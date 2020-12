Παναθηναϊκός: Συμμετοχή σε πρόγραμμα για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δείχνει το κοινωνικό της πρόσωπο και με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, συμμετέχει σε πρόγραμμα για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ:

«Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, η Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ συμμετέχει στο Εθνικής κλίμακας project «Ποδόσφαιρο και Θεατές-Φίλαθλοι με αναπηρία: Προσβασιμότητα και Βιωματική Εμπειρία 2020», σε συνεργασία με το Centre for Access to Football in Europe (CAFE), το «Εργαστήριο Προσαρμοσμένης Άθλησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών» και το «Noriaki Κano laboratories».

Πρόκειται για ένα θέμα που μας αφορά όλους και δεν μπορεί παρά να αποτελεί προτεραιότητα για κάθε ποδοσφαιρικό οργανισμό όπως η Π.Α.Ε. Παναθηναϊκός που συνεχίζει να κινείται με γνώμονα την επιθυμία της να σταθεί στο πλευρό των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων.

Στόχοι της έρευνας είναι να διερευνηθεί το επίπεδο προσβασιμότητας των ποδοσφαιρικών γηπέδων στην Ελλάδα και να κατανοηθούν περαιτέρω τα υπάρχοντα ζητήματα και εμπόδια, που ενδέχεται να αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στους αγώνες.

Γίνε κι εσύ μέλος αυτής της προσπάθειας εδώ.»