Τα… Φώτα στραμμένα στην Τρίπολη!

Εμβόλιμη αγωνιστική κι αφού τα λογοπαίγνια για τον Σταυρό δεν έχουν – ελέω κορωνοϊού – νόημα, χρησιμοποιούμε τα φώτα! Η αναμέτρηση Αστέρα-Ολυμπιακού ξεχωρίζει από την πρώτη δόση της 15ης αγωνιστικής.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Η ομάδα έκπληξη της φετινής Super League απέναντι στην ομάδα απογοήτευση. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Παναθηναϊκός απογοητεύει, όμως σίγουρα πάει καιρός από την τελευταία φορά που ο Απόλλων γοήτευσε τόσο πολύ και, μάλιστα, με αντισυμβατικό τρόπο. Ο Γιώργος Παράσχος έχει φτιάξει ένα επιθετικό σύνολο που σκοράρει ακατάπαυστα και είναι ενδεικτικό ότι ανάμεσα στους δύο αυριανούς αντιπάλους, η ελαφρά ταξιαρχία είναι εκείνη που έχει καλύτερη επίθεση, αλλά και σερί θετικών αποτελεσμάτων. Οι γηπεδούχοι αντιμετωπίζουν τον Παναθηναϊκό έπειτα από δύο σερί νίκες και συνολικά μία ήττα στα τελευταία έξι ματς, τη στιγμή που οι πράσινοι είναι εκ νέου σε κρίση και έχουν δύο συνεχόμενα κακά αποτελέσματα.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Τετάρτη 6 Ιανουαρίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η προϊστορία του Απόλλωνα απέναντι στον Παναθηναϊκό. Όχι ότι προκαλεί έκπληξη, αλλά η ελαφρά ταξιαρχία επί επαγγελματικού ποδοσφαίρου έχει να θυμάται μια νίκη από το 1989, μία από το 1981 και μετά από αυτό μόνο ισοπαλίες, κι αυτές μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού (σ.σ. 3). Τελευταία εξ αυτών ήταν τη σεζόν 2017-18, με τις δύο ομάδες να μένουν στο μηδέν.

CASH OUT: Στο over. Πολλά γκολ μπαίνουν συνήθως στη Ριζούπολη και παρότι ο Παναθηναϊκός είναι κάκιστος επιθετικά φέτος, ενδεχομένως να τον παρασύρει ο Απόλλων και η προϊστορία. Μόλις δύο φορές δεν έχουν σημειωθεί γκολ στο «Γ. Καμάρας» και μέσο όρο τερμάτων έχουμε το 2,4.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Εκτός οι Φατιόν και Τσαμπούρης από τον Απόλλωνα. Χωρίς τους τέσσερις θετικούς στον κορωνοϊό και τον τιμωρημένο Βιγιαφάνες ο Παναθηναϊκός.

NO BET: Έχει δώσει τα περισσότερα ματς της καριέρας του απέναντι στον Παναθηναϊκό. Και παρότι το ρεκόρ του είναι χαμηλότατο (8-6-30), ο Γιώργος Παράσχος έχει κάνει περισσότερες ζημιές στο τριφύλλι τα τελευταία οκτώ χρόνια, απ’ όσες συνολικά όλα τα προηγούμενα. Αν απομονώσουμε τα αποτελέσματα από το 2012 ως και σήμερα το αρνητικό 8-6-30 γίνεται 4-5-7 και είναι προφανές ότι το ματς είναι ανοικτό…

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Αριστομένη Κουτσιαύτης με τον Κοτσάνη στο VAR, θα είναι άρχοντας της αναμέτρησης στη Ριζούπολη. Έβδομο ματς φέτος για τον 43χρονο διαιτητή, που σφυρίζει για πρώτη φορά Παναθηναϊκό και δεύτερη Απόλλων, καθώς ήταν άρχοντας του αγώνα στην αναμέτρηση με τον Βόλο (σ.σ. 3-3).

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Είναι πρωταθλητής χειμώνα, άνοιξε την ψαλίδα από Άρη, ΠΑΟΚ, αλλά και ΑΕΚ μετά τα αποτελέσματα της προηγούμενης Κυριακής και μέσα σε μια εβδομάδα έχει την ευκαιρία να πάρει τόσο ξεκάθαρο προβάδισμα, που δε θα ανατρέπεται ούτε στα πλέι οφ. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στην Τρίπολη ανήμερα των Φώτων, παίζει στην Τούμπα στις 13 του μήνα κι ενδιάμεσα έχει να αγωνιστεί και στο Αγρίνιο. Τρία ματς εκτός έδρας που μπορούν να ξεκαθαρίσουν την κατάσταση για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνς ή να δώσουν εκ νέου ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Ο Αστέρας ψάχνει τρόπο να πλασαριστεί στην πρώτη εξάδα, πήρε καλό αποτέλεσμα στη Λεωφόρο και ψάχνει να ξεφύγει από τις ισοπαλίες και να αυξήσει λίγο τις νίκες του.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η μάχη των προπονητών. Μίλαν Ράσταβατς εναντίον Ολυμπιακού: 0-3-5 και γκολ 3-20. Πέδρο Μαρτίνς εναντίον Αστέρα: 5-2-0 και γκολ 14-2. Μίλαν Ράσταβατς εναντίον Πέδρο Μαρτίνς: 0-2-4 και γκολ 16-2.

CASH OUT: Απέναντι στην ΑΕΚ δεν το έπραξε, όμως για ακόμα μια φορά συναντάμε τον Κώστα Φορτούνη στην κορυφή των σκόρερ στους αγώνες με τον Αστέρα Τρίπολης. Σε εννέα αναμετρήσεις στη Super League με την πρώην του ομάδα, ο Έλληνας μέσος έχει οκτώ γκολ και τρεις ασίστ, συμπεριλαμβανομένου και του γκολ που πέτυχε στον πρώτο γύρο.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Μουνάφο εκτίει την ποινή του για τον Αστέρα. Ο Μπουχαλάκης δε θα είναι στη διάθεση του Πέδρο Μαρτίνς.

NO BET: Τα πράγματα δεν είναι και τόσο ξεκάθαρα όπως φαίνονται σε πρώτη ανάγνωση και το στοίχημα είναι δύσκολο. Η Τρίπολη είναι μια από τις έδρες που συχνά… μπλέκει ο Ολυμπιακός και ένα από τα γήπεδα που αφήνει βαθμούς. Πέντε φορές έχει παραχωρήσει ισοπαλία, τρεις φορές έχει ηττηθεί, πέντε φορές έχει νικήσει και τα αποτελέσματα ποικίλλουν από το περυσινό 0-5 ως το 2-0 του 2011.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Γκορτσίλας και Κουμπαράκης σε γήπεδο και VAR αντίστοιχα στην Τρίπολη. Μόλις τρίτο παιχνίδι για τον 35χρονο ρέφερι φέτος, που είχε σφυρίξει στις 31 Οκτωβρίου τον αγώνα Ατρόμητος-ΠΑΣ και στις 13 Δεκεμβρίου την αναμέτρηση Απόλλων-ΑΕΚ.



ΑΕΚ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Η ΑΕΚ είναι σε κρίση. Παρατεταμένη και ασταμάτητη. Στις 6 Ιανουαρίου, δηλαδή ανήμερα του αγώνα, συμπληρώνει ένα μήνα στον οποίο έχει κερδίσει μόνο ένα παιχνίδι, έχει αλλάξει προπονητή, έχει πάει διακοπές Χριστουγέννων, έχει επιστρέψει, έχει παίξει το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και το έχει χάσει με κάτω τα χέρια, παρά τις στιγμιαίες εκλάμψεις. Ο Παναιτωλικός είναι μια καλή ευκαιρία για την Ένωση να φτιάξει την ψυχολογία της, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και να βρει λίγη ηρεμία, καθότι ακολουθούν Λαμία και «Κλεάνθης Βικελίδης». Οι φιλοξενούμενοι προφανώς και δεν αδιαφορούν για το παιχνίδι, προφανώς και θέλουν να βρίσκουν βαθμούς όπου μπορούν, ωστόσο η νίκη επί του ΟΦΗ έδωσε βαθιά ανάσα ενόψει της μάχης για την παραμονή.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Τετάρτη 6 Ιανουαρίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Παναιτωλικός απέναντι στην ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ. Όχι επειδή χάνει, αλλά επειδή ακόμα… προσπαθεί να σκοράρει εκτός έδρας απέναντι στην Ένωση. Μετά από έξι ματς πρωταθλήματος τα τέρματα είναι 20-1 και αν προσθέσουμε και του κυπέλλου ανεβαίνουμε στα 25-1! Συνολικά, σε δέκα ματς στην Αθήνα η ΑΕΚ έχει κερδίσει τα εννέα και βρίσκουμε και μια λευκή ισοπαλία, γεγονός που ενισχύει τον άσσο.

CASH OUT: Δεν το λες ακριβώς και λεφτά στην τράπεζα, ωστόσο πάντα έχει ενδιαφέρον η κάθε αντάμωση του Τραϊανού Δέλλα με την ΑΕΚ. Ο Έλληνας τεχνικός έχει ένα σχετικά καλό ρεκόρ απέναντι στην πρώτη του προπονητικά ομάδα, με δύο νίκες, μια ισοπαλία και δύο ήττες, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι έχει βρει απέναντί του μόλις μια φορά τον Μανόλο Χιμένεθ, με τον Ισπανό να επικρατεί στη μονομαχία τους.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Εκτός ο τιμωρημένος Κρστισίτς για την ΑΕΚ. Χωρίς Ντίας και Ματσόλα ο Παναιτωλικός.

NO BET: Τρία συνεχόμενα ματς εντός έδρας χωρίς νίκη; Σίγουρα πρέπει να είναι κάποιου είδους αρνητικό ρεκόρ για την ΑΕΚ, η οποία είναι σε πολύ κακή κατάσταση και δεν κατάφερε να κερδίσει σε ΟΑΚΑ τα δύο ντέρμπι (Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό), αλλά και σε Ριζούπολη τον Βόλο. Επιστρέφει στο Ολυμπιακό Στάδιο, έχει ιδανική παράδοση απέναντι στον Παναιτωλικό, αλλά είναι φερέγγυα;

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Βαγγέλης Μανούχος ορίστηκε να σφυρίξει την αναμέτρηση στο ΟΑΚΑ, με τον Σκολά στο VAR. Τέταρτο ματς φέτος για τον 31χρονο διαιτητή, πρώτη φορά που σφυρίζει ΑΕΚ, ενώ ήταν διαιτητής στην ήττα του Παναιτωλικού στο Περιστέρι.

ΑΕΛ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ

Μία νίκη έχει μέχρι τώρα η Λάρισα στο πρωτάθλημα. Πέρασε ένας ολόκληρος γύρος και το μοναδικό της… θύμα φαίνεται ότι έρχεται να τη συναντήσει στο χειρότερο για το ίδιο timing. Η ισοπαλία απέναντι στον ΠΑΟΚ έδωσε εκ νέου αυτοπεποίθηση στην ΑΕΛ, που βλέπει μπροστά της τη σειρά αγώνων που θέλει να κερδίσει ώστε να αλλάξει την εικόνα της και τη βαθμολογική της κατάταξη. ΠΑΣ και Απόλλων, με τον Παναθηναϊκό ενδιάμεσα είναι η ευκαιρία για να προστεθούν μερικά… τρίποντα στη βαθμολογία και να ξεφύγει η ομάδα από τις τελευταίες θέσεις. Ο ΠΑΣ έχει μείνει χωρίς νίκη ένα μήνα, πληγώθηκε και τρόμαξε από την εντός έδρας ήττα από τον Απόλλωνα και παρότι σε πολλά ματς έχει κερδίσει τις εντυπώσεις, δεν παίρνει βαθμούς και αρχίζει να μπλέξει σε περιπέτειες.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου, 17:15 (NS3 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Έφτασε στο παρά ένα, όμως και πάλι δε γεύτηκε τη χαρά της νίκης. Η Λάρισα, μετά τη νίκη της Λαμίας επί του Άρη, είναι η μοναδική ομάδα στη Super League χωρίς νίκη στην έδρα της και αν δεν τα καταφέρει ούτε με τον ΠΑΣ απέναντι στον οποίο έχει εξαιρετική προϊστορία, πότε θα τα καταφέρει;

CASH OUT: Καιρός να ποντάρουμε στον Δημήτρη Πινακά. Έχει φτάσει τα πέντε γκολ στη σεζόν, έχει σκοράρει σε δύο συνεχόμενες αγωνιστικές και μάλιστα σε ντέρμπι, ενώ ήταν εκείνος που έκανε τη διαφορά στο ματς του πρώτου γύρου, πετυχαίνοντας και τα δύο γκολ της ΑΕΛ στα Γιάννινα.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Εκτός οι Ντούρμισαϊ και Γιουνές για τη Λάρισα.

NO BET: Στα γκολ. Ο ΠΑΣ είναι μια ομάδα που δέχεται κατά μέσο όρο δύο γκολ, η Λάρισα το ίδιο, ωστόσο στο Αλκαζάρ… ισχύουν άλλοι νόμοι. Εκεί, σε έξι ματς έχουν σημειωθεί δώδεκα γκολ και με εξαίρεση τις αναμετρήσεις με Άρη και Αστέρα, τα γκολ μπαίνουν με το σταγονόμετρο.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Φωτιάς και Παπαδόπουλος θα είναι στα ηνία του αγώνα (και του VAR), και πιθανότατα αποδέκτες των ανακοινώσεων του Αλέξη Κούγια. Έβδομο ματς για τον Βασίλη Φωτιά φέτος, αήττητοι οι γηπεδούχοι στις αναμετρήσεις του με τρεις νίκες και τρία ματς να έχουν λήξει ισόπαλα.



ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΟΚ

Οι δύο αναποφάσιστοι του… ζωδιακού κύκλου ή για να το θέσουμε ακριβέστερα του πρωταθλήματος. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να αποφασίσει αν μπορεί να κάνει πρωταθλητισμό φέτος και οι προσεχείς είκοσι μέρες θα το καταδείξουν. Περιστέρι, Ηράκλειο, ντέρμπι με Ολυμπιακό (x2) και ΑΕΚ, με μοναδικό «εύκολο» ματς εκείνο με τον Βόλο στην Τούμπα. Η αρχή γίνεται απέναντι στον Ατρόμητο, που ανάθεμα κι αν έχει καταλάβει τι θέλει και τι μπορεί να κάνει φέτος. Η πλέον ασταθής ομάδα του πρωταθλήματος, η οποία παρά τις φιλοδοξίες και τα όνειρα, απομακρύνεται σταθερά από την εξάδα και πρέπει να αρχίσει να βρίσκει μεγάλα αποτελέσματα προκειμένου να μη χάσει οριστικά το στόχο των πλέι οφ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Πέμπτη 7 Ιανουαρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που έχει αντιμετωπίσει περισσότερες φορές στην ιστορία του ο Ατρόμητος, το σύνολο 52 ματς. Στο Περιστέρι, ωστόσο, υπάρχει το εξής ιδιαίτερο στατιστικό: Από το 2005 ως το 2015 οι γηπεδούχοι ήταν στο 5-7-1 και έκτοτε, ο ΠΑΟΚ έχει ανατρέψει την παράδοση και το αντίστοιχο στατιστικό είναι στο 0-1-5. Κοινώς, ο Ατρόμητος δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ έξι χρόνια.

CASH OUT: Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες. Ο Πάμπλο Γκαρσία βρίσκεται πλέον πάνω από δύο μήνες στον ΠΑΟΚ και το στατιστικό είναι ότι ο δικέφαλος του βορρά έχει δεχτεί γκολ σε εννέα από τα δώδεκα παιχνίδια, ενώ έχει σκοράρει στα έντεκα εξ αυτών. Επιπλέον, στα τρία τελευταία εκτός έδρας ματς με Ομόνοια, Άρη και Λάρισα βρέθηκε να κυνηγάει το σκορ.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Τομάσεβιτς είναι τιμωρημένος για τους γηπεδούχους.

NO BET: Στον Νταμίρ Κάναντι. Η δεύτερη φορά στο Περιστέρι δεν έχει καμία σχέση με την πρώτη, μετά την ήττα και στον Βόλο δήλωσε και ο ίδιος ότι νιώθει πίεση και αν όχι το ματς με τον ΠΑΟΚ, τότε σίγουρα κάποιο επόμενο θα είναι οριακό.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος με τον Θανάση Τζήλο θα είναι οι υπεύθυνοι να… λύσουν τα προβλήματα στο Περιστέρι. Ο Αρκάς διαιτητής δεν έχει σφυρίξει ξανά φέτος ούτε ΠΑΟΚ, ούτε Ατρόμητο, ωστόσο είναι γνωστός για το εκπληκτικό σερί που τρέχει με τα πέναλτι. Έχει δώσει την εσχάτη των ποινών σε όλα τα φετινά του ματς στη Super League και σε μια αναμέτρηση δις.

ΑΡΗΣ-ΒΟΛΟΣ

Είθισται οι ομάδες που έχουν ρυθμό να μην θέλουν τις διακοπές. Οι προπονητές που βλέπουν τους ποδοσφαιριστές τους να έχουν ρυθμό απεχθάνονται τέτοιες… κακές συγκυρίες. Αποδείχθηκε στη Λαμία ότι ο Άρης πλήρωσε τη διακοπή για τις γιορτές τόσο σε συγκέντρωση, όσο και σε απόδοση. Είκοσι λεπτά ήταν αρκετά για να γνωρίσει την πρώτη φετινή εκτός έδρας ήττα του και τώρα έρχεται η δύσκολη ώρα της διαχείρισης. Απέναντι στον Βόλο, οι Θεσσαλονικείς θέλουν να επιστρέψουν στις νίκες και να παραμείνουν στη δεύτερη θέση, όμως έχουν να αντιμετωπίσουν μια πάρα πολύ καλή εκτός έδρας ομάδα, η οποία κέρδισε απέναντι στον Ατρόμητο πανηγύρισε νίκη έπειτα από 70 μέρες και η οποία μπαίνει δυνατά στο κόλπο για πλέι οφ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Πέμπτη 7 Ιανουαρίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Δεν έχει και τις καλύτερες εμπειρίες από τον Βόλο ο Άκης Μάντζιος. Δεν είναι πολλά τα ματς, ωστόσο σε τρεις αναμετρήσεις έχει δύο ήττες και μία νίκη. Ο Έλληνας τεχνικός δεν ήταν προπονητής του Άρη στον αγώνα του πρώτου γύρου.

CASH OUT: Στην έδρα του Άρη. Προφανώς και απέναντι στο Βόλο το δείγμα είναι μικρό, ωστόσο αν προσθέσουμε και Ολυμπιακό Βόλου και Νίκη Βόλου βρίσκουμε ένα σύνολο 16 αγώνων, στους οποίους μόνο μια φορά ομάδα από τη Μαγνησία έφυγε νικήτρια από το «Κλεάνθης Βικελίδης».

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν δε θα αγωνιστεί για τον Άρη.

NO BET: Στα γκολ. Ο Άρης στο «Κλεάνθης Βικελίδης» είναι η χαρά του… Φερνάντο Σάντος και του 1-0. Με εξαίρεση τις δύο πρώτες αγωνιστικές, δεν έχει πετύχει περισσότερα από ένα γκολ σε εντός έδρας παιχνίδι, όμως με αντίπαλο τον Βόλο το στατιστικό δεν είναι και τόσο ισχυρό. Η ομάδα της Μαγνησίας σε εφτά ματς εκτός έδρας έχει παθητικό δώδεκα γκολ, έχει πετύχει άλλα τόσα, τουτέστιν πιάνει ένα μέσο όρο πάνω από τρία γκολ σε κάθε παιχνίδι.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Τάσος Παπαπέτρου, Τάσος Σιδηρόπουλος και θεωρητικά καλύτερο δίδυμο δεν μπορεί να υπάρξει σε γήπεδο και VAR. Πρώτη φορά που θα σφυρίξει ο Αθηναίος διαιτητής φέτος τον Άρη, ενώ ήταν… γουρλής για τον Βόλο στο ΟΑΚΑ απέναντι στον Παναθηναϊκό.

ΟΦΗ-ΛΑΜΙΑ

Έμοιαζε απίστευτο, έγινε αληθινό και πλέον όλα φαντάζουν πιθανά. Η Λαμία παρότι χτυπημένη από τον κορωνοϊό, παρότι σχεδόν απροπόνητη κατάφερε να κερδίσει τον πρωτοπόρο και αήττητο Άρη και, με δεδομένο ότι είναι η ομάδα με τα λιγότερα ματς στο πρωτάθλημα, σίγουρα έχει σφυγμό. Μένει να δούμε τι σφυγμό έχει ο ΟΦΗ, ο οποίος την Κυριακή έχασε μέσα από τα χέρια του τη νίκη στο Αγρίνιο και συνεχίζει να υποφέρει αγωνιστικά. Οι Κρητικοί έχουν τρεις ήττες και μια νίκη μέσα στον τελευταίο μήνα, ενώ έχουν καταφέρει μετά από έναν ολόκληρο γύρο να κερδίσουν μόνο μια φορά στο Ηράκλειο.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Πέμπτη 7 Ιανουαρίου, 17:15 (NS3, HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Πώς λέμε λεφτά στην τράπεζα; Ε, το αντίθετο… Το άλλοτε κραταιό Γεντί Κουλέ δεν περνάει τις καλύτερες μέρες του φέτος, με τον ΟΦΗ να έχει κερδίσει μόλις ένα παιχνίδι από τα εφτά που έχουν διεξαχθεί στην έδρα του και ως εκ τούτου να μην μπορεί να ξεφύγει από τη μετριότητα στο φετινό πρωτάθλημα.

CASH OUT: Γκολ εσείς, σέντρα εμείς. Οι δύο από τις τρεις χειρότερες άμυνες του πρωταθλήματος δε μπορεί παρά να υπόσχονται θέαμα. 24 γκολ παθητικό η Λαμία, 23 γκολ παθητικό ο ΟΦΗ. 13 γκολ παθητικό εντός έδρας οι Κρητικοί, οκτώ γκολ παθητικό εκτός έδρας η Λαμία και το over μοιάζει σερβιρισμένο στο πιάτο.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Χουάν Νέιρα που αποβλήθηκε με τον Παναιτωλικό δε θα αγωνιστεί.

NO BET: Η σχεδόν απόλυτη ισορροπία, με μια ελαφριά κλίση στη Λαμία. Εννέα παιχνίδια συνολικά ανάμεσα σε ΟΦΗ και Λαμία, το ρεκόρ είναι στο 2-2-3. Τρία ματς στο Ηράκλειο, 1-0-2. Και, τέλος, σε 15 ματς ο Μιχάλης Γρηγορία απέναντι στους Κρητικούς έχει έξι νίκες, έξι ήττες και τρεις ισοπαλίες. Μετράει, ωστόσο, πέντε συνεχόμενα ματς απέναντι στον ΟΦΗ στα οποία δεν έχει ηττηθεί.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ζαχαριάδης και Ευαγγέλου ορίστηκαν για τον αγώνα στο Ηράκλειο, με τον Μακεδόνα διαιτητή να σφυρίζει για δεύτερη φορά φέτος τον ΟΦΗ, μετά από τον αγώνα με τον Ατρόμητο (2-2). Ήταν διαιτητής στο ΟΦΗ-Λαμία στις 19 Φεβρουαρίου του 2019, με τους φιλοξενούμενους να κερδίζουν 3-1 στο Ηράκλειο.