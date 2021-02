Ποιος θα καεί στο 21;

Στο Περιστέρι υπάρχει εξάδα και γόητρο. Στη Λαμία υπάρχει σωτηρία. Και την Κυριακή το βράδυ, υπάρχει ντέρμπι! Η 21η αγωνιστική θα έχει black jack και… καμένους.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Δείξε μου τα… αποδυτήριά του να σου πω ποιος είσαι… Είναι ένα παιχνίδι με εξαιρετικό ενδιαφέρον, είναι το σπουδαιότερο του Σαββάτου και είναι ανάμεσα σε δύο ομάδες που τα έχουν τα προβληματάκια τους. Εκείνα του Ατρόμητου είναι προφανή. Μία νίκη στα τελευταία πέντε ματς, εφτά μαζί με του κυπέλλου και ο αγαπητός στο Περιστέρι Νταμίρ Κάναντι αποτελεί παρελθόν. Ο Σάββας Παντελίδης είναι ο νέος τεχνικός και επιστρέφει στον Ατρόμητο μετά από ενάμιση χρόνο, απέναντι σε μια ομάδα που έχει δύο νίκες, πέντε ισοπαλίες και τέσσερις ήττες. Ο Παναθηναϊκός προερχόμενος από την ισοπαλία απέναντι στη Λαμία θέλει να επιστρέψει στις νίκες και να ξεχαστούν ή να ξεπεραστούν τα προβλήματα και οι γκρίνιες των ποδοσφαιριστών με τον Λάζλο Μπόλονι.



ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η χρονιά για τον Ατρόμητο μοιάζει χαμένη. Φαντάζει αδύνατο να προλάβει τα πλέι οφ, αποκλείστηκε στο κύπελλο και από τις αρχές Φεβρουαρίου πρέπει να βρει κίνητρο για να διατηρήσει ψηλά το επίπεδό του και να είναι ανταγωνιστικός στο γήπεδο. Σε πρώτη φάση η αλλαγή προπονητή είναι ένα καλό ηλεκτροσόκ.

CASH OUT: Under, μέχρι να σβήσει ο ήλιος ή να τρέξει η Ανθή Σαλαγκούδη! Ο Παναθηναϊκός με το δεδομένο επιθετικό πρόβλημα, ο Ατρόμητος που δέχεται σχεδόν ένα γκολ ανά ματς στο Περιστέρι και μια παράδοση που έχει τρία γκολ και πάνω μόλις τρεις φορές σε σύνολο 18 αγώνων από το 2005.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Οι Χουανκάρ και Πούγουρας δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής για τον Παναθηναϊκό.

NO BET: Μηδέν από μηδέν, μηδέν. Ο Παναθηναϊκός έχει εφτά ματς να δεχτεί γκολ, όμως όταν φλερτάρεις με το 1-0, καμιά φορά την πατάς με τη λευκή ισοπαλία όπως έγινε την προηγούμενη αγωνιστική. Οι πράσινοι έχουν σταθερά την άμυνά τους, ωστόσο δεν έχουν σταθερά ακόμα να «καθαρίζουν» τέτοια παιχνίδια, ειδικά εκτός έδρας.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Τάσος Σιδηρόπουλος ορίστηκε στην αναμέτρηση στο Περιστέρι με τον Τζοβάρα να είναι στο VAR. Ο Έλληνας ρέφερι σφυρίζει για τρίτη φορά τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, μετά από Τρίπολη και Χαριλάου, ενώ είναι η πρώτη φορά που ορίζεται σε ματς του Ατρόμητου.

ΛΑΜΙΑ-ΛΑΡΙΣΑ

Το παιχνίδι που όλοι περιμέναμε. Το πρώτο από τα δύο αφού μέσα στον Φεβρουάριο υπάρχει και η αναβληθείσα αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Μιχάλης Γρηγορίου είναι το κεντρικό πρόσωπο, αφού μέχρι τον Νοέμβριο ήταν στον πάγκο της Λάρισας κι έκτοτε είναι στις… ανακοινώσεις της Λάρισας και στις δηλώσεις του Αλέξη Κούγια, όμως τώρα κάνει τη δουλειά του στη Λαμία. Η δουλειά του σε αμφότερες τις περιπτώσεις ήταν να σώσει τις ομάδας, οι οποίες είναι στις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας, με τη Λαμία να δείχνει σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τη Λάρισα. Ανακάμπτει, ανεβαίνει και αν πάρει τον αγώνα το Σάββατο, βάζει την ΑΕΛ σε τροχιά Β’ Εθνικής.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, 17:15 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ποιος είναι ο πιο αδύναμος κρίκος; Παράδοξο, όμως αξίζει να αναφερθεί. Ο Τζιανλούκα Φέστα έχει αντιμετωπίσει δύο φορές τη Λαμία και ηττήθηκε και στις δύο. Ο Μιχάλης Γρηγορίου, αντιθέτως, σε εφτά ματς απέναντι στην ΑΕΛ δεν έχει χάσει ποτέ. Πέντε νίκες και δύο ισοπαλίες με τρεις διαφορετικές ομάδες.

CASH OUT: Η άμυνα της Λαμίας μοιάζει με λεφτά στην τράπεζα τον τελευταίο καιρό. Έχει κρατήσει το μηδέν σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια και συνολικά έχει δεχτεί δύο σε πέντε ματς. Και μιλάμε για τη δεύτερη χειρότερη άμυνα του πρωταθλήματος.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς Μιχαήλ και Σπαρβ η Λάρισα.

NO BET: Δύο συνεχόμενες αναμετρήσεις Λαμία-Λάρισα έμειναν στο 0-0. Η μία εκ των δύο, συμπτωματικά, ήταν πέρυσι στις 8 Φεβρουαρίου. Όμως το μηδέν δεν είναι απαραίτητα αντιπροσωπευτικό των γκολ που επιτυγχάνονται μεταξύ των δύο ομάδων, αφού συνολικά έχουν σημειωθεί 18 τέρματα σε έντεκα ματς.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Αριστομένη Κουτσιαύτης είναι ο τυχερός της αγωνιστικής με τον ορισμό του στη Λαμία. Ο 43χρονος διαιτητής ορίζεται για δέκατο ματς φέτος και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο. Έχει τέσσερα συνεχόμενα 0-1 στο ενεργητικό του και συνολικά πέντε στα εννέα προηγούμενα ματς.

ΑΕΚ-ΑΡΗΣ

Η αποστολή τους μέσα στην εβδομάδα στέφθηκε με επιτυχία, στα προημιτελικά του κυπέλλου θα είναι και οι δύο, και την Κυριακή το ζητούμενο είναι το γόητρο και το καλύτερο πλασάρισμα στην πρώτη εξάδα. ΑΕΚ και Άρης έχουν λογαριασμούς ανοικτούς από την περυσινή σεζόν, ανοικτούς λογαριασμούς ακόμα και από τον πρώτο γύρο και στο σπουδαιότερο ματς της αγωνιστικής δεν χωράνε προγνωστικά. Η ΑΕΚ θέλει να συνεχίσει νικηφόρα έπειτα από το διπλό στο Ηράκλειο και να ξεχάσει την ήττα στη Ριζούπολη, ο Άρης θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα στην Τρίπολη και να συνεχίσει από τη νίκη στην Τρίπολη, με έπαθλο τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Στη λευκή ισοπαλία. Πολλά αλλάζουν, και πολλά έχουν αλλάξει στην πορεία τους, αλλά ένα παραμένει σταθερό. ΑΕΚ και Άρης όταν αναμετρώνται, σκοράρουν. Για να βρούμε 0-0 ανάμεσά τους πάμε πίσω στο 1991, ενώ το ίδιο αποτέλεσμα με την ΑΕΚ γηπεδούχο έχουμε να δούμε από το 1964.

CASH OUT: Δεν διανύει την καλύτερή του σεζόν, όμως κάτι έχει ο Άρης που του ξυπνάει το φονικό ένστικτο. Ο Νέλσον Ολιβέιρα έχει πετύχει τρία γκολ και έχει δώσει δύο ασίστ σε τέσσερα ματς απέναντι στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Δεν υπολογίζεται ο Γαλανόπουλος και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του Σάκχοφ για την ΑΕΚ.

NO BET: ΑΕΚ εντός; Μην βάζετε τα χέρια σας στη φωτιά. Άρης εκτός; Η μετοχή είναι σε ελεύθερη πτώση. Συνεπώς είναι ματς χωρίς ξεκάθαρο φαβορί, με την Ένωση να έχει ηττηθεί πρόσφατα στο ΟΑΚΑ από τον ΠΑΣ και τον Άρη να έχει κερδίσει μόνο ένα στα τελευταία τέσσερα ματς του μακριά από τη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ξανά στα μέρη μας ο Αντρίς Τρεϊμάνις, ο οποίος επισκέπτεται το ΟΑΚΑ για δεύτερη φορά φέτος μετά την αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. Ο Λετονός διαιτητής έχει σφυρίξει εννέα ματς φέτος, με τους γηπεδούχους να έχουν κερδίσει έξι φορές.

ΠΑΟΚ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Το reload του ΠΑΟΚ συνεχίζεται την Κυριακή. Έπειτα από τα δύο ντέρμπι με ΑΕΚ και Ολυμπιακό, ο δικέφαλος του βορρά πήρε φόρα και τέτοια παιχνίδια απέδειξε ότι τα τελειώνει με συνοπτικές διαδικασίες. Πέντε γκολ στον Παναιτωλικό, νικηφόρο πέρασμα από το Αλκαζάρ παρά το αδιάφορο του αγώνα, και τώρα ο Απόλλων Αθηνών του Γιώργου Παράσχου. Η ομάδα που βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, αν απομονώσουμε τα ματς στη Ριζούπολη και στην έβδομη αν απομονώσουμε τα εκτός έδρας παιχνίδια. Κοινώς, εξαιρετικά επικίνδυνος, μακριά από την έδρα του αφού από τα τελευταία έξι παιχνίδια, έχει χάσει μόνο το ένα. Εκείνο πριν μια εβδομάδα στη Λαμία.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Δεν τα πάει και πολύ καλά ο Γιώργος Παράσχος απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ο πολύπειρος τεχνικός σε διαφορετικές διοργανώσεις, με διαφορετικές ομάδες είναι χωρίς νίκη απέναντι στην πρώην του ομάδα από το 2013 και σε 14 σερί ματς. Στη, δε, Τούμπα μετράει έξι συνεχόμενες ήττες χωρίς να πετύχει γκολ η εκάστοτε ομάδα του.

CASH OUT: Προφανώς και δε θα σοκάρει κανέναν το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει μια συντριπτική υπέρ του παράδοση απέναντι στον Απόλλωνα. Έχουν περάσει είκοσι χρόνια από την τελευταία φορά που έχασε, μετράει τέσσερις σερί νίκες με τέρματα 13-2, ενώ στην Τούμπα το ρεκόρ είναι 32-8-2.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Νινούα δε θα είναι στη διάθεση του Πάμπλο Γκαρσία. Φατιόν, Λισγάρας και Τσιλούλης θα εκτίσουν την ποινή τους για τον Απόλλωνα.

NO BET: Η λογική, λέει, over. Σε 42 ματς στην Τούμπα έχουν σημειωθεί 113 γκολ, δηλαδή, 2,6 κατά μέσο όρο. Ας μην υποτιμούμε, όμως, τη φετινή εκτός έδρας επίδοση του Απόλλωνα, ο οποίος έχει δεχτεί οκτώ γκολ σε δέκα παιχνίδια!

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Βασίλης Φωτιάς θα είναι διαιτητής στην Τούμπα, με τον Μανούχο στο VAR. Στα εννέα προηγούμενα φετινά ματς του 31χρονου διαιτητή δεν έχει κερδίσει ποτέ ο φιλοξενούμενος.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΟΦΗ

Τα δύο άκρα. Παρότι δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη και παρότι δεν είναι ο ΟΦΗ το αντίθετο του Ολυμπιακού, η αγωνιστική και ψυχολογική κατάσταση των δύο ομάδων είναι εκ διαμέτρου αντίθετη. Οι ερυθρόλευκοι έχουν χάσει το μέτρημα των συνεχόμενων νικών σε πρωτάθλημα και κύπελλο (δέκα είναι αν απορείτε), ενώ οι Κρητικοί είναι σε κατηφόρα τεσσάρων, πλέον, σερί ηττών και συνολικά μέσα στο 2021 έχουν μία νίκη σε εννέα ματς, τόσο σε πρωτάθλημα όσο και σε κύπελλο.



ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η επίθεση του ΟΦΗ. Κατόρθωσε να βάλει ένα γκολ στο κύπελλο στον επαναληπτικό με τον Βόλο, όμως στο πρωτάθλημα δεν έχει σκοράρει σε πέντε συνεχόμενα ματς και μαζί με το πρώτο ματς του κυπέλλου είναι έξι τα παιχνίδια χωρίς γκολ. Έξι στα εφτά!

CASH OUT: Έξι είναι οι συνεχόμενες νίκες του Ολυμπιακού επί του ΟΦΗ και αν πιάσουμε τα εντός έδρας παιχνίδι, λογικά φαντάζεστε το αποτέλεσμα… 40-4-1 η προϊστορία, με την ισοπαλία 2-2 το 2011 να σταματάει ένα σερί νικών του Ολυμπιακού, και έκτοτε να έχει ξεκινήσει το επόμενο.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς τον Αβραάμ Παπαδόπουλο ο Ολυμπιακός. Τιμωρημένοι οι Νέιρα και Μεγιάδο για τον ΟΦΗ.

NO BET: Δύο παιχνίδια συνεχόμενα στο 2-1. Άλλες βραδιές που το κοντέρ έχει γράψει πολλά γκολ και σε γενικές γραμμές καλύτερα να αποφύγετε τις προβλέψεις με την ποσότητα των γκολ που θα μπουν στο Στάδιο Καραϊσκάκη.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Γκορτσίλας και Διαμαντόπουλος στο Στάδιο Καραϊσκάκη την Κυριακή. Το εντυπωσιακό στατιστικό του Θεσσαλονικιού ρέφερι είναι ότι έχουν νίκες μόνο οι φιλοξενούμενοι στα προηγούμενα πέντε ματς που σφύριξε, συμπεριλαμβανομένου και του Αστέρας-Ολυμπιακός.

ΒΟΛΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Κύπελλο εσείς; Πρωτάθλημα εμείς! Οι δύο ομάδες που αποτελούν τις δύο εκπλήξεις της φετινής σεζόν μονομαχούν στον Βόλο με τους γηπεδούχους να έχουν αέρα κυπέλλου, μετά την πρόκριση επί του ΟΦΗ και την παρουσία στα προημιτελικά και τους φιλοξενούμενους να έχουν αέρα εξάδας και πλέι οφ. Ο Αστέρας αποκλείστηκε από τον Άρη με δύο καθαρές ήττες, όμως ενδιάμεσα τον είχε «καθαρίσει» στο πρωτάθλημα και με διαφορά οκτώ βαθμών από την έβδομη θέση, μπορεί να νιώθει ασφάλεια για την τελική θέση που θα καταλάβει και να ρίχνει κλεφτές ματιές στον Παναθηναϊκό, που βρίσκεται δύο βαθμούς πιο πάνω.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, 17:15 (NS3 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Βόλος δεν έχει κερδίσει ποτέ τον Αστέρα Τρίπολης. Σε τέσσερα ματς έχει δύο ήττες και δύο ματς έχουν λήξει ισόπαλα με την ομάδα της Μαγνησίας να έχει πετύχει μόλις ένα γκολ σε 360 λεπτά.

CASH OUT: Ο Αστέρας είναι σε εξαιρετική κατάσταση και τα αποτελέσματα είναι ο μάρτυρας. Στο πρωτάθλημα, τουλάχιστον. Οι συνεχόμενες νίκες των Αρκάδων έχουν φτάσει τις πέντε και με εξαίρεση τον Ολυμπιακό, η ομάδα της Τρίπολης έχει να ηττηθεί από τις 6 Δεκεμβρίου!

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: -

NO BET: Είναι γνωστό ότι ο Βόλος δεν είναι ομάδα εμπιστοσύνης στα εντός έδρας παιχνίδια και μετά από μια παρένθεση, επέστρεψε να το αποδείξει και με αντίπαλο την Λαμία και τον Παναθηναϊκό, μένοντας χωρίς νίκη στα δύο τελευταία ματς στο Πανθεσσαλικό.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Παπαδόπουλος και Κουμπαράκης στον Βόλο. Ο Μακεδόνας διαιτητής έχει, ήδη, σφυρίξει δέκα παιχνίδια της Super League, με έφεση στον… άσσο. Εφτά νίκες των γηπεδούχων, τρεις των φιλοξενούμενων και γενικά καλές διαιτησίες τη φετινή σεζόν.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Για να μπορέσεις να ψυχολογήσεις τον φετινό ΠΑΣ ή έστω να προσπαθήσεις να τον καταλάβεις, χρειάζονται τρία αποτελέσματα. ΑΕΚ-ΠΑΣ 0-2. ΠΑΣ-Ατρόμητος 0-1. Ατρόμητος-ΠΑΣ 2-3 (0-3 στο 13’). Συνεχόμενα. Μέσα σε μια εβδομάδα. Ο «Άγιαξ της Ηπείρου» ικανός για το καλύτερο μακριά από την έδρα και για το χειρότερο εντός των τειχών, ταξιδεύει στο Αγρίνιο για να αντιμετωπίσει έναν Παναιτωλικό που μοιάζει να προσπαθεί να τρέξει, αλλά να βρίσκεται διαρκώς στο ίδιο σημείο. Προερχόμενη από δύο βαριές όσο και αναμενόμενες ήττες, η ομάδα του Τραϊανού Δέλλα χρειάζεται βαθμούς, χρειάζεται σκοράρισμα, χρειάζεται αυτό το κάτι που μοιάζει εδώ και καιρό πάλι να έχει χάσει.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Έχει γίνει κουραστικό, όμως η επίθεση του Παναιτωλικού συνεχίζει να είναι το μεγάλο πρόβλημα. Τα δέκα γκολ σε είκοσι παιχνίδια αποτελούν το χειρότερο ενεργητικό της Super League, και επιπλέον η ομάδα του Αγρινίου έχει πετύχει ένα γκολ στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια.

CASH OUT: Ο ΠΑΣ Γιάννινα μακριά από την έδρα του, όπως προφανέστατα φαίνεται και από τον πρόλογο. Η ομάδα των Ιωαννίνων έχει να παίξει στους Ζωσιμάδες από τον Δεκέμβριο, όμως εκτός έδρας – μαζί και με τον αγώνα κυπέλλου και στις δύο περιπτώσεις – έχει βγάλει Λάρισα, Καραϊσκάκη, ΟΑΚΑ, Περιστέρι με μοναδική ήττα εκείνη στις καθυστερήσεις από τον Ολυμπιακό.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς τον τραυματία Λιάβα, που θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν ο Παναιτωλικός.

NO BET: Η επίθεση του Παναιτωλικού χωλαίνει, όμως το γιατρικό υπέγραψε λίγες μέρες πριν. Ο Νίκος Καρέλης θέλει να βοηθήσει στο πρόβλημα και ο ΠΑΣ είναι μια από τις αγαπημένες του ομάδες. Ο Έλληνας επιθετικός έχει αντιμετωπίσει την ομάδα των Ιωαννίνων εφτά φορές κι έχει πετύχει τέσσερα γκολ, όλα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Θα παίξει, όμως, την Κυριακή;

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ευαγγέλου και Τζήλος στο εξαιρετικής σημασίας ματς στο Αγρίνιο. O Αθηναίος διαιτητής για ακόμα μια φορά ορίζεται σε αγώνα του Παναιτωλικού, με την επαρχιακή ομάδα να μην έχει κερδίσει σε κανένα από τα προηγούμενα τρία, ενώ ήταν διαιτητής και στο ματς του πρώτου γύρου που έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα.