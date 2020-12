Πάει ο παλαιός ο χρόνος…

Το 2020 φεύγει. Σταματήστε να φτύνεστε και απολαύστε την τελευταία αγωνιστική του έτους, η οποία διεξάγεται σε τρεις δόσεις, με το ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός να συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα.

ΠΑΟΚ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Δεν είναι Άρης-ΠΑΟΚ, ούτε ΑΕΚ-Ολυμπιακός, αλλά είναι ντέρμπι. Για πολλούς λόγους και από πολλές πλευρές, είναι ακόμα ένα μεγάλο ματς του Νοεμβρίου και είναι εκείνο που ξεχωρίζει από τη 13η αγωνιστική και τελευταία για το 2020. O ΠΑΟΚ που παλεύει να μη χάσει επαφή με την κορυφή και ψάχνει την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι φέτος… Ο Παναθηναϊκός που ανεβαίνει και με σύμμαχο την εξαιρετική του παράδοση θέλει να φύγει νικητής από την Τούμπα… Ο Λάζλο Μπόλονι που παίζει κόντρα στην πρώην του ομάδα στην Ελλάδα… Ο Μαουρίτσιο που επιστρέφει στην Τούμπα. Και η interwetten.gr που προσφέρει 101 διαφορετικά στοιχήματα για το ντέρμπι. Όλα συνθέτουν το παζλ για να ένα παιχνίδι που αξίζει να δεις.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο ΠΑΟΚ στα ντέρμπι. Κάποιοι το θεωρούσαν ως το μειονέκτημα του Άμπελ Φερέιρα, ειδικά σε σχέση με τον προκάτοχό του Μιρτσέα Λουτσέσκου. Φέτος δεν έχει νίκη σε δύο ντέρμπι, πέρυσι σε κανονική διάρκεια και πλέι οφ είχε ρεκόρ 3-8-5, το οποίο σε συνδυασμό με τα φετινά ματς απέναντι σε ΑΕΚ και Άρη μεταφράζεται σε τρεις νίκες σε 18 ματς. Δηλαδή, στην εποχή μετά το νταμπλ ποσοστό 16% στα ντέρμπι.

CASH OUT: To under ή να μην σκοράρουν και οι δύο! Τα δύο τελευταία ματς των δύο ομάδων έληξαν χωρίς τέρματα, ενώ στα τελευταία δέκα παιχνίδια για πρωτάθλημα, κύπελλο ή πλέι οφ, μόλις μια φορά σκόραραν και οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει τη μερίδα του λέοντος στα τελευταία δέκα ματς με έξι νίκες έναντι μίας του Παναθηναϊκού και γκολ 16-4. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει σκοράρει σε κανένα από τα έξι ματς που έχασε.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Ουαγκέ δε θα αγωνιστεί ξανά με τον ΠΑΟΚ, ενώ δύσκολα θα προλάβει ο Βαρέλα. Χωρίς προβλήματα ανεβαίνει ο Παναθηναϊκός στη Θεσσαλονίκη.

NO BET: Στο νικητή! Σχετικό, βέβαια, είναι αυτό, όμως δε φαίνεται παιχνίδι με ξεκάθαρο φαβορί. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι σταθερός, ο Παναθηναϊκός είναι ανεβασμένος και έχει σχετικά καλή παράδοση στην Τούμπα και «ειδικά» καλή παράδοση να κάνει ζημιές στο δικέφαλο του βορρά, όταν δεν τις περιμένει.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Τάμας Μπόγκναρ στο γήπεδο και Γκόραν Γκαμπρίλο στο VAR την Κυριακή στην Τούμπα. Ο Ούγγρος διαιτητής έρχεται για πρώτη φορά στη χώρα μας και έρχεται «κουβαλώντας» φέτος οκτώ ματς, 41 κίτρινες, δύο κόκκινες κάρτες και πέντε πέναλτι. Παραδόξως σε όλα τα ματς που έχει σφυρίξει έχουν σημειωθεί γκολ, και πολλά γκολ. Το πιο μικρό σκορ είναι το 3-0 και μέσο όρο τερμάτων στα οκτώ ματς είναι τα 4,25.



ΟΦΗ-ΑΡΗΣ

Μπορεί να μην έχει τη ταμπέλα ενός ντέρμπι, όμως όταν αν είσαι οπαδός του ποδοσφαίρου είναι ένα παιχνίδι που θες να δεις. Η καλύτερη εκτός έδρας ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, δοκιμάζεται σε μια από τις πλέον παραδοσιακές έδρες του πρωταθλήματος και το μεγάλο κρίμα είναι που δεν υπάρχει κόσμος. Ο ΟΦΗ είχε το πισωγύρισμα με τον Απόλλωνα, όμως με τρεις νίκες σε τέσσερα ματς δείχνει να ανεβαίνει και θέλει να φτιάξει το εντός έδρας ρεκόρ του, απέναντι σε έναν Άρη που πάει με φόρα από το νικηφόρο ντέρμπι, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαια πως με όσα έχουν γίνει μέσα στην εβδομάδα, δεν έχει χάσει τη συγκέντρωσή του.



ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, 19:30 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Άκης Μάντζιος στο Ηράκλειο. Έχει μια νίκη για να σπάει η… μονοτονία, αλλά από το μακρινό 2012 και ως προπονητής του Πανιωνίου τότε. Στις υπόλοιπες έξι του επισκέψεις, έχει ηττηθεί τέσσερις φορές και έχει αποσπάσει δύο ισοπαλίες με τα συνολικά τέρματα και των εφτά αγώνων να είναι 9-3.

CASH OUT: Να ανοίξει το σκορ ο φιλοξενούμενος, εν προκειμένω ο Άρης. Το παράδοξο στατιστικό προκύπτει από τα τέσσερα περυσινά ματς των δύο ομάδων. Σε όλα προηγήθηκε ο φιλοξενούμενος, στα δύο το γύρισε σε 3-1 η γηπεδούχος ομάδα, ένα έληξε 1-1 και ένα έμεινε στο 0-1. Τα δε λεπτά που σημειώθηκαν τα γκολ των φιλοξενούμενων είναι 21’, 12’, 18’, 14’. Τις αποδόσεις για να σκοράρει πρώτος ο φιλοξενούμενος και τα λεπτά των γκολ μπορείτε να βρείτε στην interwetten.gr.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Δεν θα αγωνιστούν οι Ουές και Γιαννούλης από τους γηπεδούχους. Χωρίς τον Κάτσε ο Άρης στο Ηράκλειο.

NO BET: Στο 0-0. Σε έντεκα ματς του Άρη και σε δώδεκα του ΟΦΗ δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα ούτε ένα ματς το οποίο να λήξει χωρίς τέρματα. Σε αυτό συμπληρώστε και την προϊστορία, στην οποία βρίσκουμε μόλις τέσσερις λευκές ισοπαλίες σε σύνολο 86 αγώνων στην ιστορία των δύο ομάδων. Με γηπεδούχο τον ΟΦΗ, δε, οι ισοπαλίες χωρίς τέρματα πέφτουν στις… μηδέν!

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος με τον Βασίλη Φωτιά είναι το δίδυμο στο Ηράκλειο. Ο 37χρονος διαιτητής σφυρίζει για πέμπτη φορά φέτος στο πρωτάθλημα και τα πέναλτι είναι το φόρτε του. Πέντε σε τέσσερα ματς ως τώρα, δύο στο Άρης-Λαμία, ενώ και από κίτρινες το πάει… καλά, με μέσο όρο πάνω από οκτώ το ματς.

ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ

Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή και οι χωρισμένοι έχουν ψυχή και τα… χαμηλά στρώματα της Super League έχουν ψυχή. Σίγουρα δεν είναι το παιχνίδι που καθηλώνει και θα συγκεντρώσει εκατομμύρια τηλεθεατών, αλλά στα υπόγεια είναι η θέα. Ο Παναιτωλικός σε ένα μικρό σερί δύο αγώνων αήττητος, ο Απόλλων σε ένα εκπληκτικό σερί τεσσάρων αγώνων που πετυχαίνει από δύο και περισσότερα γκολ, αμφότεροι όμως κολλημένοι στην τελευταία τετράδα του πρωταθλήματος και ψάχνουν βαθμούς να ανελιχθούν.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 17 Δεκεμβρίου, 17:15 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Τα πέναλτι. Στα τελευταία τρία παιχνίδια του Παναιτωλικού έχουν καταλογιστεί και έχουν χαθεί πέναλτι. Ο Παναιτωλικός έχασε πέναλτι απέναντι στη Λάρισα, Βόλος και Παναθηναϊκός απέναντι στον Παναιτωλικό, κάτι που έχει συμβεί και νωρίτερα στη σεζόν με την ομάδα του Αγρινίου να μην ευστοχεί απέναντι στην ΑΕΚ. Συνοπτικά, έχουν σφυριχτεί τέσσερα πέναλτι σε ματς του Παναιτωλικού, δεν έχει μεταφραστεί σε γκολ ΚΑΝΕΝΑ.

CASH OUT: Ο Παναιτωλικός στην έδρα του απέναντι στον Απόλλων. Δεν έχουν παίξει πολλά παιχνίδια, όμως σε εφτά αναμετρήσεις η ομάδα του Αγρινίου έχει κερδίσει τις τέσσερις, δύο παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα και μια φορά έχει κερδίσει η ελαφρά ταξιαρχία. Βρες τον άσσο του Παναιτωλικού στην interwetten.gr.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Τζανακάκης είναι τιμωρημένος και ο Ντάλσιο τραυματίας για τον Παναιτωλικό.

NO BET: Στο match-up του Τραϊανού Δέλλα με τον Γιώργο Παράσχο. Ή αλλιώς ο νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλαιός είναι αλλιώς, με τον προπονητή του Απόλλωνα να κερδίζει στις λεπτομέρειες. Τρεις νίκες έναντι δύο του Δέλλα στα μεταξύ τους ματς, και δύο παιχνίδια να έχουν λήξει ισόπαλα.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Τζοβάρας και Σκουλάς το δίδυμο διαιτητή-VAR στο Αγρίνιο. Μόλις το τρίτο ματς φέτος για τον 36χρονο ρέφερι, που είχε σφυρίξει πέρυσι δύο φορές στο Αγρίνιο, με τον Παναιτωλικό να χάνει από την Ξάνθη, αλλά να κερδίζει τον Βόλο.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-ΑΕΛ

Για τον Ολυμπιακό, καλύτερα δε γίνεται. Για τη Λάρισα, χειρότερα δε γίνεται. Και στους δύο προσθέτουμε ένα «σχεδόν» και έχουμε την εικόνα τους για το ματς της Κυριακής. Οι ερυθρόλευκοι είναι αήττητοι, είναι πρωτοπόροι και θα είναι στην πρώτη θέση στην αυλαία του 2020, έστω κι αν δεν μπορούν να αναδειχθούν ακόμα πρωταθλητές χειμώνα. Έχουν την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα, ενώ έφυγαν αλώβητοι και από το ΟΑΚΑ στο εξ αναβολής ματς με την ΑΕΚ. Η Λάρισα είναι προτελευταία. Έχει την τρίτη χειρότερη επίθεση και δεύτερη χειρότερη άμυνα, μετράει εννέα σερί ματς χωρίς νίκη και την τελευταία φορά που κέρδισε δεν είχαμε – ούτε ως σκέψη – lockdown!

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Γιάννης Τάτσης. Η Λάρισα επισήμως δεν θέτει θέμα προπονητή, διέψευσε κάθε σενάριο και τον στήριξε χωρίς δεύτερη κουβέντα, αλλά η ουσία είναι ότι μετά από τρεις αγωνιστικές και σε ματς που ήταν στα μέτρα της, έχει πάρει μόλις ένα βαθμό.

CASH OUT: Tο over! Με τον Ολυμπιακό επιθετικά να είναι σε εξαιρετική κατάσταση και με την προϊστορία να δείχνει μέσο όρο γκολ 3,5 στα εντός έδρας ματς των ερυθρολεύκων με τη Λάρισα, δε χρειάζεται και κάτι παραπάνω για να ψάξεις τη σχετική απόδοση στην interwetten.gr. Σημείωση: Στα τελευταία πέντε ματς στο Στάδιο Καραϊσκάκη τα τέρματα είναι 20-2.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Χωρίς περαιτέρω προβλήματα ο Ολυμπιακός. Ντούρμισαϊ, Μιλοσάβλιεβιτς, Φιλίπ, Σπαρβ και Τρούγιτς θα εκτίσουν την ποινή τους για τη Λάρισα.

NO BET: Πότε θα μπουν τα γκολ. Ο Ολυμπιακός στο ΟΑΚΑ συνέχισε τη φετινή του παράδοση του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά απέναντι στη Λάρισα έχει συνηθίσει αλλιώς. Στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια με την ΑΕΛ έχει σκοράρει πριν συμπληρωθεί το ημίωρο. Στα τρία πριν συμπληρωθούν 15 λεπτά. Στα δύο πριν… βγει το δεκάλεπτο.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Παπαπέτρου και Παπαδόπουλος στο Καραϊσκάκη. Δεύτερη φορά για τον 35χρονο διαιτητή στο Φάληρο, μετά το ματς με τον Απόλλωνα, δεύτερη φορά που σφυρίζει Λάρισα, μετά το ματς με τον Παναθηναϊκό στο Αλκαζάρ.



ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΛΑΜΙΑ

Μια νέα εποχή ανέτειλε για τη Super League και είναι η εποχή χωρίς τον Μπάμπη τον Τεννέ, που λογικά θα επιστρέψει στον Απόλλωνα Αθηνών αν κάποια στιγμή και για κάποιο λόγο φύγει ο Γιώργος Παράσχος. Σε μια χρονιά χωρίς πολλές αλλαγές προπονητών, η Λαμία αποφάσισε να αντικαταστήσει τον έμπειρο Έλληνα τεχνικό με τον Μιχάλη Γρηγορίου και στο Περιστέρι περιμένει αρχικά να δει μια διαφορά σε διάθεση και ένταση. Ο Ατρόμητος προφανώς και δεν είναι η ενδεδειγμένη ομάδα για να ξεκινήσει μια ομάδα την αντεπίθεσή της, και ο Ατρόμητος που ψάχνει εναγωνίως μια νίκη μετά τις 7 Νοεμβρίου και το διπλό στο ΟΑΚΑ, ακόμα περισσότερο.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 20 Δεκεμβρίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η Λαμία. Η Λαμία γενικά, που παραμένει χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα, έπειτα από δέκα αγώνες. Η άμυνα της Λαμίας που είναι η χειρότερη στη Super League. Η επίθεση της Λαμίας που είναι η χειρότερη στο πρωτάθλημα. Και, τέλος, η Λαμία εκτός έδρας που έχει τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς με τέρματα 1-8.

CASH OUT: Στο «Χ». Τουλάχιστον, όσον αφορά την παράδοση, που στηρίζεται σε τρεις άξονες. Δύο ματς ανάμεσα στον Νταμίρ Κάναντι και τον Μιχάλη Γρηγορίου έχουν λήξει ισόπαλα. Σε δέκα ματς, ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει αποσπάσει πέντε φορές ισοπαλίες από τον Ατρόμητο, ενώ και καθαρά στο Ατρόμητος-Λαμία βρίσκουμε το ρεκόρ 2-3-1, με τις τελευταίες τρεις αναμετρήσεις των δύο ομάδων να έχουν λήξει ισόπαλες. Στην interwetten.gr θα βρεις τις καλύτερες αποδόσεις για το «Χ».

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Σαραμαντάς δε θα αγωνιστεί από τη Λαμία αφού είναι τιμωρημένος, με τον Μιχάλη Γρηγορίου να περιμένει μέχρι και την τελευταία στιγμή τους τραυματίες.

NO BET: Στον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Έλληνας τεχνικός θα κάνει ντεμπούτο στο Περιστέρι ως προπονητής της Λαμίας, κάτι που συμπτωματικά είχε συμβεί και το 2019 στο ξεκίνημά του στη Λάρισα (*), με την ΑΕΛ να αποσπά ισοπαλία 1-1. Στις τρεις άλλες φορές που ανέλαβε ομάδα μεσούσης της σεζόν, μετράει δύο νίκες και μια ήττα.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Πέτρος Τσαγκαράκης ορίστηκε να σφυρίξει την αναμέτρηση με τον Ζαχαριάδη να είναι στο VAR. Είναι το έκτο φετινό ματς για τον Χανιώτη ρέφερι που ήταν σε… αναστολή μετά τον αγώνα Λαμία-Αστέρας Τρίπολης. Ήταν διαιτητής και στην τελευταία νίκη του Ατρόμητου, εκείνη επί του Παναθηναϊκού.

Παρότι ήταν πρώτη αγωνιστική θεωρείται ως αλλαγή προπονητή, αφού είχε αναλάβει την ΑΕΛ στις 9 Αυγούστου.



ΑΕΚ-ΒΟΛΟΣ

Τέταρτο ματς που κλέβει την παράσταση στην 13η αγωνιστική. Η ΑΕΚ με σύμμαχο μια τρομακτική παράδοση υποδέχεται τον Βόλο, που είναι ομάδα-θάνατος μακριά από την έδρα του. Η Ένωση κέρδισε τον Απόλλωνα με γκρίνια, ήρθε ισόπαλη με τον Ολυμπιακό και ηρέμησε, όμως στο ματς κόντρα στην ομάδα της Μαγνησίας δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα από τη νίκη. Σε αυτό τη βοηθάει και η παράδοση που έχει απέναντι σε ομάδες από τον Βόλο. Τρεις νίκες κόντρα στον προσεχή αντίπαλό της, μία νίκη σε ισάριθμα ματς απέναντι στη Νίκη Βόλου και έντεκα νίκες σε δώδεκα ματς απέναντι στον Ολυμπιακό Βόλου.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, 19:30 (NS1, HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Στις άμυνες. Μόλις σε ένα εντός έδρας ματς δεν έχει δεχτεί γκολ η ΑΕΚ, μόλις σε ένα εκτός έδρας ματς δεν έχει δεχτεί γκολ ο Βόλος και το στοίχημα να σκοράρουν και οι δύο ομάδες το βρίσκεις σε εξαιρετική απόδοση στην interwetten.gr.

CASH OUT: Η Ριζούπολη! Ξέχωρα από το γεγονός ότι την προηγούμενη Κυριακή πανηγύρισε σε αυτό το γήπεδο τη νίκη επί του Απόλλωνα, η ΑΕΚ έχει τρομακτική παράδοση ως γηπεδούχος στο εν λόγω γήπεδο. Μετράει 28 συνεχόμενα ματς χωρίς να έχει ηττηθεί, πέντε στα πέντε ως γηπεδούχος στη Super League, ενώ και πέρυσι αντιμετώπισε τον Βόλο στη Ριζούπολη και επικράτησε με 3-2.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ινσούα και Κρίστισιτς είναι τιμωρημένοι στην ΑΕΚ.

NO BET: Ο Βόλος συνεχίζει να είναι καλύτερος εκτός έδρας παρά εντός και δεν είναι ομάδα να ποντάρεις με ασφάλεια εναντίον του. Σε έξι παιχνίδια, έχει μόλις μία ήττα (σ.σ. στο Καραϊσκάκη) και τα τέρματα είναι 10-10.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Σιδηρόπουλος και Διαμαντόπουλος το δίδυμο τη Δευτέρα στη Ριζούπολη. Ο διεθνής διαιτητής σφυρίζει για πρώτη φορά φέτος ΑΕΚ, ενώ ήταν στην αναμέτρηση του Βόλου με τη Λάρισα (1-1)

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Κλασικό ματς Super League και από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν το μέλλον των ομάδων όσον αφορά τα πλέι οφ ή τα πλέι άουτ. Ο ΠΑΣ, που έχει στήριγμα την έδρα του, θέλει να επιστρέψει στις νίκες και πλησιάσει την πρώτη εξάδα. Απέναντί του ο Αστέρας, ο οποίος έπειτα από πέντε ματς επέστρεψε στις νίκες απέναντι στον Ατρόμητο, ωστόσο μακριά από την έδρα του δεν έχει δείξει μέχρι τώρα το καλύτερο πρόσωπο.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η επίθεση του ΠΑΣ στην έδρα του. Η ομάδα των Ιωαννίνων σε πέντε εντός έδρας ματς έχει πετύχει μόλις τέσσερα γκολ και είναι ένα καλό under, το οποίο προσφέρεται σε ασφαλή απόδοση στην interwetten.gr.

CASH OUT: Δε χάνει ο Μίλαν Ράσταβατς από τον ΠΑΣ Γιάννινα. Ο τεχνικός του Αστέρα Τρίπολης έχει αντιμετωπίσει τέσσερις φορές την ηπειρωτική ομάδα ως προπονητής της Ξάνθης κι έχει ρεκόρ δύο νίκες και δύο ισοπαλίες.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Κάρταλης είναι τιμωρημένος για τον ΠΑΣ.

NO BET: Στον νικητή. Με τα φεγγάρια τους είναι οι δύο ομάδες στις μεταξύ τους αναμετρήσεις. Πέντε φορές έχει κερδίσει ο ΠΑΣ, πέντε φορές έχει κερδίσει ο Αστέρας, ωστόσο τις δύο τελευταία φορές που αναμετρήθηκαν στους Ζωσιμάδες ούτε νικητής υπήρξε, ούτε γκολ.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Άγγελος Ευαγγέλου ορίστηκε να σφυρίξει το ματς, με τον Βάτσιο στο VAR. Έκτο ματς φέτος για τον Έλληνα ρέφερι, με όλα τα προηγούμενα να έχουν λήξει ισόπαλα.