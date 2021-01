Στο… πράσινο η Αττική!

Κόντρα στους λοιμωξιολόγους και στα έκτακτα μέτρα, η 20η αγωνιστική της Super League ξεκινάει με Λεωφόρο, όπου ο Παναθηναϊκός θέλει να συνεχίσει το σερί του, Λάρισα, όπου η ΑΕΛ ψάχνει οξυγόνο κόντρα στον Βόλο και Τρίπολη με Αστέρα και Άρη να ανταμώνουν για ακόμα μια φορά.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΛΑΜΙΑ

Επιτέλους οι δύο μας. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στο καλύτερο φεγγάρι του από άποψη αποτελεσμάτων και αντιμετωπίζει το… απωθημένο του, με σκοπό να επαναλάβει ό,τι και στον πρώτο γύρο. Ακούγεται υπερβολικό, όμως με τόσες ζημιές που έχουν πάθει στο πρόσφατο παρελθόν οι πράσινοι από τη Λαμία ξέρουν ότι δεν μπορούν να πάρουν αψήφιστα αυτό το ματς και θέλουν να διευρύνουν το σερί τους στα έξι σερί νικηφόρα ματς. Ει δυνατόν και έβδομο σερί ματς που δε θα δεχτούν γκολ. Η Λαμία πηγαίνει στη Λεωφόρο για μια πρωτόγνωρη για εκείνη κατάσταση. Για πρώτη φορά φέτος δεν είναι ουραγός της βαθμολογίας, αφού κερδίζοντας τον Απόλλων ξεπέρασε τη Λάρισα, έχοντας μάλιστα και ένα παιχνίδι λιγότερο.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 30/1, 19:30 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η προϊστορία του Παναθηναϊκού απέναντι στη Λαμία. Δε βρίσκεις συχνά τέτοια ισορροπία (έστω και στο σύνολο των αγώνων) ανάμεσα σε έναν παραδοσιακά μεγάλο και μια παραδοσιακά «μικρή» ομάδα. Σε έντεκα παιχνίδια οι πράσινοι έχουν κερδίσει πέντε, η Λαμία τέσσερα, δύο έχουν λήξει ισόπαλα και τα τέρματα είναι μόλις 16-13.

CASH OUT: Στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Έξι συνεχόμενα ματς χωρίς να δεχτεί γκολ, σε ματς με διαφορετικές συνθήκες. Εντός έδρας, εκτός έδρας, πιο εύκολα, πιο δύσκολα, ακόμα και με δέκα παίκτες όπως στο Βόλο, οι πράσινοι κατορθώνουν να κρατούν ανέπαφη την εστία τους.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Δεν θα αγωνιστούν οι τιμωρημένοι Βέλεθ, Χουανκάρ, Μπεχαράνο και Σκόνδρας.

NO BET: Στον σκόρερ… Ο Παναθηναϊκός έχει εσχάτως σταθερή αξία τον Αργύρη Καμπετσή, όμως σε κάθε ματς ξεπετάγεται και κάποιος «νέος». Βάσει παράδοσης, το βλέμμα πέφτει τόσο στον Καρλίτος που πέτυχε δύο γκολ στον πρώτο γύρο, σε εκείνο το ξέσπασμα που είχε κάνει σε τρία συνεχόμενα ματς.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Tζήλος και Κουμπαράκης στη Λεωφόρο. Ένατο φετινό ματς για τον Λαρισαίο διαιτητή που δεν είχε φέρει γούρι στον Παναθηναϊκό πριν 25 μέρες, όταν ορίστηκε για την αναμέτρηση με τον Αστέρα Τρίπολης.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΡΗΣ

Για τα μάτια του Χερόνιμο Μπαράλες… Μόνο που ο Αργεντινός δε θα βρίσκεται στο γήπεδο - θα εκτίσει τη δεύτερη αγωνιστική της ποινής του για τις κίτρινες κάρτες – αλλά στη κερκίδα. Στο γήπεδο θα βρίσκονται δύο εξαιρετικά σταθερές ομάδες, δύο θιασώτες του 1-0 και δύο ομάδες που έχουν αναμετρηθεί, ήδη, δύο φορές φέτος και με δεδομένο τον επαναληπτικό του κυπέλλου και διαφαινόμενα τα πλέι οφ, έχουν ακόμα πολλά παιχνίδια να δώσουν. Στο γήπεδο, επίσης, θα είναι και ο Κώστας Μήτρογλου, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή και ενδεχομένως να τον δούμε σε παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος μετά από οκτώ χρόνια! Αξιοσημείωτο, ότι ο Άρης θα επιστρέψει στο ίδιο γήπεδο και την προσεχή Τετάρτη για τον επαναληπτικό του κυπέλλου.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 30/1, 17:15 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Αστέρας απέναντι στον Άρη. Καλός, χρυσός, Άγιος, όμως έχει να κερδίσει την ομάδα της Θεσσαλονίκης από το 2012! Για έντεκα σερί ματς οι κιτρινόμαυροι δεν χάνουν από τον Αστέρα, τέσσερα συνεχόμενα που δεν έχουν χάσει στην Τρίπολη και φέτος έχουν κερδίσει, ήδη, δύο φορές με συνολικά τέρματα 3-0.

CASH OUT: Μήπως το λένε under; Δέκα παιχνίδια του Άρη έχουν λήξει 1-0. Έξι παιχνίδια του Αστέρα έχουν λήξει 1-0. Οι Αρκάδες έχουν δεχτεί εφτά γκολ σε εννέα ματς στην έδρα τους, ο Άρης έχει δεχτεί τέσσερα γκολ σε εννέα ματς εκτός έδρας. Βρίσκετε πιο χαρακτηριστικό ματς από το συγκεκριμένο για το όποιος βάλει γκολ θα κερδίσει;

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Μπαράλες είναι τιμωρημένος για τους γηπεδούχους, ο Μαντσίνι τραυματίστηκε για τον Άρη.

NO BET: Στη λευκή ισοπαλία. Είπαμε, δεν βάζουν πολλά γκολ, όμως το 0-0 δεν υπάρχει στο παρελθόν τους. Ή, για να ακριβολογούμε υπάρχει μόνο μια φορά. Στις 27 Οκτωβρίου του 2007, όταν χρονολογείται η πρώτη τους αναμέτρηση ever.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Βασίλης Φωτιάς θα είναι άρχοντας του αγώνα, με τον Τζοβάρα στο VAR. O ίδιος διαιτητής σφύριξε και την αναμέτρηση του πρώτου γύρου, με τον Άρη να κερδίζει 1-0 στη Θεσσαλονίκη.

ΑΕΛ-ΒΟΛΟΣ

Όλη η Super League σε έναν αγώνα. Ακόμα κι αν δεν έχεις χρόνο για να παρακολουθήσεις την αναμέτρηση της Λάρισας με τον Βόλο, πρέπει να δημιουργήσεις τον χρόνο για να την παρακολουθήσεις. Κι αν όχι τα 90 λεπτά του αγώνα, όσα αναμένεται να προηγηθούν ή να επακολουθήσουν. Μια κόντρα που είχε πάντα το δικό της χαρακτήρα, τώρα έχει και Αλέξη Κούγια και Αχιλλέα Μπέο και μια ΑΕΛ στην άκρη του γκρεμού να ψάχνει τρόπο να σωθεί. Ο Τζιανλούκα Φέστα μπορεί να αισθάνεται ότι θα κάνει το πραγματικό ντεμπούτο το Σάββατο κι έπειτα από δύο άχαρες ήττες με 1-0, θέλει να βρει τρόπο να οδηγήσει την ομάδα του στη νίκη για να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση. Ο Βόλος έχει μείνει μακριά από την έκτη θέση και θέλει τους τρεις βαθμούς για να μην χάσει επαφή από τον Αστέρα Τρίπολης.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 30/1, 15:00 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Το επιθετικό πρόβλημα της Λάρισας είναι δεδομένο. Είναι χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος με μόλις εννέα γκολ σε 18 ματς και μετά την παρένθεση του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, οι Θεσσαλοί μετρούν πέντε σερί ματς χωρίς να σκοράρουν. Έξι μαζί με του κυπέλλου.

CASH OUT: Χωρίς νίκη είναι ο Βόλος απέναντι στη Λάρισα στις τέσσερις φορές που έχουν αναμετρηθεί. Δύο ισοπαλίες στη Μαγνησία και δύο νίκες στη Θεσσαλία για τη ΑΕΛ που έχει θετική παράδοση και θα τη χρειαστεί στο εν λόγω παιχνίδι.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς τους τραυματίες Ντεντάκη και Μπαριέντος ο Βόλος.

NO BET: Μπορεί να είναι τοπικό ντέρμπι και να έχει τη σημειολογία του, ωστόσο υπάρχει κι ένα γενικό πλαίσιο. Αυτό είναι ότι ο Βόλος ταξιδεύει στην Κρήτη για τον επαναληπτικό του κυπέλλου και είναι ένα παιχνίδι που ενδεχομένως να τον ενδιαφέρει περισσότερο από το ματς στο Αλκαζάρ.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Διαμαντόπουλος και Παπαδόπουλος στο ματς φωτιά της κεντρικής Ελλάδας. Ο Αρκάς ρέφερι έσπασε το σερί των πέναλτι και δεν καταλόγισε κανένα στο Απόλλων-Άρης μετά από εφτά συνεχόμενα ματς. Πρώτη φορά σφυρίζει Λάρισα, πρώτη φορά και Βόλο.

ΟΦΗ-ΑΕΚ

Όπου φτωχός και η μοίρα τους. Δύσκολα θα μπορούσαμε να βρούμε πιο… δυστυχισμένο συναπάντημα για αυτή την αγωνιστική. Κακή εμφάνιση, κακό αποτέλεσμα, κακό φεγγάρι, γκρίνια, μιζέρια και για κάποιον εκ των δύο την Κυριακή το απόγευμα όλα αυτά θα είναι χειρότερα. Ο ΟΦΗ μετράει τέσσερις συνεχόμενες ήττες, πέντε μαζί με του κυπέλλου, και είναι εκτός στόχου εξάδας προσπαθώντας να σώσει ό,τι σώζεται. Η ΑΕΚ έκανε απρόβλεπτο πισωγύρισμα με την ήττα της από τον ΠΑΣ Γιάννινα, έχει μείνει 14 βαθμούς μακριά από την κορυφή και το κυριότερο, την πλησιάζει και ο Παναθηναϊκός σε ένα σενάριο τρόμου που την αφήνει εκτός Ευρώπης. Μοναδική διέξοδος την Κυριακή είναι ο ένας να κλέψει το οξυγόνο του άλλου.



ΑΠΟΔΟΣΗ: 31/1, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Επιθετική δυστοκία για τον ΟΦΗ που προσβλέπει στο ντεμπούτο του Λουκ Καστάνιος για να λύσει τα μάγια. Οι Κρητικοί δεν έχουν σκοράρει σε τέσσερα συνεχόμενα ματς, πέντε μαζί με του κυπέλλου και συνολικά στην έδρα τους έχουν βρει δίχτυα εννέα φορές σε δέκα ματς.

CASH OUT: Αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλι και η ΑΕΚ έχει χτίσει μια πολύ καλή παράδοση απέναντι στον ΟΦΗ. Στα τελευταία δέκα ματς, η Ένωση έχει κερδίσει τα εφτά, έχει ηττηθεί δύο φορές και υπάρχει μία ισοπαλία. Σημειώστε ότι το 0-0 δεν υπάρχει ιστορία των δύο ομάδων μετά τη σεζόν 1979-80.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ινσούα, Τσιγκρίνσκι, Μάνταλος και Τσιντώτας νοκ-άουτ για την ΑΕΚ. Αμφίβολος ο Νέναντ Κρίστιτσιτς.

NO BET: Στο ποιο κεφάλι του δικεφάλου θα εμφανιστεί στην Κρήτη. Η ΑΕΚ είναι ο καταλύτης του αγώνα, όμως ποια ΑΕΚ; Εντυπωσιακή στην Τούμπα, αγνώριστη στο ΟΑΚΑ απέναντι στον ΠΑΣ. Καλύτερα να μείνετε μακριά…

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: O Πραξιτέλης Ζαχαριάδης θα είναι διαιτητής στο Ηράκλειο, συνεπικουρούμενος από τον Παπαδόπουλο στο VAR. Τρίτη φορά που σφυρίζει εντός έδρας ματς του ΟΦΗ φέτος, με τους Κρητικούς να έχουν κερδίσει τη Λαμία και να έχουν έρθει ισόπαλοι με τον Ατρόμητο.

ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Πέρασε κιόλας ένας ολόκληρος γύρος… Στο Αγρίνιο ήταν όταν έκανε το ντεμπούτο του ο Πάμπλο Γκαρσία, με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει δύσκολα στο φινάλε και να διατηρείται τότε κοντά στην κορυφή. Σήμερα, το πρωτάθλημα έχει ουσιαστικά χαθεί, ο δικέφαλος του βορρά αλλάζει πρόσωπα, φυσιογνωμία και σταθερές και ετοιμάζεται σταδιακά για την επόμενη σεζόν. Ο Παναιτωλικός έμεινε στα γνωστά του στάνταρ για μια ακόμα αγωνιστική, δεν κέρδισε, αλλά ούτε έχασε από τον Ατρόμητο και γνωρίζει ότι η μοίρα του θα κριθεί στα πλέι άουτ. Τι ψάχνει; Όσο το δυνατόν περισσότερους βαθμούς μέχρι τότε. Θα τους βρει στην Τούμπα; Πιθανότατα, όχι.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 31/1, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Δεν έχει κερδίσει στην καριέρα του τον ΠΑΟΚ ο Τραϊανός Δέλλας. Έχει αντιμετωπίσει τον δικέφαλο του βορρά πέντε φορές με τρεις διαφορετικές ομάδες και παρότι χάνει δύσκολα, μετράει μόλις μια ισοπαλία στο βιογραφικό του.

CASH OUT: Τρομάζει η παράδοση που έχει ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναιτωλικό. 23 φορές έχουν βρεθεί αντιμέτωποι, 19 από το 2011 ως και σήμερα. Η ομάδα του Αγρινίου έχει να θυμάται δύο νίκες και δύο ισοπαλίες. Δώδεκα οι συνεχόμενες νίκες του δικεφάλου του βορρά.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ:

NO BET: Ο ΠΑΟΚ ψάχνει να ξεσπάσει. Ισοπαλία απέναντι στην ΑΕΚ, βαριά ήττα από τον Ολυμπιακό και παρότι υπάρχει κούραση, θέλει να φτιάξει την ψυχολογία του. Δεν είναι σίγουρο ότι μπορεί, όμως, απέναντι σε μια ομάδα που δε δέχεται εύκολα πολλά γκολ και η οποία στην Τούμπα έχει δεχτεί 22 γκολ σε 11 ματς.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ευαγγέλου και Διαμαντόπουλος το δίδυμο στην Τούμπα. Ο 37χρονος Αθηναίος διαιτητής δεν φέρνει γούρι στους γηπεδούχους και στα προηγούμενα εννέα ματς που έχει σφυρίξει μετράει εφτά ισοπαλίες και δύο διπλά.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Η φάση είναι ελάτε να το διασκεδάσουμε και όχι άδικα. Ο Ολυμπιακός γνωρίζει ότι έχει τα πλέι οφ για να στεφθεί πρωταθλητής, αλλά γνωρίζει και πώς είναι απίθανο να ανατραπεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη βαθμολογία. Ο Απόλλων γνωρίζει ότι δεν μπορεί να αποφύγει τα πλέι άουτ, αλλά πώς έχει ένα αρκετά καλό πλασάρισμα ως τώρα και ότι δεν είναι το εν λόγω το ματς που θα ψάξει να γεμίσει το σακούλι με βαθμούς. Χωρίς να σημαίνει ότι δε θα το διεκδικήσει κιόλας. Αμφότεροι, πάντως, θα είναι πιο ανάλαφροι στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς την πίεση και το άγχος των τελευταίων αγωνιστικών και αυτό μπορεί να φέρει σκορ και θέαμα!

ΑΠΟΔΟΣΗ: 31/1, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Δεν είναι και τόσο ιδιαίτερο το στατιστικό, αλλά σίγουρα χρήζει αναφοράς. Ο Γιώργος Παράσχος έχει αντιμετωπίσει 41 φορές στην καριέρα του τον Ολυμπιακό, με 14 διαφορετικές ομάδες και τον έχει κερδίσει μόλις τρεις. Μία εκ των τριών, πριν τρία χρόνια με τον Απόλλωνα στην Ριζούπολη.

CASH OUT: Η έκπληξη ακούει στο όνομα Αχμέντ Χασάν. Δύο δικά του γκολ έκαναν τη διαφορά στο ματς του πρώτου γύρου για να κερδίσει δύσκολα ο Ολυμπιακός τον Απόλλωνα στο Καραϊσκάκη, ενώ είχε σκοράρει και πέρυσι στη Ριζούπολη.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Φερνάντεζ, Φατιόν, Λισγαράς θα εκτίσουν την ποινή τους από τον Απόλλωνα.

NO BET: Στα γκολ… Η μπίλια μπορεί να κάτσει οπουδήποτε. Από το περυσινό 0-2, στο προπέρσινο 1-0, στο 1-2 του 2015, αλλά και στο 0-5 του 2013 ή το 0-3 του 2015. Είναι θέμα διάθεσης…

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Τάσος Σιδηρόπουλος θα είναι διαιτητής της αναμέτρησης με τον Γκορτσίλα να βοηθάει στο VAR. O έμπειρος ρέφερι θα σφυρίξει για δεύτερη φορά φέτος τον Ολυμπιακό, μετά το ΟΣΦΠ-Παναιτωλικός και για δεύτερη και τον Απόλλων, καθότι ήταν διαιτητής και στη νίκη της αθηναϊκής ομάδας στο Ηράκλειο.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις και πήγε στο ΟΑΚΑ. Ο ΠΑΣ πήρε το σπουδαίο αποτέλεσμα που έψαχνε εδώ και καιρό και το οποίο στις λεπτομέρειες δεν είχε καταφέρει να πάρει σε Καραϊσκάκη ή Τούμπα και σίγουρα υποδέχεται με άλλη ψυχολογία τον λογικά πολύ πιο κουρασμένο Ατρόμητο. Η ομάδα του Περιστερίου αγωνίστηκε Πέμπτη απόγευμα στο Αγρίνιο, είχε αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την προηγούμενη Κυριακή και δικός τους μικρός Γολγοθάς λήγει με τον μεταξύ τους επαναληπτικό για το κύπελλο στις 2 Φεβρουαρίου. Προτεραιότητα, όμως, στο πρωτάθλημα στο οποίο ο ΠΑΣ θέλει να απομακρυνθεί από τις τελευταίες θέσεις και ο Ατρόμητος να μην χάσει τελείως την επαφή του με την εξάδα.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 31/1, 17:15 (NS3 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Καλό το διπλό στο ΟΑΚΑ, αλλά με τους Ζωσιμάδες τι γίνεται; Τρίτος από το τέλος στην ειδική εντός έδρας βαθμολογία ο ΠΑΣ, μία νίκη σε εννέα ματς, τέσσερα σερί ματς στο πρωτάθλημα χωρίς νίκη, ένα μόλις γκολ στα τρία τελευταία. Κι όλα αυτά εντός έδρας!

CASH OUT: Γκολ και… γκολ. Κάπως έτσι μοιάζει το πράγμα, βάσει της τελευταίας τους αναμέτρησης που ήρθε 2-2, αλλά και βάσει της προϊστορίας. 36 φορές έχουν αναμετρηθεί, μόλις τέσσερις φορές έχουν λήξει οι αγώνες τους ισόπαλοι χωρίς τέρματα. Στους Ζωσιμάδες καταγράφεται μόλις μια λευκή ισοπαλία.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Πέερσμαν και Χουτεσιώτης εκτίουν ποινή από τους γηπεδούχους, ο Μουνίθ δεν υπολογίζεται από τον Κάναντι λόγω της αποβολής του στο Αγρίνιο.

NO BET: Είναι ένα ζευγάρι ανοικτό σε προγνωστικά. Όπως κέρδισε ο ΠΑΣ στην Αθήνα στον πρώτο γύρο, κέρδισε ο Ατρόμητος το 2019 στα Ιωάννινα και όπως ήρθαν ισόπαλοι 2-2 το 2018, ήρθαν ισόπαλοι και πριν μερικές ημέρες για το κύπελλο.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Βάτσιος και Σκουλάς θα είναι σε γήπεδο και VAR στα Ιωάννινα. Πέμπτο ματς φέτος για τον Αριστείδη Βάτσιο, ο οποίος έχει σφυρίξει Ατρόμητο απέναντι στον ΟΦΗ και τον ΠΑΣ στη νίκη του στη Ριζούπολη.