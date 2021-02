Μαζί ΠΑΕ ΟΦΗ & DUNDAS

Τη νέα της χορηγική συνεργασία με την εταιρεία "DUNDAS" ανακοίνωσε η ΠΑΕ ΟΦΗ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της "ασπρόμαυρης" ΠΑΕ:

H ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 καλωσορίζει την DUNDAS, μία από τις σημαντικότερες φίρμες lifestyle ρούχων στον κόσμο, στην οικογένεια των συνεργατών της. Οι δύο πλευρές θα συνεργαστούν με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση των στρατηγικών τους στο μάρκετινγκ και να προσφέρουμε στους φιλάθλους μας μοναδικά προϊόντα, τα οποία αναδεικνύουν την ομάδα ποδοσφαίρου του ΟΦΗ και την DUNDAS.

O Εμπορικός Διευθυντής της ΠΑΕ ΟΦΗ 1925, Λεωνίδας Παπαβασιλάκης, είπε σχετικά:

«Τόσο η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 όσο και η DUNDAS πιστεύομε στην προσοχή στην λεπτομέρεια και μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες. Ανυπομονούμε να δουλέψουμε μαζί με τους ανθρώπους της DUNDAS, έτσι ώστε η συνεργασία αυτή ν’ αναδείξει τα καλύτερά μας σημεία αλλά και των υποστηρικτών μας, φέρνοντας μαζί το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον».

Το λογότυπο της DUNDAS θα βρίσκεται πλέον τυπωμένο στο πίσω μέρος της φανέλας του ΟΦΗ στις εντός κι εκτός έδρας εμφανίσεις αλλά και στην τρίτη εναλλακτική εμφάνιση του club.

O Ιδρυτής και Διευθυντής Δημιουργικού της DUNDAS, Peter Dundas, προσέθεσε:

«Όλοι μας στην DUNDAS είμαστε ενθουσιασμένοι που γινόμαστε μέλος της οικογένειας του ΟΦΗ. Λάτρεψα την ενέργεια και την ατμόσφαιρα στη διάρκεια αγώνα στο γήπεδο του ΟΦΗ πριν ένα χρόνο. Η συνεργασία μας με τον ΟΦΗ είναι μία ενθουσιώδης εξέλιξη για το αθλητικό τμήμα της DUNDAS και ανυπομονούμε για μία ευχάριστη και γεμάτη προκλήσεις συνεργασία».

Μάθετε περισσότερα για τη DUNDAS στο: www.dundasworld.com

OFI Crete FC partners with DUNDAS

OFI Crete FC welcomes DUNDAS, the world renowned lifestyle brand as our latest partner. The two brands will collaborate to maximise their marketing strategies and fans can look forward to unique, co-branded products that celebrate the best of OFI Crete FC and DUNDAS.

Commenting on OFI Crete’s FC collaboration with DUNDAS, Leonidas Papavasilakis, Commercial Director of the club said:

“OFI Crete FC and DUNDAS both believe in the attention to detail and we share the same brand values. We are all looking forward to work with DUNDAS so that this collaboration will highlight the best features of our brands and supporters, bringing the past, present and future together.”

The DUNDAS brand logo will be featured in the back of all the home, away and alternative game shirts.

Peter Dundas the Creative Director and Founder of DUNDAS, added:

“DUNDAS is thrilled to be part of the OFI Crete FC team family. I loved the energy and the atmosphere during a match at OFI’s stadium a year ago. Working with OFI Crete FC is an exciting evolution for the athletic and active division of DUNDAS and we look forward to a fun and stimulating collaboration.”