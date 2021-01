To Top10 του ΠΑΟΚ στο Facebook με Σαββίδη, ΕΕΑ και... μπηχτές!

Με τον ΠΑΟΚ να δικτυώνεται σε όλα τα social media, μάλλον το Facebook δεν είναι το αγαπημένο του, όπως φαίνεται! Τα σχόλια των ανθρώπων του Δικεφάλου και το ασπρόμαυρο Top10!

To Facebook αποτελεί ένα από τα κομμάτια διαχείρισης των social media από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός πως συγκαταλέγεται στα αγαπημένα του. Χαρακτηριστικά είναι τα όσα σημειώνουν οι Θεσσαλονικείς:

«Το 2020 δεν ήταν η καλύτερη χρονιά για το Facebook. Για ποιον ήταν θα ρωτήσετε και θα έχετε και δίκιο. Το εργαλείο του Μαρκ Ζούκερμπεργκ που, ναι, άλλαξε τον κόσμο ήταν σε πτώση. Συχνά κυριολεκτικά. Το ψάχναμε για ώρες. Όσο περνάει ο καιρός μετατρέπεται περισσότερο σε… ταμειακή μηχανή που περιορίζει όποιον δεν την τροφοδοτεί και η αλήθεια είναι πως έχει χάσει τη νευρικότητά του, αλλά δυστυχώς διατηρεί τις νευρώσεις του».

Προχωρώντας στο Top10 δεν λείπουν τα ιδιαίτερα σχόλια και οι μπηχτές:

Αρκετά, όμως, με τα γενικόλογα σχόλια. Ήρθε η ώρα να δούμε τη λίστα με τα δημοφιλέστερα ποστ για το 2020 στη σελίδα μας στο Facebook.

10) 94 χρόνια ΠΑΟΚ

Στα γενέθλια του Δικεφάλου για τα 94 χρόνια του, ζητήσαμε από εσάς να μας περιγράψετε τι σημαίνει ο Σύλλογος. Η ανταπόκρισή σας ήταν άμεση. Αποτέλεσμα; To post μπήκε στο Top 10 με τα δημοφιλέστερα για το 2020.

9) Σκεπτικό απόφασης αγνοείται

30.01.2020 ώρα 11:02. Το σκεπτικό της εισήγησης της Αυγενάκειας επιτροπής αγνοείται από τις 27.01.2020. Οι απίθανοι... Posted by PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ on Thursday, January 30, 2020

Το σίριαλ ξεκίνησε στα τέλη του 2019. Τον Ιανουάριο κορυφώθηκε. Αυτοί που επιχείρησαν να σπιλώσουν την τιμή και την υπόληψη του ΠΑΟΚ, κατέληξαν να φάνε τα μούτρα τους την ώρα που ο Δικέφαλος ζητούσε απλώς δικαιοσύνη.

8) ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: PreGame Show Live

Το #PreGameShow του PAOK TV για το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, ζωντανά από το Facebook Page της ΠΑΕ ΠΑΟΚ #PAOKOLY #slgr #OwnTheTop Posted by PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ on Sunday, February 23, 2020

Η ιεροτελεστία της παρακολούθησης μίας αναμέτρησης μέσω PAOK TV ξεκινούσε πάντα με το PreGame Show. Ζωντανά από την Τούμπα. Το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός ήταν μία ξεχωριστή περίπτωση και το ενδιαφέρον έφτασε στα ύψη. Μαζί με τους συνδρομητές της πλατφόρμας μας.

7) Χρόνια Πολλά #TheBoss

Η οικογένεια του ΠΑΟΚ εύχεται Χρόνια Πολλά με υγεία και κάθε επιτυχία στον Ιβάν Σαββίδη για την ονομαστική του γιορτή #IvanSavvidis #ThePresident #TheBoss Posted by PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ on Tuesday, January 7, 2020

Ένα απλό χρόνια πολλά στον Ιβάν Σαββίδη και τα υπόλοιπα τα αναλάβατε εσείς. Είναι, άλλωστε, ο ηγέτης της οικογένειάς μας και ο καθένας θα ήθελε να του στείλει τις ευχές του.

6) Η συγκλονιστική κ.Έφη

Αν καμία φορά σας ρωτήσουν τι είναι ΠΑΟΚ μπορείτε να τους δείξετε αυτό το βίντεο. Οικογένεια... #PAOK #PAOKfamily Posted by PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ on Thursday, December 24, 2020

Εδώ δεν χρειάζεται να πούμε απολύτως τίποτα. Η κυρία Έφη τα λέει όλα μόνη της. Αν μπορείτε φτάστε την…

5) Το κάρμα

Όταν οι άνθρωποι της Μπενφίκα τον άφηναν να φύγει ελεύθερο μάλλον δεν περίμεναν ότι θα τον βρουν μπροστά τους τόσο σύντομα και μάλιστα θα τους κάνει να τραβούν τα μαλλιά τους για την επιλογή αυτή. Κι όμως, καμιά φορά το κάρμα επιφυλάσσει περίεργα παιχνίδια. Ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήρθε στον ΠΑΟΚ και το πρώτο του γκολ με τον Δικέφαλο έμελλε να είναι αυτό που άφησε τη Μπενφίκα εκτός Champions League.

4) Ladies and gentlemen, meet Pablo Garcia

Κυρίες και κύριοι, ο Πάμπλο Γκαρσία... #PAOK #RiseUp #Pablo Posted by PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ on Wednesday, November 4, 2020

Ήταν ο κόντρα ρόλος; Το αυστηρό κοστούμι; Το χαρακτηριστικό βλέμμα; Τα λόγια καρδιάς; Ο Πάμπλο Γκαρσία πρωταγωνίστησε σ’ ένα βίντεο που λατρέψατε από την πρώτη στιγμή.

3) Ένα βήμα προς το όνειρο

Second step... Το δεύτερο βήμα έγινε. Συνεχίζουμε... #PAOK #RiseUp Posted by PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ on Wednesday, September 16, 2020

Το παιχνίδι μόλις έχει τελειώσει. Όλοι μαζί σαν μία οικογένεια στο κέντρο του γηπέδου, πανηγυρίζουν για στιγμές τη νίκη επί της Μπενφίκα και αμέσως γυρίζουν σελίδα και στρέφονται στον επόμενο αντίπαλο. This is our family!

2) Μία αξέχαστη νύχτα, μία αξέχαστη διαδρομή

Τα μέτρα λόγω Covid19 τους κράτησαν έξω από το σπίτι τους, το γήπεδο της Τούμπας και δεν κατάφεραν να απολαύσουν μία ιστορική βραδιά από τις εξέδρες. Τίποτα όμως δεν μπορούσε να τους εμποδίσει να βγουν στον δρόμο και να πανηγυρίσουν την ιστορική πρόκριση επί της Μπενφίκα μαζί με τους παίκτες.

1) ΠΑΟΚάρα είμαι χάλια: Baby Girl Edition

#PAOKatHome Είστε κι εσείς τόσο χάλια όπως η κουκλίτσα στο video? #PAOK #PAOKatHome #quarantinelife Posted by PAOK FC / ΠΑΕ ΠΑΟΚ on Friday, April 3, 2020

Η καραντίνα κι ο Covid19 άλλαξαν τελείως τα δεδομένα στον ψηφιακό κόσμο. Το λεγόμενο UGC (User Generated Content), δηλαδή τα δικά σας βίντεο, είναι ό,τι πιο δημοφιλές θα δείτε σε όλους τους λογαριασμούς Social Media παγκοσμίως. Η απόδειξη είναι αυτή η γλυκύτατη μικρούλα που τραγουδάει «ΠΑΟΚάρα είμαι χάλια» με τον αδερφό της να κάνει τις δεύτερες!! Όσο engagement είχαν τα δύο ποστ της μικρής φίλης μας, δεν είχαν όλα τα υπόλοιπα του Top 10 μαζί!