλου στα τελευταία τέσσερα ματς πρωταθλήματος. Διαλέξτε τι θέλετε, αλλά το σίγουρο είναι ότι θα ρισκάρετε.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Γιώργος Τζοβάρας θα είναι στο γήπεδο με τον Κουμπαράκη στο VAR στο ματς του Ηρακλείου. Μόλις τέταρτο φετινό ματς της Super League για τον 36χρονο ρέφερι που δεν έχει σφυρίξει πέναλτι, ούτε έχει αποβάλει ποδοσφαιριστή ως τώρα.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΠΑΟΚ

Θα είναι σα να παίζεις στα Γιάννινα, αλλά δε θα παίζεις στα Γιάννινα. Γέρος σουπερλιγκίσιος… Τα δεδομένα ενός άκρος ενδιαφέροντος αγώνα άλλαξαν την προηγούμενη Πέμπτη. Οι Ζωσιμάδες θα γίνουν Περιστέρι και ο ΠΑΣ θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ σε ένα ουδέτερο γήπεδο, το οποίο όμως του πάει μια χαρά φέτος, σε αντίθεση με τον αντίπαλό του. Η ομάδα των Ιωαννίνων χωρίς την επιβάρυνση του κυπέλλου θέλει να πάρει ακόμα ένα αποτέλεσμα που θα την κρατήσει σε απόσταση από την επικίνδυνη ζώνη, απέναντι στον δικέφαλο του βορρά που έκανε μια ακόμα γκέλα την προηγούμενη Κυριακή και οφείλει να πάρει τη νίκη για να μην μπλέξει περισσότερο.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου, 17:15 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ. Η προϊστορία τα τελευταία χρόνια είναι όλο ΠΑΟΚ και το γκολ του Ελ Καντουρί στις καθυστερήσεις του αγώνα του πρώτου γύρου, την κράτησε έτσι. Έξι σερί είναι οι νίκες του δικεφάλου επί του ΠΑΣ, εντός ή εκτός έδρας.

CASH OUT: No place like my… second home. Δύο επισκέψεις φέτος στο Περιστέρι για τον ΠΑΣ, δύο νίκες και πέντε γκολ! Στο ίδιο γήπεδο, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τον Ατρόμητο και η επιλογή της εναλλακτικής έδρας ίσως και να μην έγινε τόσο τυχαία.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Κάργας είναι τιμωρημένος για τον ΠΑΣ.

NO BET: Ο ΠΑΣ μοιάζει να είναι ομάδα έδρας. Εκτός έδρας! Παίζει ως γηπεδούχος, αλλά παίζει στο Περιστέρι, οπότε καλύτερα να μην το ρισκάρετε συνυπολογίζοντας και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει ένα από τα τελευταία πέντε παιχνίδια του μακριά από την Τούμπα.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Διαμαντόπουλος θα σφυρίξει το ματς, με τον Εστέβες – που θα βγάλει διπλό μεροκάματο - στο VAR. Ο Αρκάς ρέφερι είναι γνωστός για τα πέναλτι που σφυρίζει (οκτώ σε εννέα ματς, αλλά καθαρός τις τελευταίες δύο αγωνιστικές), είχε σφυρίξει τον ΠΑΟΚ στην ήττα του στο Περιστέρι από τον Ατρόμητο κι έχει σφυρίξει τρεις φορές φέτος τον ΠΑΣ. Και στα τέσσερα ματς έδωσε πέναλτι.