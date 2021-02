Ο Ολυμπιακός «καπαρώνει» πρωταθλήματα, ο ανταγωνισμός τι θα κάνει;

Ο Χρήστος Σταθόπουλος αναλύει τις «ανανεωτικές» κινήσεις του Ολυμπιακού και «ρωτάει» τον ανταγωνισμό τι σκέφτεται να πράξει…

Mπαράζ ανανεώσεων «τρέχει» ο Ολυμπιακός από την επομένη της νίκης επί του Αρη για τον Κύπελλο Ελλάδας. Από την Πέμπτη (11/2) το πρωί, η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε κατά σειρά τη συμφωνία με τον Γιουσέφ Ελ Αραμπί μέχρι το 2022, τον Γιώργο Μασούρα μέχρι το 2024, τον Ρούμπεν Σεμέδο μέχρι το 2023 και σήμερα Παρασκευή με τον πρωινό καφέ και την εφημερίδα στο τραπέζι, ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Μαντί Καμαρά έως το καλοκαίρι του 2024 και τον Μπα έως την ίδια χρονιά.

Σε αυτό το σημείο, να υπενθυμίσουμε ότι τον Μάιο του 2020, με τους νταμπλούχους συμφώνησε την ανανέωση της συνεργασίας του για άλλα δύο χρόνια ο πρωτομάστορας του αγωνιστικού τμήματος που σαρώνει την ποδοσφαιρική χώρα εδώ και 1,5 χρόνο, ο Πέδρο Μαρτίνς.

Ακολούθησαν κι άλλες κινήσεις από τον Ολυμπιακό (Ραντζέλοβιτς, Βρουσάι). Ο οποίος Ολυμπιακός μετά την απώλεια δύο συνεχόμενων πρωταθλημάτων φαίνεται να έβαλε μυαλό για τα καλά. Κάτι που άρχισε να φαίνεται ξεκάθαρα από τη στιγμή που αποκτήθηκαν τα δικαιώματα του –δανεικού τότε- Ζοσέ Σα.

Ας ξανάρθουμε στο «τώρα»: τι κάνει αυτή τη στιγμή ο πρωταθλητής; Κρατάει γερά τα θεμέλιά του ώστε να πρωταγωνιστεί όχι μόνο του χρόνου, αλλά την επόμενη διετία-τριετία τουλάχιστον. Δεν θα πουληθεί κανένας από τον βασικό κορμό (;), ίσως αναρωτηθεί κάποιος και σωστά. Βεβαίως και θα πουληθεί. Αλλά στη σωστή τιμή, ώστε να έρθουν αντίστοιχης αξίας ποδοσφαιριστές, όπως έγινε στην περίπτωση Γκιγιέρμε-Εμβιλά. Ο Καμαρά, για παράδειγμα, δεν θα πουληθεί για λιγότερα από 15-20 εκατ. ευρώ. Ο Σεμέδο δεν θα πέσει κάτω από 7-8 «χαρτιά».

Πέρα από αυτό, όμως, οι ερυθρόλευκοι δείχνουν να εφαρμόζουν την απλή σκέψη «ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει». Ένα άλλο ερώτημα που ίσως προκύπτει είναι το εξής: «καλά, όλα πρίμα θα πηγαίνουν στο λιμάνι; Καμιά φουρτούνα δε θα κάτσει; Πώς ξέρουμε τι θα γίνει, αν για παράδειγμα αποχωρήσει ένα βασικό στέλεχος ή ο ίδιος ο προπονητής, ειδικά μετά τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν να μιλάει με Βραζιλία μεριά»;

Η απάντηση είναι πως ναι, κανείς δε γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι. Από την άλλη πλευρά, ο «ερυθρόλευκος» οργανισμός έχει αποδείξει ότι ξέρει πώς να αντιδράσει. Εφυγαν ο Τσιμίκας και ο Ομάρ πέρυσι. Ήρθαν ο πολύς Ραφίνια και ο γεμάτος μέλλον Βινάγκρε. Δεν βγήκαν του προπονητή όπως τους φανταζόταν. Αμεση αντικατάσταση με ισάξιους και καλύτερους από ότι δείχνουν τα πρώτα δείγματα, ήταν οι κινήσεις της ομάδας. Αυτό θα πει «αντανακλαστικά», αυτό φανερώνει διασυνδέσεις και επαφές με τη μανατζερική πιάτσα σε top επίπεδο, αυτό αποδεικνύει λειτουργία του club που διέπεται από ευρωπαϊκή φιλοσοφία.

Σχετικά με τον Μαρτίνς: φυσικά τον θέλουν οι Βραζιλιάνοι, οι οποίοι από τον Ζεσούς (της Μπενφίκα) και μετά, αρέσκονται σε οτιδήποτε πορτογαλικό κυκλοφορεί. Οσον αφορά τον τεχνικό του Ολυμπιακού, ούτε κουβέντες έκανε, ούτε από… συνέντευξη πέρασε. Ο Μαρτίνς θέλει Αγγλία και το δηλώνει ευθαρσώς, καθαρά και ξάστερα προς κάθε κατεύθυνση, ακόμα και τις παραμονές των αγώνων της Super League.

Άρα, οι κινήσεις των «ερυθρολεύκων» έχουν διπλή σημασία, στέλνουν ένα διπλό μήνυμα: πρώτον, να διατηρηθούν τα κεκτημένα πάση θυσία τα επόμενα χρόνια. Και σε απλά ελληνικά; Ο Ολυμπιακός με το δόγμα «ομάδα που κερδίζει, δεν αλλάζει» θεωρεί ότι κρατάει την pole position και με αυτό τον τρόπο «καπαρώνει» τα πρωταθλήματα που έρχονται με τον κορυφαίο σκόρερ Ελ Αραμπί, με το καλύτερο μηχανάκι που λέγεται Καμαρά, με το σημαντικό γρανάζι που ακούει στο όνομα Μασούρας, με τον κορυφαίο στόπερ Σεμέδο που δίπλα του έχει πλέον τον «στρατηγό» Σωκράτη, με τον Βαλμπουενά που πολύ πιθανόν να μείνει έστω και με λιγότερα χρήματα (λογικό λόγω ηλικίας), με, με, με…

Το δεύτερο που επιτυγχάνει ο Ολυμπιακός, είναι να στέλνει μήνυμα στον ανταγωνισμό. Και όχι μόνο: οι πρωτοπόροι πετούν ξεκάθαρα το μπαλάκι σε όλους όσους βλέπουν πρωτάθλημα. Στον ΠΑΟΚ, στην ΑΕΚ, στον Αρη, στον Παναθηναϊκό…

Τι θα κάνει ο ανταγωνισμός; Οπωσδήποτε θα πρέπει να συμπεριφερθεί ανάλογα. Δεν γίνεται να φωνάζουν οι ρεπόρτερ ΠΑΟΚ ότι η ομάδα στερείται κορυφαίου τερματοφύλακα, ότι δεν έχει αποκτηθεί «εξάρι» ή να φτάνει ο Γενάρης για να βρεθεί ένα υπολογίσιμο φορ. Δεν γίνεται η ΑΕΚ να νομίζει πως έχει την πολυτέλεια να αφήνει εκτός ομάδας την ποιότητα του Λιβάγια, ούτε η μεταγραφική περίοδος να μετράει αντίστροφα και να μην έχει αποφασιστεί η απόκτηση τερματοφύλακα ή στόπερ και να έρχεται στα… χασομέρια δεξί μπακ που παραλίγο να μην έρθει! Ούτε ο Παναθηναϊκός μπορεί να συνεχίσει έτσι, με αυτό τον αναβρασμό στα αποδυτήρια. Οσο κι αν έχει επιστρέψει η διοίκησή του, το ζήτημα στα αποδυτήρια που έφτασε μέχρι το «ρετιρέ» πρέπει να λυθεί με αποφασιστικότητα… ομφάλιου λώρου.

Είναι ξεκάθαρο. Οσες φορές ο Ολυμπιακός γύρισε στους τίτλους, έγραψε σερί στην κορυφή τουλάχιστον για τρία χρόνια. Αυτό θα κάνει και τώρα, αν ο ανταγωνισμός δεν βγει out of the box. Αν δε δει την εικόνα από ψηλά, θα (ξανα)κοιτάζει από χαμηλά…