ΠΑΕ Άρης για το Ολοκαύτωμα: «Ποτέ ξανά» (pic)

Η ΠΑΕ Άρης με ανακοίνωσή της απέτισε φόρο τιμής στα θύματα του Ολοκαυτώματος.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Σαν σήμερα, πριν από 76 χρόνια, τα Σοβιετικά στρατεύματα απελευθέρωσαν τους επιζήσαντες του Άουσβιτς.

Έκτοτε, κάθε χρόνο στις 27 Ιανουαρίου, η διεθνής κοινότητα τιμά τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους κατά την διάρκεια του Ολοκαυτώματος.

Η 27η Ιανουαρίου έχει ανακηρυχθεί, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που λήφθηκε στις 2 Νοεμβρίου 2005, ως Διεθνής Ημέρα Μνήμης των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Σαν σήμερα, πριν 76 χρόνια, οι Εβραίοι που βρισκόντουσαν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης του Άουσβιτς απελευθερώθηκαν από Σοβιετικούς στρατιώτες.

Το Ολοκαύτωμα, η γενοκτονία των Εβραίων της Ευρώπης από το Γ’ Ράιχ, αποτέλεσε το γεγονός-ορόσημο που άλλαξε τη σύγχρονη ιστορία της Ευρώπης.

Τα αποτρόπαια γεγονότα εκείνης της περιόδου θα πρέπει να αποτελέσουν για όλους μας το καλύτερο μάθημα ιστορικής μνήμης.

Η θωράκιση της Δημοκρατίας από τους υμνητές του φασισμού και του ναζισμού αποτελεί ιερό καθήκον όλων μας. Ο αγώνας είναι δύσκολος, αλλά θα τον κερδίσουμε…

ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ!

NEVER AGAIN…

Seventy six years ago, the Jews that were held prisoners in the Auschwitz concentration camp had been liberated by the Soviet troops.

Since then, every year, on 27th of January, the international community pays tribute to the victims of the Holocaust, one of the biggest crimes in the history of humanity.

The 27th of January has been declared by the UN General Assembly as the International Day of Remembrance for the victims of the Holocaust.

The Holocaust, the genocide of the Jews of Europe by the third Reich, was the milestone that has changed the modern history of Europe.

The horrible crimes of that period should be a constant lesson for the international community and for each one of us personally. The fight against racism, anti-Semitism and every kind of discrimination is a sacred duty for all of us. The fight is difficult, but we will win it.

NEVER AGAIN