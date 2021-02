Ο Φαν'τ Σχιπ και οι μικροί του Παναθηναϊκού, οι αποτυχίες του Μαρτίνς, γιατί δεν δέχθηκε τους παίκτες ο Αλαφούζος, Μπριζ-Τζόλης και πολλές ακόμα Φήμες.

* Αν ο Φαν'τ Σχιπ είχε να φτιάξει αποστολή... αύριο και οι τρεις πιτσιρικάδες του Παναθηναϊκού θα ήταν μέσα. Και ο Καμπετσής και ο Αλεξανδρόπουλος και ο Ιωαννίδης. Ασυζητητί. Δεν το έκρυβε ο Ολλανδός βλέποντας τα τελευταία τους παιχνίδια, εκφράζοντας μάλιστα αρμοδίως και τα συγχαρητήριά του για την επιλογή του club να δώσει χρόνο συμμετοχής και εμπιστοσύνη και παράλληλα την ελπίδα του να παραμείνουν active. (SPORTIME)

* Με τον Μπόλονι στον πάγκο, δηλαδή αν δεν αλλάξει προπονητή ο Παναθηναϊκός μέχρι το τέλος ή στη λήξη της τρέχουσας σεζόν, δεν υπάρχει περίπτωση να παραμείνει ο Φεντερίκο Μακέντα στο Τριφύλλι το καλοκαίρι. Ακόμα κι αν τον... θέλει ο Ρουμάνος κόουτς, ο Ιταλός θα ψάξει ομάδα στο εξωτερικό επισταμένως. Έτσι και ο Παναθηναϊκός θα πάρει το... κατιτίς του, δεδομένου ότι ο Μακέντα ακόμα κουβαλά αξιοπρόσεκτο όνομα στην αγορά. Στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο ο Μακέντα και το γραφείο του Ραϊόλα που τον εκπροσωπεί δεν... ψάχτηκαν και πολύ. Μόνη της ήρθε η Εσπανιόλ και τον προσέγγισε... (LIVESPORT)

* Δύο ήταν οι 101% κινήσεις του Μαρτίνς το καλοκαίρι: ο Πέπε, η πιο ακριβή δηλαδή προσθήκη του Ολυμπιακού και ο Ραφίνια, το ακριβότερο δηλαδή συμβόλαιο των νιόφερτων. Αποτυχία. Μεγάλη. Ο Ραφίνια ούτε καν πλησίασε τα αναμενόμενα στάνταρντ. «Πλακώθηκε» με τον Μαρτίνς (κερασάκι στην τούρτα), τσάντισε τους πάντες και φεύγει. Ο Πέπε ήταν τόσο εκτός κλίματος που ούτε ο Μαρτίνς βρήκε ευκαιρία να τον βάλει στην εξίσωση (όπως π.χ. έκανε με τον Μπρούμα). Παρά ταύτα, πίστευε πως θα είχε τέτοια δυνατότητα από εδώ και πέρα, με το πρωτάθλημα τελειωμένο. Γι'αυτό και όταν τέθηκε ζήτημα, αρνήθηκε την παραχώρηση του πατριώτη του στη Γρανάδα. Όταν όμως ήρθε η Φαμαλικάο (πολύ το παρασκήνιο, θα επανέλθω), ο πανέξυπνος Μαρτίνς κατάλαβε πως μάλλον ματαιοπονεί. (SPORTIME)

* Δεν είναι απλή υπόθεση για την Πανάθα η άρνηση του Αλαφούζου να δεχτεί τους παίκτες. Ξέρει ο κυρ-Γιάννης ότι θέτει σε κίνδυνο τα αποδυτήρια. Αλλά δεν θέλει να τους προσφέρει άλλοθι. Ο Αλαφούζος αντιλαμβάνεται ότι αν κάτσει και ακούσει τα παράπονα των ποδοσφαιριστών για τον Μπόλονι θα ΄ναι σαν να τα υιοθετεί. Και δεν θέλει το αφεντικό να «αδειάσει» τον Ρουμάνο, έστω και αν τον θεωρεί υπερβολικό στις αντιδράσεις του. (SPORTDAY)

* Κυκλοφόρησε χθες πως επίκειται συνάντηση του Μελισσανίδη με τον Ζαγοράκη, τον υποψήφιο πρόεδρο «κοινής αποδοχής» στην ΕΠΟ. Μάλιστα βγήκε από κυβερνητικής πλευράς μέσω επικοινωνιακών καναλιών που σχετίζονται με τον Ολυμπιακό και τον ιδιοκτήτη του. Και παρουσίαζαν το αφεντικό της ΑΕΚ να ζητά εκείνος τη συνάντηση, έτσι ώστε να συζητηθούν θέματα στελέχωσης στη διοίκηση υπό τον Ζαγοράκη. Ο Ζαγοράκης φυσικά είχε επαφές ήδη και με τον Μελισσανίδη και με όλα τα αφεντικά των τεσσάρων μεγάλων ΠΑΕ. Και προφανώς θα έχει κι άλλες. Να του ζητάνε αυτοί συναντήσεις λίγο δύσκολο, καθώς παρά το γεγονός πως είναι ο εκλεκτός της κυβέρνησης, τη δική τους συνδρομή χρειάζεται και όχι εκείνοι τη δική του. (ΕΦΣΥΝ)

* Για την επιμονή της Μπριζ για τον Τζόλη, τα είπαμε. Δεν θα το παρατήσουν. Η πρόταση άλλωστε που έκαναν ενδεικτική. Αποτυχημένη μεν, αλλά θέτει τον τόνο. Και (by the way) εξτρέμ δεν αγόρασαν τον Ιανουάριο. Το κακό για τους Φλαμανδούς είναι πως ο δίαυλος μέσω του οποίου έκαναν την κίνησή τους, δεν υφίσταται πλέον. Και αυτό, πάντα κοστίζει ακριβότερα (εν όψει καλοκαιριού). (SPORTIME)

* Πως ήταν ο στίχος σε εκείνο το ωραίο τραγούδι; Είναι κάποια παιδιά, που δεν γίνονται άντρες. Ε, λοιπόν, αυτούς τους στίχους άρχισαν να διασκευάζουν κάποιοι στο Κορωπί. «Υπάρχουν κάποια παιδιά, που μείνουν εκτός», τραγουδούν για να αναγγείλουν την εκδίκηση του Μπόλονι απ΄ όσους θέλησαν να τον βάλουν να τσακωθεί με τον Αλαφούζο. Ο Λάζλο είναι πιο εγωιστής κι από τον Μπάγεβιτς. Οπότε, κάποιοι θα… καλοπεράσουν. (SPORTDAY)

* Πήρε τελικά δύο στόπερ ο Κλοπ, πείθοντας με χίλια ζόρια το board να του δώσει... δύο δραχμές. Εκείνο το τηλεφώνημα που είχε κάνει ο Γερμανός στον Σωκράτη, ζητώντας να περιμένει - no guarantees - ξεκαθαρίζοντας όμως πως δεν είχε ούτε σέντσι διαθέσιμο. Θα ήθελε να περιμένει ο δικός μας, αλλά είπαμε, no guarantees. Να παίξει στα ζάρια την καριέρα του ως 31 Ιανουαρίου, ενώ ο Ολυμπιακός του έστρωνε χαλιά; Ε, όχι... (SPORTIME)

* Η αλήθεια είναι πως ο Ολιβέιρα δεν εξέφρασε την… τρελή επιθυμία να μετακομίσει στη Γαλλία για λογαριασμό της Ναντ. Ούτε αισθάνεται στενάχωρα που έξι μήνες πριν από την λήξη του συμβολαίου του με την ΑΕΚ, δεν υπάρχει συμφωνία με τους «κιτρινόμαυρους» για την επέκταση της συνεργασίας τους. Το καλοκαίρι είναι κοντά κι αυτό που θέλει ο ψηλόσωμος φορ στην παρούσα φάση είναι παιχνίδια, χρόνο συμμετοχής και γκολ. (ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

* Από τον Νοέμβριο είχαν αποφασίσει στην ΑΕΚ να ανανεώσουν το συμβόλαιο του Μαχαίρα. Αργότερα, δίπλα στον Θεοδόση μπήκε και ο Μιτάι. Στην ίδια φουρνιά ανήκουν οι δύο μικροί και τους υπολογίζουν εξίσου. Γι' αυτό τους κάλεσαν να υπογράψουν μαζί τα νέα συμβόλαια τους. Ήθελαν να στείλουν κι ένα μήνυμα ότι στα Σπάτα επενδύουν στα νέα παιδιά. Το αναφέρω επειδή ετοιμάζεται νέο… παιδομάζωμα. (SPORTDAY)