Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

* Δεν... τρελαίνεται ο Όγκνιεν Βράνιες για την επιστροφή του στην ΑΕΚ. Ο Βόσνιος παίκτης «κουβαλά» μέσα του την χαμηλή πρόταση που του έκανε η Ένωση το περασμένο καλοκαίρι για την επάνοδό του στα Σπάτα. Πρόταση αισθητά μειωμένη σχετικά με τα χρήματα που λάμβανε στην τελευταία του θητεία στην Ένωση και που φυσικά δεν είχε καμία σχέση με το συμβόλαιο του στην Άντερλεχτ. (FORZA)

* Ο Λάζλο Μπόλονι έχει εμπνεύσεις! Ουκ ολίγες εδώ και τρεις μήνες που'ναι στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Μία εξ αυτών να δώσει τρία παιχνίδια στον Αθανασακόπουλο μέσα σε μία εβδομάδα, αγνοώντας τον Μπουζούκη, την ίδια στιγμή που δεν ήξερε το μικρό του όνομα! Μετά τον αγώνα με την Λάρισα στον «πάγο». Τελείως. Εκτός αποστολής, προπόνησης. Το απόλυτο σκοτσέζικο ντους. Μία ακόμη κίνηση χωρίς πλάνο από τον κόουτς... (SPORTIME)

* Όπως ακριβώς το γράφαμε την περασμένη εβδομάδα, για το μέλλον του Λάζαρου Χριστοδουλόπουλου στον Ατρόμητο. Ο Γιώργος Σπανός τρέφει ιδιαίτερη αδυναμία στον έμπειρο μεσοεπιθετικό και μέσω επίσημης ανακοίνωσης, έσπευσε να διαψέυσει κατηγορηματικά και να τελειώσει το σενάριο της μεταγραφής του σε άλλο κλαμπ. By the way και ο ποδοσφαιριστής νιώθει καλά στο Περιστέρι και δεν έχει λόγους να κοιτάει προς άλλες ποδοσφαιρικές πολιτείες. (FORZA)

* Η περίπτωση του Στέφαν Ριστόφσκι έγινε αιτία να ξοδευτεί αρκετό μελάνι. Τόσο για την περατζάδα του Σκοπιανού από τα ρεπορτάζ της ΑΕΚ, όσο και για την καθημερινή ενασχόληση των ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Μαθαίνω όμως από την Πορτογαλία ότι οι Πειραιώτες δεν τον κοιτάζουν για τώρα. Απλά τον κρατούν «ζεστό» με φόντο το καλοκαίρι. Προφανώς για να μην κλείσει αλλού. Άρα, ας τον διαγράψουν από τα άλλα ρεπορτάζ. (SPORTDAY)

* Μπορεί ο Γιάννης Αλαφούζος να ζήτησε και πωλήσεις και αποδεσμεύσεις παικτών προκειμένου να ανοίξει την μεταγραφική... κάνουλα, ωστόσο ακόμα κι αν αυτό δεν συμβεί, στο τέλος θα ανάψει το «πράσινο φως» για νέες αφίξεις στο Κορωπί. Ο μεγαλομέτοχος του «τριφυλλιού» θέλει να στηρίξει τον Μπόλονι και τη δουλειά του Ρουμάνου τεχνικού. (FORZA)

* Το λέω και το ξαναλέω ο «φάκελος» δεξιός μπακ στον Ολυμπιακό άνοιξε γιατί ο Ραφίνια συνεχίζει να δίνει δικαιώματα. Εντός και εκτός γηπέδου. Για τον Ντρέγκερ και την απουσία επάρκειας μια άλλη φορά. Ο 35χρονος Βραζιλιάνος που δημιούργησε θόρυβο με το ενδιαφέρον της Σάλκε δε λέει να αντέξει τη συνύπαρξη του στα αποδυτήρια με τον Πέδρο Μαρτίνς. «Τρώγεται» με τα ρούχα, του φταίνε όλα. Την ίδια στιγμή που ο Πορτογάλος προπονητής επιδιώκει να σεβαστεί την προσωπικότητα του και να τον διαχειριστεί ανάλογα, εκείνος εμφανίζεται να μην είναι καλυμμένος 100%. Με αποκορύφωμα την συμπεριφορά του στο παιχνίδι με τον ΠΑΣ. Ο νοών νοείτω... (SPORTIME)

* Πήρε πολλά εύσημα ο Γούτας με την απόδοσή του στο ματς που έδωσε ο Ατρόμητος στους «Ζωσιμάδες». Ακόμα και στα Σπάτα συζητούσαν για μία φάση στο πρώτο ημίχρονο με απανωτές παρεμβάσεις του. Όπως επίσης ασχολήθηκαν και με την ικανότητά του στο ψηλό παιχνίδι. Εκεί που η ΑΕΚ υπέφερε φέτος, κυρίως στο ανασταλτικό κομμάτι. Κέρδισε πόντους ο Δημητρός, αν και εκφράστηκαν πολλές ενστάσεις από τους οπαδούς. (SPORTDAY)

* Και τι δεν θα έδιναν οι άνθρωποι της Γκιμαράες για να ξανάπαιρναν πίσω τον Πέπε, ο οποίος έως τώρα δεν έχει γοητεύσει με τις εμφανίσεις του στον Ολυμπιακό. «Γη και ύδωρ» θα πρόσφεραν οι Πορτογάλοι για τον χαφ των Πειραιωτών, αλλά σε αυτή τη φάση δεν τίθεται καν θέμα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Πιστεύουν στον Ρέντη ότι θα «ξυπνήσει» και πως την Τετάρτη στο Αγρίνιο έκανε την αρχή. (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

* Ποιος να το΄λεγε πως στον Ολυμπιακό θα φτάσουν στο σημείο να κάθονται στο τραπέζι και να συζητήσουν προτάσεις για την πώληση του Πάε Αμπού Σισέ που θα κυμαίνονται κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Κι όμως. Απαράβατος όρος πάντως από πλευράς της πειραϊκής ομάδας για τον Σενεγαλέζο στόπερ είναι η απευθείας πώλησή του κι όχι ο δανεισμός του με οψιόν αγοράς. Όσοι ενδιαφερόμενοι προσέλθετε. (FORZA)

* Ο Μπρούνο Γκασπάρ παραμένει εκτός πλάνων στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ένας ποδοσφαιριστής που αναμένεται να λύσει το συμβόλαιό του με τα «λιοντάρια», αφού δεν υπολογίζεται. Μπορεί να αναπτύσσεται φημολογία ότι θέλει να επιστρέψει, αλλά μην ξεχνάμε ότι πέρσι που ανήκε στο ρόστερ του Ολυμπιακού ο Πέδρο Μαρτίνς δεν του έδινε ευκαιρίες. Δεν είχε σε μεγάλη εκτίμηση τον νυν ποδοσφαιριστή της Σπόρτινγκ και για αυτό δεν εισηγήθηκε να πληρώσει ο Ολυμπιακός τη ρήτρα του ενός εκατομμυρίου ευρώ για να τον αγοράσει. (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

* Κουίζ: ποιος νεαρός Έλληνας αμυντικός πριν το νέο βήμα στην καριέρα του προτάθηκε στην ΑΕΚ, χωρίς ωστόσο να κάνει το... κλικ που θα έπρεπε στους «κιτρινόμαυρους» ώστε να προχωρήσουν στο «παρασύνθημα»; (ΩΡΑ)