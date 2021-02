100 ημέρες... κόουτς Γκαρσία!

Μπορεί να... προσγειώθηκε ξαφνικά στο Άκτιο, αναλαμβάνοντας με μόλις μία προπόνηση την ανδρική ομάδα στη μετά Αμπέλ Φερέιρα εποχή, ωστόσο, για εκείνους που γνωρίζουν καλά πρόσωπα και καταστάσεις, ο Πάμπλο Γκαρσία έμοιαζε από καιρό η διάδοχη κατάσταση στο τιμόνι του ΠΑΟΚ. Από την πλευρά του, είχε «πετάξει» πολλάκις το γάντι, στις τάξεις του Δικεφάλου είχαν ζυγίσει τα δεδομένα και το μομέντουμ -ακόμη και μεσούσης της σεζόν- φώναζε... Πάμπλο Γκαρσία.

Οι συστάσεις μάλλον περιττές αλλά αναγκαίες δεδομένης της εμφάνισης με κοστούμι. Κάτι που μάλλον δεν φάνταζε οικείο για τον Ουρουγουανό, ο οποίος από τις πρώτες κιόλας ημέρες φρόντισε να δώσει το στίγμα των σκέψεων του και να υπενθυμίσει σε όλους πως η «μάχη» τώρα ξεκινά!

Και η πρώτη... βόμβα δεν άργησε να πέσει! Μιλώντας για όσα προηγήθηκαν του αγώνα του ΠΑΟΚ κόντρα στη Λαμία, ο Πάμπλο Γκαρσία απασφάλισε σε μια συζήτηση με προεκτάσεις για το αν θα πρέπει να τοποθετείται με αυτόν τον τρόπο δημοσίως ο προπονητής μιας ομάδας δεδομένου του θεσμικού ρόλου που υπηρετεί... Αλλά -μεταξύ μας- αν όχι ο Πάμπλο, τότε ποιος;

Αν σκεφτεί κανείς πως κλήθηκε να κολυμπήσει κατευθείαν στα βαθιά, αναλαμβάνοντας ένα καράβι που κινείται φέτος σε φουρτουνιασμένες θάλασσες, ο Πάμπλο Γκαρσία δεν απέφυγε τις... τρικυμίες. Ο μήνας του μέλιτος αποδείχθηκε σύντομος και η εντυπωσιακή εμφάνιση του ΠΑΟΚ εις βάρος της PSV με σκορ 4-1 -στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Γκαρσία στον πάγκο του ΠΑΟΚ- δεν στάθηκε ικανή να καλύψει τις αδυναμίες που εμφάνισε το σύνολό του στη συνέχεια, γνωρίζοντας οδυνηρές ήττες από Αϊντχόφεν και Ομόνοια, εκεί που γράφτηκε ο επίλογος της ευρωπαϊκής περιπέτειας.

Θα ήταν το λιγότερο άδικο, όμως, να ζητήσει κανείς τα ρέστα από τον Ουρουγουανό τεχνικό, ο οποίος ανέλαβε ένα γκρουπ που δεν διαμορφώθηκε με τα «θέλω» του, προσπαθώντας επί της ουσίας να το φέρει στα μέτρα του και στην προπονητική του φιλοσοφία. Σε μια διαδικασία που ο χρόνος δεν στάθηκε σύμμαχός του και του κόστισε βαθμούς με απολογισμό 12 νίκες, τέσσερις ισοπαλίες και πέντε ήττες σε 21 αγώνες...

Στην εξίσωση της κουβέντας για τις 100 ημέρες Πάμπλο Γκαρσία στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ο 43χρονος τεχνικός δεν «κρύφτηκε» ποτέ πίσω από τις παραμέτρους και τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν γύρω του. Δεν εξέθεσε ποτέ δημόσια το γκρουπ του και κατ΄επέκταση τους παίκτες του, απλώνοντας διαρκώς ασπίδα προστασίας γύρω τους. Αντίθετα, έθεσε τον εαυτό του πολλάκις προ των ευθυνών του, τονίζοντας μετά την ήττα στο Περιστέρι - σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο βράδυ για τον οργανισμό του ΠΑΟΚ- πως: «Αν συνεχίσω να προσπαθώ και δεν έρχονται τα αποτελέσματα, θα φύγω μόνος μου».

My way or the highway