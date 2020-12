ΠΑΟΚ και Γ.Σαββίδης μοιράζουν δώρα (pic)

Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ μαζί με τον Γιώργο Σαββίδη μοιράζουν δώρα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ, μέσω διαγωνισμού που διοργανώνουν στα Social Media της ομάδας.

Η διαδικασία είναι απλή για τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ, που με την συμμετοχή τους θα διεκδικήσουν πλούσια δώρα από τους «ασπρόμαυρους».

Αναλυτικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ αναφέρει:

Μεγάλο Christmas Raffle από τον Γιώργο Σαββίδη και τον ΠΑΟΚ. Αυτά τα Χριστούγεννα σας κάνουμε εμείς τα δώρα για να περάσετε χαρούμενες γιορτές!

THE GIFTS



Δύο PlayStation 5

Δέκα σετ με μαύρο και γκρι anthem jackets

Δέκα υπογεγραμμένες φανέλες με τύπωμα επιλογής σας.



THE RULES



Follow @paok_fc and like this photo

Share this photo (Story or Post) & tag us.

Comment below and tag three friends...



Οι νικητές - αν έχουν ακολουθήσει τους απλούς όρους - θ' ανακοινωθούν τα Χριστούγεννα (1 PS5, 5 σετ, 5 φανέλες) και την Πρωτοχρονιά (1 PS5, 5 σετ, 5 φανέλες).