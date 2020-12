Μένουμε σπίτι, Super League edition!

H Ευρώπη μας τελείωσε, τουλάχιστον ως τον Φεβρουάριο, και μας μένει μόνο το ελληνικό πρωτάθλημα. Η επιστροφή της «Λεωφόρου» και το μεγάλο ντέρμπι Άρη-ΠΑΟΚ είναι τα δεδομένα που ξεχωρίζουν από τη 12η αγωνιστική της Super League Interwetten.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ

Μοιάζει σα να έχει ξεκινήσει η μεγάλη επιστροφή του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα. Με την υποσημείωση ότι και άλλες φορές έμοιαζε και ερχόταν ένα παιχνίδι σαν και αυτό να τον προσγειώσει εκ νέου. Οι πράσινοι προέρχονται από το σπουδαίο διπλό επί της ΑΕΚ, έχουν καταφέρει πρώτη φορά στη σεζόν να φτάσουν τις δύο συνεχόμενες νίκες και στοχεύουν σε τρίτη για να μείνουν κοντά σε ΑΕΚ και Άρη. Ο ΠΑΣ βρήκε τα πατήματά του και επέστρεψε στις νίκες απέναντι στη Λαμία και είναι επικίνδυνος εκτός έδρας, όμως η προϊστορία του απέναντι στον Παναθηναϊκό στην Αθήνα είναι αποτρεπτική για την έκπληξη.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, 19:30 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Απίστευτο, αλλά είναι αληθινό. Ο Λάζλο Μπόλονι δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΣ Γιάννινα! Δύο φορές αντιμετώπισε την ηπειρώτικη ομάδα ως προπονητής του ΠΑΟΚ, σε αμφότερες τις περιπτώσεις δέχτηκε δύο γκολ και δεν έφυγε νικητής. Ισοπαλία 2-2 στους Ζωσιμάδες τον Δεκέμβριο του 2011 και ήττα στην Τούμπα τον Απρίλιο.

CASH OUT: Με τον Φεντερίκο Μακέντα. Βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχει σκοράρει δύο συνεχόμενες αγωνιστικές, ενώ έχει και προϊστορία με τον ΠΑΣ. Και στα δύο ματς πέρυσι στο ΟΑΚΑ (πρωτάθλημα και κύπελλο), ο Ιταλός επιθετικός βρήκε δίχτυα.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Πλήρης ο Παναθηναϊκός. Κριεζμάν, Λώλης και Λεό εκτός για τον ΠΑΣ.

NO BET: Στη Λεωφόρο. Είναι μια ιδιαιτερότητα του παιχνιδιού ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη φυσική του έδρα, στην οποία θα αγωνιστεί για πρώτη φορά φέτος. Και είναι μια ιδιαιτερότητα ότι η τελευταία νίκη του ΠΑΣ στην Αθήνα επί του Παναθηναϊκού (και μία εκ των δύο στην ιστορία του) ήταν στις 14 Ιανουαρίου του 2016 στην Λεωφόρο! Για όποιον «ψήνεται» για τέτοιες εκπλήξεις το διπλό των φιλοξενούμενων πληρώνει καλά στην interwetten.gr.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Γιάννης Παπαδόπουλος στο γήπεδο Κλέι Ρούπερτι στο κοντρόλ! Ο Έλληνας ρέφερι σφυρίζει για έκτη φορά φέτος στη Super League, με τα αποτελέσματά του να έχουν κλίση προς τον φιλοξενούμενο (2-0-3), όλα τα ματς που σφύριξε είχαν γκολ, μέσο όρο καρτών πέντε, μία κόκκινη συνολικά και τρία πέναλτι συνολικά.

ΛΑΡΙΣΑ-ΟΦΗ

Η Λάρισα βυθίζεται. Ο ΟΦΗ ψάχνει σταθερές για να θυμίσει την περυσινή ομάδα. Το Σάββατο ψάχνουν και οι δύο οξυγόνο για να μπορέσουν να θεμελιώσουν εκ νέου τη σεζόν και να ελπίζουν σε ένα καλύτερο μέλλον. Οι Θεσσαλοί ακόμα δεν έχουν κατορθώσει να κερδίσουν με τον Γιάννη Τάτση στον πάγκο τους και η αλλαγή προπονητή δε φαίνεται να έχει δώσει τη συνηθισμένη ώθηση που παίρνουν οι ομάδες, ωστόσο απέναντι στους Κρητικούς είναι μια καλή ευκαιρία για να πάρουν μια νίκη και να ξεκολλήσουν από τον πάτο της βαθμολογίας. Ο ΟΦΗ που εμφανίζεται καλύτερος εκτός έδρας θέλει να αφήσει πίσω του την ήττα από τον Απόλλωνα στο Ηράκλειο και να επαναλάβει εμφάνιση όμοια με εκείνη στον Βόλο.



ΑΠΟΔΟΣΗ: Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, 17:15 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Η άμυνα του ΟΦΗ. Μετά από έντεκα ματς στη Super League, οι Κρητικοί έχουν τη χειρότερη άμυνα στο πρωτάθλημα μαζί με τη Λαμία, με μια υποσημείωση. Η Λαμία έχει παίξει δύο ματς λιγότερα, αλλά έχει κατορθώσει να κρατήσει το μηδέν σε ένα παιχνίδι. Ο ΟΦΗ δεν έχει καταφέρει να ολοκληρώσει 90λεπτο χωρίς να δεχτεί γκολ!

CASH OUT: Στην παράδοση. Αν έπρεπε να διαλέξει έναν αντίπαλο η ΑΕΛ βάσει προϊστορίας για να κερδίσει, τότε ίσως και να ήταν ο ΟΦΗ. Μόλις μία ήττα στα τελευταία δέκα ματς ανεξαρτήτου έδρας και ένα πολύ ισχυρό 15-3-6 στη Λάρισα. Ευκαιρία για μια καλή απόδοση του άσσου από την interwetten.gr.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Τιμωρημένος είναι ο Χουάν Νέιρα για τον ΟΦΗ, ενώ δε θα αγωνιστεί ο Σελίμοβιτς.

NO BET: Στις ανακοινώσεις! Παρότι δεν υπάρχει ίντριγκα με τον ΟΦΗ, τα ματς της Λάρισας πάντα προσφέρονται για να μεταφέρεται το ενδιαφέρον από τον αγωνιστικό χώρο σε όσα θα συμβούν εκτός αυτού. Πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Αριστομένης Κουτσιαύτης με Αριστοτέλη Διαμαντόπουλο στο VAR. Έκτο φετινό ματς για τον 43χρονο ρέφερι, με πιο πρόσφατο το ματς στη Ριζούπολη ανάμεσα σε Απόλλων και Βόλο. Σε όλα του τα παιχνίδι μπήκαν γκολ, 3-1-1 το ρεκόρ, αρκετές κίτρινες κάρτες, μία κόκκινη και δύο πέναλτι.

ΑΡΗΣ-ΠΑΟΚ

Δεν μπορείς απλώς να πεις ότι είναι το κορυφαίο ματς της αγωνιστικής. Είναι ΟΛΗ η αγωνιστική! Ο κορωνοϊός στερεί από τη Θεσσαλονίκη τον παλμό και την τρέλα των οπαδών, ωστόσο μέσα στο γήπεδο το Άρης-ΠΑΟΚ ήταν, είναι και θα παραμείνει, ανεξαρτήτως συνθηκών, ένα τεράστιο ματς. Γίνεται ακόμα πιο ιδιαίτερο με την παρουσία του Πάμπλο Γκαρσία στον πάγκο του ΠΑΟΚ, δεδομένου του παρελθόντος του στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και ακόμα πιο σημαντικό τη στιγμή που τις δύο ομάδες χωρίζει ένας βαθμός και αμφότερες μοιάζουν να κάνουν πορεία πρωταθλητισμού. Σε ένα τέτοιο ντέρμπι, μπαίνεις στην interwetten.gr και ποντάρεις σε όποια από τις 104 επιλογές που σου δίνει, θέλεις!

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Στα πέναλτι! Από την επιστροφή του Άρη στη Super League υπάρχει το εξής παράδοση στατιστικό στα ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην έδρα του. Στα δύο από τα τρία ματς έχει καταλογιστεί η εσχάτη των ποινών, όμως δεν έχει μπει γκολ. Έχασε πέναλτι ο Άρης στις 21/10/18 με το ματς να λήγει 1-2, έχασε ο ΠΑΟΚ τον περασμένο Ιούνιο, αλλά κέρδισε το ματς με 2-0.

CASH OUT: Στην ισοπαλία. Στα τελευταία δέκα ματς μεταξύ των αιωνίων αντιπάλων της Θεσσαλονίκης το «Χ» έχει τον πρώτο λόγο, ανεξαρτήτου έδρας. Έξι ματς έχουν λήξει ισόπαλα, ένα ματς έχει κερδίσει ο Άρης και τρία ο ΠΑΟΚ. Στη συνολική παράδοση στο «Κλεάνθης Βικελίδης», πάλι η ισοπαλία είναι το πρώτο αποτέλεσμα, με 24 ματς στο «Χ», έναντι 20 νικών του Άρη και 16 του ΠΑΟΚ.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Λίντσεϊ Ρόουζ και Ομάρ Ελ Καντουρί είναι τιμωρημένοι.

NO BET: Στις επιθέσεις. Στην προϊστορία εννέα από τις 24 ισοπαλίες είναι χωρίς σκορ. Δέκα ματς έχουν λήξει με μία ομάδα μόνο να σκοράρει. Μέσος όρος τερμάτων είναι 2,2 ανά ματς. Ο ΠΑΟΚ έχει τη δεύτερη καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα, ο Άρης την τρίτη καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα. Στους αγώνες τους – αμφότεροι έχουν παίξει από δέκα – μέσος όρος τερμάτων είναι 2,3.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Μπας Νάιχαους στο γήπεδο και Κλέι Ρούπερτι στο VAR στον αγώνα της Θεσσαλονίκης. Ο Ολλανδός διαιτητής έχει σφυρίξει σε έντεκα παιχνίδια φέτος, με τους γηπεδούχους να μετράνε τέσσερις νίκες, τους φιλοξενούμενους τρεις, και τέσσερα ματς να έχουν λήξει ισόπαλα. Δεν είναι διαιτητής που δίνει εύκολα κάρτες (τρεις κατά μέσο όρο στα παιχνίδια του), ούτε υποδεικνύει εύκολα πέναλτι (ένα ανά σχεδόν τέσσερα ματς).

ΛΑΜΙΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Ο Ολυμπιακός έκλεισε το δύσκολο διάστημα των συνεχών αγωνιστικών υποχρεώσεων με ήττα από την Πόρτο και παρά την πρόκριση στο Europa League, δεν είχε καθόλου καλή αγωνιστική παρουσία στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά, παραμένει πρωτοπόρος και αήττητος στο πρωτάθλημα, ενώ έχει χάσει βαθμούς μόνο στα Γιάννινα. Απέναντι στην ουραγό Λαμία, που δε δείχνει σημάδια ανάκαμψης λογικά θα έχει ένα εύκολο απόγευμα, παρότι η επαρχιακή ομάδα του βάζει δύσκολα τα τελευταία χρόνια στο κύπελλο Ελλάδας.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, 15:00 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Στον μεγάλο Μπάμπη Τεννέ. Στη σπουδαία του καριέρα δεν υπάρχει ομάδα την οποία να έχει αντιμετωπίσει πάνω από πέντε φορές και να μην την έχει κερδίσει. Εκτός από τον Ολυμπιακό! 25 φορές έχει τεθεί αντιμέτωπος με τους ερυθρόλευκους, 21 έχει ηττηθεί και τέσσερις φορές πήρε ισοπαλία.

CASH OUT: Στον Κώστα Φορτούνη. Ο μέσος του Ολυμπιακού μπορεί να συζητείται διαρκώς τη φετινή σεζόν για ένα σωρό λόγους, όμως η επιρροή του στο παιχνίδι των ερυθρολεύκων είναι καταλυτική. Στις τελευταίες τέσσερις νίκες των ερυθρολεύκων, ο διεθνής άσος έχει ένα γκολ και τέσσερις ασίστ, προσφέροντας κάτι σε κάθε ματς.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Μπεχαράνο και Σκόνδρας είναι τιμωρημένοι.

NO BET: Στα γκολ. Προφανώς και η παράδοση του Ολυμπιακού είναι συντριπτική απέναντι στη Λαμία, ωστόσο δύο φορές του έχει κάνει τη ζωή δύσκολη και χρειάστηκε να… φτύσει αίμα για να μπορέσει να την κερδίσει. Η συνολική προϊστορία είναι 7-2-1, με γκολ 21-7, όμως δεν σκοράρει πάντα με άνεση ο Ολυμπιακός απέναντι στη Λαμία. Το under/over προφανώς και προσφέρεται στην interwetten.gr.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Αριστείδης Βάτσιος σφυρίζει την αναμέτρηση με τον Στέφανο Κουμπαράκη να είναι στο VAR. Για τους λάτρεις της στατιστική, ο 34χρονος ρέφερι στα δύο προηγούμενα φετινά του ματς έδωσε από οκτώ κίτρινες κάρτες, από ένα πέναλτι και αμφότερα έληξαν με νίκη του φιλοξενούμενου.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ-ΑΕΚ

Ακόμα ένα ματς με ξεκάθαρο φαβορί και ακόμα ένα οριακό ματς για την ΑΕΚ. Η Ένωση πριν το – όπως όλα δείχνουν – κομβικό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό και μετά από μια ακόμα αβίαστη ήττα στην Ευρώπη, καλείται να συγκροτηθεί και να παρουσιάσει κάτι διαφορετικό στον αγωνιστικό χώρο. Η προϊστορία με τον Απόλλωνα στη… γειτονιά της είναι συντριπτική υπέρ της και ιδανική για να πάρει ψυχολογία, μετά τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα. Εύκολο δε θα είναι, απέναντι σε μια ομάδα που κέρδισε στο Ηράκλειο, που έχει τον Γιώργο Παράσχο στον πάγκο, που σκοράρει και έχει τρεις σερί αγωνιστικές αήττητη.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, 17:15 (NS2 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Ο Απόλλων στη Ριζούπολη απέναντι στην ΑΕΚ. 25-12-5 υπέρ της ΑΕΚ η προϊστορία, τελευταία νίκη των γηπεδούχων τον Ιανουάριο του 2000 και μόλις μια φορά έχουν κατορθώσει να κρατήσει την Ένωση στο μηδέν!

CASH OUT: Στα γκολ! Ενδεχομένως στα πολλά γκολ, ακόμα πιο ενδεχομένως στα γρήγορα γκολ. Ο Απόλλων έχει πετύχει εφτά γκολ στα τρία τελευταία του ματς. Η ΑΕΚ έχει δεχτεί οκτώ γκολ στα τελευταία τρία παιχνίδια της. Στα δύο από τα τρία της ματς, η Ένωση δέχτηκε γκολ στο πρώτο τέταρτο του ματς. Με τον Παναθηναϊκό, το δέχτηκε στο 34’, αλλά χάθηκαν σπουδαίες ευκαιρίες στο πρώτο πεντάλεπτο από τους φιλοξενούμενους. Ο Απόλλων σκόραρε με τον Ατρόμητο στο 4’ και με τον ΟΦΗ στο 3ο λεπτό. Φυσικά και βρίσκετε τα στοιχήματα χρόνου επίτευξης γκολ στην interwetten.gr.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Φατιόν και Μπεντινέλι εκτός για τον Απόλλωνα.

NO BET: Στην ΑΕΚ. Απρόβλεπτη και σε πολύ κακή κατάσταση, κυρίως ψυχολογικά. Όσα έχουν μεσολαβήσει δεν έδειξαν να βοηθάνε και πολύ, αφού όταν μετά από τόσες συζητήσεις και τόσες φορές, τρως δύο γκολ στην Αγγλία σε τρία λεπτά, γίνεται ξεκάθαρο ότι συγκέντρωση δεν υπάρχει και η ψυχολογία είναι εύθραυστη.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Στάθης Γκορτσίλας ορίστηκε να σφυρίξει την αναμέτρηση με τον Άγγελος Ευαγγέλου να είναι στο VAR. Πέμπτο του παιχνίδι για φέτος και τα τέσσερα προηγούμενα ήρθαν ισόπαλα! Στα τελευταία δύο, δε, δε σημειώθηκαν γκολ.

ΒΟΛΟΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Λίγα και μοιρασμένα τα κουκιά στην προϊστορία των δύο ομάδων, με μόλις τρεις αναμετρήσεις τους στο παρελθόν και όλες να έχουν γκολ. Μία νίκη ο Βόλος, μία ο Παναιτωλικός, μία ισοπαλία και την Κυριακή ένα ματς το οποίο η κάθε ομάδα θέλει για διαφορετικούς λόγους. Η ομάδα της Μαγνησίας θέλει να παραμείνει σε τροχιά εξάδας και να βελτιώσει την εντός έδρας εικόνα της, ενώ ο Παναιτωλικός ψάχνει εναγωνίως βαθμούς. Παραμένει χωρίς νίκη μακριά από το Αγρίνιο, πήρε οξυγόνο με το 2-1 επί της Λάρισας, ωστόσο είναι χαμηλά στη βαθμολογία και ψάχνει τρόπο να ξεκολλήσει.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Κυριακή 13 Δεκεμβρίου, 17:15 (NS3 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Μόλις σε δύο παιχνίδια μακριά από το Αγρίνιο έχει κατορθώσει να σκοράρει ο Παναιτωλικός. Μείωσε στο ΟΑΚΑ στις καθυστερήσεις απέναντι στον Παναθηναϊκο, και άνοιξε το σκορ στο Ηράκλειο κόντρα στον ΟΦΗ.

CASH OUT: Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη παύει να είναι σύμπτωση. Ο Βόλος συνεχίζει να σκοράρει στα τελευταία λεπτά, ακόμα και δευτερόλεπτα των αγώνων του, γεγονός που δεν μπορεί να πιστώνεται στην τύχη, αλλά σε καθαρό μυαλό, επιμονή και πίστη. Ό,τι κι αν συμβαίνει στο ματς, λοιπόν, μην τον ξεγράψετε πριν λήξει.

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: Ο Φράνκο Φεράρι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.

NO BET: Στο no goal. Μόλις δύο ματς του Παναιτωλικού από τα έξι που έχει δώσει μακριά από το Αγρίνιο έχουν λήξει 0-0, ενώ μόλις μία λευκή ισοπαλία για τον Βόλο. Επιπρόσθετα, στα οκτώ από τα έντεκα ματς της ομάδας της Μαγνησίας έχουν σκοράρει και οι δύο ομάδες.

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Ο Βασίλης Φωτιάς ορίστηκε στην αναμέτρηση, με τον Γιώργο Τζοβάρα στο VAR. Έκτο ματς για τον 31χρονο διαιτητή, ο οποίος την προηγούμενη αγωνιστική στην Τούμπα έδωσε έντεκα κίτρινες, μία κόκκινη και ένα πέναλτι!



ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Μια άλλοτε παραδοσιακή μάχη υποψηφίων για ευρωπαϊκή έξοδο, έχει μικρότερη αίγλη τη Δευτέρα, αφού αμφότεροι προσπαθούν να οριοθετήσουν πού μπορούν να φτάσουν φέτος. Στη βαθμολογία… βολοδέρνουν κάπου στη μέση, έχουν ένα βαθμό διαφορά και δεν έχουν κατορθώσει να βρουν σταθερότητα μέσα στην τρέχουσα σεζόν. Ο Ατρόμητος έχει να… κατηγορεί την άμυνα του γι’ αυτό, αφού έχει δεχτεί 15 γκολ, ο Αστέρας την επίθεσή του, αφού έχει σκοράρει έντεκα φορές και στην Τρίπολη η αγωνιστική κλείνει με ένα από τα πιο ενδιαφέροντα παιχνίδια του τριημέρου.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου, 19:30 (NS1 HD)

ΚΟΥΒΑΣ: Στο ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες! Στην interwetten.gr μπορείς να βρεις τη σχετική απόδοση που έχει μια καλή προϊστορία υπέρ της. Σε 19 παιχνίδια στην ιστορία τους έχουν πετύχει γκολ και οι δύο ομάδες οκτώ φορές.

CASH OUT: Στον Νταμίρ Κάναντι! Έξι φορές έχει τεθεί αντιμέτωπος με τον Αστέρα Τρίπολης και ακόμα δεν έχει ηττηθεί. Πέντε νίκες μια ισοπαλία και τέσσερις σερί νίκες με 1-0 είχε τη σεζόν 2017-18 (πρωτάθλημα και κύπελλο, εντός και εκτός έδρας).

ΧΑΝΤΙΚΑΠ: -

NO BET: Στον νικητή! Στο παλιό ΠΡΟΠΟ θα ήταν το κλασικό ματς 1Χ2. Ο Ατρόμητος έχει χάσει μια φορά στις τελευταίες έξι επισκέψεις του στην Τρίπολη. Πριν το δικό του σερί, όμως, ο Αστέρας μετρούσε έξι νίκες σε εφτά παιχνίδια. Κι αν βγάλουμε τον παράγοντα έδρα, τα μεταξύ τους ματς είναι στο 11-11-14 (πρώτος αναφέρεται ο Αστέρας) με γκολ 34-35. Ισορροπία του τρόμου!

ΔΙΠΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Μανώλης Σκουλάς στο γήπεδο και Τάσος Παπαπέτρου στο VAR. Μόλις τρίτο ματς φέτος για τον Θεσσαλό ρέφερι, με τα δύο προηγούμενα να έρχονται ισόπαλα.