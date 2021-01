Ντέρμπι για το γούρι…

Αυλαία στο 2021, αυλαία στο δεύτερο γύρο και με το ντέρμπι Ολυμπιακού-ΑΕΚ να ξεχωρίζει από το πρόγραμμα η Super League Interwetten στο πιάτο σας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΚ

Δε θα το έλεγες ποτέ επιθυμία των προπονητών. Ούτε των παικτών. Λίγο μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων και πριν καλά-καλά τελειώσει η βασιλόπιτα, ένα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στην αυλαία του 2021 και στην αυλαία του δεύτερου γύρου, με στόχο να παραμείνει στην κορυφή και να συνεχίσει τη θετική του παράδοση απέναντι στην Ένωση. Ο Πέδρο Μαρτίνς, ο οποίος δεν έχει ηττηθεί από τον δικέφαλο σε σύνολο οκτώ αγώνων, θέλει να αποδείξει ότι ο αγωνιστικός χώρος του ΟΑΚΑ ήταν ο μόνος λόγος που ο Ολυμπιακός δεν κέρδισε στο πρόσφατο ματς μεταξύ των δύο ομάδων, ενώ ο Μανόλο Χιμένεθ ψάχνει να ξεκινήσει την τέταρτη πορεία του με την ΑΕΚ, με θετικό αποτέλεσμα. Ντέρμπι είναι, όλα ανοικτά είναι και η interwetten.gr σε περιμένει με περισσότερα από εκατό στοιχήματα.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 3 Ιανουαρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η ΑΕΚ στο Στάδιο Καραϊσκάκη. Η παράδοση της Ένωσης στο Φάληρο είναι πάρα πολύ κακή με το ρεκόρ να είναι συνολικά 33-15-11 υπέρ του Ολυμπιακού, ενώ από τη σεζόν 2004 και την επιστροφή των ερυθρολεύκων στη φυσική τους έδρα, η ΑΕΚ έχει κερδίσει τρεις φορές κι έχει αποσπάσει τρεις ισοπαλίες σε σύνολο 20 αγώνων. Αστερίσκο στον ημιτελικό του 2005, με την ΑΕΚ να κερδίζει στα 90 λεπτά, αλλά τον Ολυμπιακό να επικρατεί στα 120.

CASH OUT: Στον Κώστα Φορτούνη. Ο Έλληνας μέσος έχει καταφέρει ένα πολύ σπουδαίο επίτευγμα, δεδομένου ότι δεν είναι επιθετικός και δεδομένου ότι αντιμετωπίζει την ΑΕΚ – προς το παρόν – μόλις για πέντε σεζόν. Ο 28χρονος άσος έχει σκοράρει πέντε φορές εις βάρος της Ένωσης στο Στάδιο Καραϊσκάκη και έχει πιάσει στην πρώτη θέση τον Πρέντραγκ Τζόρτζεβιτς.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Εκτός ο Χασάν για τον Ολυμπιακό. Παουλίνιο και Σάκχοφ είναι τιμωρημένοι για την ΑΕΚ, ενώ λόγω κορωνοϊού δε θα παίξει ο Σιμάνσκι.

NO BET: Στον Μανόλο Χιμένεθ. Όταν χάνει από τον Ολυμπιακό, το κάνει… καλά. 6-0 ή το προπέρσινο 4-1, όταν ομοίως με φέτος ήταν φρέσκος στον πάγκο της ΑΕΚ. Μόνο που δεν χάνει συχνά. Ο Ισπανός τεχνικός έχει ρεκόρ 6-1-3 απέναντι στον Ολυμπιακό, το οποίο μόνο κακό δεν το λες και είναι ο μόνος τεχνικός της Ένωσης που έχει πάρει αποτέλεσμα στο Φάληρο την τελευταία δεκαετία!

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ντάνι Μάκελι και Κάμπχαους στο Στάδιο Καραϊσκάκη, με τον Ολλανδό διαιτητή να είναι πραγματικά μια ιδιαίτερη περίπτωση, κυρίως λόγω των αγώνων που έχει σφυρίξει φέτος. Γιουβέντους-Μπαρτσελόνα, Παρί Σεν Ζερμέν-Μπασακσεχίρ (το δεύτερο), αλλά και το Βένλο-Άγιαξ 0-13. Στα χαρακτηριστικά των αγώνων του φέτος (σ.σ. συνολικά έχει σφυρίξει 19 ματς είναι πώς ούτε ένα δεν έχει λήξει 0-0.

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ

Είναι μια μάχη του Δαυίδ με τον Γολιάθ, με ξεκάθαρο φαβορί, ξεκάθαρο αουτσάιντερ και πιθανό νέο πρόσωπο τον Λάζαρο Λάμπρου, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στην αποστολή, σε αντίθεση με τον Αμρ Ουάρντα που δε θα κάνει ντεμπούτο απέναντι στην πρώην του ομάδα και τον Αλέξη Κούγια με τον οποίο αντήλλασσαν όρκους αγάπης το προηγούμενο καλοκαίρι. Τα παρασκήνια και τα… κουτσομπολιά μοιάζουν να έχουν περισσότερο ενδιαφέρον από το ματς, αφού η Λάρισα είναι πάρα πολύ κακή φέτος, και ο ΠΑΟΚ εξαιρετικά αποτελεσματικός στα τελευταία παιχνίδια.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 3 Ιανουαρίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η Λάρισα στην έδρα της. Έχει μεν τα λιγότερα ματς μαζί με τον Απόλλωνα, όμως δεν έχει πανηγυρίσει ακόμα νίκη στο Αλκαζάρ. Έχει τη χειρότερη εντός έδρας επίθεση, έχει πετύχει μόνο δύο γκολ και έχει κατορθώσει να αποσπάσει δύο ισοπαλίες, χάνοντας τα άλλα τρία παιχνίδια με τέρματα 1-7!

CASH OUT: Ο ΠΑΟΚ στη… Θεσσαλία. Στα τελευταία δέκα ματς οκτώ νίκες και δύο ισοπαλίες. Βασικά, σε μια ολόκληρη δεκαετία μόλις δύο ισοπαλίες και δέκα νίκες. Σε οποιοδήποτε γήπεδο. Ο δικέφαλος του βορρά έχει χτίσει μια πολύ δυνατή παράδοση απέναντι στη Λάρισα και με δεδομένη την κατάσταση των δύο ομάδων, δύσκολα θα αλλάξει αυτό φέτος.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς νέα προβλήματα οι δύο ομάδες.

NO BET: Στην επίθεση της Λάρισας. Η προϊστορία θέλει και τις δύο ομάδες να σκοράρουν όταν αναμετρώνται στον κάμπο. Εφτά στα δέκα τελευταία ματς έληξαν με γκολ/γκολ, μόλις ένα έμεινε στο 0-0, όμως η ΑΕΛ με οκτώ γκολ σε 12 ματς έχει την τρίτη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα κι έχει πετύχει τρία γκολ στα τελευταία πέντε παιχνίδια.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Άγγελος Ευαγγέλου και Μανούχος σε γήπεδο και VAR. Έβδομο ματς για τον Έλληνα διαιτητή, ο οποίος είναι ο πρωταθλητής στις ισοπαλίες! Έξι ματς μέχρι σήμερα, έξι «Χ», τα δύο 0-0. Η έκπληξη στο Αλκαζάρ έρχεται σε πολύ καλή απόδοση στην interwetten.gr.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Η ηρεμία ήταν είδος υπό εξαφάνιση στον Παναθηναϊκό την περασμένη σεζόν και κατάφερνε ακόμα και σε θετικές καταστάσεις να τρώγεται με τα ρούχα του. Έτσι έκλεισε το 2020 και μένει να δούμε αν το 2021 θα αλλάξει την αύρα που υπάρχει στο τριφύλλι, αρχής γενομένης από τον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης στη Λεωφόρο. Οι Αρκάδες κέρδισαν τον Παναθηναϊκό στον πρώτο γύρο, έχουν… κλέψει στο παρελθόν αποτελέσματα που δε θα έλεγες ότι έχουν αρνητική παράδοση απέναντι στους πράσινους, και θέλουν ένα αποτέλεσμα για να πλασαριστούν στην πρώτη εξάδα και να ονειρεύονται πλέι οφ.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 3 Δεκεμβρίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Αστέρας είναι η χειρότερη ομάδα της πρώτης εξάδας μακριά από την έδρα του. Στην ειδική βαθμολογία είναι δέκατος (!!), με μόλις μία νίκη, δύο ισοπαλίες και παθητικό δώδεκα τερμάτων.

CASH OUT: Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι. Αλλιώς, το under μοιάζει ως μια ασφαλής επιλογή για τον αγώνα, αν αναλύσουμε τα δεδομένα της προϊστορίας των δύο ομάδων, αλλά και τα μέχρι τώρα πεπραγμένα τους. Σε συνολικά 27 ματς ανάμεσα στις δύο ομάδες έχουν σημειωθεί 52 γκολ (ήτοι κάτω από δύο μέσο όρο), σε 13 ματς με γηπεδούχο τον Παναθηναϊκό 28 γκολ (2,1 μέσο όρο) και τα τελευταία τους οκτώ ματς είναι η… προπαίδεια του ένα. Μπορείς να βρεις τις αποδόσεις για το under στην interwetten.gr.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του Σάντσες για τον Παναθηναϊκό. Ο Τασουλής είναι τιμωρημένος για τον Αστέρα.

NO BET: Στους προπονητές! Παραδόξως, τα πράγματα είναι διαφορετικά απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς. Αντίστροφα. Ο Λάζλο Μπόλονι ως προπονητής του ΠΑΟΚ έχει αντιμετωπίσει τον Αστέρα δύο φορές κι έχει χάσει σε αμφότερες τις περιπτώσεις, ενώ ο Μίλαν Ράσταβατς σε σύνολο έξι αγώνων έχει μόλις μία ήττα από τον Παναθηναϊκό.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Θανάσης Τζήλος στο γήπεδο με τον Τάσο Σιδηρόπουλο στο VAR θα είναι στη Λεωφόρο στην Κυριακή. Έβδομο ματς φέτος για τον Θεσσαλό διαιτητή, με χαρακτηριστικό των προηγούμενων τις πολλές κάρτες (έχει μέσο όρο 6,6) και τα οκτώ πέναλτι. Σε τρία ματς, μάλιστα, έχει δείξει από δύο φορές την άσπρη βούλα.



ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΠΟΛΛΩΝ

Έχουν μερικές ξεχωριστές στιγμές, ορισμένα εκπληκτικά αποτελέσματα, όμως η βαθμολογία μαρτυρά ότι οι εντυπώσεις δεν αρκούν. Ο ΠΑΣ Γιάννινα από τη δέκατη θέση και τους 13 βαθμούς υποδέχεται τον Απόλλωνα της ενδέκατης θέσης και των 12 βαθμών σε ένα παιχνίδι που μοιάζει preview για τα καλοκαιρινά πλέι άουτ, εκτός κι αν κάποια από τις δύο ομάδες κατορθώσει να κάνει ένα μεγάλο come back στο δεύτερο γύρο και πλασαριστεί στην πρώτη εξάδα.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 3 Ιανουαρίου, 17:15 (NS3 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Οι επιδόσεις του Απόλλωνα απέναντι στον ΠΑΣ στα τελευταία παιχνίδια. Ο Άγιαξ της Ηπείρου τρέχει ένα μικρό σερί πέντε αγώνων στους οποίους δεν έχει ηττηθεί από την ελαφρά ταξιαρχία σε εντός ή εκτός έδρας. Χαρακτηριστική και η νίκη του στη φετινή πρεμιέρα της Superleague με 2-1.

CASH OUT: Τα γκολ! Κόντρα στα στερεότυπα των αγώνων της Super League, ΠΑΣ και Απόλλων έχουν έρθει ισόπαλοι χωρίς τέρματα μόλις τρεις φορές στην ιστορία τους σε όλες τις κατηγορίες, ενώ αν πάρουμε ως δεδομένο τη φετινή σεζόν, βλέπουμε έναν ΠΑΣ που δεν έχει σκοράρει μόλις δύο φορές στην έδρα του, και τον εκπληκτικό έκτος έδρας Απόλλων που έχει πετύχει πέντε γκολ μακριά από τη Ριζούπολη στα τελευταία τρία ματς, και συνολικά έντεκα γκολ στα τελευταία πέντε του ματς ανεξαρτήτως έδρας. Βρείτε την απόδοση για γκολ/γκολ στην interwetten.gr.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς τους τιμωρημένους Σιάλακα και Σιόντη ο ΠΑΣ.

NO BET: Αν σας έλεγαν να μαντέψετε το πιο ισορροπημένο δίπολο στη Super League, μάλλον θα ψάχνατε να το βρείτε σε κάποιο ντέρμπι. Μέχρι να δείτε την προϊστορία του ΠΑΣ με τον Απόλλωνα, σε σύνολο 31 αγώνων. 11 νίκες η ομάδα των Ιωαννίνων, 10 νίκες η αθηναϊκή ομάδα, δέκα ισοπαλίες και αν παίζετε ΠΡΟ-ΠΟ ποντάρετε το 1Χ2.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Κουμπαράκης και Διαμαντόπουλος κάνουν… ποδαρικό στους Ζωσιμάδες. Τρίτο φετινό ματς για τον Θρακιώτη διαιτητή, ο οποίος στα προηγούμενα δύο είχε 17 (!!) κίτρινες κάρτες, μία κόκκινη και μία υπόδειξη πέναλτι.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΟΦΗ

Δύο ομάδες που ψάχνουν μετά από έναν ολόκληρο γύρο να βρουν τα πατήματά τους στη φετινή σεζόν. Ασταθείς, απρόβλεπτες, ικανές για το καλύτερο και το χειρότερο, ο Παναιτωλικός και ο ΟΦΗ ελπίζουν μέσα στο 2021 να οριοθετήσουν το πού μπορούν να φτάσουν και να βρουν τον τρόπο για να φτάσουν εκεί. Οι Κρητικοί έχουν κατορθώσει μετά από το πρώτο μισό της σεζόν να φτάσουν μόλις μια φορά σε δύο συνεχόμενες νίκες και ενδεικτικό της κατάστασής τους είναι το 0-3 από τον Άρη, μετά τη νίκη στη Λάρισα. Κάπου εκεί είναι και ο Παναιτωλικός, με πάρα πολύ κακή επίθεση, αλλά με ένα σερί πέντε νικών απέναντι στον ΟΦΗ στο Αγρίνιο για ματς της Super League.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 3 Ιανουαρίου, 15:00 (NS3 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Στην ισοπαλία! 13 φορές έχουν αναμετρηθεί Παναιτωλικός και ΟΦΗ, μόλις μια φορά δεν έχει βρεθεί νικητής και, μάλιστα, ήταν στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, όταν στο Ηράκλειο το αποτέλεσμα ήταν 1-1.

CASH OUT: Ο Παναιτωλικός όταν υποδέχεται τον ΟΦΗ στο Αγρίνιο. Έχει χάσει τρεις φορές, όλες για το κύπελλο Ελλάδας. Έχει παραχωρήσει μία ισοπαλία, στο πρωτάθλημα της B’ Εθνικής. Όταν μιλάμε για Super League έχει μόνο νίκες και συγκεκριμένα μετράει πέντε συνεχόμενες από το 2011 ως και σήμερα.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς καινούργια προβλήματα οι δύο ομάδες.

NO BET: Στα γκολ. Ο Παναιτωλικός έχει τη δεύτερη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα, αλλά ο ΟΦΗ τη δεύτερη χειρότερη άμυνα. Ο ΟΦΗ δεν έχει ούτε ένα ματς φέτος στη σεζόν που να έχει λήξει χωρίς τέρματα, όμως ο Παναιτωλικός έχει τρία 0-0. Διάλεξε αν η καλύτερη επίθεση είναι η άμυνα ή τούμπαλιν και βρες το στην interwetten.gr.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Ιωάννης Παπαδόπουλος με τον Παπαπέτρου θα είναι στο Αγρίνιο για να διευθύνουν το ματς. Ο 38χρονος ρέφερι σφυρίζει για πρώτη φορά φέτος Παναιτωλικό, ενώ έχει σφυρίξει τον ΟΦΗ στο ματς με τον Ολυμπιακό και τον Αστέρα Τρίπολης. Σε αμφότερα τα ματς οι Κρητικοί ηττήθηκαν.

ΛΑΜΙΑ-ΑΡΗΣ

Πρόκειται για ένα ματς, που αντιβαίνει τους κανόνες του αθλητισμού, όμως θα διεξαχθεί κανονικά! Η Λαμία μετά το σοκ του κορωνοϊού επιστρέφει στο γήπεδο με λιγότερες από πέντε προπονήσεις έπειτα από την αποχή για εφτά ημέρες και στην αυλαία του 2021 πρέπει να βρει τα πατήματά της. Ο Άρης θέλει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε το προηγούμενο έτος, να συνεχίσει να κάνει πορεία πρωταθλητισμού και να συνεχίσει το αήττητο σερί του εκτός έδρας, ενώ πρόσωπο του αγώνα είναι ο Άκης Μάντζιος που επιστρέφει ως αντίπαλος στη Λαμία.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Δευτέρα 4 Ιανουαρίου, 19:30 (NS1, HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η Λαμία απέναντι στον Άρη. Πέντε φορές έχουν αναμετρηθεί στην ιστορία τους και η επαρχιακή ομάδα δεν έχει κατορθώσει ακόμα να πανηγυρίσει νίκη. Ο Άρης μετράει τρεις νίκες, δύο ματς έχουν λήξει ισόπαλα, σε ένα ματς δεν έχουν σημειωθεί τέρματα.

CASH OUT: Ο Άρης εκτός έδρας. Η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος μακριά από την έδρα της, κάτι που απέδειξε και στο Ηράκλειο στην αυλαία του πρώτου γύρου. Μόλις μια ισοπαλία σε έξι παιχνίδια, πέντε νίκες και η λογική τον θέλει να περνάει νικηφόρα και από τη Λαμία. Βρείτε το διπλό-στήριγμα στην interwetten.gr.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Σάκιτς θα εκτίσει την ποινή του στη Λαμία για τον Άρη.

NO BET: Στον κορωνοϊό. Η Λαμία χτυπήθηκε από τον ιό λίγο πριν φύγει το 2020 και θεωρητικά οι περισσότεροι παίκτες της δεν μπορούσαν καν να προπονηθούν μέχρι τις 29 Δεκεμβρίου. Είναι απορίας άξιο πώς θα μπορέσουν να αγωνιστούν, πόσο έχουν καταφέρει να επανέλθουν και τι ενδεκάδα θα καταφέρει να παρατάξει ο Μιχάλης Γρηγορίου απέναντι στον Άρη.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Σκουλάς και Φωτιάς το δίδυμο στη Λαμία για την αναμέτρηση της τοπικής ομάδας με τον Άρη. Τέταρτο ματς στη φετινή σεζόν για τον 34χρονο ρέφερι, ο οποίος στα προηγούμενα τρία έχει δύο ισοπαλίες και μια νίκη γηπεδούχου.

ΒΟΛΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Πόση ήταν η επιρροή που είχε ο Αμρ Ουάρντα στο παιχνίδι του Βόλου; Η πρώτη απάντηση θα έρθει τη Δευτέρα και mind the gap ανάμεσα στο πώς παρουσιάζονται οι ομάδες κατά τη διάρκεια ή και μετά τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Η ομάδα της Μαγνησίας έχασε έναν από τους βασικότερους ποδοσφαιριστές της και ενδεχομένως ό,τι γνωρίζαμε για εκείνη ως τώρα να μην ισχύουν από τη Δευτέρα. Αντιθέτως, ο Ατρόμητος είναι σταθερός, έστω κι αν είναι σταθερός στη μετριότητα φέτος. Θέλει να βελτιωθεί, θέλει να κερδίζει περισσότερο και θέλει να ξεκινήσει να το κάνει από τον Βόλο.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Δευτέρα 4 Ιανουαρίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Οι γηπεδούχοι. Όχι ο Βόλος ως γηπεδούχος γενικά ή ο Ατρόμητος ως γηπεδούχος γενικά, αλλά οι γηπεδούχοι στα μεταξύ τους παιχνίδια. Σε έξι ματς, ο Βόλος έχει κερδίσει τα δύο και ο Ατρόμητος τα τρία. Σωστά, μαντέψατε… Σε κανένα δεν κέρδισε η γηπεδούχος ομάδα.

CASH OUT: Στα γκολ! Πέρυσι τα είπαν αρκετές φορές οι δυο τους και παρότι ο Βόλος είναι φρέσκια ομάδα για τη Super League, το δείγμα αγώνων τους είναι αρκετό για να έχουμε στατιστική. Έξι παιχνίδια, ένα 0-0 και συνολικά 17 γκολ για να σκεφτείς σοβαρά το over.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Δε θα αγωνιστεί ο τιμωρημένος Κολόμπο.

NO BET: Μοιάζει ως συνέχεια των προαναφερθέντων, αλλά «φωνάζει» τόσο που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ο Βόλος είναι κάκιστος στην έδρα του, έχει κερδίσει μόλις μια φορά σε έξι ματς, έχει πετύχει μόλις τέσσερα γκολ έναντι των δώδεκα που έχει σκοράρει εκτός έδρας και δεν είναι ομάδα να εμπιστευτείς.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Καραντώνης και Γκορτσίλας το δίδυμα σε γήπεδο και VAR στον Βόλο. O 37χρονος ρέφερι έχει σφυρίξει ξανά στην πόλη της Μαγνησίας, στη συντριβή του Βόλου από τον ΟΦΗ, ενώ σφύριξε Ατρόμητο στην Τούμπα και στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ.