Οι 10 όροι του Ολυμπιακού για να συναινέσει σε διοίκηση «κοινής αποδοχής» στην ΕΠΟ

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος να δεχτεί διοίκηση κοινής αποδοχής στην ΕΠΟ αρκεί να ικανοποιηθούν 10 απλοί όροι του. Ο Γιάννης Αυλακιώτης έχει τις λεπτομέρειες.

Οι εχθροί της Ελλάδας και των απογόνων του Υψηλάντη φίλοι μου που αρνούνται να ανοίξουν το Bluetooth του μυαλού τους για να δεχτούν την ακτινοβολία του ασύρματου ήθους του προέδρου, διαδίδουν δεξιά και αριστερά ότι ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να βάλει πάλι μπουρλότο στις εκλογές της ΕΠΟ. Είναι να γελάει κανείς. Αφού όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι ο θρύλος σε θέματα διαιτησίας και παρασκηνίου είναι πιο διακριτικός και απ’ την κυρία Θάλεια στο «Ρετιρέ». Στόμα έχει και μιλιά δεν έχουν (όσοι κάνουν το λάθος να μην ασπαστούν το επενδυτικό ήθος). Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του blog μάλιστα ο Ολυμπιακός προτίθεται να συναινέσει σε διοίκηση «κοινής αποδοχής» στην ΕΠΟ εφόσον ικανοποιηθούν 10 απλοί όροι του.

1. Να ζητήσει το Know How ο Αυγενάκης από τον σύντροφο Κιμ για να παραμείνει με τις ίδιες διαφανείς και κρυστάλλινες διαδικασίες υφυπουργός αθλητισμού για άλλα 70 χρόνια. Εμείς δεν έχουμε υφυπουργό, τη χαρά του επενδυτή έχουμε. Ακόμα και αν μετά από 8 χρόνια αλλάξει η κυβέρνηση ο Αυγενάκης θα πρέπει να μείνει και με Σύριζα κατόπιν σχετικής αγγελίας: Δίδεται υφυπουργός εμβολιασμένος, τσιπαρισμένος, αποπαρασιτωμένος. Υπάκουος, καταλαβαίνει όλες τις βασικές εντολές («Διδάξαμε ήθος», «Μμμμμμμ», «Έκλαιγε το παιδί στα αποδυτήρια»), κάνει την ανάγκη του μόνο στα σπίτια των αντιπάλων και είναι για το αφεντικό του πιο πιστός φίλος και απ’ το Χάτσικο.

2. Να επιστρέψει η Εθνική στο Γ. Καραϊσκάκης για να έχει εξασφαλισμένη τη συμμετοχή της σε Μουντιάλ και Euro για τα επόμενα 30 χρόνια. Σε γήπεδο που παραλύουν οι πόρτες, πέφτει μαύρο στις κάμερες, σταματάνε τα ασανσέρ, αεροβόλα τραυματίζουν παίκτες, αλλά είναι σαν να μην τους τραυματίζουν, εσώρουχα διαιτητών λερώνονται και ομάδες στήνουν τα ματς μόνες τους δεν νικάει την Εθνική μας όχι η Βραζιλία, αλλά ούτε η μικτή Χουντίνι- Γιούρι Γκέλερ.

3. Να απολυθούν από την ΕΠΟ όσοι δεν έχουν στο ενεργητικό τους τοιχογραφία, τσιμεντογραφία ή έστω ένα instagram story με τον Κώστα-Τσέλσι στο Καραϊσκάκη και να επιστρέψουν όσοι έχουν στο βιογραφικό τους τα προσόντα που απαιτούνται: Over 2,5 κατηγορίες για κακουργήματα, δήλωση του γραφείου της εισαγγελίας στο Ε9 ως δεύτερη κατοικία (το επισκέπτονται πιο συχνά απ’ την πρώτη) και μια τουλάχιστον εμπλοκή του ονόματός τους σε υποθέσεις «ποδοσφαιρικού κλέους» που κατέστρεψε η επάρατη «εξυγίανση» όπως: «Συμμορία μου, αμαρτία μου», «Κάρτα υγείας», «travel plan (ή Happy Traveler με τον Ευτύχη Μπλέτσα)», «Κρυφές κάμερες (πριν τις ανακαλύψει ο Σάββας Πούμπουρας)».

4. Για λόγους εξοικονόμησης πόρων και gigabyte οι άτυπες συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ να γίνονται στο Vamos (έχει τον καλύτερο πατσά σε Αθήνα- Πειραιά) και οι πιο prive συναντήσεις στη σουίτα του συγγενή του Υψηλάντη που έχει δωρεάν ψιψιψόνια, Κώστα- Τσέλσι unplugged και απεριόριστο χρόνο ομιλίας προς όλα τα πακιστανικά τηλέφωνα.

5. Να καταργηθεί το άρθρο του Πειθαρχικού Κώδικα που προβλέπει ποινές για δυσφήμηση ποδοσφαιρικών αρχών και οργάνων και να αντικατασταθεί από ένα νέο που θα αναθέτει στον Κώστα- Τσέλσι- Νότιγχαμ τον στολισμό των διαιτητών πριν τα ματς. Το εξελιγμένο λογισμικό του διευθυντή instagram του Ολυμπιακού του επιτρέπει να κάνει download 112 καντήλια το δευτερόλεπτο και σε συνδυασμό με την άριστη γνώση των πασαλιμανιώτικων προσφέρει το πιο γρήγορο πρόγραμμα εκμάθησης γαλλικής της αγοράς. Φατσέας μπαίνεις, Νίκος Αλιάγας βγαίνεις.

6. Να καταργηθούν οι κάμερες που από το νόμο προβλέπεται να λειτουργούν στα αποδυτήρια του Γ. Καραϊσκάκης. Γιατί ως γνωστόν οι κάμερες ασφαλείας στο Καραϊσκάκη είναι σαν το κουμπί απ’ το πουκάμισο του προέδρου. Όλοι έχουν ακούσει γι’ αυτό, αλλά κανείς δεν το έχει δει ποτέ στη θέση του. Οι κάμερες πρέπει να ξηλωθούν διότι εγκυμονεί ο κίνδυνος να δημιουργηθεί συναισθηματικό δέσιμο ανάμεσα στην κάμερα και στο φύλακα και να αρχίσει να της μιλάει και να τη χαϊδεύει όπως η Άννα Μαρία Ψυχαράκη στις κάμερες του Big Brother.

7. Να διατηρηθεί η ΕΕΑ με την σημερινή «αυγενάκειο» σύνθεσή της και να προστεθεί ένα ακόμα αντικειμενικό μέλος στην dream team της. Ο Μητροπολίτης Πειραιώς, Σεραφείμ, για να ευλογεί τις αποφάσεις με τις οποίες θα πρέπει να συμφωνεί πάντα ο πρόεδρος γιατί Μαρινάκης σημαίνει ευγένεια, ήθος - ένας κυματοθραύστης στην ανεντιμότητα και την παραπληροφόρηση. Σε διαφορετική περίπτωση τα μέλη της επιτροπής θα γιορτάζουν 12 μήνες τον χρόνο τα Θεοφάνεια, βουτώντας στον Θερμαϊκό με ενσωματωμένο τσιμεντένιο σταυρό που βελτιώνει την εμπειρία της one way κατάδυσης (ανάδυση δεν προβλέπεται για την ΕΣΣΟ τους). Επίσης το CAS να μετονομαστεί σε MAS (Maroupas Arbitration for Sport) και αποφάσεις να βγάζει μόνο η Μαρούπα μετά από ένα μήνα διακοπές. Γιατί στο MAS πρώτα ζούμε και μετά (σας) γράφουμε.

8. Να προταθούν τιμής ένεκεν ως εκπρόσωποι της ΕΠΟ στην «εθνική πλατφόρμα» του Αυγενάκη για την καταπολέμηση των στημένων αγώνων και στην Επιτροπή fair play της UEFA oι Αρβανιτίδης και Λαναρής, αντίστοιχα. Είναι οι μοναδικοί στον κόσμο που μπορούν να στήσουν αγώνα χωρίς αντίπαλο και τείχος χωρίς παίκτες. Την άλλη εβδομάδα έχουν προσκληθεί από την Ολυμπιακή επιτροπή της παγκόσμιας ομοσπονδίας τένις για τη μεταφορά τεχνογνωσίας ώστε να διοργανωθεί το πρώτο γκραν σλαμ που ο Φέντερερ θα κερδίσει 3-0 τον Ναδάλ, χωρίς να παίζει ο Ναδάλ.

9. Στους αγώνες του Ολυμπιακού οι διαιτητές που θα είναι στο VAR θα φιλοξενούνται σε ειδικά διαμορφωμένο στούντιο από τον Ατζούν Ιλιτζαλί και θα καλούνται να περάσουν απ’ τις δοκιμασίες του Κώστα Τσέλσι – Νότιγχαμ (πήρε πιστοποιητικό Varίστα στον αγώνα του περσινού πρωταθλήματος με τον Αστέρα) για να επιβιώσουν στο «Survivor- The Karaiskakis Edition). Ο διευθυντής instagram του Ολυμπιακού θα τους χωρίζει σε δυο ομάδας (διάσημοι και βουτηχτές) και θα ‘χουν στη διάθεσή τους 90’ για να σπάσουν το ρεκόρ του Αλέκου Αλεξανδρή (του πιασε τρεις φορές τη μάνα στο τάβλι ο γιος του, αλλά το κέρδισε διπλό ο Αλέκος στο VAR).

10. Να αλλάξουν οι τεχνικοί σύμβουλοι του Κλάτενμπεργκ στην ΚΕΔ και τις θέσεις τους να πάρουν τα μέλη της αρχιτεκτονικής οργάνωσης που έχτισε πεναλτάκι πεναλτάκι την παράγκα: Παπουτσέλης, Δημητρόπουλος, Αρετόπουλος, Σπάθας, Παππάς και άλλοι 356 επιστήμονες που έχουν κρεμάσει το νυστέρι τους. Την εβδομαδιαία ανάλυση των επίμαχων φάσεων θα αναλάβει αντί του Κλάτενμπεργκ ο πατήρ Σπάθας. Η ενημέρωση θα κρατάει 10 δευτερόλεπτα όσα θα χρειάζεται για να πει τα απολύτως απαραίτητα: «Λοιπόν μλκες, ο Ολυμπιακός και ο Άρης να κερδάνε και όλοι οι άλλοι να πα να γαμ…. Thank You Next».