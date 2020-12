ΠΑΟΚ: Κορυφαίος κόντρα στη Γρανάδα ο Πασχαλάκης

Ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αναδείχθηκε από τους φίλους του ΠΑΟΚ, ως ο κορυφαίος του αγώνα με τη Γρανάδα για το Europa League, με τον τερματοφύλακα του Δικεφάλου να κρατάει ανέπαφη την εστία του στο παιχνίδι και να συγκεντρώνει το 43,05% των ψήφων του κοινού.

Όπως αναφέρει η ασπρόμαυρη ΠΑΕ:



"Όταν σ’ ένα εξ ορισμού δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι κρατάς την εστία σου ανέπαφη τότε κάνεις κάτι καλό ως ομάδα. Και εκτός από τους επιθετικούς που στέλνουν τη μπάλα στα δίχτυα και τραβούν πάνω τους τα φώτα, ενίοτε η προσοχή στρέφεται και στον τερματοφύλακα. Για τους σωστούς λόγους.



Κάπως έτσι ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αναδείχτηκε Fans’ Man of the Match στο ματς με τη Γρανάδα που έκλεισε την ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ. Το παιχνίδι ήταν φαινομενικά αδιάφορο, αλλά και οι δύο ομάδες ήθελαν τη νίκη για τους δικούς τους λόγους. Εν τέλει μετά από μία σκληρή μάχη 90 λεπτών ο Δικέφαλος και η Γρανάδα μοιράστηκαν από έναν βαθμό και σίγουρα τις εντυπώσεις.



Ένας από τους λόγους που η αναμέτρηση οδηγήθηκε σε λευκή ισοπαλία ήταν ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης . Στην τρίτη του συμμετοχή στη σεζόν, ο Goldkeeper προφύλαξε την εστία του κι έφυγε από το γήπεδο με το τρίτο clean sheet. Στην ψηφοφορία για τον Fans’ Man of the Match o γκολκίπερ του Δικεφάλου συγκέντρωσε το 43,05% των ψήφων του κοινού και κατέκτησε τον ατομικό τίτλο.



Στη δεύτερη θέση έμεινε ο Ίνγκι Ίνγκασον , ο οποίος ήταν εξαιρετικός στα αμυντικά του καθήκοντα με καθαρό μυαλό και καίριες επεμβάσεις, ενώ βοήθησε την ομάδα και επιθετικά".