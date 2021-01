Super League και ντέρμπι… χωρίς ανάσα!

Πριν στεγνώσουν οι… φανέλες από την 18η αγωνιστική, έχουμε σέντρα στην 19η. Σε Ηράκλειο και Χαριλάου σηκώνεται η αυλαία, στο Φάληρο το σπουδαίο ματς της αγωνιστικής!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΠΑΟΚ

Μεγάλο ντέρμπι, νούμερο… χάσαμε το μέτρημα με τόσα που ήρθαν μαζεμένα από την αρχή του χρόνου. Δέκα μέρες μετά τον εξ αναβολής αγώνα τους στην Τούμπα, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ θέλουν εκ νέου να λύσουν τις διαφορές τους. Είναι ισάξιοι, όπως δήλωσε ο Πάμπλο Γκαρσία, ή η βαθμολογική διαφορά είναι ανάλογη της αξίας τους, όπως ισχυρίστηκε ο Πέδρο Μαρτίνς. Οι ερυθρόλευκοι έπειτα από τη δύσκολη νίκη στο Περιστέρι, θέλουν να κλείνουν τον πρώτο μήνα του νέου έτους και τον αγωνιστικό τους Γολγοθά χωρίς βαθμολογικές απώλειες, ενώ ο ΠΑΟΚ στοχεύει περισσότερο στο κίνητρο και λιγότερο στη μείωση της διαφοράς, αφού φαίνεται ότι η κατάσταση πολύ δύσκολα μπορεί να αναστραφεί.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Δεν είναι κάτι που το βλέπουμε συχνά, οπότε είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ο Πέδρο Μαρτίνς δεν έχει θετικό πρόσημο απέναντι στον ΠΑΟΚ, σε σύνολο εννέα αγώνων που τον έχει αντιμετωπίσει. Έχει κερδίσει τους τρεις, έχει χάσει τους τέσσερις και δύο ματς έχουν λήξει ισόπαλα.

CASH OUT: Γκολ! Και ακόμα καλύτερα γκολ-γκολ! 16 συνεχόμενα παιχνίδια μεταξύ των δύο ομάδων ανεξαρτήτου έδρας έχουν γκολ. Μόλις ένα έχει λήξει χωρίς τέρματα στην ιστορία των αναμετρήσεών τους στην Αθήνα. Και αν πιάσουμε τη φετινή σεζόν, ο Ολυμπιακός έχει σκοράρει σε όλα του τα παιχνίδια, ενώ ο ΠΑΟΚ δεν έχει σκοράρει μόλις σε δύο ματς.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Κρέσπο για τον ΠΑΟΚ.

NO BET: Στους επιθετικούς! Απίστευτο κι όμως πραγματικό… Διαβάστε τα παρακάτω ονόματα: Μασούρας, Καμαρά, Μιχάι, Ίνγκασον, Βαλμπουενά, Ένγκελς, Βαρελά, Μιλιβόγιεβιτς, Ελ Αμπνελαουΐ, και δύο αυτογκόλ. Είναι οι σκόρερ στο Στάδιο Καραϊσκάκη από το 2015 ως και πέρυσι.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο πολύς Φέλιξ Μπριχ έρχεται στο Στάδιο Καραϊσκάκη για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Τα πάντα έχει σφυρίξει στην καριέρα του, όμως για πρώτη φορά θα του δοθεί η τιμή να διευθύνει αγώνα Super League. Στο Φάληρο είχε σφυρίξει στο παρελθόν τον Ολυμπιακό με την Παρί Σεν Ζερμέν, όπως και πρόσφατα την αναμέτρηση με την Πόρτο. Τον Σεπτέμβριο σφύριξε τον ΠΑΟΚ στη νίκη του με την Μπενφίκα, ενώ την ίδια αναμέτρηση είχε σφυρίξει και τον Αύγουστο του 2018.

ΑΡΗΣ-ΑΕΛ

Η μία παρένθεση έκλεισε, η δεύτερη ακόμα δεν έχει ανοίξει. Ο Άρης γύρισε στα λημέρια που πέρασε το περισσότερο χρόνο στον πρώτο γύρο. Καλή άμυνα, μηδέν παθητικό και νίκη έστω και με μισό γκολ. Στο κύπελλο ήταν δύο, στη Ριζούπολη βρήκε ένα, όμως επανήλθε η ηρεμία, η τάξης και η ασφάλεια, εν αναμονή και της ουσιαστικής ενίσχυσης από τις μεταγραφές στο γήπεδο. Η ΑΕΛ προπονητή άλλαξε και παρότι θα ήταν παράλογο να μεταμορφώσει την ομάδα ο Τζιανλούκα Φέστα, το αποτέλεσμα δεν άλλαξε. Η ήττα στην Τρίπολη ήταν η ενδέκατη στη σεζόν και η Λαμία που απέσπασε ισοπαλία στο Αγρίνιο, απέχει πλέον μόλις ένα βαθμό.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Τρίτη 26 Ιανουαρίου, 19:30 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Και να θες να βρεις κάτι θετικό, δεν μπορείς. Η Λάρισα δεν έχει κερδίσει από τον περασμένο Νοέμβριο και παραμένει σε πλήρη εναρμόνιση με την… καραντίνα. Δεν έχει βρει δίχτυα και τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια και ο Τζιανλούκα Φέστα πρέπει να βγάλει λαγούς από το καπέλο του για να αλλάξει την εικόνα της νέας του ομάδας.

CASH OUT: Αήττητος απέναντι στην Λάρισα ο Άκης Μάντζιος. Αήττητος και, μάλιστα, χωρίς καν να έχει δεχτεί γκολ, με τρεις διαφορετικές ομάδες. Λαμία, Πανιώνιος και Άρης με τέσσερις νίκες σε πέντε ματς εντός ή εκτός έδρας και με τέρματα 8-0.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: O Στελιάνο Φιλίπ είναι τιμωρημένος για τον Άρη.

NO BET: Η πλάστιγγα γέρνει συντριπτικά για τους γηπεδούχους βάσει όλων των δεδομένων, πλην ενός. Η προϊστορία δεν είναι τόσο συντριπτική και το 2-3 της προηγούμενης σεζόν αποδεικνύει ότι η Λάρισα έχει μαγικό ραβδί στο Χαριλάου. Στη σύγχρονη ιστορία, δηλαδή από το 2006-07, έχουν αναμετρηθεί εφτά φορές και το ρεκόρ είναι 2-4-1.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Στέφανος Κουμπαράκης στο γήπεδο και ο Τάσος Σιδηρόπουλος στο VAR συνθέτουν το δίδυμο στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Μόλις τέταρτο φετινό ματς για τον Θρακιώτη διαιτητή και πρώτο που σφυρίζει τον Άρη.

ΒΟΛΟΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Η αθόρυβη δουλειά στον Βόλο συνεχίζεται και παρότι αποχώρησε ο Αμρ Ουάρντα, η ομάδα φαίνεται να βρίσκει ξανά τα πατήματά της και το αποδεικνύει στο γήπεδο. Καθαρή νίκη απέναντι στον ΟΦΗ και προβάδισμα πρόκρισης, διπλό στα Γιάννινα και τώρα η ευκαιρία για μια σπουδαία νίκη απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μόνο που οι πράσινοι ανεβαίνουν στη Μαγνησία χωρίς να μπορούν να πιάσουν, πλέον, κανέναν στον ύπνο. Δεν εντυπωσιάζουν, δεν έχουν λύσει όλα τους τα αγωνιστικά προβλήματα και δεν τρομοκρατούν αντιπάλους, ωστόσο έχουν αποκτήσει χαρακτήρα, προσωπικότητα, φρεσκάδα και κάνουν καλά τη δουλειά. Τέσσερις συνεχόμενες νίκες επί, πέντε το σύνολο ματς αήττητος και το 2021 χαμογελάει στο τριφύλλι.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Βόλος στην έδρα του. Κάτι κατάφερε να διορθώσει σε σχέση με το ξεκίνημα της σεζόν, αλλά απέχει πολύ ακόμα από το θεωρεί… φτούκα. Πιο πρόσφατο παράδειγμα η Λαμία, που κατάφερε πριν μια εβδομάδα να αποσπάσει ισοπαλία, με την ομάδα της Μαγνησίας να έχει σοβαρότερο πρόβλημα στο σκοράρισμα στα εντός έδρας ματς, με μόλις έξι γκολ σε οκτώ ματς.

CASH OUT: Η άμυνα του Παναθηναϊκού. Από ‘κει ξεκινάει το μυστικό για να παίρνει τις νίκες και ακόμα ψάχνουμε την πρώτη ομάδα που θα σκοράρει απέναντι στο τριφύλλι για το 2021. Πέντε συνεχόμενα ματς με μηδέν παθητικό, κάτι που δεν έχει καταφέρει κανένας άλλος μέσα στο νέο έτος.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Περέα και Σάντσες θα εκτίσουν την ποινή τους για τους γηπεδούχους, εκτός λόγω καρτών Σένκεφελντ και Αλεξανδρόπουλος για τον Παναθηναϊκό.

NO BET: Λίγα τα… ψωμιά στα μεταξύ τους παιχνίδια, αλλά ενδεικτικά. Ισοπαλία στον πρώτο γύρο στο ΟΑΚΑ, ισοπαλία πέρυσι στον Βόλο, συντριβή στο Μαρούσι και από ένα… πόνο σε Χατζηγιοβάνη και Μακέντα που έχουν από δύο γκολ κόντρα στους Βολιώτες.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Άγγελος Ευαγγέλου θα σφυρίξει τον αγώνα στον Βόλο, με τον Φωτιά να παίρνει θέση στο VAR. Το σερί του με τις εφτά ισοπαλίες έσπασε με το διπλό του Αστέρα στη Ριζούπολη, ενώ σφυρίζει για πρώτη φορά φέτος Βόλο ή/και Παναθηναϊκό.

ΟΦΗ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Παιχνίδι με άρωμα πλέι οφ. Κυρίως για τον Αστέρα Τρίπολης, που μέχρι τώρα κάνει εντυπωσιακά πράγματα στο δεύτερο γύρο και έχει εδραιωθεί στην έκτη θέση, με τον Βόλο να είναι ουσιαστικά η μοναδική ομάδα που τον απειλεί. Στο Ηράκλειο, τον περιμένει ένας ΟΦΗ που προσπαθεί να βρει προσωπικότητα στο παιχνίδι του, προσπαθεί να αποκτήσει μια σταθερά, προσπαθεί να βρει κάτι που θα μπορέσει να έχει να θυμάται όταν τελειώσει η φετινή σεζόν. Προς το παρόν, δεν το έχει βρει και έχει ξεκινήσει το 2021 χειρότερα απ’ ό,τι το τελείωσε, ενώ στα τελευταία του τέσσερα ματς (σ.σ. μαζί με του κυπέλλου) δεν έχει σκοράρει.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Τρίτη 26 Ιανουαρίου, 17:15 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η επίθεση του ΟΦΗ. Εκεί που είχε αμυντικό πρόβλημα, ξαφνικά απέκτησε και επιθετικό. Χωρίς γκολ σε τρία σερί ματς πρωταθλήματος, τέσσερα μαζί με του κυπέλλου, συνολικά εννέα γκολ σε εννέα ματς στην Κρήτη και απέναντί του μια ομάδα που στα τέσσερα από τα πέντε τελευταία ματς έχει διατηρήσει ανέπαφη την εστία της.

CASH OUT: Ο Αστέρας Τρίπολης απέναντι στον ΟΦΗ. Ο Μίλαν Ράσταβατς απέναντι στον ΟΦΗ. Ο Μίλαν Ράσταβατς απέναντι στον Γιώργο Σίμο. Όπως και να δεις την προϊστορία, οι Αρκάδες πλεονεκτούν. Το ρεκόρ του προπονητή τους είναι 3-2-0, το ειδικό ρεκόρ απέναντι στον αντίπαλο προπονητή 2-0-0, ενώ στην προϊστορία βρίσκουμε τρεις νίκες των Κρητικών, εφτά ισοπαλίες και εφτά νίκες του Αστέρα.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς Βαλιέντε, Κώτσιρα και Μπαράλες ο Αστέρας στην Κρήτη.

NO BET: Είναι ο πρωταγωνιστής του Αστέρα και σε πρώτη ανάγνωση ο Χερόνιμο Μπαράλες έχει για… πελάτη τον ΟΦΗ. Εφτά γκολ σε οκτώ ματς, τόσο με τη φανέλα του Αστέρα, όσο και της Λαμίας, αλλά προσοχή στα ψιλά γράμματα. Ο Αργεντινός θα εκτίσει την ποινή του και δε θα αγωνιστεί στο Ηράκλειο.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Κουτσιαύτης και Γκορτσίλας θα είναι το δίδυμο σε αγωνιστικό χώρο και VAR στο Ηράκλειο. O 43χρονος ρέφερι έχει σφυρίξει οκτώ ματς στη Super League φέτος και έχει ένα σερί τριών συνεχόμενων νικών των φιλοξενούμενων και, μάλιστα, με σκορ 0-1.

ΑΕΚ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Η ΑΕΚ είναι σε καλό φεγγάρι. Κουρασμένη μεν, αλλά σίγουρα σε καλή ψυχολογική και αγωνιστική κατάσταση. Το ντέρμπι στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ δεν της άφησε πληγές, παρά μόνο ίσως για τη θέση του τερματοφύλακα, όπου λογικά επίκειται ακόμα μια αλλαγή, και κόντρα στον ΠΑΣ θέλει να συνεχίσει το αήττητο σερί της και το σερί που σκοράρει. Γιατί τώρα που χάθηκε η… μαγιά του 1-0, μένει να σημειώνουμε ότι η Ένωση επιθετικά παραμένει ικανή κι έχει παίκτες που δείχνουν σε εξαιρετική κατάσταση. Τουναντίον, ο ΠΑΣ όσο πάει και χειροτερεύει. Παραμένει με τρεις νίκες στο πρωτάθλημα, συνεχίζει να κερδίζει τις εντυπώσεις με ομάδες της πρώτης τετράδας, αλλά στα θεωρητικά εύκολα τα κάνει μαντάρα και δεν έχει καταφέρει να ξεκολλήσει από τον πάτο της βαθμολογίας.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η επίθεση του ΠΑΣ. Εννέα γκολ σε εννέα ματς εκτός έδρας και 16 σε 18 συνολικά, όμως… ευτυχισμένο το 2021. Το ποδαρικό δεν έχει πάει πολύ καλά και η ομάδα των Ιωαννίνων έχει ένα γκολ σε πέντε ματς πρωταθλήματος και τέσσερα συνεχόμενα που έχει μείνει στο μηδέν.

CASH OUT: Να σκοράρει η ΑΕΚ. Μαζί με το κύπελλο και τον αγώνα απέναντι στον Απόλλωνα, μετράει πέντε σερί ματς με γκολ και τρία συνεχόμενα με δύο γκολ. Στην Τούμπα έδειξε ότι είναι επιθετικά σε καλή κατάσταση και μένει να το επιβεβαιώσει την Τετάρτη στο ΟΑΚΑ.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Μάρκο Λιβάγια θα εκτίσει την ποινή του απέναντι στον ΠΑΣ.

NO BET: Over ή under; Καλύτερα να ενημερωθούμε στο φινάλε του αγώνα, αφού εκ των προτέρων είναι δύσκολο να γίνει πρόβλεψη. Είναι ένα παιχνίδι που παραδοσιακά δίνει γκολ (3,5 μέσο όρο), όμως στις φετινές ομάδες είναι δύσκολο να ποντάρεις.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Βαγγέλης Μανούχος και Τάσος – είμαι σε άλλο VAR κάθε μέρα – Σιδηρόπουλος στο ΟΑΚΑ. Ο 31χρονος ρέφερι σφυρίζει ξανά την ΑΕΚ μέσα σε είκοσι μέρες από το ματς με τον Παναιτωλικό, ενώ ο έμπειρος Έλληνας ρέφερι θα βρίσκεται στο Μαρούσι ένα 24ωρο μετά το Χαριλάου.

ΛΑΜΙΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Ένα από εκείνα τα παιχνίδια που αναμένεται να ξεχαστούν γρήγορα από όλους, πλην όσων καίγονται για εκείνο. Τουτέστιν, τη Λαμία κατά κύριο λόγο και τον Απόλλωνα σε δεύτερο πλάνο. Οι γηπεδούχοι μοιάζουν βελτιωμένοι, κατορθώνουν να μην γίνονται σάκος του μποξ, αλλά προς το παρόν προσπαθούν να επιζήσουν με το λίγο οξυγόνο που παίρνουν από τις ισοπαλίες. Απέναντι στον Απόλλωνα μοιάζει μια ευκαιρία για τρεις βαθμούς, αλλά όταν μιλάμε για την έκτη καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος εκτός έδρας, είναι αληθινή ευκαιρία;

ΑΠΟΔΟΣΗ: Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Βροχή τα γκολ και τα εκατομμύρια… #not. Τα τέσσερα τελευταία ματς του Απόλλωνα έχουν λήξει 1-0 (ανεξαρτήτως νικητή), ενώ στα τρία τελευταία της Λαμίας έχουν σημειωθεί τρία γκολ. Πόσο πιο λιανά να το κάνουμε;

CASH OUT: Φυσικά και ασυζητητί ο Απόλλων μακριά από τη Ριζούπολη. Κερδίσει ή χάσει στη Λαμία, είναι εντυπωσιακό το σερί του για να μην μνημονευτεί. Τέσσερις συνεχόμενες νίκες εκτός έδρας, πέντε σερί ματς αήττητος μακριά από την έδρα του και ήττες φέτος μόνο σε Καραϊσκάκη, Χαριλάου και ΟΑΚΑ.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Γιώργος Παράσχος θα στερηθεί των υπηρεσιών του Κάλισιρ.

NO BET: Στη Super League, η Λαμία είναι αήττητη απέναντι στον Απόλλων. Δύο νίκες και δύο ισοπαλίες το ρεκόρ. Στη Football league, ο Απόλλων είναι αήττητος απέναντι στη Λαμία. Συνολικά, βρίσκουμε μια προϊστορία 2-4-2 κι έτσι ακριβώς φαντάζει το ματς. Ανοικτό σε κάθε αποτέλεσμα.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Παπαδόπουλος και Ζαχαριάδης είναι το δίδυμο στην Λαμία. Εννέα ματς φέτος στη Super League, o Μακεδόνας διαιτητής με εντυπωσιακό το στατιστικό ότι κανένα ως τώρα δεν έχει λήξει ισόπαλο. Δεν έχει σφυρίξει Απόλλων, ενώ ήταν διαιτητής στο Λαμία-Βόλος 1-2.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Σαν ξεχασμένοι από τον… Θεό, την Πέμπτη θα κλείσουν την 19η αγωνιστική. Μετά από όλα τα ματς και μετά από το αποκορύφωμα με το ντέρμπι στο Φάληρο, η αναμέτρηση στο Αγρίνιο μοιάζει με επιδόρπιο που έρχεται την ώρα που δεν αντέχεις να φας άλλο. Αυτό για μας, καθότι για τις δύο ομάδες είναι μια αγωνιστική υποχρέωση με σημαντική σημασία. Ο Παναιτωλικός χρειάζεται τη νίκη για να μπορέσει να ανασάνει βαθμολογικά, ο Ατρόμητος χρειάζεται τη νίκη για να μην μπλέξει σε περίεργα βαθμολογικά σενάρια, αλλά και για να παραμείνει ζωντανός για την εξάδα, εκμεταλλευόμενος τυχόν στραβοπάτημα του Αστέρα Τρίπολης στην Κρήτη.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Πέμπτη 28 Ιανουαρίου, 17:15 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Όχι άλλο 0-0!! Τέσσερις λευκές ισοπαλίες έχει ο Παναιτωλικός, δύσκολα σκοράρει τόσο η ομάδα του Αγρινίου, όσο και ο Ατρόμητος και σίγουρα δεν πρέπει την Πέμπτη να περιμένουμε πανδαισία τερμάτων. Οι γηπεδούχοι έχουν μέσο όρο 1,2 γκολ στην έδρα τους, οι φιλοξενούμενοι 0,6 μακριά από το Περιστέρι και μάντεψε το under!

CASH OUT: Δύο συνεχόμενες νίκες και τρία σερί ματς αήττητος είναι ο Ατρόμητος στο Αγρίνιο, όπου επί Super League έχει ηττηθεί μόνο μια φορά και έχει σκοράρει σε όλες του τις επισκέψεις στην έδρα του Παναιτωλικού.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: -

NO BET: Τραϊανός Δέλλας – Νταμίρ Κάναντι σημειώσατε «Χ». Από μία νίκη έχουν οι δύο προπονητές και μια φορά έχουν αναδειχθεί ισόπαλες οι ομάδες τους. Το επιπλέον κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι αμφότεροι έχουν κερδίσει εκτός έδρας.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Καραντώνης και Γκορτσίλας είναι το δίδυμο σε γήπεδο και VAR στο Αγρίνιο. Δέκατο ματς για τον 37χρονο διαιτητή, ο οποίος πρόσφατα σφύριξε στο Αγρίνιο την αναμέτρηση του Παναιτωλικού με τον Ολυμπιακό.