Η Λίβερπουλ δεν ξέχασε τον Ζεράρ Ουγιέ, την μνήμη του οποίου τίμησε πριν από την έναρξη του αγώνα με την Τότεναμ.

Στο Άνφιλντ βρέθηκαν 2.000 φίλαθλοι των «Κόκκινων» οι οποίοι με την σειρά τους... αποχαιρέτησαν τον πρώην τεχνικό της ομάδας τους, ο οποίος «έφυγε» την Δευτέρα. Ένα από τα πανό που τοποθετήθηκαν για τον Ουγιέ έγραφε: «Σε ευχαριστούμε Ζεράρ, you will never walk alone».

Δείτε το σχετικό βίντεο