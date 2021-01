Η αγωνιστική πριν τα… ντέρμπι!

Οι σφυγμοί πέφτουν λίγο για την 16η αγωνιστική της Super League, που φαντάζει δύσκολο να προσφέρει συγκινήσεις και ανατροπές, πριν έρθουν τα εξ αναβολής ντέρμπι να ανάψουν τα αίματα.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Το 2021 έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο για τον Ολυμπιακό και παρότι υπάρχει η διαδικασία των πλέι οφ, οι ερυθρόλευκοι φαντάζουν ικανοί να έχουν «τελειώσει» με τον τίτλο πριν καν βγει ο πρώτος μήνας του έτους. Ο Παναιτωλικός και μια έδρα στην οποία έχουν θετικότατη παράδοση, είναι ο δεύτερος σκόπελος μακριά από το Στάδιο Καραϊσκάκη, πριν έρθουν τα δύο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ που θα είναι το αποκορύφωμα του… δράματος. Οι γηπεδούχοι δείχνουν να βρίσκονται σε καλή κατάσταση, κέρδισαν τον ΟΦΗ, έδωσαν μάχη, παρά την ήττα από την ΑΕΚ, στο ΟΑΚΑ και παρότι ο βαθμός δυσκολίας είναι υψηλός, θα ψάξουν να «κλέψουν» βαθμούς από τον πρωτοπόρο.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 9 Ιανουαρίου, 19:30 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η προϊστορία του Τραϊανού Δέλλα απέναντι στον Ολυμπιακό. Το ματς στο Φάληρο ως προπονητής της ΑΕΚ κάποτε τον πλήγωσε και πιθανότατα άλλαξε όλη του την πορεία ως προπονητής και συνολικά απέναντι στους ερυθρόλευκους με τρεις διαφορετικές ομάδες έχει χάσει έξι ματς (σ.σ. το ένα δεν ολοκληρώθηκε ποτέ) και έχει αποσπάσει μια ισοπαλία.

CASH OUT: Ο Ολυμπιακός δείχνει σε εξαιρετική κατάσταση επιθετικά, έχει ξεκινήσει τη σεζόν με εφτά γκολ σε δύο ματς και το over είναι ελκυστικό στο Αγρίνιο και στην interwetten.gr. Σε 17 αναμετρήσεις των δύο ομάδων από τη σεζόν 2011-12 ως σήμερα τα τέρματα είναι 41-7, με τον Ολυμπιακό να σκοράρει κατά μέσο όρο 2,7 γκολ όταν κερδίζει τον Παναιτωλικό. Έχει παραχωρήσει ισοπαλία μόλις δύο φορές.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Εκτός είναι ο τιμωρημένος Λιάβας για τους γηπεδούχους και ο Σεμέδο για τους φιλοξενούμενους.

NO BET: Στην ενέργεια των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού. Δεν είναι τόσο τα τρία ματς σε μια εβδομάδα που έχουν δώσει, όσο ότι γνωρίζουν πως ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και διπλές υποχρεώσεις για όλο τον Ιανουάριο.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Δημήτρης Καραντώνης και ο Τάσος Παπαπέτρου είναι το δίδυμο σε γήπεδο και VAR στο Αγρίνιο. Ο 37χρονος ρέφερι ήταν στο επίκεντρο στον αγώνα του Ολυμπιακού στα Γιάννινα στις αρχές της σεζόν, ενώ σφυρίζει για πρώτη φορά φέτος τον Παναιτωλικό.

ΠΑΟΚ-ΒΟΛΟΣ

Μοιάζει σαν μαξιλαράκι ασφαλείας… Όμως το ίδιο μπορούσε να πει κάποιος και για τη Λάρισα πριν από εφτά μέρες. Ο ΠΑΟΚ μέσα σε μια εβδομάδα πέταξε ουσιαστικά τις ελπίδες του για τίτλο, είναι χαμένος στον αγωνιστικό χώρο και το παιχνίδι με τον Βόλο είναι ακριβώς ό,τι χρειάζεται για να πάρει ψυχολογία και να συνέλθει ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Οι φιλοξενούμενοι θα παραταχθούν σε αρκετές απουσίες, αφού δύο παίκτες θα εκτίσουν την ποινή τους στην Τούμπα, σε ένα ματς που έχει αρκετά πρόσωπα. Ο Αμρ Ουάρντα κόντρα στην ομάδα που έπαιζε μέχρι πριν μια εβδομάδα, ο Τάσος Δουβίκας που αποτελεί μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ, αλλά και ο Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος ψάχνει να δει αντίδραση από τους παίκτες του.



ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 10 Ιανουαρίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η επίθεση του Βόλου απέναντι στον ΠΑΟΚ. Σε τρία παιχνίδια απέναντι στον ΠΑΟΚ, η ομάδα της Μαγνησίας δεν έχει καταφέρει ακόμα να σκοράρει, ενώ γενικότερα στα τελευταία ματς και με εξαίρεση την αναμέτρηση με την ΑΕΚ δε δείχνει το ίδιο παραγωγική με πριν.

CASH OUT: Στην άσπρη βούλα! Στις δύο νίκες του ΠΑΟΚ απέναντι στον Βόλο, έχει καταλογιστεί η εσχάτη των ποινών και έχει μετατραπεί σε γκολ. Στην Τούμπα πέρυσι ο Αντρέ Βιεϊρίνια σκόραρε από τα έντεκα βήματα, ενώ στον πρώτο γύρο ο Δημήτρης Πέλκας από την άσπρη βούλα είχε διπλασιάσει τα γκολ του δικεφάλου. Επιπλέον, ο ρέφερι της αναμέτρησης είναι πεναλτάκιας κι έχει καταλογίσει φέτος εφτά πέναλτι σε οκτώ ματς.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Γιαννούλης και Ζίβκοβιτς δε θα αγωνιστούν λόγω καρτών, όπως και οι Κολόμπο, Ακόστα από τον Βόλο.

NO BET: Στο πώς θα παρουσιαστεί ο ΠΑΟΚ. Όλοι περίμεναν νέα αρχή από τη Λάρισα, όμως ο δικέφαλος γλίτωσε την ήττα στις καθυστερήσεις. Περίμεναν αντίδραση στο Περιστέρι, κι έχασε ματς που κέρδιζε μέσα σε δέκα λεπτά. Το γεγονός ότι όλοι ποντάρουν να δείξει το καλό του πρόσωπο την Κυριακή, δε σημαίνει ότι θα συμβεί κιόλας.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Θανάσης Τζήλος στο γήπεδο και Μανούχος στο VAR. Ο Θεσσαλός διαιτητής σφυρίζει για δεύτερη φορά φέτος τον ΠΑΟΚ, με το ματς στο Αγρίνιο να φέρνει καλές αναμνήσεις στο δικέφαλο του βορρά. Σφυρίζει για Τρίτη φορά Βόλο, με την ομάδα της Μαγνησία να μην έχει χάσει εκτός έδρας με διαιτητή τον Τζήλο.



ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΕΛ

Η Λάρισα ανεβαίνει… Όμως είναι μόνο οι εντυπώσεις προς το παρόν, η καλύτερη εικόνα και όχι τόσο τα αποτελέσματα που δίνουν την αίσθηση. Οι δύο ισοπαλίες στην αυλαία του 2021 προφανώς και δείχνουν μια βελτίωση, όμως όχι τέτοια ώστε να μην πηγαίνει ως απόλυτο αουτσάιντερ στη Λεωφόρο. Ο Λάζλο Μπόλονι λογικά θα έχει στη διάθεσή του για το ματς, τους παίκτες που προσβλήθηκαν από κορωνοϊό και θα μπορέσει να παρατάξει μια πιο ποιοτική ενδεκάδα σε σχέση με τα δύο προηγούμενα παιχνίδια, όμως εν γένει η εικόνα του Παναθηναϊκού είναι ανησυχητική. Οι πράσινοι είναι στην πέμπτη θέση και θέλουν να πλησιάσουν περισσότερο Άρη, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, όμως έχουν εμφανές επιθετικό πρόβλημα που τους καθιστά ευάλωτους σε κάθε παιχνίδι.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 10 Ιανουαρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Αν υπάρχει ένα under να ψάξετε στην interwetten.gr, αυτό μοιάζει να είναι στη Λεωφόρο. Ο Παναθηναϊκός είναι η έκτη χειρότερη επίθεση του πρωταθλήματος και η Λάρισα η τρίτη χειρότερη. Αθροιστικά έχουν 24 γκολ, δηλαδή 16 λιγότερα από όσα έχει πετύχει μόνος του ο Ολυμπιακός και όσα έχει πετύχει μόνη της η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός στην έδρα του έχει πετύχει έξι γκολ και η Λάρισα εκτός έδρας έχει σκοράρει έξι φορές.

CASH OUT: -

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Μακέντα και Ζαγαρίτης δε θα αγωνιστούν λόγω τιμωρίας, όπως και ο Πλατέλλας από τη Λάρισα.

NO BET: Μοιάζει παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί και αουτσάιντερ και η συνολική προϊστορία αυτό μαρτυρά. Στην Αθήνα, ο Παναθηναϊκός έχει κερδίσει 27 φορές τη Λάρισα, τέσσερα ματς έχουν λήξει ισόπαλα και μόλις τρεις φορές έχει κερδίσει η ΑΕΛ. Μόνο που: Η Λάρισα δεν έχει χάσει στις δύο τελευταίες της επισκέψεις στην Αθήνα απέναντι στον Παναθηναϊκό και έχει μία ήττα στα τέσσερα τελευταία ματς συνολικά με αντίπαλο τους πράσινους.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Παπαδόπουλος και Γκορτσίλας θα είναι στη Λεωφόρο την Κυριακή. Ο Μακεδόνας ρέφερι σφυρίζει για πρώτη φορά φέτος τη Λάρισα, ενώ ήταν άρχοντας του αγώνα στην πρόσφατη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΣ Γιάννινα.



ΑΠΟΛΛΩΝ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Μπαίνοντας στο δεύτερο γύρο και προχωρώντας προς τη λήξη του πρωταθλήματος, τα ματς αρχίζουν να παίρνουν μορφή. Απόλλων και Αστέρας θέλουν όσο δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα για τα πλέι άουτ, όμως είναι σε θέση να ρίχνουν και κλεφτές ματιές προς την έκτη θέση, με την οποία η βαθμολογική διαφορά δεν είναι και τόσο μεγάλη. Η ελαφρά ταξιαρχία θέλει να επιστρέψει στις νίκες μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό και να παραμείνει η έκπληξη του πρωταθλήματος, την ώρα που ο Αστέρας ψάχνει το πρώτο του γκολ για το 2021 και μια εκτός έδρας νίκη στο πρωτάθλημα από τις 18 Οκτωβρίου.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 10 Ιανουαρίου, 17:15 (ΝS3 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Απόλλων απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης. Παρότι η διαφορά δυναμικής δεν είναι τέτοια για να το δικαιολογεί, εντούτοις οι Αρκάδες έχουν εφτά νίκες και μόλις μια ισοπαλία απέναντι στην ελαφρά ταξιαρχία. Στη Ριζούπολη, μάλιστα, σε τρεις επισκέψεις τους μετρούν μόνο νίκες, απόδοση που είναι ελκυστική στην interwetten.gr.

CASH OUT: Ο Μίλαν Ράσταβατς απέναντι στον Γιώργο Παράσχο. Έχουν βρεθεί αντίπαλοι πέντε φορές και ο Κροάτης δεν έχει ηττηθεί, ενώ δεν έχει δεχτεί ούτε γκολ από ομάδες του Έλληνα τεχνικού.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς τον Νίκο Παπαδόπουλο θα παραταχθεί ο Αστέρας Τρίπολης στη Ριζούπολη.

NO BET: Στα γκολ. Ο Απόλλων είναι ομάδα που σκοράρει πολύ φέτος, όμως κόντρα στον Αστέρα έχει πετύχει τέσσερα γκολ σε οκτώ ματς. Και από την άλλη πλευρά, ο Αστέρας που έχει καλή παράδοση ακόμα δεν έχει βάλει γκολ στο 2021.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Άγγελος Ευαγγέλου και Φωτιάς σε γήπεδο και VAR. Ο Αθηναίος ρέφερι συνεχίζει το εκπληκτικό του σερί και μετά από εφτά αγώνες που έχει σφυρίξει στη Super League δεν έχει υπάρξει νικητής! Εφτά ισοπαλίες, δύο εκ των οποίων λευκές.



ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΟΦΗ

Παρότι δεν «πουλάει» όσο τα παιχνίδια που έχουν τα… βαριά χαρτιά, μπορεί και να είναι το πιο ενδιαφέρον ματς της αγωνιστής. Ειδικά, μετά τα αποτελέσματα της εμβόλιμης αγωνιστικής, με τον Ατρόμητο να κάνει την εκπληκτική ανατροπή απέναντι στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ να παίρνει τη νίκη που τόσο χρειαζόταν απέναντι στη Λαμία. Οι δύο ομάδες είναι μακριά από τον στόχο τους, που προφανώς και είναι να μπουν στα πλέι οφ και θέλουν να χρησιμοποιήσουν το ματς ως εφαλτήριο για να πλησιάσουν την έκτη θέση και να προσπεράσουν τον Βόλο, που λογικά θα έχει ηττηθεί νωρίτερα στην Τούμπα.



ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 10 Ιανουαρίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο ΟΦΗ δεν θα έλεγες ότι είναι και ο αγαπημένος αντίπαλος του Νταμίρ Κάναντι. Τρεις φορές έχει βρεθεί αντίπαλος με την ομάδα του Ηρακλείου και δεν έχει κατορθώσει ακόμα να κερδίσει.

CASH OUT: Είναι από τα παιχνίδια που το 0-0 μοιάζουν σχεδόν απίθανο. Τόσο επειδή αμφότερες οι ομάδες σκοράρουν, όσο και λόγω προϊστορίας. Ο Ατρόμητος έχει μόλις μία λευκή ισοπαλία στο πρωτάθλημα, ο ΟΦΗ καμία και σε σύνολο 27 αγώνων μόλις ένας έχει λήξει χωρίς τέρματα.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: -

NO BET: Στον νικητή! Είναι ένα παιχνίδι ανοικτό σε κάθε αποτέλεσμα, με την ισοπαλία να είναι το πιο σπάνιο αποτέλεσμα μεταξύ τους. Μόλις έξι σε 27 ματς και οι νίκες μοιρασμένες σε δέκα για τον Ατρόμητο και έντεκα για τον ΟΦΗ. Όσο για την παράδοση στο Περιστέρι; Εκεί ο Ατρόμητος υπερτερεί με ρεκόρ 9-1-3.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Αριστείδης Βάτσιος με τον Τάσο Σιδηρόπουλος ορίστηκαν στο Περιστέρι. Τέταρτο ματς φέτος για τον 34χρονο ρέφερι, που έχει σφυρίξει τέσσερα πέναλτι στα τρία προηγούμενα και συνηθίζει να βγάζει αρκετές κίτρινες κάρτες.



ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΡΗΣ

Παιχνίδι για αποδείξεις! Ο Άρης πρέπει να αποδείξει αν έχει τις αντοχές για πρωταθλητισμό ή αν θα αρχίσει να φθίνει στο δεύτερο γύρο και ο ΠΑΣ πρέπει να αποδείξει αν μπορεί να σηκώσει κεφάλι και να αρχίσει να κερδίζει. Οι Θεσσαλονικείς ξεπέρασαν το στραπάτσο στη Λαμία με τη νίκη επί του Βόλου, ωστόσο δοκιμάζονται σε μια αφιλόξενη για εκείνους έδρα και απέναντι σε μια ομάδα που ψάχνει οξυγόνο. Οι ισοπαλίες και οι εντυπώσεις δεν αρκούν και ο ΠΑΣ με μία νίκη στα τελευταία οκτώ ματς βλέπει Παναιτωλικό και Λάρισα να τον πλησιάζουν και πρέπει να ξεκολλήσει από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η επίθεση του Άρη στα Γιάννινα. Στην ιστορία των αναμετρήσεων τους δεν έχει πετύχει πάνω από δύο γκολ στους Ζωσιμάδες, ενώ από καταβολής επαγγελματικού ποδοσφαίρου έχει πετύχει εφτά γκολ (!!) σε 15 παιχνίδια. Πολύ καλή απόδοση στην interwetten.gr να μην σκοράρουν οι φιλοξενούμενοι.

CASH OUT: Η ήττα στη Λαμία δεν μειώνει όσα έχει κάνει μέχρι σήμερα ο Άρης, ο οποίος παραμένει η καλύτερη εκτός έδρας ομάδα του πρωταθλήματος κι έχει ένα επιπλέον όπλο στα Γιάννινα. Ο Άκης Μάντζιος έχει ηττηθεί μία φορά στις τελευταίες τέσσερις επισκέψεις του στην πόλη της Ηπείρου.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Τιμωρημένος είναι ο Κάργας για τον ΠΑΣ Γιάννινα.

NO BET: Το 2-2 του πρώτου αγώνα δεν ήταν διόλου συμπτωματικό, αφού ο ΠΑΣ είναι κάτι σαν κακό σπυρί για τον Άρη και τα μεταξύ τους παιχνίδια ανοικτά σε κάθε αποτέλεσμα. Στους Ζωσιμάδες, ο ΠΑΣ έχει κερδίσει τα τρία τελευταία ματς, ωστόσο πριν από αυτό είχε τέσσερα ματς να σκοράρει και η συνολική προϊστορία είναι 10-6-5.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: O Πέτρος Τσαγκαράκης ορίστηκε να σφυρίξει το παιχνίδι, με τον Διαμαντόπολο στο VAR. Ο Χανιώτης διαιτητής επιστρέφει μετά την αναμέτρηση Λαμία-Αστέρας Τρίπολης και έχει σφυρίξει από μία φορά φέτος τις δύο ομάδες. Τον Άρη στη νίκη του στο ΟΑΚΑ επί του Παναθηναϊκού και τον ΠΑΣ στην ήττα του στον Βόλο.

ΛΑΜΙΑ-ΑΕΚ

Λαμία, Θεσσαλονίκη, Ατρόμητος… Ο Μανόλο Χιμένεθ μετά την ήττα στο Καραϊσκάκη, είδε την ομάδα του να πατάει στα πόδια της και να κερδίζει τον Παναιτωλικό, όμως ο μήνας είναι γεμάτος και ο Ισπανός τεχνικός το γνωρίζει καλά. Η ΑΕΚ πρέπει να κερδίσει στη Λαμία, όμως μετά από τρεις μέρες θα παίξει στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και οι επιλογές – ειδικά στην άμυνα – δεν είναι τόσες για να στοιχηματίσεις ότι θα αντέξει. Οι γηπεδούχοι έκαναν πριν μια εβδομάδα την έκπληξη με τον Άρη και το ίδιο θα προσπαθήσουν και απέναντι στην ΑΕΚ, ώστε να αρχίσουν να μαζεύουν τη διαφορά από τις υπόλοιπες ομάδες και να έχουν ελπίδες παραμονής στη Super League.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Δευτέρα 11 Ιανουαρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Μιχάλης Γρηγορίου δεν είναι και ο πιο ευτυχής άνθρωπος στην Ελλάδα όταν αντιμετωπίζει την ΑΕΚ. Η ήττα του στη Ριζούπολη προ δύο μηνών έφερε την απόλυσή του από τη Λάρισα και το ρεκόρ του είναι καταστροφικό. 13 παιχνίδια, δέκα ήττες, μηδέν νίκες και τέρματα των ομάδων 30-4.

CASH OUT: Όταν ένας παίκτης σκοράρει σπάνια, αλλά το έχει κάνει δύο φορές απέναντι σε μια ομάδα, το λες και σημαδιακό. Ο Νέναντ Κρστισίτς έχει πετύχει πέντε γκολ με τη φανέλα της ΑΕΚ και τα δύο εξ αυτών είναι με αντίπαλο τη Λαμία. Βρείτε την απόδοση στην interwetten.gr και κερδίστε τα σουβλάκια για το βράδυ.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Την Κυριακή θα ξεκαθαρίσει αν μπορεί να υπολογίζει ο Μανόλο Χιμένεθ σε Γκαρσία και Σιμάνσκι.

NO BET: Οι άμυνες των δύο ομάδων είναι ικανές για το χειρότερο. Για το καλύτερο, αμφιβάλλουμε προς το παρόν. Η Λαμία είναι η ομάδα με το πιο γεμάτο παθητικό στη Super League, όμως κράτησε το μηδέν με τον Άρη, ενώ η ΑΕΚ που έχει εγνωσμένα προβλήματα από την αρχή της σεζόν προσπαθεί να βελτιωθεί. Πώς θα παρουσιαστούν τη Δευτέρα; Μυστήριο…

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Κουτσιαύτης και Κουμπαράκης στη Λαμία τη Δευτέρα, με τον 43χρονο ρέφερι να σφυρίζει για δεύτερη φορά φέτος ματς της ΑΕΚ έπειτα από την αναμέτρηση με τον ΟΦΗ στο ΟΑΚΑ και για πρώτη φορά τη Λαμία.