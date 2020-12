These are the moments we can't wait to relive! We head into the Europa League with great ambition and motivation.🔴⚪

Αυτές είναι οι στιγμές που ανυπομονούμε να ξαναζήσουμε! Προχωράμε στο Europa League με μεγάλη φιλοδοξία και κίνητρα!#Olympiacos #WeKeepOnDreaming #EuropaLeague pic.twitter.com/fgYnN89aVN