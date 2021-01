Ο αποτελεσματικός Κρμέντσικ, το εκτελεστικό όργανο Λευτέρης και τα αυτογκόλ του Σκουλά

Μεταγραφές, νοοτροπίες, επικαιρότητα και όλα τα καλά της μοίρας μας. Γράφει ο Σταύρος Κόλκας.

Ήρθε η ώρα να γράψω με μεγαλύτερη ηρεμία παρακολουθώντας τι γίνεται δεξιά κι αριστερά.

Σε πρώτη φάση, θα σας προτείνω σήμερα στις 23.30 το βράδυ, να ανοίξετε την τηλεόρασή στα στο Open Beyond και να παρακολουθήσετε την πρεμιέρα της εκπομπής In to the skin με τον Γιώργο Μαυρίδη και την εξαιρετική του ομάδα. Ήμουν από τους προνομιούχους που την είδαν από εχθές και πραγματικά ενθουσιάστηκα.

Ένα εκπληκτικό οδοιπορικό στην Αιθιοπία, που μας μεταφέρει μέσα από εκπληκτικές εικόνες την ζωή στη χώρα της Αφρικής, που μας συνδέει με τον πολιτισμό της, που μας δείχνει με την πλέον ακραία μορφή, το τι βιώνουν οι άνθρωποι εκεί αλλά και το πως ανταπεξέρχονται στις αντιξοότητες. Επίσης μας φέρνει σε επαφή με φυλές που έχουν επιλέξει μία πολύ διαφορετική διαδρομή από τη δική μας και γενικά της σύγχρονης κοινωνίας.

Στα δικά μας τώρα, ολοκληρώθηκε η αγωνιστική με δύο παιχνίδια που μας κράτησαν το ενδιαφέρον για τέσσερις ωρίτσες έτσι ώστε να περάσει ευχάριστα άλλη μία μέρα αυτής της ιδιόμορφης κατάστασης που βιώνουμε.

Το ΝΠΣ Βόλος – Ατρόμητος το είδα για να δω την πνευματική κατάσταση του Αμρ. Ο τύπος είναι απίστευτος ηθοποιός, κάτι σε Άνταμ Σάντλερ της Αιγύπτου. Αφού την ώρα του αγώνα δεν σπάει τη μπάλα δύο φορές για να γίνει γκολ σε άδειο τέρμα και να ολοκληρωθεί η σεμνή τελετή, βγαίνοντας αλλαγή αγκαλιάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές περισσότερο κόσμο από αυτόν που ήταν στο γήπεδο, ενώ συμβαίνει και το μυθικό, αφού «τρώει» τον προπονητή του στις δηλώσεις έτσι ώστε να κάνει πρώτος, γιατί έχει ψήσει τους συναδέλφους της Νόβα – αν κατάλαβα καλά από αυτό που είπε ο συνάδελφος – πως πρέπει να προλάβει την … πτήση.

Αφού διασκέδασα πραγματικά με αυτόν που έβλεπα το παιχνίδι, ξεκίνησε το Λαμία – Άρης. Ένα σεμινάριο για το πως μπορεί να ξεφτιλιστεί ο Έλληνας διαιτητής.

Ο Σκουλάς ο οποίος μπήκε στο γήπεδο με άρνηση για τη Λαμία και αυτό ήταν ξεκάθαρο. Δεν ξέρω για ποιον λόγο, δεν ξέρω αν του μίλησε κανείς, αλλά αυτά που έχει κάνει στο πρώτο ημίχρονο, χρίζουν τιμωρίας και μάλιστα παραδειγματικής.

Αρχικά χάνει τη φάση του πέναλτι και τον σώζει ο VAR. Μετά, ακυρώνει την εκτέλεση του πέναλτι έχοντας την αίσθηση πως ο Αραμπούλι σταμάτησε, τον ξανασώζει ο VAR. Αυτό όμως είναι το λιγότερο. Ο τρόπος που δεν τιμωρεί με κάρτα τον Μπερτόλιο και τον Σάσα που βουτάνε προκλητικά εντός περιοχής για να πάρουν πέναλτι, ο τρόπος που δίνει φάουλ σε κάθε εναέρια μονομαχία που πιάνει ένας παίκτης του Άρη το κεφάλι του, είναι ένα ξεκάθαρος λόγος να κατανοήσουμε πως ο Σκουλάς είναι ένας διαιτητής που ή έχει στο μυαλό του να «σπρώξει» μία ομάδα ή δεν έχει καμία αίσθηση του ρόλου του.

Και δεν είναι μόνο ο Σκουλάς που ανέχεται αυτές τις συμπεριφορές της συγκεκριμένης ομάδας, που συνεχώς δημιουργεί τεχνητές εντάσεις από τον πάγκο και ψευτοτσαμπουκάδες εντός αγωνιστικού χώρου, είναι και οι υπόλοιποι.

Το αποκορύφωμα της συγκεκριμένης συμπεριφοράς, ήταν αυτό που έκανε ο Σούντγκρεν στο ball boy. Παρότι είναι μία ενέργεια καταδικαστέα απ όπου κι αν την πιάσεις, υπήρχαν πάλι έντονες διαμαρτυρίες στον Σκουλά. Και ο λόγος που συνέβη αυτό, είναι πως ο τελευταίος επέτρεψε αυτές τις συμπεριφορές από την αρχή της αναμέτρησης.

Και με όλα αυτά, για ακόμη μία φορά περνάει σε δεύτερη μοίρα η εικόνα των εκπληκτικών γκολ του Αραμπούλι. Και η πανέξυπνη εκτέλεση πέναλτι και βέβαια το εκπληκτικό ψαλίδι που έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι ήταν και η χαριστική βολή.

Στα δικά μας ξανά, με τον ΠΑΟΚ να παρουσιάζει ζωντανά τον Μίκαελ Κρμέντσικ ο οποίος τίθεται άμεσα στην διάθεση του Γκαρσία. Ο παίκτης είναι καλός και έχει στοιχεία πολύ χρήσιμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω αν θα ταιριάξει, αλλά όπως και να το κάνουμε είναι ξεκάθαρα πιο δοκιμασμένος από τους υπάρχοντες.

Το γεγονός πως δεν μπήκε ρήτρα, έχει να κάνει με το ότι αν μπαίναμε σε αυτή τη κουβέντα με την Μπριζ, θα καθυστερούσε κι άλλο η μεταγραφή. Χρόνος δεν υπάρχει. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν, ίσως να είναι και καλύτερο να μη μπει, αφού αν πάρεις τον παίκτη μαζί σου μπορείς να κάνεις πραγματάκια.

Αυτό που βλέπω να καθυστερεί είναι του χαφ. Ο Κροβίνοβιτς μαθαίνω πως δεν έρχεται, εκτός αν αλλάξει κάτι δραματικά. Δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον πλανήτη να πείσεις έναν 25χρονό που παίζει στη Πρέμιερσιπ να έρθει στην Ελλάδα. Και το κακό στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι πως για box to box μέσο που ζήτησε εν τέλει ο Γκαρσία, δεν βλέπω και πολλές επιλογές διαθέσιμες.

Κάνοντας μία γύρα, είδα κυρίως εξάρια με αθλητικά χαρακτηριστικά πιθανότατα διαθέσιμα όμως. Που έχουν και στοιχεία για να αγωνιστούν ως κεντρικά χαφ, να πατήσουν λίγο πιο ψηλά. Αλλά παίκτες τύπου Καντουρί – Σβαμπ δεν είδα διαθέσιμους στα λεφτά που κινούμαστε και στο πρωτάθλημα που αγωνιζόμαστε.

Εγώ επιμένω πως πιο χρήσιμο στον ΠΑΟΚ θα ήταν ένας χαφ με μεγάλες εντάσεις και ταχύτητα, αλλά από την άλλη δεν έχω ακούσει και τον Γκαρσία να αναλύει το γιατί θέλει κάτι διαφορετικό. Ίσως σε αυτό που έχει μακροπρόθεσμα στο μυαλό του να έχει λογική αυτό που ψάχνει.

Τα ζητούμενα για την ομάδα είναι πολλά. Το βασικό η καλή ισορροπία. Αυτή θα έρθει με μεγαλύτερη ταχύτητα στα χαφ, δυνατότητα αλλαγής ρυθμού σε επίπεδα που δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν οι υπόλοιπες ομάδες, η αποτελεσματικότητα στην επίθεση.

Μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ πέτυχε να φέρει έναν φορ που ελπίζουμε να αποδειχτεί πιο αποτελεσματικός, έφερε δύο μεσοεπιθετικούς για μεγαλύτερο βάθος στις θέσεις, όμως δεν μπορεί να ανεβάσει ρυθμό και δεν μπορεί να βρει ισορροπία αν δεν προσθέσει κι άλλα χαρακτηριστικά στο ρόστερ του.

ΥΓ Ακόμα γελάω με αυτούς με τις περικεφαλαίες στα συλλαλητήρια που ήθελαν να σώσουν τη Μακεδονία. Άλλος ένας ανασχηματισμός που δεν υπάρχει Θεσσαλονικιός σε σοβαρό πόστο, άλλος ένας ανασχηματισμός που ο Αυγενάκης όχι απλά παραμένει, αλλά είναι και ενισχυμένος. Το πολιτικό προσωπικό της πόλης ξεφτιλίζεται όσο ποτέ άλλοτε και η στρατηγική του είναι το κρυφτούλι μέχρι τις επόμενες εκλογές έτσι ώστε να μη τους πάρουν τα σκάγια. Καλά μας κάνουν λέω εγώ. Αφού αφήνουμε τις γιαγιάδες να ψηφίζουν και το 50% της αποχής αδιαφορούν, καλά μας κάνουν.

Επίσης, από εδώ και στο εξής ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανέναν λόγο να ασχολείται με τον Αυγενάκη στις δημόσιες τοποθετήσεις του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να τον αντικαταστήσει δύο φορές και από τη στιγμή που δεν το έκανε γίνεται σαφές πως ο Κρητικός αποτελεί εκτελεστικό του όργανο.